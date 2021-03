El pasado 24 de marzo tuvo lugar una nueva reuni贸n de la Comisi贸n Estatal de Formaci贸n de AtoS Spain.

El Departamento de Formaci贸n informa de los siguientes puntos:



La RLT comenta lo siguiente:



鈥 Respecto a la iniciativa que se ha hecho para el Bench de formaci贸n en ingl茅s en la plataforma Spexx pregunta si esta formaci贸n es obligatoria. Formaci贸n indica que no es obligatoria, pero que el objetivo es que las personas del Bench aprendan ingl茅s para que puedan colocarse m谩s f谩cilmente. Se va a realizar un seguimiento y se premiar谩 a quien aumente de determinado nivel. Por supuesto no se va a penalizar si no realiza esta formaci贸n en ingl茅s. Habr谩 reuniones con el colectivo del Bench que quiera participar para solventar los problemas con la plataforma Spexx. Aclara que no todos los m贸dulos del curso ayudan a incrementar el nivel y que si hay problemas en la asignaci贸n de nivel hay que contactar con el soporte de la plataforma.

La RLT considera discriminatorio el criterio de premios. Entiende que se promueva la formaci贸n en ingl茅s en el Bench, pero no a base de seguimiento de las horas de conexi贸n y de premios. La RLT ha solicitado que se informe a la Comisi贸n de Formaci贸n sobre las personas y horas realizadas en esta formaci贸n de ingl茅s al Bench.

鈥 Pregunta por la claridad en la plataforma de formaci贸n orientada a proyectos en cartera y propone dar una gu铆a en la plataforma Percipio para ir m谩s r谩pidamente a una determinada tecnolog铆a.