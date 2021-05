–

El proximo Lunes 22 de Junio han sido citadas a declarar 7 personas al juzgado de instruccidn numero 4 de Guadalajara, para declarar en calidad de investigadxs, por delito contra la ordenacion del territorio.

En primer lugar hay que sefialar que las identificaciones se llevaron a cabo de manera aleatoria imputando tambi茅n aleatoriamente a las personas citadas, demostrando una vez mas su falta de rigor.

En segundo lugar nos preguntamos porque se empefia la administracion y la justicia en arremeter contra el proyecto de Fraguas con nuevas denuncias y sin embargo no denuncia la ordenacion territorial fraudulenta heredada del franquismo que pesa sobre Fraguas y otros muchos despoblados de Guadalajara. El sentido comun nos dice que no se esta cometiendo delito contra la ordenacion del territorio, pero tampoco lo es seguin la legislacion vigente, pues no se ha urbanizado, no hay animo de lucro y es todo autorizable. La Asociaci茅n Fraguas Revive presento unas solicitudes para el uso de las instalaciones que parece que van a ser juzgadas esta vez, que quedaron fuera del anterior proceso y que de ser aceptadas borrarian de un plumazo este nuevo proceso judicial.

Ademas es preocupante la safia con la que esta actuando la junta de Castilla la Mancha que despu茅s de firmar un acuerdo con las personas condenadas en 2019, a dia de hoy insiste en derribar todo y desalojar incluso por encima de mandato judicial con una resolucion administrativa del 5 de marzo que a dia de hoy esta recurrida. Asimismo la junta de Castilla la Mancha no ha contestado (y por tanto rechaza) la solicitud de intervencion del Grupo de Investigaci茅n Arqueoldgica de prestigio internacional y pide a nivel judicial que el Incipit no haga el estudio que ha ordenado la jueza.

Para hacer frente a este nuevo episodio represivo, sin haber cerrado todavia el anterior, comenzamos una campaiia de financiacion y solidaridad. Si pod茅is hacer donaciones a:

IBAN: ES15 1491 0001 2430 0008 1648

BIC/SWIFT: TRIOESMMXXX

Direcci茅n: Triodos Bank, C/ Jos茅 Echegaray 5, C.P.:28232, Las Rozas, Madrid

Para cualquier cosa pod茅is escribir a fraquaspobladores@qmail.com

El dia 22 os esperamos a las puertas del juzgado para rechazar la criminalizacion que sufrimos y para decir alto y claro ;|FRAGUAS SE QUEDA!;PUEBLOS VIVOS!

