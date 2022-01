El pasado 26 de enero se celebr贸 una reuni贸n de la Comisi贸n Estatal de Formaci贸n de AtoS Spain.

1.- Estado de las actas

Todav铆a hay actas sin firmar, se pide que se firmen las que a煤n faltan para no perder m谩s tiempo con este tema.

2.- Recogida de necesidades formativas para 2022



La representaci贸n de la empresa indica que no hay respuesta por parte de los sindicatos a las especificaciones que nos enviaron para la recogida de necesidades sobre el Plan de Formaci贸n, se colgar谩 en Sharepoint cuando est茅 finalizado.

3.- Cursos Obligatorios



Siguen con el mismo programa que finaliz贸 en 2021. No se sabe si el Grupo modificar谩 o incluir谩 alg煤n nuevo curso, aunque de momento parece que no. Se recuerda que los cursos de 脡tica y Ciberseguridad se realizan todos los a帽os.

4.- Cursos del Bench



La RLT dice que los cursos que se est谩n dando en el Bench son en ingl茅s, con la dificultad que ello implica y se pide que se traduzcan. La empresa indica que en el cat谩logo la gran mayor铆a de los cursos est谩n en ingl茅s y que es muy dif铆cil que se vayan a traducir ya que son muchos y ser铆a muy costoso, por eso la empresa intenta que todo el mundo mejore su nivel de ingl茅s… los 煤nicos cursos que se traducen son los obligatorios.

Desde CGT se propone mirar otras plataformas de cursos como LinkedIn, Learning o Cursera tienen muchos cursos en castellano. La empresa habla de Percipio que tiene un cat谩logo de cursos impresionante, aunque los cursos en castellano son menos. CGT contesta indica que es muy distinto aprender un idioma para poder conversar que aprender un idioma para realizar un curso, es muy dif铆cil hacer un curso en otro idioma ya que luego a la hora de la certificaci贸n es muy dif铆cil comprender lo que preguntan.

Se comenta que en Madrid la gente se agrupa para intentar estudiar en grupo y evitar estos problemas con el idioma, pero en Bilbao o Barcelona no sabemos si hay suficiente gente como para poderse organizar en grupos. En el Centro de Capacitaci贸n se intenta que los cursos sean en castellano, pero s铆 es cierto que muchos cursos s贸lo vienen en ingl茅s.

La representaci贸n de la empresa recomienda que cuando se quiera hacer una certificaci贸n en otro idioma se haga el curso en ese mismo idioma, porque si no es muy dif铆cil luego aprobar dicha certificaci贸n.

Se pregunta por qu茅 no existe un curso obligatorio de ingl茅s para tod@s, l

a representaci贸n de la empresa indica que no se puede obligar a nadie a formarse en algo que no quiere y el idioma no puede ser obligatorio.