De parte de CGT Banca Madrid October 1, 2021 33 puntos de vista

Comienza el OTO脩O CALIENTE con la primera gran manifestaci贸n que a煤na, en torno a las reivindicaciones de las personas pensionistas, un gran movilizaci贸n centralizada en Madrid en DEFENSA de lo P脷BLICO.

ORDEN DE CORTEJOS Y PARTICIPACI脫N EN LA MANIFESTACI脫N DEL D脥A 2 OCTUBRE

En la asamblea de Oto帽o Caliente celebrada el d铆a 29 de septiembre se acord贸 el siguiente orden de cortejos .

1.- Furgoneta de Megafon铆a.

2.- Pancarta general de O.C con representaci贸n rotatoria durante el trayecto de representantes de colectivos y los 4 portavoces de territorios para el canutazo .

3.- Detr谩s de la pancarta Delegaciones de los territorios. Y organizaciones estatales que han apoyado a O.C

4.- Batucada.

5.- Detr谩s de la Batucada los colectivos por bloques del manifiesto seg煤n sorteo ya celebrado ( sali贸 la J ) que ser铆an los siguientes Marea de Residencias, Pensiones, Sanidad, Servicios Sociales, Transporte, Vivienda, Ecolog铆a y Medio Ambiente, Educaci贸n, Igualdad de Genero鈥.

Es un d铆a de lucha fiesta y celebraci贸n de tod@s . Se ruega ser tolerantes y solidarios facilitando el trabajo de la comisi贸n de respeto o servicio de orden que ayudar谩 a los compas que tengan dudas.

Se ruega la difusi贸n de esta nota por todos los colectivos participantes para su conocimiento.

Todas las personas trabajadoras somos conscientes de la importancia de la defensa de unos servicios p煤blicos y de calidad, y tambi茅n de que las pensiones que hoy nos estamos jugando son las nuestras, es la tuya.

隆隆隆LA LUCHA ES EL 脷NICO CAMINO!!

Secretar铆a Acci贸n Social

CGT MCLMEX



2o-manifiesto



Entidades CONVOCANTES: 脕mbito estatal

Marchas de la Dignidad

Marea de Residencias

SE Sindicato de Estudiantes

Unidad COESPE

ASC Alternativa Sindical de Clase

CAS Coordinadora Antiprivatizaci贸n de la Sanidad

CASAL Colec. Autogest. Solidaridad con Am茅rica Latina

CGT Confederaci贸n General del Trabajo

脕mbito Territorial

Jubilats per Mallorca

Kellys Uni贸n Baleares

Libres y Combativas

MATS, Movimiento Asambleario de Trabajadoras/es de Sanidad

Moviment Pensionista de Badalona

Moviment Resid猫ncies de Catalunya

MPM Movimiento Pensionista de Madrid

Movimiento Pensionista X la Dignidad Social

PAH Coordinadora de la Vivienda de Madrid

Pensiones Dignas de Fuenlabrada

Pensiones Dignas de Madrid

Pensionistas Complutenses

Pensionistas Indignados Madrid

Pensionistes de Menorca per la Seva Dignitat

Plataforma Marea Pensionista de Terrassa

Plataforma Pensionista Clot-Camp de l鈥橝rpa

Plataforma Pensionista de Alcorc贸n

Plataforma Pensionista de Aranjuez

Plataforma Pensionista de Legan茅s

Plataforma Pensionista de Logro帽o

Plataforma Pensionista de Mallorca

Plataforma Pensionista de Palleja

Plataforma Pensionista de Parla

Plataforma Pensionista de Premi脿 de Mar

Plataforma Pensionista de Sant Andreu de la Barca

Plataforma Pensionista de Sant Vicen莽 dels Horts

Plataforma Pensionista de Sants-Les Corts

Plataforma Pensionista del Raval

Plataforma Pensionista d鈥橦orta-Guinard贸

Plataf. Piti眉sa per la Defensa d鈥檜nes Pensions P煤bliques Dignes

Plataforma Sanitaria Sierra del Guadarrama

Salvemos las Pensiones

Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera

Sindicato SI.L.VI.A.

SOM Sindicalistes

S.O.S. Refugiados Ibiza y Formentera

Stop Desahucios Fuenlabrada

Uni贸n Kellys Ibiza y Formentera

Unitat Pensionista Baix Pened茅s

Unitat Pensionista.Cat

UPLA La Uni贸n

URL 鈥 Agrupaci贸n Familiares Residencias Legan茅s

XR Extinction Rebellion Illes Balears

Agrupaci贸 de Pensionistes i Gent Gran del Maresme

Asamblea Pensionistas en Lucha de M谩laga

Asociaci贸n LGTBI La Llave del Armario

CGPM Coordi. Gral, de Pensionistas de Madrid-Unidad

CNT Comarcal Sur Madrid

Colectivo Pensionista de Catalunya

Coordinadora Balear en Defensa de les Pensions P煤bliques

Coordinadora de Pensionistas Torrej贸n

Coordinadora de Vivienda de Usera

Coord. Madrile帽a de Empleados P煤blicos en Fraude de Ley

Coordinadora Pensionista de Girona

Coordinadora 25 S

El Xiringuito Teatre i Comunitat Eivissa

Emprendada Feminista de Ibiza

Federaci贸 d鈥橝AVV de Palma

F贸rum Ciutad脿 de Mallorca

Grup de Pensionistes i Gent Gran de Sant Pol de Mar

IAC Intersindical Alternativa de Catalunya

Iaioflautes Garraf

Ibiza Conciencia

Izquierda Castellana

Izquierda Revolucionaria