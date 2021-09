–

Tres j贸venes est谩n acusados de haber abusado sexualmente de una chica de 14 a帽os en un camping. La mam谩 de la v铆ctima pidi贸 acompa帽amiento a la sociedad y advirti贸 sobre la circulaci贸n de informaci贸n falsa. 鈥淣ecesito que se escuche lo sucio que est谩n jugando鈥.

Por Luciana Rosende @lucianamagali

鈥淟o primero que se instal贸 fue qu茅 tan 鈥榩uta鈥 era la v铆ctima. Lo mismo que en el caso de Luc铆a (P茅rez). La primera informaci贸n que se instala es dif铆cil de sacarla despu茅s. Y cuando la quer茅s sacar, ten茅s una mordaza. Ahora tenemos muchos mensajes, mucha gente que dice que va a estar apoyando, distintas agrupaciones. Pero no dejan de ser grupos reducidos. Ojal谩 nos apoye m谩s gente鈥, pidi贸 la mam谩 de la adolescente de 14 a帽os que fue v铆ctima de una violaci贸n en manada en un camping de Miramar, donde festejaba con su familia la llegada de 2019. Dos a帽os y medio despu茅s y tras intentos de m谩s dilaciones, comienza el juicio a tres de los sospechosos. A pedido de la querella, llegan en libertad al debate.

鈥淭engo una expectativa muy positiva. A 煤ltimo momento, cuando ten铆a que empezar la selecci贸n de jurados, se fij贸 una audiencia porque el abogado (defensor) ped铆a sumar cosas vinculadas a la vida personal de ella. El juez resolvi贸 que no. Tambi茅n ped铆an sacar al fiscal, pero por suerte se queda. Porque dec铆an que hab铆an recibido una amenaza de su parte, cosa que no era verdad. Yo le llamo manotazo de ahogado a esto de poner trabas a 煤ltimo momento鈥, dijo la mam谩 de la v铆ctima, en di谩logo con Tiempo, tras la audiencia previa a la selecci贸n de jurados, que estaba prevista para las 9 pero se retras贸. El inicio del juicio estaba pautado para las 14, pero podr铆a demorarse.

El debate oral, que durar谩 cuatro jornadas, se llevar谩 a cabo en el complejo Teatro Auditorium marplatense para garantizar el cumplimento de los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus. El veredicto se espera para este viernes 17. El jurado popular deber谩 resolver si Tom谩s Jaime (26), Lucas Pitman (24) y Juan Cruz Villalba (25) son responsables del delito de 鈥渁buso sexual con acceso carnal calificado鈥. De acuerdo a la investigaci贸n, que estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, los imputados abusaron sexualmente de la v铆ctima entre las 4 y las 6 de la ma帽ana del 1掳 de enero de 2019, 鈥渁provech谩ndose de la edad鈥 de ella y de que 鈥渘o pod铆a consentir libremente el accionar鈥.

El juez dispuso que no ingrese la prensa ni haya conferencias durante el proceso, para resguardar a la adolescente y evitar su revictimizaci贸n. Pero su familia plante贸 que no fue algo consensuado y que prefer铆an tener la posibilidad de dar al menos una conferencia de prensa, para tratar de evitar la circulaci贸n de informaci贸n falsa.

鈥淣o fue consensuado con nosotros, sali贸 de las otras partes. Nosotros exigimos aunque sea una conferencia para que circule informaci贸n verdadera, pero no se permiti贸. Hay notas con informaci贸n de ellos que circulan, tienen llegada a los medios locales. Nosotros sacamos cartas haciendo aclaraciones y reci茅n ahora se est谩n pudiendo ver. Hay muchas irregularidades en cosas que no puedo contar, fechas cambiadas, lugares. Claramente hubo mano ah铆鈥, apunt贸 la mujer. 鈥淣ecesito que se escuche lo sucio que est谩n jugando鈥, insisti贸. Y explic贸 que pidieron la excarcelaci贸n de los imputados para que el tiempo en prisi贸n preventiva no se computara como parte de la pena, en caso de ser declarados culpables.

El juicio ser谩 conducido por el juez Fabi谩n Riquert, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Mar del Plata, e intervendr谩 el fiscal Guillermo Nicora por parte del Ministerio P煤blico. La modalidad de juicio por jurados fue solicitada por las defensas de los tres acusados, representadas por Mart铆n Bernat, Noelia Ag眉ero y Marcelo Jim茅nez. El abogado de la menor abusada, Maximiliano Orsini, hab铆a rechazado esta posibilidad y exigi贸 a trav茅s de un planteo de inconstitucionalidad que el caso se resolviera en un juicio oral com煤n, pero fue rechazado por el magistrado. Tambi茅n se neg贸 a realizar nuevas pericias sobre la v铆ctima, como ped铆a la defensa de los acusados, y a que en el debate se exponga cualquier informaci贸n sobre su vida sexual previa y posterior para 鈥渆vitar una revictimizaci贸n鈥.

