March 28, 2021

La Comisi贸n de Venecia ha reclamado a Espa帽a una reforma de la 鈥渓ey mordaza鈥 por su 鈥減otencial represivo鈥. La organizaci贸n vinculada al Consejo de Europa ha pedido este lunes que se revisen las altas penas que establece la ley de seguridad ciudadana del 2015, as铆 como las multas 鈥渆xcesivas鈥 que prev茅n. 鈥淟as multas pueden tener un efecto disuasivo en la libertad de expresi贸n鈥, apunta.

La Comisi贸n de Venecia tambi茅n insta al Congreso de los Diputados, que actualmente estudia la reforma, a detallar mejor los poderes de los cuerpos policiales y a 鈥渞eforzar鈥 los mecanismos de control de su acci贸n. 鈥淗ay disposiciones de car谩cter indefinido que dan a la polic铆a amplios poderes, pero que no indican en qu茅 situaciones se pueden utilizar鈥, critica. Por otra parte, la Comisi贸n de Venecia considera que la ley espa帽ola tendr铆a que tolerar las manifestaciones espont谩neas 鈥渁 no ser que haya un riesgo constatable de des贸rdenes sustanciales鈥 y que, en ning煤n caso, tendr铆a que multar los organizadores o promotores por no haberlas notificado. Adem谩s, pide m谩s garant铆as de un juicio justo por aquellas personas imputadas con la ley de seguridad ciudadana.

鈥淟a presunci贸n de la veracidad de los informes de la polic铆a, la aplicaci贸n inmediata de duras multas y la falta de derecho al asesoramiento jur铆dico debilitan la posici贸n de los acusados con respecto al Estado鈥, avisa la Comisi贸n de Venecia.

Hay que recordar que tanto el PSOE como Unidas Podemos prometieron derogar esta ley hecha por el PP cuando ambas formaciones estaban en la oposici贸n. Aunque los socialistas est谩n en la Moncloa desde el 2018 y los podemitas desde principios del 2020, la ley todav铆a no ha sido ni derogada ni reformada.

Precisamente, hoy mismo el Estado ya ha recibido otro golpe por parte del mismo Consejo de Europa, a trav茅s de su comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, que ha trasladado su preocupaci贸n por las 鈥渃recientes condenas鈥 a prisi贸n a artistas y activistas los 煤ltimo a帽os.

鈥淰arias disposiciones del C贸digo Penal espa帽ol tienen un impacto negativo, incluido un efecto disuasivo, en el ejercicio de la libertad de expresi贸n, un derecho de importancia crucial para un debate p煤blico libre y plural鈥, dice la comisaria en una carta al Gobierno en qu茅 le reclama una reforma de los delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo, ofensas religiosas, discurso de odio y difamaci贸n. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha replicado a la CE que pretenden revisarlo, pero que todav铆a est谩n estudiando la propuesta de reforma.

La Comisi贸n de Venecia es el 贸rgano consultivo del Consejo de Europa que se encarga de las cuestiones constitucionales. Su funci贸n es proporcionar asistencia legal a los estados miembros y garantizar que sus estructuras legales e institucionales est谩n en l铆nea con los est谩ndares de la UE. Por eso, elabora informes a petici贸n de los estados miembros, el Consejo de Europa y organismos internacionales. Est谩 formada por los 47 estados miembros que constituyen el Consejo de Europa y 14 pa铆ses m谩s; los Estados Unidos, Israel, M茅xico, Per煤, Chile, Brasil, Costa Rica, Argelia, Marruecos, T煤nez, Kazajist谩n, Kirguist谩n, Corea y Kosovo.

Fuente: Carlos Delgado (El Nacional)