De parte de SAS Madrid August 13, 2021 77 puntos de vista

Cuatro investigaciones avanzan en el desarrollo de una vacuna que refuerce la autonom铆a de inmunizaci贸n: tres del CSIC y el privado de Hipra, que ha sido la primera en recibir luz verde de la Agencia Espa帽ola de Medicamentos para pasar a los ensayos cl铆nicos con humanos.

Tras el freno moment谩neo al proyecto de vacuna espa帽ola m谩s avanzado contra la COVID-19, la del equipo del investigador Mariano Esteban, este mi茅rcoles han llegado mejores noticias: la Agencia Espa帽ola de Medicamentos ha autorizado los ensayos cl铆nicos del f谩rmaco desarrollado por la farmac茅utica Hipra. Con todo, el proyecto de la empresa catalana no es el 煤nico que avanza en Espa帽a. Las vacunas de tecnolog铆a propia suponen una pieza importante para garantizar la inmunidad a largo plazo de la poblaci贸n.

En la actualidad se inoculan cuatro marcas de vacunas en Espa帽a: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Todas deben ser compradas en el mercado a estas farmac茅uticas. Mientras, se est谩n llevando a cabo diversos proyectos nacionales con el fin de seguir avanzando en la inmunizaci贸n con una vacuna propia. Tres de los principales trabajos son del Centro Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC), a los que se le a帽ade en el 谩mbito privado Hipra, que ser谩 la primera en comenzar con los ensayos cl铆nicos de su vacuna.

En este sentido, Jos茅 Antonio Forcada, presidente de la Asociaci贸n Nacional de Enfermer铆a y Vacunas (ANENVAC), considera positivo que se siga trabajando en el desarrollo de f谩rmacos: “Necesitamos m谩s vacunas, y cuantas m谩s mejor. Si Espa帽a consigue desarrollar una vacuna que tenga una alta eficacia y efectividad, no tendremos que depender tanto de importaciones de otros pa铆ses, y eso repercutir谩 en la industria y la ciencia espa帽olas”.

Esa misma idea trasladaba uno de los investigadores involucrados en estos proyectos, el m茅dico Vicente Larraga, quien explicaba a elDiario.es que desarrollar una tecnolog铆a vacunal propia es crucial porque “desde un punto de vista estrat茅gico y de defensa, es muy importante que un pa铆s pueda garantizar a sus ciudadanos la protecci贸n de la salud”.

“Es una gran noticia” que se inicien los ensayos, afirma el presidente de la Asociaci贸n Espa帽ola de Vacunolog铆a, Am贸s Garc铆a Rojas, para facilitar una estrategia de inmunizaci贸n aut贸noma a largo plazo frente a la COVID. Al fin y al cabo, la campa帽a de vacunaci贸n actual depende de las adquisici贸n de viales a esas cuatro empresas. En los tres primeros trimestres de 2021 se han adquirido 93,5 millones de dosis de las que, hasta el momento se han recibido 64,1 millones (el 68%). De esos 95 millones, 43 corresponden al f谩rmaco creado por Pfizer-Biontech (que se ha impuesto en la carrera de preferencias), 19,7 millones a la empresa Moderna, 12, 2 a AstraZeneca y 17,5 millones a Janssen.

Hipra comienza los ensayos cl铆nicos

La Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha dado el visto bueno a la empresa catalana Hipra para comenzar los ensayos cl铆nicos de su vacuna contra la COVID-19.

Esta compa帽铆a de Girona est谩 trabajando en una vacuna de dos prote铆nas recombinantes de las variantes Alfa y Beta del coronavirus que inducir铆an una respuesta inmunitaria ante la llamada prote铆na S o spike del SARS-CoV-2, una tecnolog铆a similar a la usada en la estadounidense Novavax. Adem谩s, otra de las caracter铆sticas destacables del proyecto es que se trata de un producto que se podr谩 conservar entre 2 y 8 grados, lo que facilitar铆a su distribuci贸n.

Se trata de la primera vacuna espa帽ola en comenzar con los ensayos cl铆nicos en humanos por lo que el grupo de investigaci贸n empezar谩 a reclutar unas decenas de voluntarios entre 18 y 39 a帽os en los pr贸ximos d铆as. Estas personas recibir谩n dos dosis separadas por 21 d铆as, seg煤n indica la AEMPS. La intenci贸n de la compa帽铆a es iniciar la comercializaci贸n del f谩rmaco a finales de 2021.

El proyecto de Mariano Esteban, a la espera del informe de la AEMPS

El proyecto de los vir贸logos del CSIC Mariano Esteban y Juan Arriza es uno de los m谩s adelantados, aunque hace unos d铆as se paraliz贸 a la espera de un informe de la AEMPS previo al inicio de los ensayos cl铆nicos. Del dosier depende que prosiga el proceso de reclutamiento de voluntarios de la Fase I de los ensayos. La Agencia no especific贸 en su momento las causas del par贸n, pero s铆 se sabe que no tiene por qu茅 significar un freno definitivo.

El Centro Nacional de Biotecnolog铆a y la compa帽铆a farmac茅utica Biofabri son los encargados de desarrollar este producto que en los ensayos precl铆nicos hab铆a conseguido una efectividad del 100% en ratones. Se trata de una tecnolog铆a ya conocida -los vectores virales- por la que se introduce el gen de una prote铆na del coronavirus en otro virus inocuo para el organismo que hace de veh铆culo. De esta manera, entra en la c茅lula y se genera una respuesta inmunitaria al detectar esa prote铆na como un cuerpo extra帽o.

El uso de los vectores virales est谩 presente en otras vacunas que se comercializan actualmente, como AstraZeneca o Janssen, aunque los f谩rmacos de estas compa帽铆as usan el adenovirus atenuado, mientras que la vacuna de Esteban y Arriaza utiliza una variante del virus que se us贸 contra la viruela.

Luis Enjuanes, Isabel Sola y Sonia Z煤帽iga: vacuna nasal

Se trata de una vacuna intranasal de una sola dosis, a diferencia de las otras vacunas intramusculares. Es un producto con una tecnolog铆a novedosa, ya que se produce un f谩rmaco autoamplificable de ARN -谩cido ribonucleico- que se puede multiplicar por 5.000 una vez dentro del organismo.

Este tipo de productos inoculados por las fosas nasales servir铆an de barrera de protecci贸n en las v铆as respiratorias, que son la puerta de entrada del coronavirus al organismo, y generar inmunidad en las mucosas. Es decir, actuar铆an de barrera para la transmisi贸n de la enfermedad. De seguir adelante tras las pruebas con animales en los ensayos precl铆nicos, la vacuna del equipo de Enjuanes, Sola y Z煤帽iga no solo servir铆a para no enfermar por la COVID-19, sino tambi茅n para impedir los contagios.

En los ensayos del grupo del Centro Nacional de Biotecnolog铆a se han tenido en cuenta las diferentes mutaciones del virus, as铆 como genes, no solo de la prote铆na S, sino tambi茅n de otras prote铆nas, con el fin de favorecer la respuesta inmune.

Seg煤n Forcada, esta vacuna intranasal “facilitar铆a anticuerpos neutralizantes y dificultar铆a la entrada del virus al organismo”, lo que supondr铆a un “gran avance” para el control de la pandemia.

Vicente Larraga: el Centro Margarita Salas pasa a fase de h谩mster

En el Centro de Investigaciones Biol贸gicas Margarita Salas, el equipo de Vicente Larraga est谩 trabajando en una vacuna de ADN sint茅tico recombinante que entra en la c茅lula y sintetiza la prote铆na S del coronavirus para desencadenar la respuesta inmune en el organismo. Al trabajar con ADN, que es una mol茅cula estable, uno de los puntos fuertes de este f谩rmaco ser铆a la facilidad para conservarlo a temperatura ambiente y distribuirlo, as铆 como la flexibilidad para adaptarlo a nuevas cepas en caso de ser necesario.

Despu茅s de probar de manera exitosa el producto en ratones, el grupo de investigaci贸n pasar谩 pr贸ximamente a los ensayos con h谩msteres, para solicitar el salto a la fase cl铆nica sin necesidad de probar en macacos.

Las l铆neas de investigaci贸n espa帽olas actuales trabajan con tecnolog铆as diferentes, y aunque parezca que “estemos llegando un poco tarde” porque ya existen muchos de estos f谩rmacos en proceso de desarrollo, como explica Jos茅 Antonio Forcada, el trabajo a煤n no ha terminado: “Ahora hay que trabajar en vacunas que tengan una mayor efectividad frente a las cepas nuevas, y sobre todo que puedan ser capaces de hacernos desarrollar anticuerpos neutralizantes. Que no nos quede esa posibilidad que tenemos ahora de infectarnos, aunque no desarrollemos la enfermedad grave”. El presidente de la ANENVAC considera adem谩s que “a pesar de que el sistema de compra europeo de vacunas funciona muy bien, [disponer de una vacuna espa帽ola] supondr铆a un mayor impulso econ贸mico y facilitar铆a el control de las dosis”.

