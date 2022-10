–

Se revisan las actas y quien queda por firmarlas.

Los cursos obligatorios se han realizado en torno al 39% en casi todas las sociedades de Atos Iberia. Esta semana se ha enviado un mail recordatorio con sus instrucciones. Se han corregido casi todos los errores detectados, falta el PDF del final en el curso de Finantial Integrity.

Sobre los cursos de calendario, lo que se vaya a帽adiendo ser谩 publicado en el espacio de Formaci贸n por si piden certificaciones nuevas para los clientes. Se har谩 una comunicaci贸n la pr贸xima semana seguramente, para recomendar certificaciones digitales internas. Se intentar谩 que sean en castellano y en ingl茅s sin coste.

Se comenta un acto del Women Talent Day en el que les han dicho que tienen que imputar en formaci贸n, y se pregunta por qu茅 es as铆. La duda es de una persona que asisti贸 y no era el ponente. La empresa comenta que s铆 podr铆a considerarse como Training (seminarios, foros y congreso).

La RLPT comenta que mucha gente hace otras tareas y los responsables les dicen que imputen en formaci贸n, cuando no est谩n haciendo esas tareas. La empresa comenta que eso no se deber铆a poder hacer y habr铆a que avisar de esas pr谩cticas.

Los datos que se facilitan en la comisi贸n son de MyLearning, pero s铆 es cierto que este tipo de foros o seminarios, se imputan en el Time y eso no se refleja en las horas que se pasan en la comisi贸n porque no se vuelcan en la plataforma. Los cursos externos de Amazon, por ejemplo, no se conocen las horas de los cursos y no se computan las horas. Con lo cual ser铆an muchas m谩s horas. Lo ideal es que se pudiera computar todo. La RLPT comenta que se pida a donde se tenga que pedir, que se vayan corrigiendo este tipo de fallos para que se puedan computar correctamente todas las horas.

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el 26 de octubre.