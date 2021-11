–

El pasado 27 de octubre

El pasado 27 de octubre se celebr贸 una nueva reuni贸n de la Comisi贸n Estatal de Formaci贸n de AtoS Spain.



Se repasa el estado de las actas… a煤n quedan cinco actas pendientes de firmar.

Se habla sobre el proceso de recogida de necesidades formativas por parte de los m谩nager para el 2022, en cuanto tengan el cat谩logo de formaciones se la har谩n llegar a la RLPT.

Se est谩 gestionando el ingl茅s en formato Virtual Class para el a帽o 2022, se prev茅 lanzarlo a finales del mes de noviembre para que se empiecen a realizar las solicitudes y las aprobaciones de los m谩nager.

En septiembre se lanz贸 un programa a todo el mundo para conocerse todo el portfolio de Cloud y Ciberseguridad por parte de la plantilla. Este programa es ambicioso y ha involucrado hasta a 250 personas.

Se lanza un programa de C贸digo 脡tico para personal con GCM 8 o superior en concordancia con el curso obligatorio de la plantilla sobre C贸digo 脡tico. Este curso est谩 alineado de igual forma en formato e-learning. Se enviar谩 un mail a toda la plantilla, y tambi茅n se comunicar谩 para que se escale desde arriba para la realizaci贸n de este curso. LAB pregunta si hay fecha para lanzar ese comunicado. Responden que no hay fecha, pero ser谩 en breve… se har谩 lo antes posible. Si no se ha hecho antes tambi茅n es porque ten铆a que haber una valoraci贸n por parte de la RLPT y se hab铆an adjudicado unos d铆as de proceso para esa evaluaci贸n. Los cursos ya se pueden empezar a hacer.

La RLPT pregunta por qu茅 no se han subido los balances de los dos 煤ltimos trimestres. Responden que subir谩n en cuanto puedan el del 煤ltimo trimestre, puesto que es acumulativo con los trimestres anteriores.

CGT pregunta sobre los cursos en ingl茅s de los roles profesionales dentro de la aplicaci贸n nueva que nos presentaron la semana pasada, si se pueden modificar poco a poco para que est茅n en ingl茅s al menos los cursos asociados a esos roles.

Entramos en un debate en el que la empresa nos indica que a d铆a de hoy hay que tener en cuenta que ya no trabajamos a nivel local sino que ahora mismo nos pueden mandar a cualquier proyecto en Francia, Italia o Espa帽a, y el idioma que prima es el ingl茅s, por lo tanto tenemos que ser conscientes y poner cada un@ de nuestra parte para aprenderlo. La empresa ya est谩 poniendo a nuestra disposici贸n plataformas y cursos para que la plantilla se forme en ese idioma, pero ha de ser el/la empleado/a quien ponga de su parte para aumentar su conocimiento de ingl茅s, ya que la tecnolog铆a avanza muy deprisa y aunque los cursos se van traduciendo lo primero que sale es en ingl茅s. Se est谩n desplegando cursos en castellano pero no pueden ir tan r谩pido como los cursos en ingl茅s que se van modificando y a帽adiendo, por eso hay siempre s贸lo una peque帽a parte.

Seg煤n LAB, ahora mismo la barrera del idioma es una realidad.

ELA comenta que aunque se apueste por el ingl茅s mucho personal no puede hacerlo en horarios del trabajo porque el responsable del proyecto no dejan imputar en Formaci贸n. Propone que al igual que se lanzan cursos obligatorios se podr铆a poner obligatorio ciertas horas de ingl茅s a toda la plantilla y que no se tengan que validar por ning煤n m谩nager, que cada emplead@ est茅 obligado a realizar unas horas de ingl茅s al mes, a lo cual la empresa indica que la formaci贸n no se puede hacer obligatoria salvo los cursos que indican desde Global, y que para eso la empresa pone todos los medios posibles para que la gente se forme en ingl茅s. Seguimos con el problema de siempre: el idioma, la empresa quiere que todo el mundo sepa ingl茅s.

La empresa comenta que la formaci贸n ya est谩 calando entre los m谩nager, y que no deber铆a obligarse la realizaci贸n o no de los cursos. Desde CGT solicitamos que no sea obligatorio, que simplemente haya un cupo de horas a la semana para que la gente se pueda formar, sin tener que recurrir a la validaci贸n del m谩nager de turno.

La empresa indica que se hable con el responsable siempre para hacer el curso, que al final te tendr谩 que dejar tiempo para hacerlo.

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el 24 de noviembre, para esa fecha se supone que ya tendremos el cat谩logo de cursos del 2022.