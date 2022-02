–

De parte de Gatos Sindicales February 22, 2022 95 puntos de vista

El pasado 16 de febrero asistimos a una reuni贸n de la Comisi贸n de Igualdad de AtoS Spain en la que estuvieron tambi茅n presentes el resto de las secciones sindicales, exceptuando a LAB y COS.

En anteriores reuniones hab铆amos decidido mantener el funcionamiento de esta Comisi贸n, a pesar de que el 煤ltimo Plan de Igualdad en AtoS Spain caduc贸 el d铆a 31 de diciembre de 2021, y por lo tanto actualmente no tenemos plan. A pesar de ello, todas las partes est谩bamos de acuerdo en seguir trabajando por la Igualdad en esta empresa, ejecutando aquellas acciones en las que no hab铆amos avanzado suficiente durante la vigencia del Plan y consider谩bamos m谩s relevantes para mejorar la situaci贸n. Todo ello hasta la firma del nuevo Plan de Igualdad que actualmente se est谩 negociando.

En la reuni贸n de enero, hab铆amos acordado que cada secci贸n sindical presente en la Comisi贸n, y tambi茅n la empresa, decidir铆a en qu茅 aspectos deb铆amos centrarnos. Desde CGT comunicamos nuestras prioridades. 脡stas eran:

– Establecer un mecanismo objetivo y justo para la promoci贸n, de manera que no se produzcan desigualdades. – Abordar el reparto justo de los bonos, ya que son una de las causas principales de la brecha salarial en AtoS Spain. – La igualdad en la formaci贸n. Hemos detectado que existe una gran desigualdad en el reparto de los cursos, sobre todo aquellos de mayor duraci贸n (para AtoS Spain un curso puede ser cualquier cosa, y a menudo consisten en una simple charla grabada en v铆deo; esos se reparten con liberalidad, pero los cursos serios son otra cuesti贸n).

Otras secciones sindicales aportaron sus puntos de vista, y finalmente le toc贸 su turno a la empresa, que hizo lo mismo que el resto, con un a帽adido importante: hablaron de prorrogar el plan.

Nuestra postura acerca de la pr贸rroga del plan puede expresarla muy bien Mr. Praline, personaje interpretado por John Cleese en un famoso “sketch” de Monty Python, cuando el propietario de una tienda intenta venderle un loro obviamente muerto:

隆No est谩 suspirando! 隆Ha fallecido! 隆Este loro ya no existe! 隆Ha dejado de ser! 隆Ha expirado y ha ido a conocer a su Creador! 隆Es un fiambre! 隆Carente de vida, descansa en paz! 隆Si no le hubieras clavado al palo estar铆a criando malvas! 隆Sus procesos metab贸licos ya son historia! 隆Se cay贸 de la rama! 隆Ha estirado la pata, se ha desecho de su envoltura mortal, ha bajado el tel贸n y se ha unido al maldito coro invisible! 隆ES UN EX LORO! (Traducci贸n: Secci贸n Sindical de CGT en AtoS Spain)

El Plan de Igualdad que tuvimos entre 2018 y 2021 es ahora un ex plan. Carente de vida, descansa en paz, etc. Y no es as铆 porque nosotros queramos que sea as铆, sino porque el propio plan establec铆a un periodo de vigencia concreto y ning煤n mecanismo para su pr贸rroga (s铆 est谩 previsto que parte de las acciones sigan ejecut谩ndose, tal como est谩bamos plenamente dispuestos a hacer, pero no la pr贸rroga del plan mismo), como se puede ver en su art铆culo 4, Vigencia:



El presente Plan, como su conjunto de medidas ordenadas y orientadas a alcanzar los objetivos que se concretan en el mismo, tiene una vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre del 2021. Las partes comenzar谩n la negociaci贸n seis meses antes de la finalizaci贸n de la vigencia del presente plan. Aquellas medidas que no hayan concluido durante la vigencia de este plan ser谩n valoradas para su ejecuci贸n durante la negociaci贸n del siguiente Plan de Igualdad.

Sorprendentemente, ni siquiera la lectura de este art铆culo convenci贸 a la empresa de que no tenemos plan. Tuvimos que se帽alar lo obvio: si un Plan de Igualdad ha caducado, y no existe un mecanismo de pr贸rroga en el propio Plan, cualquier pr贸rroga ser铆a una modificaci贸n al Plan. Y, puesto que los Planes de Igualdad exigen una negociaci贸n colectiva con todas las de la ley, la pr贸rroga exigir铆a abrir una mesa de negociaci贸n con todas sus formalidades.

Ante nuestros argumentos (que fueron apoyados por la Secci贸n Sindical de ELA) la empresa contest贸 que la pr贸rroga del Plan de Igualdad no hab铆a sido solo una idea suya, sino que lo hab铆amos acordado entre todas las partes en la anterior reuni贸n. Esta Secci贸n Sindical nunca hab铆a pretendido dar a entender tal cosa, sino, como explic谩bamos al principio, seguir trabajando a favor de la Igualdad a pesar de no tener Plan. No tenemos ning煤n problema en aclarar nuestras posturas si se han entendido mal, pero agradecer铆amos (a ver si puede ser la pr贸xima vez) no tener que aclararla quince veces durante el transcurso de una reuni贸n (cruzamos los dedos).

Otro argumento de la empresa, apoyado por parte de las secciones sindicales presentes, fue que no se pod铆a trabajar por la Igualdad si no es bajo la cobertura de un Plan de Igualdad. Curiosa falta de perspectiva hist贸rica: eso mismo fue lo que hicimos entre 2012 y finales de 2018, en la Mesa de Igualdad. El plan anterior, el de 2009, hab铆a caducado en 2011, y no tuvimos nuevo plan hasta que firmamos el que finaliz贸 el 31 de diciembre del a帽o pasado. Entre medias, la empresa se reuni贸 regularmente con las secciones sindicales en la citada Mesa, se redactaron fichas y se implementaron medidas. No estamos hablando de historia antigua, y de hecho buena parte de las personas presentes en la actual Comisi贸n estuvieron en aquella Mesa, tanto por parte de la RLPT como por la parte empresarial.



驴Cu谩l es el motivo de esta insistencia en prorrogar un Plan que no se puede prorrogar? Es de suponer que se debe a que una empresa del tama帽o de AtoS Spain est谩 obligada por ley a tener un Plan de Igualdad.

Debemos insistir: est谩 obligada a tener un Plan de verdad, un Plan vigente, no coger un Plan muerto, clavarlo al palo de la jaula, y decir que no est谩 muerto, si no que est谩 suspirando por los fiordos noruegos.





####################