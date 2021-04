–

De parte de Rojo Y Negro April 30, 2021

El pasado mes de octubre, Opel/Psa, con el 鈥渧isto buen鈥 de CC.OO, CCP , OSTA y UGT, procedi贸 a contratar a un gran n煤mero de trabajadores a partir del mes de octubre bajo la modalidad de contrato para obra o servicio determinado al 65%, 鈥渃ontratos masa鈥, con duraci贸n hasta un m谩ximo de 4 a帽os (3 por Ley m谩s 1 por Convenio sectorial) o fin de obra.

CGT se opuso a dicho acuerdo por suponer, a su juicio, Fraude de Ley en la contrataci贸n en base a los art.40.B del Convenio de Metal de Zaragoza y 15.1 a) del E.T y art.20 RD 2720/98 de 18 diciembre, dado que no concurren los elementos que lo podr铆an justificar; asimismo la jurisprudencia exige que para que puedan formalizarse debidamente los contratos de obra o servicio deben concurrir conjuntamente varios requisitos que seg煤n esta Secci贸n no se cumplen. La demanda de CGT llega a los tribunales esta pr贸xima semana.

Este pr贸ximo 3 de mayo a las 10:45h tendr谩 lugar una concentraci贸n de CGT ante los Juzgados de Zaragoza (Edificio Vidal de Canellas, planta baja Ciudad de la Justicia de Zaragoza, Av.Ranillas). El juicio comenzar谩 a las 11:15h para dirimir el Conflicto Colectivo.

CGT secci贸n en OPEL/PSA