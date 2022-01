–

En nuestra tarea de velar por el respeto a las condiciones laborales de las personas trabajadoras y de los cumplimientos normativos, son muchos los instrumentos de acci贸n sindical con los que contamos para realizar nuestro trabajo, comenzando por el derecho a la negociaci贸n colectiva establecida en nuestra Legislaci贸n. Sin embargo, los Sindicatos muchas veces nos encontramos con la sinraz贸n, prepotencia o peculiares estilos de afrontar las relaciones laborales por parte de quienes est谩n al frente de las empresas, lo que hace inviable o ineficaz la utilizaci贸n de esa v铆a. Y es entonces donde entra en juego la acci贸n jur铆dica, siendo en esa lamentable situaci贸n en la que nos encontramos actualmente en T.H., puesto que cuando no se quiere escuchar, dialogar, buscar consenso, o ni tan siquiera cumplir con los derechos de informaci贸n y consulta con la RLT, no se deja otra opci贸n que recurrir a la justicia. No nos gusta ni resulta agradable, genera tensiones, gastos y molestias, pero es la 煤nica opci贸n que nos queda en muchas ocasiones.

A pesar de que despu茅s de nuestro 煤ltimo comunicado, la empresa nos remiti贸 un correo, cuya redacci贸n denotaba bastante nerviosismo e improvisaci贸n, criticando de forma reaccionaria las informaciones que ofrec铆amos, y vertiendo graves acusaciones contra esta Secci贸n Sindical, no vamos a renunciar a nuestro derecho de informaci贸n a la plantilla, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa no informa pr谩cticamente de nada, y en especial de aquellas cuestiones que tienen un inter茅s relevante para nuestro colectivo, el cual, tambi茅n tiene derecho a ser informado. Tampoco renunciamos a emprender las acciones que consideremos oportuno, ante los ataques que estamos recibiendo. Al fin y al cabo, ser铆a una m谩s de las acciones jur铆dicas, que tanto esta RLT como las personas trabajadoras a t铆tulo individual, se est谩n viendo obligadas a utilizar para defender nuestros derechos.

Para empezar, debemos informar del despido disciplinario de una trabajadora, que nos fue notificado el pasado d铆a 15 de diciembre, sorprendentemente un d铆a antes de la celebraci贸n del juicio como consecuencia de una demanda por vulneraci贸n de derechos fundamentales interpuesta por dicha trabajadora. La verdad, es que la actitud de la empresa no nos deja de sorprender. En cualquier caso, hay que decir que finalmente tal despido no se llev贸 a efecto, puesto que hubo un acuerdo entre las partes en sede judicial para la salida voluntaria de la empresa de esta trabajadora. Sobre esta 煤ltima parte, a la empresa tambi茅n se la ha olvidado informarnos, aunque hemos tenido conocimiento de ello al estar citada al juicio como testigo esta RLT. En cualquier caso, entendemos que este resultado era el mejor posible para la ya excompa帽era afectada, y le deseamos mejor suerte en su futuro profesional.

Por otro lado, esta Secci贸n Sindical estuvo asesorando a varias trabajadoras para que pudieran ejercer sus derechos de conciliaci贸n, a los que la empresa se opuso sistem谩ticamente y sin argumentos v谩lidos. Es por ello, que algunas de estas compa帽eras decidieron reclamar judicialmente dicha negativa empresarial, estando se帽alados los juicios para ma帽ana d铆a 25 de enero. Pues bien, acabamos de conocer, que la titular del juzgado ha dictaminado la aplicaci贸n de las medidas cautelares solicitadas para una de estas trabajadoras, al menos hasta que se dicte sentencia. Dichas medidas, consisten en que pueda desempe帽ar su trabajo a distancia los d铆as que hab铆a solicitado y que la empresa le hab铆a negado. No obstante, debemos ser prudentes hasta que haya sentencia, pero nos satisface enormemente este buen comienzo.

A lo anterior, debemos a帽adir que siguen en curso varias denuncias que interpusimos hace tiempo por diversos motivos, como negar informaci贸n legal, imponer condiciones laborales, vulnerar el Derecho Fundamental a la Negociaci贸n Colectiva, o incluso por vulneraci贸n del Derecho Fundamental a la Libertad Sindical. De hecho, a algunas de ellas les hemos tenido que a帽adir nuevos hechos y datos, puesto que la actitud empresarial contin煤a en la misma l铆nea. Confiamos en que en breve empiecen a resolverse tambi茅n estos asuntos.