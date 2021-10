–

De parte de ANRed October 7, 2021

Los feminismos de la regi贸n de La Plata, Berisso y Ensenada tendr谩n cita este 8 y 9 de octubre en la plaza San Mart铆n para participar del segundo Encuentro Plurinacional Regional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexualas, no binaries y transmasculinidades. En esta nota conoc茅 las voces de quienes organizan este encuentro al aire libre cuyo cronograma incluye talleres ambos d铆as, una Feria Autogestiva de las manteras organizadas, el Festival Cultural Pluridisidente, la proyecci贸n de la pel铆cula del Encuentro Plurinacional en La Plata 2019, el espacio de ni帽eces, la asamblea Transfeminista y una movilizaci贸n. Por ANRed

Con el objetivo de volver a encontrar a los feminismos de la regi贸n despu茅s de dos a帽os de pandemia y virtualidad, el viernes 8 y el s谩bado 9 se realizar谩 el 2do Encuentro Plurinacional Regional en la plaza San Mart铆n. Un encuentro p煤blico y gratuito que incluir谩 debate, movilizaci贸n y disfrute a lo largo de los 22 talleres, las actividades culturales como la apertura y el festival Pluridisidente. En el cronograma est谩 la impronta regional de este encuentro que buscar谩 denunciar los transtravesticidios y femicidios ocurridos en la ciudad, por eso la marcha recorrer谩 la Plaza la Moma, de 1 y 66, cuyo nombre hace homenaje a una travesti asesinada en 2011, la desaparici贸n de Tehuel de la Torre, la precarizaci贸n de la vida y reclamar contra el c贸digo de convivencia de Julio Garro, Intendente de la Ciudad de La Plata.

芦El movimiento transfeminista y popular no est谩 paralizado禄

芦Se invit贸 a las feministas organizadas y las mujeres en lucha, activistas sindicales, estudiantes, las madres victimas de gatillo, las y les defensorxs de derechos humanos; a las lesbianas, trans, travestis, campesinas, las discas, ind铆genas, estudiantes, trabajadoras, afrodescendientes, negras, marronas, a les compas de los barrios populares, activistas de la marea verde, de las disidencias sexo g茅nero pol铆ticas, coordinadoras a reencontrarnos y pensar juntes los talleres, la feria, las actividades culturales, y as铆 recuperar el espacio p煤blico禄 explicaron desde Campa帽a Somos Plurinacional.

Conversamos con Ana, referente de la Comisi贸n que organiz贸 los 22 talleres que iniciar谩n el viernes desde las 14 a las 17 horas sobre la plaza y continuar谩n el s谩bado por la ma帽ana. 芦El taller 1 es el de la continuidad de los encuentros anuales federales plurinacionales y pluridisidentes, el que viene el a帽o pr贸ximo (2022) ser谩 la concreci贸n del n煤mero 35 y su sede ser铆a la capital de San Luis, tal como se vot贸 en el encuentro N掳34 cuya sede fue en La plata, y a su vez ellos tuvieron su origen en los encuentros anuales nacionales de mujeres (ENM) y luego lesbianidades y disidencias (ENMLGBTTNB)禄. Si bien hist贸ricamente los talleres de los Encuentros se realizaron en escuelas, atravesadas por el contexto de pandemia y en el marco de lo regional, la comisi贸n de Log铆stica del Encuentro explic贸 que decidieron realizarlo en la Plaza San Mart铆n frente a la gobernaci贸n de la provincia de La Plata, para recuperar el espacio p煤blico. Los ba帽os estar谩n habilitados y desde la organizaci贸n recomiendan seguir con los cuidados b谩sicos: usar tapabocas, no compartir el mate ni botellas de agua, tratar de mantener la distancia social.

芦Volver a la plaza禄: la lucha de las manteras

Desde ANRed tambi茅n conversamos con Gladys, una de las coordinadoras de la organizaci贸n de manteras. Durante los dos d铆as de Encuentro Plurinacional Regional ellas participar谩n con una feria sobre la plaza de la que fueron desalojadas en 2019. 芦Nosotras nos enteramos que se iba a hacer el nuevo encuentro ac谩 en La Plata despu茅s del a帽o que no se hizo, nos pusimos en contacto y tuvimos la sorpresa que quer铆an invitarnos, estaban al tanto de nuestra lucha y estuvo muy copado, a partir de ah铆 estamos dentro de la organizaci贸n禄 dice Gladys por mensaje de audio despu茅s de un d铆a largo en el que se ocup贸 de las tareas dom茅sticas, cocinar, preparar a sus hijos para el colegio, ir a la feria con su puesto de ropa y seguir organizando la participaci贸n de las manteras en el evento. 芦El encuentro se hace a pulm贸n entre todas las compa帽eras y estamos muy felices de participar porque es una forma de mostrar nuestra lucha y que se haga visible todo esto que venimos pasando hace a帽os禄.

Glayds hace menci贸n al desalojo que sufrieron por parte de la Intendencia de La Plata que mont贸 un operativo represivo con una guardia permanente sobre la Plaza San Mart铆n, en el que durante semanas drones, y avionetas que cruzaban el cielo, mientras ellas realizaban marchas pac铆ficas. A partir de ah铆, de las 600 familias quedaron 38 que hasta el d铆a de hoy hacen la feria, hoy ubicada en 53 entre 7 y 8, y al mismo tiempo se re煤nen mensualmente para seguir organizadas. 芦Volver a la plaza San Mart铆n para el Encuentro nos fortalece y nos reivindica, la verdad despu茅s de todo lo que hemos pasado es algo muy significativo para nosotras porque la feria empez贸 ah铆, estuvo tantos a帽os, le dio de comer a tantas familias禄 dice Gladys y aclara, como tantas veces hizo: 芦Vend铆amos ropa usada, porque esa es la verdad, vendemos ropa usada hasta el d铆a de hoy. Nosotras decimos no somos competencia para los negocios, si bien pagan impuestos y lo dem谩s nosotras tambi茅n estamos dispuestas pagar monotributos y ser regularizadas. Queremos estar mejor, mejorar nuestras circunstancias pero hasta el d铆a de hoy no lo logramos. En la ciudad de La Plata hay cada vez m谩s manteros que buscan ganarse el mango y es m谩s que nada por la situaci贸n econ贸mica que venimos atravesando, la gente quiere laburar, y nosotras somos parte de ese sector que est谩 vulnerado禄

驴D贸nde encontr谩s a las manteras este viernes y s谩bado? 芦Vamos a estar con nuestra feria que es lo que nos ayuda a sustentar nuestra lucha sobre la Plaza San Mart铆n y tambi茅n para este encuentro vamos a hacer visible la lucha con una galer铆a de fotos y mostrar todo el proceso que fuimos atravesando con el correr de los a帽os. La feria empieza finales de 2014 y ya estamos fines 2021 y nos seguimos poniendo al hombro la lucha.

Festival Art铆stico Pluridisidente

Dialogamos con Popi, rapere y trabajadore en La Diversa Libros sobre el festival que comienza el viernes a las 17, al finalizar los talleres. 芦El primer criterio del armado de la grilla fue tender a la representatividad, que todas las identidades que estamos convocadas al encuentro tuvi茅semos la posibilidad de presentarnos, no hay solo mujeres, sino lesbianas, transmasculinidades, personas no binarias. Va a haber poes铆a, gala de circo, comparsa, diferentes estilos musicales y expresiones art铆sticas. Por otro lado, convocamos algunes artistas con contenido pol铆tico pero tambi茅n a otres para que el esp铆ritu de alegr铆a y disfrute se vea representado en la grilla禄. Tambi茅n le preguntamos 驴Qu茅 demandas tiene el sector cultural? 芦A nivel regional tenemos ciertas demandas especificas puntualmente contra el c贸digo represivo que garro pretende disfrazar de c贸digo de convivencia urbano, que entendemos que lo 煤nico que hace es beneficiar a las empresas y los negocios de consumo, y no beneficia a los trabajadoras independientes de la calle, les manteres, les compas senegaleses, y tampoco a los espacios culturales que vienen siendo vetadas, y cuyos desarrollos nos complican, inhabilitan centros culturales, entonces por eso nos manifestamos en contra del c贸digo, y a favor de las expresiones artivistas en toda la ciudad禄.

El Festival incluye tambi茅n el estreno de la Opera Prima de la Colectiva Audiovisual Feminista llamada Con la fuerza del r铆o. 芦Entre lluvias y cantos, en octubre de 2019 se celebr贸 en la ciudad de La Plata, territorio Querand铆, uno de los eventos tranfeministas m谩s multitudinarios del Abya Yala (Latinoam茅rica): el 34潞 Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries. Valentina, Urraca Negra, Micaela, Romina, Alicia y Tata habitan el encuentro representando luchas e identidades diversas. Sus historias hablan de un deseo de reconstrucci贸n y libertad colectiva禄, dice la sinopsis.

Las voces que transforman al territorio Querand铆

Hace algunos a帽os, la tem谩tica 鈥減ueblos originarios鈥 se incorpor贸 a la grilla de talleres de los 芦Encuentros Nacionales de Mujeres禄. Luego, se multiplicaron las voces para que los encuentros sean llamados 鈥plurinacionales鈥, un reclamo que tom贸 m谩s fuerza a partir de los Encuentros en Resistencia, Chaco (2017) y Trelew, Chubut (2018), ambas provincias con referencia por su lucha ind铆gena. El Encuentro de 2019 en La Plata fue el primero que a fuerza de un intenso debate se llam贸 Encuentro Plurinacional, pero el cambio de nombre signific贸 tambi茅n un cambio dentro de los feminismos.

Buscamos ahondar en las luchas plurinacionales que atraviesan este Segundo Encuentro Regional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexualas, no binaries y transmasculinidades de La Plata, Berisso y Ensenada y por eso estuvimos en di谩logo con Asiri Eli, del Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional e integrante de la comisi贸n plurinacional. 芦La Plurinacionalidad en esta regi贸n da lugar a nuevas preguntas sobre este territorio y c贸mo lo habitamos en relaci贸n a nuestras/nuestres cuerpas/cuerpes禄.

Entre otras, Asiri menciona: 芦Las luchas ambientales que estamos intentando abrazar desde un incipiente Ecofeminismo y desde nuestro esp铆ritu Querandi son la Defensa de los Humedales de Berisso y de Ensenada, el canal G茅nova, la lucha contra COPETRO. Por nuestro aire. Y la feria de Parque Saavedra La Tierra Sabe est谩 caminando repensando el nombre del Parque, donde surge la pregunta: 驴Por qu茅 Parque Saavedra y no Parque Querandi?禄

芦Este territorio estaba habitado por el pueblo Querandi antes de ser corrido por el avance de la constituci贸n de la Estructura del Estado Naci贸n y aqu铆 se instal贸 gran parte del poder pol铆tico de la provincia y de estrat茅gica ubicaci贸n econ贸mica por la presencia del R铆o. La ancestralidad Querandi de este Territorio nos sigue hablando desde lugares como el Arte, la Cer谩mica hallada a lo largo de la Costa del R铆o de La Plata, desde donde da cuenta tambi茅n de la vida cotidiana de este pueblo donde las mujeres cumpl铆an un rol de alimentaci贸n y tambi茅n de cuidado, a la vez de contar con los saberes de la naturaleza禄.

Estos debates estar谩n atravesados a lo largo de todo el cronograma y en los talleres, como el de Plurinacionalidad, espiritualidad y luchas de mujeres, trans, travestis, lesbianas, no binaries y el taller de Transmasculinidades, Transfeminismos, antirracismo e identidades marronas. Para Asiri Eli este 煤ltimo 芦da cuenta de c贸mo el debate por las identidades, la lucha contra el racismo y las ra铆ces de los pueblos est谩 m谩s presente que nunca en nuestras luchas como Feministas y Transfeministas禄.

Encuentro Plurinacional Regional con espacio de Ni帽eces

Como particularidad, este Encuentro Plurinacional Regional contar谩 con un espacio de ni帽eces ubicado en el sector de juegos de la plaza que brindar谩 talleres orientados a las ni帽eces: danzas, ecoladrillos, ESI, autodefensa, murga, entre otros鈥 y tambi茅n habr谩 espect谩culos y merienda. Por ese motivo tambi茅n difundieron a trav茅s de las redes de la Campa帽a Plurinacional que reciben donaciones de art铆culos de librer铆a, maquillajes y alimentos. 芦Creemos indispensable cuestionar y desarmar los discursos y l贸gicas adultec茅ntricas que se sostienen desde el feminismo hegem贸nico, y que muchas veces son las responsables de excluir a las personas que estamos en situaci贸n de cuidados y a las ni帽eces de los espacios de activismo禄 dijeron desde la comisi贸n organizadora de este espacio que est谩 integrada en su totalidad por madres, 芦xadres y personas que estamos en situaci贸n de cuidados permanentes禄. A su vez, la mayor铆a de sus integrantes forman parte de la colectiva Xaternidades Transfeministas de La Plata.

Octubre es Feminista: m谩s de 15 Encuentros Plurinacionales Regionales

Pese a que por segundo a帽o la pandemia global por Covid 19 impidi贸 que el movimiento trasfeminista pudiera viajar al 35 Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries en San Luis, contin煤an organiz谩ndose en cada territorio. Este fin de semana se van a organizar m谩s de 15 encuentros en diferentes puntos del territorio para replicar la experiencia regional de lo que es una tradici贸n hist贸rica que los transfeminismos replican hace 35 a帽os por todo el territorio. Habr谩 encuentros regionales en Rosario -Santa Fe-; Tandil, Tigre, CABA, Remedios de Escalada, La Plata, Berisso y Ensenada -Buenos Aires-; Resistencia -Chaco-; Ushuaia -Tierra del Fuego-; Cipolletti -R铆o Negro-; Villa las rosas, C贸rdoba capital y Capilla del Monte -C贸rdoba- y en la ciudad de San Luis.

芦Nos preparamos para concretar en 2022, en territorio, Huarpe, Comeching贸n y Ranquel, el 35 Encuentro Plurinacional de MLTTBINB. Despu茅s de todo, nuestro trabajo, nuestras militancias y experiencias son esenciales禄 dicen desde la Campa帽a Somos Plurinacional que convoca al Segundo Encuentro Regional de La Plata, Berisso y Ensenada.

芦El movimiento transfeminista y popular no est谩 paralizado. Tenemos mucho para aportar y transformar la vida. Somos resistentes, combativxs, logramos se帽alar y denunciar, sin maquillaje, que este modelo econ贸mico, pol铆tico y social no se aguanta m谩s. Nos mueve el deseo de las libertades colectivas y compartidas, el respeto de las diversidades, la justicia, la memoria y la marea verde; nos mueven nuestros derechos negados: una vida libre de violencias y pol铆ticas para una vida digna. Despu茅s de todo, es nuestro trabajo esencial. Para salir de esta hace falta continuar tejiendo m谩s feminismo. Un feminismo plurinacional y diverso, trasngeneracional, antirracista de mujeres, lesbianas, travestis, trans, mujeres bisexuales, personas no binaries禄