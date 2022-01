–

鈥淓l objetivo del certificado covid siempre ha sido reducir la transmisi贸n y con esta variante no se puede evitar, con lo que ya no es eficaz鈥. Con estas palabras el director general de Salud P煤blica de Cantabria, Reinhard Wallman, comunicaba el pasado 18 de enero que la comunidad eliminaba la obligatoriedad del pasaporte covid para acceder a los establecimientos en los que se consume bebida o comida. Wallman atribuy贸 a la norma el est铆mulo de 5.700 primo vacunaciones. No obstante, ese 鈥渆fecto motivador鈥 ya habr铆a finalizado y en las 煤ltimas semanas el n煤mero ha ido disminuyendo. No hay justificaci贸n pues para esta norma, en palabras de este director general.

Tres d铆as despu茅s, el 21 de enero, la Consejer铆a de Salud p煤blica de Asturias aseguraba que no prologar铆a las medidas extraordinarias adoptadas el 27 de diciembre para frenar la pandemia. Entre ellas, el certificado de vacunaci贸n, exigencia que 鈥渘o ha sido muy efectiva鈥 tal y como reconoc铆an los t茅cnicos de Salud P煤blica. La medida caducaba el 27 de enero y la comunidad deber铆a haber recurrido al Tribunal Superior de Justicia para solicitar su aval.

Tras Asturias, Catalunya tomaba el relevo en eliminar este requisito para entrar en establecimientos y lugares p煤blicos. El 26 de enero la comisi贸n delegada en materia de covid de la Generalitat conclu铆a que la variante 贸micron 鈥渉a demostrado tener escape inmunitario y disminuir as铆 la prevenci贸n de la infecci贸n, en comparaci贸n con la variante delta鈥. Por ello, conclu铆an que la efectividad de la obligatoriedad del uso del certificado covid disminuye 鈥渃omo medida que a帽ade una capa de seguridad鈥.

Hasta 13 autonom铆as impusieron la obligaci贸n de presentar el certificado de vacunaci贸n durante las fiestas navide帽as. Hoy algunas reparan en que esta medida no ha sido efectiva.

Por tanto, son tres ya las comunidades aut贸nomas que han decidido dar marcha atr谩s con el pasaporte covid. Hasta 13 autonom铆as impusieron la obligaci贸n de presentar el certificado de vacunaci贸n en lugares p煤blicos para frenar la expansi贸n de la variante 贸micron durante las fiestas navide帽as y para estimular la administraci贸n de dosis entre la poblaci贸n. Hoy algunas reparan en que no ha sido efectiva ni en un sentido ni en el otro.

Mientras, otras comunidades contin煤an solicitando pr贸rrogas de esta restricci贸n ante la justicia. Es el caso de la Generalitat Valenciana, que consigui贸 el aval del TSJCV el pasado viernes para continuar con el pasaporte covid hasta el 29 de febrero. Hablan de una medida 鈥渋d贸nea, necesaria y proporcionada鈥. El mismo aval espera el gobierno vasco, quien ha llamado a la puerta del alto tribunal de su comunidad para continuar con el certificado covid hasta el 13 de febrero, debido a la 鈥渋ntensidad de la circulaci贸n epid茅mica y el consiguiente 铆ndice de ocupaci贸n de camas hospitalarias鈥.

Mientras, el epidemi贸logo profesor de la Universidad del Pa铆s Vasco Unai Martin, avisa en su cuenta de Twitter: La vacunaci贸n en los j贸venes en estos dos meses y medio ha aumentado menos del 5%, 鈥減robablemente similar a lo que hubiera pasado sin esta medida 驴Merer铆a la pena?

Las dudas de la Ponencia de Vacunas

Y es que esta medida ha sido cuestionada por expertos y expertas desde el principio, tanto por su supuesta capacidad para frenar la transmisi贸n como por suponer un incentivo en la vacunaci贸n de la poblaci贸n que reh煤ye de las dosis, con la Ponencia de Alertas, formada por t茅cnicos de Sanidad y de las comunidades, a la cabeza.

鈥淓n los pa铆ses del entorno europeo donde se est谩 utilizando, los casos est谩n aumentando de forma importante, si bien es cierto que sus coberturas vacunacionales son muy inferiores a las de Espa帽a. Es previsible que el efecto en Espa帽a, con coberturas m谩s elevadas, todav铆a sea menor”, advert铆an en un documento que se filtraba el 30 de noviembre.

鈥淓l pasaporte covid ahora mismo es completamente in煤til. Pudo tener su utilidad en alg煤n momento de la pandemia para convencer a vacunarse, pero en este momento yo dir铆a que es hasta contraproducente鈥

Por otro lado, desde esta Ponencia cuestionaban su supuesto freno a la transmisi贸n. 鈥淪abemos que aproximadamente un 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y transmitir la infecci贸n. Por todo ello, su utilidad para prevenir la transmisi贸n ser铆a muy limitada e incluso podr铆a tener un impacto negativo si se relajaran las medidas de prevenci贸n鈥, afirmaban cuando la variante mayoritaria era a煤n la delta.

Falsa seguridad

鈥淓l pasaporte covid no es un instrumentos para evitar la transmisi贸n en los interiores sino, en todo caso, un est铆mulo para aumentar la cobertura vacunacional鈥, explica a El Salto Javier Segura, m茅dico epidemi贸logo y vicepresidente de la Asociaci贸n Madrile帽a de Salud P煤blica (AMASAP). Y, tras su implementaci贸n, contin煤a Segura, se ha visto que ni siquiera ha funcionado para este 煤ltimo fin. 鈥淓l principal argumento para defenderlo no est谩 claro鈥, concluye.

鈥淓l pasaporte deber铆a incluir si se ha pasado infecci贸n previa o si una persona tiene una alergia a componentes de la vacuna y no se la ha podido poner. Tendr铆a m谩s sentido un certificado del historial de infecci贸n y vacunaci贸n, m谩s que un pasaporte covid de inoculaci贸n de vacunas鈥

鈥淓l pasaporte covid ahora mismo es completamente in煤til鈥, expresa Jos茅 G贸mez Rial, facultativo especialista en Inmunolog铆a del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. 鈥淧udo tener su utilidad en alg煤n momento de la pandemia para convencer a vacunarse, pero en este momento yo dir铆a que es hasta contraproducente por la sensaci贸n de falsa seguridad que ha creado en la poblaci贸n鈥, a帽ade Rial.

脕frica Gonz谩lez Fern谩ndez, catedr谩tica de Inmunolog铆a del Centro de Investigaciones Biom茅dicas CINBIO, hace 茅nfasis en la idea de esta falsa seguridad. 鈥淟as personas vacunadas pueden infectarse, pueden incluso estar asintom谩ticas. Un estudio ha revelado que hasta el 90% de las infecciones por 贸micron no dan ning煤n s铆ntoma, por lo que solicitar este pasaporte no frena la pandemia鈥.

Para Gonz谩lez, si se decide mantener el pasaporte este 鈥渄eber铆a incluir si se ha pasado infecci贸n previa o si una persona tiene una alergia a componentes de la vacuna y no se la ha podido poner. Tendr铆a m谩s sentido un certificado del historial de infecci贸n y vacunaci贸n, m谩s que un pasaporte covid de inoculaci贸n de vacunas鈥, concluye.

鈥淗ay una consideraci贸n estrat茅gica, en esta batalla contra los grupos antivacunas que est谩n hablando de una dictadura epidemiol贸gica, poner restricciones que no tienen mucho sentido desde la eficacia y que generan sensaci贸n de restricci贸n de la libertad, puede generar que m谩s gente engrose sus filas鈥

Y, m谩s all谩 del punto de vista utilitarista, est谩n las consideraciones 茅ticas, que conllevan hacer 鈥渄e facto鈥 obligatoria una vacuna que no lo es. 鈥淗ay una consideraci贸n estrat茅gica, en esta batalla contra los grupos antivacunas que est谩n hablando de una dictadura epidemiol贸gica, poner restricciones que no tienen mucho sentido desde la eficacia y que generan sensaci贸n de restricci贸n de la libertad, puede generar que m谩s gente engrose sus filas鈥, advierte Segura. 鈥淪on medidas vistosas pero de un impacto dudoso como el uso de la mascarilla en la calle que no es eficaz y es poco eficiente para esta batalla鈥, concluye el m茅dico epidemi贸logo.

