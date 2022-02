–

De parte de Gatos Sindicales February 24, 2022

(Texto del correo enviado, el 22 de febrero, por la representaci贸n de CGT en la Comisi贸n de Igualdad de AtoS Spain en respuesta al correo* de la representante de la empresa en la mencionada Comisi贸n)

CGT quiere manifestar su disconformidad con el contenido del email* enviado por la representante de la empresa a la Comisi贸n de Igualdad sobre el estado actual de dicha comisi贸n.

En primer lugar, porque la Comisi贸n de Igualdad de Atos Spain no est谩 煤nicamente ligada a la implantaci贸n de un Plan de Igualdad como se afirma en el texto de la empresa, ya que el punto 1 (Objeto) del Reglamento de funcionamiento de la Comisi贸n de Igualdad dice literalmente “El presente Reglamento regula las condiciones de funcionamiento de la Comisi贸n de Igualdad de AtoS Spain, tanto en su faceta negociadora del Plan de Igualdad de AtoS Spain, como en su seguimiento, evaluaci贸n y cierre, as铆 como en el ejercicio de las dem谩s funciones que le sean encomendadas“.

El Plan finaliz贸 su vigencia en diciembre de 2021 y estamos todav铆a en fase de evaluaci贸n y cierre ya que los datos necesarios para realizarlo se tienen que proporcionar con el a帽o vencido. CGT ya solicit贸 esa informaci贸n en la reuni贸n de la Comisi贸n del 19 de enero y est谩 esperando su entrega. Adem谩s, en cualquier momento puede surgir un asunto que est茅 dentro de “sus funciones encomendadas”.

Por otro lado, aparte de que no compartimos la falta de legitimidad por lo expuesto anteriormente, no acabamos de entender la frase: “Por tanto, salvo que se decida algo diferente, esta comisi贸n queda sin efecto por perder vigencia el plan que propiamente la legitimaba“. “Salvo que se decida algo diferente” 驴qui茅n lo va a decidir? 驴cu谩ndo? 驴contando con qui茅n? No creemos que sea muy concreta ni clarificadora esa frase. O la Comisi贸n est谩 sin efecto, cosa que no compartimos, o s铆 lo tiene y debe atenerse a lo acordado en su Reglamento de funcionamiento.

CGT considera que la Comisi贸n de Igualdad sigue vigente y como se indica en los puntos 9.2 y 9.5 del apartado 9 (R茅gimen de funcionamiento):

9.2 Durante la fase de seguimiento y evaluaci贸n se reunir谩 como m铆nimo de forma bimestral. 9.5 La Comisi贸n podr谩 reunirse de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario con previo aviso de 7 d铆as naturales a la Comisi贸n.

Aprovechamos para recordar que entre las funciones de la Comisi贸n de Igualdad est谩 descrita en el punto 2 apartado 帽) “Realizar un informe de evaluaci贸n al final de la vigencia del Plan de Igualdad acordado“.

Antes de tomar decisiones que afectan a otras partes, se debe consultar a las mismas y cumplir lo previamente acordado. Por todo ello, CGT solicita una reuni贸n extraordinaria de la Comisi贸n en el plazo de siete d铆as naturales para tratar el punto 煤nico “Continuidad de la Comisi贸n de Igualdad“.

(*) Nos referimos al correo de la representante de la empresa en la Comisi贸n de Igualdad de Atos Spain , que recibimos el 21 de febrero, cuyo contenido mencion谩bamos al final del post Comisi贸n de Igualdad: Resumen de la reuni贸n del 16 de febrero (隆Es un ex plan!).