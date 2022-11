–

Las audiencias se desarrollar谩n este jueves 17 y viernes 18 de noviembre, a partir de las 9, en R铆o Negro. Los imputados son los sicarios Mart铆n Feilberg y Diego Ravasio, acusados adem谩s de tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera, hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2021 en la Comunidad Mapuche Quemquemtrew. Las jornadas se podr谩n seguir a trav茅s de la transmisi贸n por You Tube de Radio Zona Libre Puelmapu. Por Red Eco.



鈥淓l crimen de Garay y las graves lesiones de Cabrera se produjeron en medio de un conflicto que llevaba m谩s de un mes en la zona de Cuesta de Ternero y que el gobierno de R铆o Negro hab铆a decidido no resolver. Luego de que los territorios de Cuesta del Ternero fueran ocupados, algunos miembros de la Lof quedaron detenidos, hubo desalojos parciales y un grupo t谩ctico de la Polic铆a provincial siti贸 el lugar sin la posibilidad de que quienes all铆 quedaron recibieran alimentos. En ese contexto -y con fuertes tensiones con el empresario que explota esas tierras- dos personas armadas entraron a ese espacio custodiado por fuerzas de seguridad y dispararon contra los dos miembros de la comunidad. La persecuci贸n y criminalizaci贸n de las comunidades mapuche en R铆o Negro est谩n vinculadas al incumplimiento de la ley provincial en materia ind铆gena, la emergencia territorial ind铆gena 26.160 y los principios y garant铆as constitucionales reconocidos a las comunidades originarias鈥, expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Compartimos nota publicada por el CELS en noviembre de 2021:El asesinato de El铆as Garay en Cuesta del Ternero: lo que ocurre cuando el Estado no resuelve un conflicto

La decisi贸n de la provincia de R铆o Negro de incumplir con la ley de emergencia de tierras ind铆genas y de abordar la situaci贸n criminalizando la ocupaci贸n acrecienta el problema en lugar de solucionarlo.

El 18 de septiembre, los integrantes de la Lof Quemquemtrew plantearon la acci贸n como parte de un regreso a tierras deshabitadas desde hace d茅cadas y 鈥渁 merced de intereses inmobiliarios, forestales e h铆dricos鈥 que contaminan la zona. All铆 llevan adelante trabajos la empresa de la familia Rocco, que tiene una cuestionada concesi贸n para forestar pinos. De inmediato, su titular, Rolando Rocco exigi贸 el desalojo y a los seis d铆as -a pesar de que hab铆a un acuerdo con un fiscal de no utilizar la fuerza- la fiscala Betiana Cend贸n orden贸 un operativo en el que se detuvieron a cuatro personas. Los integrantes de la comunidad denunciaron que ese d铆a les dispararon con balas de goma y de plomo, que le robaron pertenencias y que agredieron a un menor de edad. Desde entonces, la polic铆a provincial cerc贸 los accesos y puso retenes en la ruta.

Luego del crimen el fiscal no hizo las primeras diligencias, como la inspecci贸n del lugar y los levantamientos de pruebas. Tras haber acordado entrar al territorio decidi贸 no hacerlo y sostuvo que no estaba garantizada su integridad, a pesar de que organismos y representantes le dijeron que nadie impedir铆a su trabajo. Por lo tanto el cuerpo tuvo que ser bajado con un chofer y no lo registr贸 en el lugar el equipo forense, con lo grave que eso puede ser para una investigaci贸n.

Dos semanas despu茅s del comienzo del conflicto, el procurador provincial finalmente convoc贸 a una mesa de di谩logo con Rocco, los fiscales y la comunidad, reconociendo a los representantes mapuches como actores del conflicto que desde distintos sectores piden criminalizar. Hasta el d铆a del crimen se hab铆an registrado avances en las conversaciones. La Provincia decidi贸 no participar de esos encuentros.

Parte de los conflictos con las comunidades mapuche en la Patagonia est谩 vinculada al incumplimiento por parte de la provincia de R铆o Negro de la ley de emergencia territorial ind铆gena (26.160). Esa norma, que ya tiene 15 a帽os, exige realizar un relevamiento de todos los territorios reclamados por los pueblos originarios pero en R铆o Negro solo fueron relevadas 55 de 106 comunidades, lo que provoca una situaci贸n de indefenci贸n jur铆dica para todes les que no est谩n en ning煤n registro. A esta fr谩gil situaci贸n se agrega que esta ley de car谩cter excepcional, que venc铆a esta semana, debi贸 ser prorrogada por el Poder Ejecutivo ya que no lleg贸 a ser tratada en Diputados antes de que se cayera.

Por otro lado, R铆o Negro tambi茅n tiene una ley provincial de reconocimiento de la propiedad ind铆gena (2.287), que tambi茅n est谩 incumpliendo. La aplicaci贸n de la norma facilitar铆a la regulaci贸n de esas tierras y podr铆a aliviar varios conflictos.

En muchos casos, las ocupaciones de tierras (recuperaciones, para las comunidades mapuche) son utilizadas por diferentes actores interesados en promover la idea de la violencia mapuche. Pero al mismo tiempo, constituyen acciones que buscan visibilizar conflictos que, de otra manera, ser铆an silenciados en funci贸n del avance privado sobre las tierras. La falta de voluntad del Estado para garantizar los derechos ya reconocidos y ampliar pol铆ticas de restituci贸n tambi茅n provoca el conflicto y las protestas.

Desde el CELS reclamamos que la mesa de di谩logo avance para darle una respuesta a las demandas de la comunidad y que al mismo tiempo se investigue el ataque en el que se produjo el crimen de El铆as Garay y las heridas de Gonzalo Cabrera para que se identifique a los responsables.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/pueblosoriginarios/37463