Este mi茅rcoles 25 comenzar谩 el juicio a Roc铆o Bel茅n Mart铆nez, la viajera que pas贸 dos meses detenida en un penal de Recife, Brasil, por defenderse del ataque de un polic铆a militar, el pasado 11 de mayo. Luego de acciones por su libertad qued贸 en prisi贸n domiciliaria esperando el inicio del proceso judicial en donde se la acusa de 鈥渋ntento de homicidio calificado鈥. Desde su ciudad Rosario y otros territorios exigen su libertad y absoluci贸n. Iniciaron una campa帽a de fotos y difundieron un video con los detalles del caso. La audiencia ser谩 en el juzgado de Ipojuca y la defensa de la joven pedir谩 el cambio de car谩tula por 鈥渓esi贸n corporal leve鈥 que son las que provoc贸 Roc铆o con el fin de protegerse del agresor. 鈥淣os preguntamos, 驴qu茅 otra historia contar铆amos si Ropi no se hubiera defendido?鈥, expresaron desde Autoconvocades por Ropi en Rosario. Por Estefa Gonzalez. ANRed.

Este mi茅rcoles por la ma帽ana ser谩 la primera audiencia en el juicio que se lleva contra Roc铆o Bel茅n Mart铆nez por defenderse ante las agresiones y golpes de un polic铆a militar. Se la acusa de 鈥渋ntento de homicidio calificado鈥. La causa se tramita en el Juzgado de Ipojuca, Estado de Pernambuco y la jueza a cargo es Idiara Buenos Aires Cavalcanti.

De la playa a un penal

鈥淪oy consciente de que viajando sola estoy expuesta a situaciones de vulnerabilidad y m谩s siendo mujer, pero aun as铆 me cuesta creer todav铆a como mudo mi vida, de estar en una playa hermosa disfrutando del nordeste brasilero, a estar presa en cuatro paredes. No se dan una idea lo triste que fue estar privada de mi libertad que es lo m谩s importante que tengo en la vida. 驴Hasta cu谩ndo vamos a seguir permitiendo que esta sociedad injusta, violenta y machista nos condene de esta manera por defendernos?, as铆 se expresaba Roc铆o luego de conseguir su libertad condicional.

El hecho ocurri贸 el 11 de mayo, alrededor de las 15 cuando Roc铆o, viajera, artesana, artista callejera, oriunda de Rosario estaba con su perra y dos amigos en la playa Maraca铆pe de Porto Do Galhinas y tras un temporal de lluvia se refugiaron bajo un techo de una casa abandonada, que pertenece al Estado, conocida como la Vieja Casa del Gobernador.

La joven relat贸 lo sucedido en su red personal de Facebook. En el mismo cont贸 que preguntaron a una custodia del lugar si pod铆an refugiarse all铆, a lo cual esta persona les dijo que s铆. Al parar la lluvia sus dos amigos salieron en b煤squeda de wifi y ella se qued贸 sola, se durmi贸 y fue despertada por un hombre. 鈥淢e quede sola, dormida, con las cosas y me despert贸 un hombre a las patadas, dici茅ndome que mis amigos me hab铆an dejado sola, afirmando as铆 que esperaba que los chicos me dejaran para atacarme. Me puse en pie r谩pido y empec茅 a pedir ayuda, a gritar. Me dio un primer golpe en la cara y ah铆 me sangr贸 la nariz y me sigui贸 golpeando鈥, cont贸 Ropi. Agregando que la persona le apunt贸 con un arma a la cabeza y ella logr贸 sacar su herramienta cortante que usa para sus artesan铆as y lo hiri贸 levemente para dispersarlo y defenderse.

Roc铆o se qued贸 en el lugar por media hora, esperando a sus amigos y fue detenida luego a 300 metros del lugar del hecho, bajo una serie de irregularidades. Siguiendo con el relato expres贸: 鈥渇ui arrestada de manera super violenta, recib铆 m谩s golpes de parte de la polic铆a. Me trajeron para Recife, capital de Pernambuco. De ah铆 declare sin abogado presente, sin traductor, lo cual es ilegal. Y ah铆 me enter茅 que esta persona que me agredi贸 era un polic铆a militar鈥.Sumada a las ilegalidades del procedimiento, tampoco se dio aviso al Consulado Argentino sobre su detenci贸n y no se constataron las heridas de Roc铆o provocadas por los golpes policiales.

El 12 de mayo la rosarina fue sometida a una primera Audiencia de Custodia, en donde declar贸 ante la jueza. 鈥淧ara ella haberme defendido no fue motivo suficiente para dejarme libre鈥, expres贸. Desde ese d铆a la magistrada orden贸 la prisi贸n preventiva y Roc铆o pas贸 casi dos meses en en el penal Colonia Femenina Buen Pastor, en Recife. 鈥淔ueron dos meses eternos. Sufr铆 mucha xenofobia, apenas llegue me apodaron 鈥渓a Gringa鈥.

Luego de las acciones y campa帽a en distintos territorios por su libertad se logr贸 el 8 de julio, el pedido de revocaci贸n de prisi贸n contando con buenos antecedentes penales y un domicilio fijo para transitar la prisi贸n domiciliaria. Roc铆o sali贸 con libertad condicional y tobillera electr贸nica.

M谩s irregularidades

La tobillera electr贸nica seg煤n lo establecido por la jueza deb铆a ser retirada a 90 d铆as contando desde que sali贸 del penal, pero la disposici贸n no fue efectivizada pese al pedido de las abogadas de Roc铆o. La primera audiencia adem谩s ten铆a fecha para el pasado 3 de octubre pero d铆as antes desde el juzgado notificaron que la misma se postergaba para el 25 de enero por falta de traductores. 鈥淐onsideramos que la suspensi贸n de la misma implica una vulneraci贸n m谩s hacia Roc铆o. No podemos admitir que el poder judicial de Ipojuca no cuente con profesionales necesarios para garantizar la audiencia. Postergar la audiencia al 2023 es alargar la prisi贸n domiciliaria de Ropi y extender la angustia del proceso que decide sobre su libertad鈥, expresaron en ese momento su familia y Autoconvocades por Ropi.

Redes por Ropi

Desde el d铆a de su detenci贸n su familia, amigues en Rosario y en otros territorios iniciaron acciones para difundir lo sucedido y exigir su libertad. Se realizaron reclamos al Consulado Honorario de Brasil en Rosario, comunicaciones con la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, con el Consulado Argentino en Recife y manifestaciones callejeras. Se conform贸 adem谩s una Asamblea Transfronteriza por Libertad para Ropi.

Sin embargo, seg煤n cuenta integrante de Autoconvocades por Ropi, la presencia y acompa帽amiento estatal al caso no fue la esperada. 鈥淒esde un principio consideramos importante que su mam谩 pudiera viajar a Brasil y estar con su hija, golpeamos puertas y en un momento solo alcanzamos la promesa de pasajes hasta la frontera, luego deb铆amos solventar el viaje y los gastos hasta Recife, lo cual no fue posible. Adem谩s pedimos intervenci贸n al Consulado Argentino en Recife para poder enviar el dinero de los costos de la defensa sin los impuestos, que hace que se licuen adem谩s de la p茅rdida por valor de cambio entre el peso y el real, pero nos dieron como respuesta que nos comuniquemos con el Banco Central o con el Ministerio de Econom铆a. Tambi茅n exigimos en esta audiencia la posibilidad de que la mam谩 y la hermana de Ropi pudieran conectarse virtualmente pero no hubo respuesta.禄

Roc铆o cuenta con una defensa privada y es su mam谩 que mediante la venta de comida y el aporte de su hermana como empleada de una panader铆a, juntan los miles de pesos para pagarla, adem谩s de los gastos del alquiler y dem谩s necesidades que afronta Roc铆o, imposibilitada de trabajar m谩s horas o de moverse por la condicionalidad de su libertad. Pero no est谩n solas, desde Autoconvocades por Ropi tambi茅n organizan ventas de comida y festivales para sumar con algo de dinero.

Campa帽a por Libertad y absoluci贸n para Ropi

Camino a la audiencia de ma帽ana difundieron un video que cuenta los detalles del caso e iniciaron una campa帽a de fotos pidiendo su libertad y absoluci贸n. Se puede ver el video en este link https://www.instagram.com/reel/CnPQC3mJF0s/?igshid=OGQ2MjdiOTE= y descargalo para su difusi贸n aqu铆: https://drive.google.com/drive/folders/1ISIYdJBbj0NOXhrwrM_vLcfEsCaNQHNL?usp=share_link

El caso recuerda a lo sucedido con Higui, quien tambi茅n se sum贸 a la campa帽a. 鈥 Higui una mujer torta que se defendi贸 de un intento de violaci贸n grupal y apu帽al贸 a uno de sus agresores, fue acusada de homicidio, me acuerdo que segu铆 su caso paso a paso y llor茅 de emoci贸n cuando despu茅s de 5 a帽os se consigui贸 su absoluci贸n. Ahora, es ella la que pide por la m铆a. Esta foto no s贸lo me emociona hasta las l谩grimas, tambi茅n me llena de fuerzas鈥, expres贸 Ropi en sus redes.



En la audiencia de ma帽ana la defensa pedir谩 el cambio de car谩tula a 鈥渓esiones corporales leves鈥 que fueron las provocadas por Ropi ante la agresi贸n del polic铆a militar ante el miedo de ser abusada o asesinada. 鈥淧edimos al Estado argentino todo el apoyo necesario en este momento tan delicado para Roc铆o, injustamente acusada de tentativa de homicidio calificado. El polic铆a us贸 la violencia con ella y aqu铆 en Brasil tenemos una de las fuerzas policiales m谩s letales del mundo y hay corporativismo al juzgar los actos de los polic铆as que abusan de su autoridad鈥, difundieron en un escrito las abogadas.

Se puede seguir las novedades y contacto a trav茅s del instagram autoconvocadesporropirosario.