De parte de Gatos Sindicales March 6, 2023 708 puntos de vista

Las clases grupales de ingl茅s para este a帽o comienzan a finales de febrero. Las personas que van a realizar dichas clases ya han sido informadas del horario y del grupo en el que les ha tocado. La empresa aclara que estos grupos son para el primer semestre de 2023, ya que AtoS Spain est谩 pendiente de la escisi贸n.

Respecto a las clases individuales (one to one) de ingl茅s ya se han enviado los comunicados a las personas que las han solicitado para informarles de que ya tienen activas sus licencias y pueden empezar. La novedad de este a帽o es que ha cambiado del proveedor anterior local a ampliar el servicio en la herramienta Speex.

Desde CGT solicitamos que la empresa env铆e a toda la RLPT el Plan de Formaci贸n y no s贸lo a los miembros de la Comisi贸n de Formaci贸n. La empresa dice que ya est谩 en el espacio de sharepoint, pero que lo enviar谩 a CGT. La empresa comenta que el plan est谩 conformado con la informaci贸n recopilada de gerentes y otros cursos anteriores. La RLPT quiere saber las horas de los cursos y si son cursos pedidos por alg煤n proyecto o quien ha solicitado dicha formaci贸n.

Respecto a los cursos obligatorios CGT insiste en que no est谩 de acuerdo con que para poder finalizar el curso de Integridad Financiera se obligue a pinchar el bot贸n de aceptar. La empresa indica que ese bot贸n ni obliga a nada, ni la persona trabajadora adquiere ning煤n compromiso m谩s all谩 del que ya se tiene al ser persona trabajadora de Atos Spain. CGT pide que en pr贸ximas ediciones la empresa no ponga ese bot贸n, tal como pasa con en el resto de los cursos obligatorios y as铆 evitamos problemas.

La empresa dice que ha contestado a todos los correos y tickets abiertos de las personas que han preguntado sobre ese curso y el resto de los cursos obligatorios (cosa que constatamos que no es cierto, ya que hay gente que no ha recibido respuesta). Solo faltan 20 personas en AtoS Spain por acabar alg煤n curso obligatorio.

CGT pregunta por los correos enviados a las personas que les falta alg煤n curso por realizar y la empresa dice que se han enviado correos a quien correspondiese y que no ha habido ni un solo caso de error, cosa que desde CGT ya se ha dicho que no es verdad. En concreto, CGT ha aportado el nombre de una persona que estando de baja IT gran parte del a帽o pasado ha recibido dicho correo. La empresa dice que el d铆a que se enviaron estos correos esta persona ya estaba de alta y por eso el listado de personas a enviar dicho correo la incluy贸.

Sobre las sanciones a imponer, la empresa no sabe, no contesta. Tambi茅n informa de que se dio un nuevo plazo, hasta el 28 de febrero, para que las personas realicen y finalicen los cursos.

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el 22 de marzo.