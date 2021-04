–

De parte de Gatos Sindicales April 26, 2021 81 puntos de vista

El lunes 19 de abril se celebr贸 una reuni贸n extraordinaria de la Comisi贸n de Igualdad para tratar sobre el 煤nico asunto de la revisi贸n llevada a cabo por la empresa de las reducciones de jornada por cuidado de familiares dependientes, que ya fueron mencionadas en la 煤ltima reuni贸n ordinaria de la comisi贸n.

La representaci贸n de la empresa nos dio los siguientes datos:

鈥 De 27 reducciones que se hab铆an revisado, 24 se mantuvieron al haberse aportado la documentaci贸n que la empresa juzgaba necesaria. 鈥 Una de las personas afectadas est谩 en situaci贸n de incapacidad temporal, y por lo tanto se ha aplazado la revisi贸n. 鈥 A las dos personas restantes se les ha denegado la reducci贸n, ya que los familiares a los que cuidan no conviven en el mismo domicilio que las personas que disfrutaban la reducci贸n, sino que est谩n en residencias.

Seg煤n la representaci贸n de la empresa en la comisi贸n, la ley no deja margen para otorgar a las personas del 煤ltimo grupo la reducci贸n de jornada, ya que dicha ley habla de “cuidados directos”. Entendemos que la empresa confunde cuidados directos con cuidados exclusivos (para los cuales se necesitar铆a solicitar una Excedencia). Si un trabajador o una trabajadora pide una reducci贸n de jornada para cuidar de un familiar, es porque necesita hacerse cargo personalmente de ciertas labores de cuidados. Esas labores son cuidados directos, independientemente de la naturaleza de esos cuidados o de que existan otras personas (como las personas que trabajan en una residencia, por ejemplo) con las que compartan el trabajo de cuidar al familiar en cuesti贸n.

En definitiva, AtoS Spain ha interpretado la ley de la forma m谩s rigurosa posible y ha decidido retirar unilateralmente medidas de conciliaci贸n. No s贸lo no cont贸 con la Comisi贸n de Igualdad para consultar acerca de esta medida (ya que toda esta historia nos lleg贸 a trav茅s de las personas afectadas) sino que la actuaci贸n de la comisi贸n (a instancias de la RLPT presente en la misma) no ha servido para nada. Esto hace que nos cuestionemos si la existencia de una Comisi贸n de Igualdad en Atos Spain tiene alguna utilidad, tal como expres贸 la RLPT durante la reuni贸n.

Por 煤ltimo, la RLPT sac贸 a colaci贸n un detalle del proceso de denegaci贸n de las reducciones que en el mejor de los casos es un error grave, y en el peor caso es una trampa. A las personas afectadas se las presion贸 para que rellenasen una solicitud de ampliaci贸n de jornada. La excusa de la empresa es que se trata de un documento que hay que aportar a la Seguridad Social para gestionar el cambio de la jornada. Esto no tiene ning煤n sentido. Seg煤n esa versi贸n, un organismo p煤blico estar铆a pidiendo un documento que falsea la realidad, ya que el trabajador o la trabajadora, en estos casos, no est谩 solicitando nada, sino que se trata de una iniciativa de AtoS Spain (no negamos que la Seguridad Social pueda exigir alg煤n tipo de documento en el que conste el cambio de jornada, pero en ning煤n caso ese documento requerido por la empresa). Esto es grave porque una solicitud firmada por el trabajador o la trabajadora (uno de los campos a rellenar en el documento en cuesti贸n es la firma) podr铆a tener un uso m谩s all谩 de los meros tr谩mites burocr谩ticos. Si la persona afectada no est谩 de acuerdo con la decisi贸n de la empresa, tiene derecho a impugnarla, ya sea en Inspecci贸n de Trabajo o en los juzgados. Ante dicha impugnaci贸n, la empresa podr铆a alegar que es la propia persona demandante quien ha pedido la ampliaci贸n de jornada, y ser铆a dif铆cil de contradecir esa versi贸n porque podr铆an aportar un documento firmado. AtoS Spain no puede obligarte a fabricar pruebas falsas en tu contra.

Esperemos que AtoS Spain revise el proceso y deje de exigir documentos que falsean la realidad. Mientras tanto, te recomendamos que no firmes documentos de esa 铆ndole y te pongas en contacto con esta Secci贸n Sindical si alguien te est谩 presionando para hacerlo.