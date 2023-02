¿Comienzan las clases?

Bolet铆n de informaciones educativas al 25.2.2023

驴Comienzan las clases?

Mario Hernandez

Provincia de Buenos Aires otorg贸 un aumento del 40% acumulado a julio. El pr贸ximo lunes los gremios pondr谩n a consideraci贸n de sus afiliados la propuesta de tres tramos: 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio. Adem谩s, incluye una cl谩usula de revisi贸n y monitoreo, as铆 como el compromiso de reabrir la negociaci贸n en agosto.

El convenio eleva el salario del Maestro de Grado Inicial de Jornada Simple de $ 115.000 en febrero a $ 140.000 en marzo, $ 150.000 en mayo y $ 165.000 en julio. Mientras que el Jornada Completa ser谩 de $ 280.000 en marzo, $ 300.000 en mayo y $ 330.000 en julio.

En Entre R铆os 31% fue la propuesta del gobierno a partir de febrero que ser谩 puesta a la consideraci贸n de cada gremio. La oferta es en tres tramos: 5% en febrero, 18% en marzo y 8% en junio. Adem谩s, se comprometi贸 a mantener una nueva reuni贸n en julio luego que se conozcan los datos del Indec.

En Catamarca la Intersindical docente (ATECA, SADOP, SIDCA, SUTECA y UDA) rechaz贸 la propuesta salarial de 33,5%, realizada por el gobierno provincial por considerarla 鈥渋nsuficiente鈥. Se volver谩n a reunir el viernes 24.

En San Juan el gobierno ofreci贸 un 31,1% de incremento.

La Anses anunci贸 los aumentos para marzo de casi 170.000 jubilados docentes de educaci贸n inicial, secundaria y universitarios. Para los primeros ser谩 de 18,69% y para docentes universitarios (9.000 personas) ser谩 del 25,1%. El pr贸ximo aumento ser谩 en junio y, en total, se otorgar谩n cuatro incrementos en el a帽o.

Santa Fe: Masivo rechazo a la oferta del gobierno

La asamblea provincial de Amsafe defini贸 rechazar de forma masiva la oferta del gobierno provincial por lo que habr谩 paro el 1潞 y 2 de marzo y la semana siguiente otras 48 horas. Fueron 30.327 los docentes que dijeron 鈥渘o鈥 a Perotti, mientras que 703 se inclinaron por aceptar. El otro dato significativo de la votaci贸n es el avance de la oposici贸n combativa que fue respaldada por 14.901 voluntades contra los 15.426 de la conducci贸n liderada por Rodrigo Alonso.

El encuentro provincial tambi茅n defini贸 que el 1潞 de marzo habr谩 concentraci贸n en el ministerio de Educaci贸n en la ciudad de Santa Fe.

En Sadop tambi茅n el rechazo fue contundente: 212 escuelas rechazaron la oferta, mientras que solo dos propusieron aceptar.

El gobierno provincial hab铆a ofrecido un 33,5 % de aumento salarial en tres tramos, el 煤ltimo de ellos a cobrar en agosto, con una inflaci贸n que se anticipa en valores similares al a帽o pasado. Otro de los reclamos de la docencia son las cifras irrisorias de las asignaciones familiares. Hoy la provincia paga 780 pesos por hijo.

Desde Amsafe Rosario denuncian que adem谩s del ajuste 鈥渆l Ministerio sigue avanzando en reformas inconsultas en los distintos niveles del sistema educativo, que en los hechos significan profundas transformaciones en las condiciones de trabajo, una degradaci贸n del proceso de ense帽anza-aprendizaje y una marcada sobrecarga laboral鈥.

Ante la inminencia del rechazo de la oferta la ministra de Educaci贸n, Adriana Cantero, atac贸 el paro como 鈥渢otalmente desmedido鈥 y que la oferta de la provincia era 鈥渞azonable y seria鈥.

Quien sali贸 al cruce fue Franco Casasola, integrante de la Comisi贸n Directiva de Amsafe Rosario y referente de la agrupaci贸n docente La Marr贸n, quien se帽al贸 que 鈥渓a votaci贸n demuestra que hay una bronca enorme y que el gobierno est谩 jugando con fuego si piensa que nos vamos a quedar en la pasividad frente a tanto atropello. No es solo el salario, est谩n destruyendo la educaci贸n p煤blica. Las 煤nicas partidas presupuestarias que crecen son la de los pagos de la deuda al FMI, beneficios impositivos para el campo, negocios financieros espectaculares para los Bancos, mientras que hay menos plata para educaci贸n, para viviendas, para salud. En los 煤ltimos 6 a帽os nuestro salario perdi贸 un 25 % de poder de compra鈥.

Resultado final provincial

Moci贸n Celeste: 15.426

Moci贸n Frente por una Amsafe Democr谩tica: 13.750

Moci贸n aceptar: 703

Moci贸n indeterminado: 1.151

R铆o Negro va al paro por 72 horas

La docencia rionegrina resolvi贸 en el congreso de UnTER el jueves 23, hacer un paro de 72 horas en el inicio del ciclo lectivo en rechazo a la oferta salarial y la omisi贸n de una larga lista de reclamos. El gobierno de Carreras ofreci贸 un aumento del 5,6% mensual, totalmente insuficiente en un marco donde contin煤a el ajuste.

El reclamo no es solamente salarial, tambi茅n se exigen condiciones edilicias y la normalizaci贸n en las prestaciones de la obra social IPROSS. Las medidas comenzaron a principios de febrero, cuando los y las docentes volvieron a las escuelas, con una conferencia de prensa y cartelazo para visibilizar que la escuela laboral N掳 6 de Bariloche no cuenta con edificio propio. En las acciones tambi茅n denunciaron que se profundiza el recorte en la educaci贸n especial y que se estaba llegando al inicio de 2023 sin un cierre de paritaria del a帽o pasado, con cifras que se descontaron que contin煤an sin ser devueltas al d铆a de hoy.

En la misma semana en que la conducci贸n de Ctera pact贸 con el gobierno la paritaria nacional, se llev贸 a cabo el congreso de UnTER. Asimismo, esta convocatoria se realiz贸 un d铆a antes que las asambleas para tomar cargos docentes en toda la provincia, lo cual gener贸 que se viera complicada la participaci贸n masiva de las y los docentes para debatir a fondo la propuesta del gobierno que, evidentemente, la Lista Azul Arancibia ten铆a pensado aceptar.

Pero la maniobra no sali贸 y la bronca de les docentes se hizo escuchar en el Congreso: se vot贸 paro por 72 horas, con acciones locales, y se cerrar谩 con un congreso en Bariloche el mi茅rcoles 1潞 de marzo para definir c贸mo seguir esta pelea. La medida de fuerza se impuso en votaci贸n por 157 a 70 votos. La postura de aceptar el ajuste y no ir al paro correspondi贸 a Seccionales donde conduce la Azul Arancibia.

Catamarca: denuncian recortes

Ante el inminente comienzo del ciclo lectivo, trabajadores y trabajadoras docentes de Catamarca vienen llevando a cabo un plan de lucha contra la reforma en la modalidad Educaci贸n para J贸venes y Adultos, el cual se帽alan implicar铆a recortes en horas de materias y la supresi贸n de la oferta en las asignaturas de formaci贸n profesional.

Las manifestaciones tomaron fuerza durante febrero en la capital San Fernando del Valle Catamarca y se extendieron a otras localidades de la provincia. Desde el ministerio de Educaci贸n se pretende sustituir la estructura actual por un r茅gimen modular, reduciendo un a帽o el trayecto formativo. Denuncian que se proyectan cierres de cursos y carreras, mientras las instalaciones educativas se encuentran en mal estado.

Bruno Corzo, representante del grupo de docentes autoconvocados, manifest贸 鈥渓a complicidad de la burocracia sindical al no plantear ninguna medida de lucha. Los sindicatos est谩n en cuarteles de invierno mientras la docencia est谩 movilizada en defensa de los derechos laborales, los salarios y la educaci贸n鈥.

Sobre c贸mo contin煤an las protestas en el marco de la discusi贸n paritaria, se帽al贸 que 鈥渄esde Autoconvocados, en la capital y la provincia, estamos movilizados, en estado de asamblea, llevando adelante acciones de visibilizaci贸n. Lo vamos a hacer de la misma manera en las escuelas, hablando con los docentes, construyendo que este estado de lucha se desarrolle. La pr贸xima semana seguramente estemos preparando una acci贸n p煤blica鈥.

Tucum谩n: ATEP acepta el techo salarial del gobierno con un aumento del 33,5 % en cuotas

Finalmente la conducci贸n de ATEP acept贸 la propuesta salarial del gobierno de Manzur y Jaldo, por un incremento salarial del 33,5% en cuotas: con un primer aumento de 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio.

Seg煤n Hugo Brito, secretario general de ATEP, con esta pauta el b谩sico ser铆a de 44.000 pesos y el salario inicial de un docente de nivel primario en zona A ser铆a de 165.000 pesos. Una cifra enga帽osa, en primer lugar porque miles de docentes no llegan a cubrir las horas del cargo inicial. En segundo lugar porque las cuotas bimensuales (8%) no llegar谩n a cubrir la suba de precios que no baja del 6% mensual. Es decir que los salarios seguir谩n corriendo por detr谩s de la inflaci贸n.

Se trata de un acuerdo que est谩 muy lejos del reclamo de las asambleas zonales que el pasado 17 de febrero votaron por unanimidad en los distritos m谩s poblados y representativos, exigir un salario inicial de 250.000 pesos o ir a medidas de fuerza, pero adem谩s votaron pasar a un cuarto intermedio y que sean las bases docentes a trav茅s de asambleas por escuelas las que decidan si aceptar, o no, el ofrecimiento del gobierno. Adem谩s se trata de una violaci贸n al estatuto del gremio que establece que las asambleas zonales son soberanas y tienen primac铆a por sobre el Congreso del sindicato.

La respuesta de Hugo Brito fue calificar de 鈥渋mb茅ciles鈥 a las y los delegados que exigen poner en movimiento la fuerza de la docencia organizada para romper el techo salarial que pretende imponer el gobierno con su hoja de ruta de ajuste y que incluye el cierre de escuelas rurales, ajuste en partidas sociales y programas alimenticios.

Juan Luis V茅liz, delegado de la escuela El Puesto y referente de la Agrupaci贸n Marr贸n Docente, manifest贸 que: 鈥淗ugo Brito cerr贸 un acuerdo a la medida de los intereses de Manzur y Jaldo que, en un a帽o electoral, no quieren a la docencia en las calles. La oferta que anunciaron se adapta al techo salarial que pretende imponer el gobierno nacional bajo la 贸rbita del FMI y equivale a un salario inicial por debajo de la pobreza y que ir谩 perdiendo frente a la inflaci贸n con el correr de los meses. Pero adem谩s deja afuera a miles de docentes que ni siquiera llegan a cubrir las horas necesarias para llegar al cargo inicial y viola el mandato de las asambleas zonales cuyos delegados de escuelas votamos un salario inicial de 250.000 y que sea la docencia la que decida en asambleas por escuelas si aceptar o rechazar este acuerdo. En los pr贸ximos d铆as vamos a impulsar asambleas por escuelas para rechazar este acuerdo. Convocamos a toda la docencia a participar el viernes 24/2 a las 19:00 de la asamblea docente en la Plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno para discutir los pasos a seguir鈥.

En Salta habr谩 3 asambleas para aceptar o rechazar la oferta del Gobierno

Ser谩n el s谩bado 25. A las 9:00 convoca el sector de Autoconvocados de la Plaza, referenciado con V铆ctor Gamboa, en Catamarca 1048. Una hora m谩s tarde, el sindicato Sitepsa har谩 lo propio en su sede de la Capital provincial. A las 16:00, y en bimodalidad presencial y virtual, ser谩 el turno de otro sector de autoconvocados.

El jueves por la noche el Gobierno de Gustavo S谩enz cerr贸 un acuerdo con la intergremial (ADP, SADOP, UPCN, ATE, AMET), a tono con la paritaria nacional, que consiste en un aumento del 32,5% en cuotas y una reapertura de las negociaciones en mayo. Adem谩s, el 40% de aumento en gastos de movilidad y otros 铆tems sobre condiciones laborales como la afectaci贸n de las celadoras a la jornada ampliada que implica 1 hora c谩tedra m谩s de trabajo por turno en el caso de primaria.

El incremento ser谩 del 13,5% en febrero, 4,5% en marzo, 8% en abril y tiene en cuenta el 6,5% ya dado en enero. Sobre la quinta hora, si bien se sabe de acuerdo con el Concejo Federal de Educaci贸n que el 80% ser谩 cubierto por Naci贸n, nada se sabe sobre el monto y su efectivizaci贸n.

El Gobierno nacional, la CTERA y el resto de los sindicatos nacionales ya hab铆an firmado la semana pasada una paritaria con un aumento del 33,5%, en 3 cuotas, hasta julio, que lleva el sueldo inicial de una docente a $130.000 a partir de marzo. Un sueldo por debajo de la l铆nea de pobreza, que hoy se ubica en $163.000. Lo que obliga a los docentes a trabajar entre dos y tres turnos, mientras hay miles de docentes que no consiguen horas.

Desde la agrupaci贸n 9 de abril que impulsan docentes, estudiantes y terciarios, creen que las y los docentes de Salta tienen que coordinar y organizar para pelear que el cargo docente tenga un salario m铆nimo y recupere lo perdido bajo los Gobiernos de Macri y Alberto Fern谩ndez, trayendo ese 32,5% al mes de febrero, para ser cobrado en marzo. Adem谩s, una cl谩usula indexatoria mensual, para que el salario no pierda frente a la inflaci贸n, en el camino de conquistar un salario inicial igual a la canasta familiar, que les permita trabajar solo un cargo.

Sostienen que para conquistar esto, y el rechazo a la quinta hora, la docencia no puede luchar dividida. En lugar de tres asambleas este s谩bado tendr铆a que llevarse adelante una asamblea unitaria con todos los sectores que no firmaron el acuerdo para discutir qu茅 aumento necesitan. Adem谩s, esa unidad tiene que ser democr谩tica y desde las bases, con mandatos de escuelas. Con voz y voto para todas y todos los docentes. Y no, como muchas veces pasa, que no se deja hablar a docentes por estar afiliados a otros sindicatos o por sus ideas pol铆ticas.

Adem谩s, las y los docentes, junto a las familias, se enteraron por el diario El Tribuno que 148 escuelas primarias van a extender su jornada una hora c谩tedra m谩s (adem谩s de las 210 que ya lo hicieron el a帽o pasado en el interior). Una realidad que ya se da en otras provincias con distintas formas, a tono con la resoluci贸n nacional del Consejo Federal de Educaci贸n en junio de 2022, por la crisis educativa que atraviesa el pa铆s, agravada tras una pandemia sin financiamiento. Con un relato falso, para la tribuna en un a帽o electoral, el Gobierno nacional y los provinciales buscan con esto dar respuesta a los problemas de calidad educativa que se suceden a帽o tras a帽o.

鈥溌緾u谩nto nos van a pagar? 驴Es verdad que es en negro? 驴Cu谩ndo vamos a ver a nuestros hijos? 驴Y las familias c贸mo se van a organizar? Esto es inviable, el a帽o que viene lo sacan鈥, son algunos de los comentarios que se multiplican. Algo sobre lo que los sindicatos y el Gobierno no quieren hablar.

Este ataque a las condiciones laborales de miles de docentes, que ya se empieza a visualizar, no resuelve de por s铆 ese problema. El ministerio no convoc贸 a docentes ni familias para discutir de fondo hacia d贸nde va la educaci贸n y cu谩les son las v铆as para resolver los problemas. Por ejemplo, creemos que las y los ni帽os s铆 podr铆an estar m谩s horas en la escuela si tuvieran otras actividades para hacer, lo que implica un cuestionamiento profundo a la educaci贸n tal cual est谩 hoy y el financiamiento educativo, algo que no va a cambiar una hora m谩s de matem谩tica y lengua. Con docentes m谩s flexibilizados, que van a entrar a las 7:15 y que no van a tener tiempo tampoco para capacitarse.

Hace falta un plan educativo de conjunto, pero queremos poner en el centro qui茅n lo debate y d贸nde se decide. El destino de la educaci贸n p煤blica no puede estar en manos de quienes la ven como un costo, se la pasan desfinanci谩ndola, y son los responsables de la actual situaci贸n. Por el contrario, son las y los docentes, estudiantes y las familias, los que verdaderamente est谩n interesados en mejorar la calidad de la educaci贸n. Por eso es necesario un Congreso Educativo, de toda la provincia, para debatir y decidir una salida a la crisis educativa actual.

Paro docente en CABA

Convocado por el gremio Ademys el lunes 27 y concentraci贸n a las 12:00 en la Jefatura de Gobierno, Uspallata 3150.

Mientras la inflaci贸n y los tarifazos se llevan nuestros salarios, Horacio Rodr铆guez Larreta, Sergio Massa, el gobierno nacional, el FMI y las grandes patronales pretenden imponer el 60% de techo salarial.

Desde Ademys rechazamos la paritaria a la baja de Larreta y Acu帽a y proponemos organizar la lucha contra esta paritaria de pobreza.

Peleamos por:

100% de aumento salarial por cargo;

Conquistar un salario igual a la canasta b谩sica familiar por cargo, estipulada en $250.000;

Indexaci贸n autom谩tica mensual por inflaci贸n;

La incorporaci贸n de todas las sumas al b谩sico para el respeto de la escala salarial;

Defensa de las jubilaciones;

Exigimos la mejora de nuestras condiciones de trabajo: infraestructura, agobio laboral, concursos irregulares, sistema #MIA, #Obsba, nuestra salud y todas las reivindicaciones que hacen tambi茅n a las condiciones de aprendizaje;

Contra la reforma educativa en sus distintos niveles (dise帽os curriculares, media, terciarios).

Planteamos la coordinaci贸n de una jornada de lucha para el 1掳 de marzo, junto al resto de las dem谩s jurisdicciones y la oposici贸n nacional.

Como nuestro sindicato lo hace desde el 2017 convocar al paro del 8M, por el conjunto de las reivindicaciones de las mujeres y disidencias atendiendo al pliego que elabore la comisi贸n de mujeres y g茅neros del sindicato.

Exigimos Justicia por Ferni y Claudia. #NiUnaMenos

Exigimos la absoluci贸n de C茅sar Arakaki y Daniel Ruiz.

Realizar una campa帽a por la libertad y absoluci贸n de los compa帽eros y participar de la movilizaci贸n a la audiencia del 23.

Exigimos la resoluci贸n de la crisis de infraestructura de la escuela especial 7 DE 19 y del conjunto de las escuelas de la Ciudad.

Que la CTERA rompa con el gobierno nacional y convoque a un paro Nacional para el 1潞 de marzo con continuidad para derrotar el techo salarial que buscan imponer Massa, el gobierno nacional y el FMI.

Neuqu茅n: rechazo a la oferta del Gobierno en la asamblea de Aten Capital

En Neuqu茅n se realiz贸 la multitudinaria asamblea docente de Aten Capital para decidir la aceptaci贸n o el rechazo al acta presentada por el ejecutivo provincial. Con 779 votos se rechaz贸, mientras que la aceptaci贸n obtuvo 251 votos.

La moci贸n que llev贸 ATEN capital fue rechazar la propuesta por insuficiente, hizo hincapi茅 en la necesidad de un IPC mensual para hacer frente a la inflaci贸n junto a un 40% de recomposici贸n en respuesta al aumento de IPC trimestral que propone el gobierno y un bono no remunerativo en cuotas que provoca la desfinanciaci贸n del ISSN.

Otro punto que se destac贸 fue el del refrigerio, que actualmente se paga $17 por estudiante, y el 60% de aumento que entra en la propuesta lo lleva a $27,20. ATEN Capital plantea la necesidad de un 100%.

Desde la conducci贸n provincial, Marcelo Guagliardo defendi贸 el acta del gobierno, plantea que tiene mejoras en las condiciones laborales y no hay otra igual en el pa铆s, por lo tanto llama a aceptar. El debate que se dio a partir de los distintos oradores de la asamblea fue polarizada entre las dos mociones, el rechazo o la aceptaci贸n.

La secretaria adjunta de la seccional capital, Yazm铆n Mu帽oz llam贸 a rechazar la propuesta.

La votaci贸n comenz贸 pasadas las 21:00. La primera moci贸n se vot贸 por unanimidad: paro del 1潞 de marzo x el juicio de Carlos Fuentealba y el 8 de marzo, D铆a Internacional de la mujer trabajadora.

Posteriormente se vot贸 aceptar o rechazar el acta propuesta por el gobierno y gan贸 la moci贸n por el rechazo por 779 votos contra 251 por aceptarla.

Pliego propuesto por Aten Capital:

Rechazar la propuesta del gobierno y reclamar el siguiente pliego:

1) Recomposici贸n salarial como m铆nimo del 40% AL B脕SICO. A partir de ah铆, IPC mensual, acumulativo.

2) Aumento de las partidas escolares en un 100% y actualizaci贸n mensual por IPC. Recomposici贸n de las asignaciones familiares y actualizaci贸n mensual por IPC.

3) Eliminaci贸n de la retenci贸n del impuesto a la 4陋 Categor铆a (impuesto al salario).

4) Creaci贸n de horas y cargos: equipos interdisciplinarios por escuelas, duplas pedag贸gicas para primaria e inicial.

5) No a la reforma educativa. Porque es pedag贸gica, laboral y previsional. Ninguna reforma del Estatuto del Docente. No al convenio colectivo de trabajo.

6) Recuperemos las prestaciones perdidas en ISSN y defendamos los derechos previsionales. El pago de las actualizaciones en tiempo y forma para jubiladas/os y pensionadas/os.

7) Aumento del presupuesto educativo para trabajar en escuelas seguras. Mantenimiento permanente, construcci贸n de nuevos edificios.

8) Que ATEN CAPITAL INGRESE a las negociaciones tal cual ES MANDATO HISTORICO DE ATEN, ya que representa el 40 % de los afiliados.

SI EL GOBIERNO NO DA RESPUESTA A NUESTRAS DEMANDAS, NO INICIAMOS. PARO DE 48 HORAS.

El 1潞 de marzo MOVILIZACI脫N en el marco del comienzo del juicio de la causa Fuentealba 2. ASAMBLEA EL 2 DE MARZO PARA PONER EN PIE NUESTRO PLAN DE LUCHA.

Luchas docentes en Gran Breta帽a y Portugal

Con una inflaci贸n anual de casi 10,5% y los precios de los alimentos y la energ铆a siguen subiendo sin parar, el Reino Unido se enfrent贸 el mi茅rcoles 1潞 de febrero su mayor jornada de huelga en once a帽os. Escuelas cerradas, trenes paralizados y personal ausente en m煤ltiples ministerios fueron la cara m谩s visible de una manifestaci贸n masiva que clam贸 por mejores salarios.

El Trades Union Congress, una federaci贸n de sindicatos, calcula que hasta medio mill贸n de trabajadores, incluidos maestros, personal universitario, empleados municipales, agentes fronterizos y conductores de trenes y micros, abandonaron sus puestos de trabajo durante la jornada en todo el pa铆s.

Se calcula que unas 20.000 escuelas de Inglaterra y Gales fueron afectadas por el primero de siete d铆as de huelgas convocados para febrero y marzo por profesores de educaci贸n primaria y secundaria.

Los brit谩nicos vienen de meses de interrupciones a su vida diaria debido a la amarga disputa sobre salarios y condiciones laborales entre los sindicatos y el gobierno. Pero las huelgas de este mi茅rcoles 1潞 marcaron una escalada de acciones disruptivas en m煤ltiples industrias clave.

La 煤ltima vez que se produjeron paros masivos de esta magnitud en el pa铆s fue en 2011, cuando m谩s de un mill贸n de trabajadores del sector p煤blico protagonizaron una huelga de un d铆a debido a un conflicto sobre las pensiones.

鈥淪oy profesora en Londres y me est谩 costando much铆simo pagar mi alquiler鈥, explic贸 Ciara Osullivan, de 38 a帽os, en la puerta de su escuela. 鈥淭engo hijos peque帽os y me gustar铆a darles algo m谩s que lo b谩sico鈥, se lamentaba, asegurando que actualmente 鈥渟er profesor es muy estresante鈥 e implica jornadas de diez horas diarias.

La huelga de los profesores coincide con uno de los m煤ltiples paros aprobados por los maquinistas de una docena de compa帽铆as ferroviarias y con el personal de 150 universidades.

La ministra de Educaci贸n, Gillian Keegan, se mostr贸 鈥渄ecepcionada鈥 y 鈥渕uy preocupada鈥 por la huelga y consider贸 que conceder los aumentos salariales reclamados ser铆a 鈥渋ncoherente鈥 cuando las arcas del Estado se ven bajo fuerte presi贸n y endeudamiento.

Aunque cada sector tiene sus reivindicaciones, todos se unen en el reclamo de aumentos salariales ante una inflaci贸n que lleva meses por encima del 10% (10,5% en diciembre) y deja a muchas familias sin m谩s opci贸n que los bancos de alimentos.

Pese al caos por los incesantes paros, 43% respalda a los profesores, seg煤n un sondeo de Public First publicado por Pol铆tico.

Varias organizaciones de padres de alumnos afirmaron el mi茅rcoles en un comunicado 鈥渁poyar鈥 el movimiento, se帽alando 鈥渓as consecuencias de a帽os de financiaci贸n insuficiente鈥 en las escuelas.

El ejecutivo defiende por su parte la necesidad de imponer servicios m铆nimos en sectores claves y present贸 para ello un proyecto de ley cuya aprobaci贸n avanza sin dificultades en el Parlamento.

鈥淟a postura del gobierno es insostenible. No puede ignorar un movimientos de huelga sin precedentes y que sigue creciendo鈥, declar贸 a Sky News el secretario general del sindicato de funcionarios PCS, Mark Serwotka, reclamando 鈥渦na actitud m谩s realista鈥.

La protesta del mi茅rcoles llega en mal momento para Sunak, en la v铆spera de sus 100 d铆as en el poder marcados por la crisis y coincidiendo con el tercer aniversario de un Brexit que solo 20% de brit谩nicos considera bien encaminado, contra el que votar铆a ahora un 56% (frente a 48% en el refer茅ndum de 2016), seg煤n una encuesta de YouGov de diciembre.

Como la frutilla del postre, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo el martes que el Reino Unido ser谩 el 煤nico pa铆s del G7 cuya econom铆a se contraiga en 2023.

Portugal: manifestaci贸n masiva para exigir respeto por la profesi贸n docente

Cerca de 150.000 docentes han participado en una manifestaci贸n encabezada por los sindicatos de la educaci贸n en Lisboa para exigir respeto por la profesi贸n docente.

鈥淗a sido probablemente la mayor manifestaci贸n de docentes que ha tenido lugar en Portugal鈥, se帽ala Joaquim Santos, secretario general de la Federa莽茫o Nacional da Educa莽茫o (FNE).

La manifestaci贸n, celebrada el 11 de febrero en la capital, Lisboa, reuni贸 a todos los sindicatos de la educaci贸n portugueses. Cuando la pancarta frontal de la manifestaci贸n lleg贸 al escenario principal, miles de docentes no hab铆an abandonado a煤n el punto de partida, se帽al贸 Santos.

Susan Flocken, directora del Comit茅 Sindical Europeo de la Educaci贸n (CSEE), la estructura regional de la Internacional de la Educaci贸n (IE) en Europa, particip贸 en la manifestaci贸n por invitaci贸n de las organizaciones portuguesas miembros del CSEE y anim贸 a los y las manifestantes a seguir luchando para exigir que la educaci贸n y sus profesionales se valoren adecuadamente.Manuela Mendon莽a, miembro del Consejo Ejecutivo de la IE para Europa, ley贸 el mensaje de solidaridad enviado por el secretario general de la IE, David Edwards, haciendo hincapi茅 en que las reivindicaciones del personal docente portugu茅s y las de la nueva campa帽a de la IE 鈥溌or la p煤blica! Creamos escuela鈥 no pod铆an estar m谩s sintonizadas.Jos茅 Augusto Cardoso, secretario general de la Confedera莽茫o Sindical da Educa莽茫o dos Pa铆ses de L铆ngua Portuguesa (CPLP-SE), tambi茅n se dirigi贸 a los y las manifestantes, haciendo hincapi茅 en el papel relevante de la educaci贸n y del profesorado.

La manifestaci贸n tuvo lugar en medio de un proceso de negociaci贸n entre los sindicatos y el ministerio de Educaci贸n, que no est谩 dando los resultados deseados.

Las cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo y de vida del personal docente est谩n poniendo en peligro el futuro de la profesi贸n y la calidad de las escuelas p煤blicas de Portugal, afirm贸 el dirigente de la FNE.

Este a帽adi贸 que el profesorado portugu茅s ha alcanzado el l铆mite de su descontento, y sus reivindicaciones se centran en el respeto, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los y las profesionales de la educaci贸n y un incremento de los salarios, algo cada vez m谩s urgente en estos tiempos de elevada inflaci贸n.

Santos explic贸: 鈥淧ara los sindicatos y los y las docentes, se requiere con car谩cter de urgencia apoyo a la movilidad, una evaluaci贸n del desempe帽o sin cuotas ni vacantes, acabar con la precariedad, que se respeten las limitaciones de las horas de trabajo, acabar con la excesiva burocracia, el rejuvenecimiento de la profesi贸n docente, una jubilaci贸n digna y una profesi贸n valorada y reconocida鈥.

Hay una reivindicaci贸n a la que el personal docente no va a renunciar, advirti贸, que es 鈥渓a justa recuperaci贸n, a efectos de carrera profesional, de 6 a帽os, 6 meses y 23 d铆as de tiempo de servicio congelado durante la 茅poca de la Troika鈥 (el programa de rescate financiero al que Portugal estuvo sometido entre mayo de 2011 y mayo de 2014).

Santos se帽al贸 que la continua falta de reconocimiento y la devaluaci贸n de la profesi贸n docente est谩n repercutiendo de manera sumamente negativa en los y las j贸venes de Portugal, para la mayor铆a de los cuales la profesi贸n docente no reviste atractivo alguno. Tambi茅n mencion贸 que, debido al factor edad, un elevado porcentaje de docentes se jubilar谩 en los pr贸ximos diez a帽os. 鈥淎 partir de ah铆, suponemos que el peligro de contratar docentes no cualificados/as (algo que ya est谩 sucediendo a d铆a de hoy) podr铆a agudizarse enormemente en los pr贸ximos a帽os鈥, se帽al贸.

A modo de presi贸n, los sindicatos promovieron del 13 al 17 de febrero una Semana de Lucha y Luto en las escuelas, con protestas diarias. Se colocaron pancartas negras en muros y barandillas, y los y las docentes se concentraron frente a sus centros para poner de manifiesto las reivindicaciones y los m煤ltiples motivos de descontento.

Los d铆as 15 y 17 de febrero se organiz贸 una nueva ronda de negociaciones entre los sindicatos y el ministerio de Educaci贸n sobre la nueva Norma de Contrataci贸n de Docentes.

Los sindicatos est谩n preparados para convocar otras dos jornadas de huelga y manifestaciones: la primera el 2 de marzo, con repercusi贸n en el norte de Portugal (manifestaci贸n en Porto), y la segunda el 3 de marzo, concentrada en el sur de Portugal (manifestaci贸n en Lisboa).

Santos concluy贸: 鈥淗e aqu铆 uno de los mensajes que dan la raz贸n a estas protestas, que han agitado el debate p煤blico en los medios de comunicaci贸n y en la sociedad portuguesa: 鈥楽i quieres una educaci贸n mejor, cuida del bienestar de los y las docentes鈥欌.

Sindicatos de Irlanda del Norte realizaron una huelga

Cuatro sindicatos de la educaci贸n en Irlanda del Norte, Reino Unido, protagonizaron el martes 22 una huelga de medio d铆a, la primera en seis a帽os, en demanda de un aumento salarial del 12 %.

Las agrupaciones sindicales involucradas fueron la Asociaci贸n Nacional de Maestros de Escuela y la Uni贸n de Mujeres Docentes, la Organizaci贸n Irlandesa de Docentes, el Sindicato de Maestros de Ulster y el Sindicato Nacional de Educaci贸n.

De acuerdo con los gremios, a los trabajadores 鈥渘o les qued贸 otra opci贸n鈥 y ellos 鈥渘o est谩n preparados para quedarse de brazos cruzados, mientras sus paquetes salariales disminuyen y su costo de vida aumenta鈥.

Igualmente, recomendaron al Departamento de Educaci贸n y a los empleadores la presentaci贸n de una oferta salarial 鈥渟ustancialmente mejorada鈥, si quieren el fin inmediato de esa disputa, y calificaron la manifestaci贸n como una muestra de solidaridad.

Por su parte, los miembros de los sindicatos sanitarios y de servicios p煤blicos Unite, Unison, Nipsa y GMB, tambi茅n intervinieron en una protesta, considerada como una iniciativa adicional a sus reclamos por mejores salarios.

Fuentes: Agencia FARCO, P谩gina 12, Diario Popular, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia