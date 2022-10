–

De parte de Gatos Sindicales October 31, 2022 198 puntos de vista

La firma de actas est谩 al d铆a para casi todos los miembros de la comisi贸n.

La empresa ya ha empezado a trabajar en la formaci贸n de idiomas para el 2023, el formato ser谩 similar al del 2022 (Virtual class y One to one).

Ha comienzado la recogida de necesidades formativas para el a帽o 2023, en cuanto est茅 el cat谩logo del 2023 se enviar谩 a la RLPT para su validaci贸n.

Existe un problema con los cursos, ha aparecido en My learning para cada empleado una lista de cursos que no son obligatorios aunque aparezcan como Requerid, se solicita a la empresa que, ya que as铆 lo hacen por todo, que env铆en un mail para indicar que estos cursos no son obligatorios aunque aparezcan en el perfil de cada empleado. La empresa estudiar谩 enviar un mail porque piensan que quiz谩s con el mail lleve a m谩s confusi贸n.

Por parte de CGT se plantea un problema que ha habido con alguno de los cursos obligatorios, ya que no dejaba terminarlos y aparec铆an como no realizados despu茅s de haber estado un tiempo intentando hacerlos, pero a la hora de imputar el tiempo los gerentes indicaban que solo se pod铆a imputar a Formaci贸n el tiempo indicado en el curso aunque hubieran tardado m谩s por dicho problema. Por parte de la empresa se indica que el tiempo empleado deber铆a imputarse a Formaci贸n fuese el que fuese, pero s铆 es cierto que depende del gerente el aceptarlo o no, y que para evitar problemas en cuanto haya alg煤n problema con alguno de los cursos lo recomendable es abrir un ticket y no perder tiempo.