De parte de Gatos Sindicales March 29, 2023

Las clases de ingl茅s siguen su curso y terminar谩n en junio, quedando la segunda fase sin definir a espera que se regularice la situaci贸n de la empresa.

Si hubiera alg煤n curso que interesase a m谩s gente se pondr铆a como formaci贸n a medida en abierto, pero de momento est谩n todos los cursos en el cat谩logo.

La empresa dice que la comisi贸n de formaci贸n contin煤a de momento. La siguiente reuni贸n ser谩 en abril, a no ser que la situaci贸n de la empresa exija alg煤n cambio que se nos comunicar谩. No entendemos esta postura de la empresa, dado que existe un Acuerdo de Formaci贸n firmado por la empresa en el que se dice que habr谩 reuniones mensuales de Formaci贸n.

Sobre los cursos obligatorios, la empresa comenta que se enviaron las cartas de advertencia y que no se va a hacer nada m谩s ya que tan solo hab铆a unas diez personas en AtoS Spain sin realizar la totalidad de los cursos obligatorios. La mayor铆a era por el curso de Integridad Financiera, justo el que no aparece en la web de los cursos obligatorios, cosa que, por otro lado, ya se avis贸 sobre ello en la Comisi贸n de Formaci贸n.

A las personas que se incorporan a la empresa se les est谩 pidiendo que hagan la formaci贸n obligatoria del a帽o 2022. No se sabe qu茅 cursos van a ser obligatorios en 2023 y no estar谩n definidos hasta que no se sepa c贸mo va a quedar este tema con las nuevas empresas.

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el 26 de abril.