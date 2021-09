–

De parte de EZLN September 12, 2021 57 puntos de vista

Sep122021

Commando Popcorn

<!–

23305

–>

Commando Popcorn

Settembre 2021

Non lo so per certo, ma la leggenda colloca la gestazione di questa unit脿 d鈥櫭﹍ite dell鈥檈zetaelene a poche lune fa.

Sebbene il comando generale zapatista abbia pi霉 volte negato la sua esistenza classificando queste maldicenze nella cartella dei 芦Grandi Miti e Non禄 (insieme alle leggende del Sombrer贸n, la Xpakint茅 e delle ricette gastronomiche del defunto SupMarcos), le voci collocano la nascita dell鈥檕rmai famoso Commando Popcorn nel Caracol di Tulan Kaw alla fine del 2019.

Secondo ci貌, l鈥檃utoproclamato SupGaleano si era accaparrato tutto il mais da popcorn dello stato messicano sudorientale del Chiapas. E, sebbene il suddetto abbia poi affermato che il suo piano fosse quello di sabotare le grandi catene cinematografiche e costringerle a ridurre il prezzo di un articolo cos矛 prezioso 鈥 oltre a vietare le assurde varianti che offrono popcorn aromatizzati al sapore di fritture stantie 鈥 indagini successive hanno sostenuto l鈥檌potesi avanzata dall鈥檃ccusa (un essere straordinariamente simile a uno scarabeo), che al processo sollev貌 il movente del crimine: il SupGaleano voleva strafogarsi di popcorn. L鈥檌mprovvisa e incomprensibile carenza di salsa piccante ne aumentava i sospetti.

Il procuratore di nome Don Durito 鈥 abbigliato come il Procuratore di Ferro dei fratelli Almohada (da non confondere con gli Almada, quelli sono altri) 鈥 aveva esibito una brillante oratoria ricca di riferimenti cinematografici che, bisogna ammetterlo, a volte ricordava Al Pacino, Tom Cruise, John Travolta e Matthew McConaughey (cit. i film di questi attori e le tematiche di giurisprudenza). L鈥檌mputato, in qualit脿 di difensore di s茅 stesso, non era stato da meno e, inoltre, aveva aggiunto riferimenti drammaturgici. Il suddetto stava argomentando come Shui Ta/Shen Te davanti agli dei (芦L鈥檃nima buona di Sezuan禄. Bertold Brecht), quando 猫 arrivata l鈥檕ra del pozol e la giuria al completo si 猫 assentata.

Capendo che giustizia non sarebbe stata fatta e che il malvagio SupGaleano se la sarebbe cavata, la banda di Defensa Zapatista, con la collaborazione del Gatto-Cane, prese d鈥檃ssalto la capanna del SupGaleano ed 鈥渆spropriato鈥 non solo diversi sacchi di popcorn, ma anche non pochi cartoni di salsa piccante. L鈥檃mato Amado stava allora facendo le sue prime incursioni nella banda di Defensa Zapatista (sebbene avesse gi脿 debuttato a Oventik nel 2018, al primo festival del cinema, quando rub貌 la macchina da presa a Gael Garc铆a Bernal), cos矛 form貌, con l鈥檃mico Chinto , una sorta di succursale dell鈥檕rda di Defensa Zapatista.

Nella nuova banda si 猫 auto-reclutata la Veronica, la sorellina di Amado, che si dice sia 芦l鈥檃la radicale禄 del Commando (di solito porta i tatuaggi anche sulle labbra quando gli tocca la caramella gommosa che li contiene). Il Chuy e Cintia sono stati reclutati successivamente. Per un po鈥 Esperanza ha guidato la truppa, ma non 猫 passato molto prima che si unisse, insieme a Defensa, alla squadra di calcio femminile delle miliziane. Allora l鈥檃mato Amado 猫 rimasto al comando.

-*-

Erano i mesi di aprile e maggio. L鈥檜nit脿 che sarebbe stata poi battezzata 鈥淟a Extempor谩nea鈥, si preparava in centinaia nel Semillero 芦Comandanta Ramona禄.

Al SupGaleano era stato ordinato di impedire ai bambini di disturbare le loro madri mentre seguivano il corso di Ascolto e Parola. Il suddetto ha affrontato questa nuova sfida organizzativa e progettato una riforma alla legge organica inesistente dell鈥檈zetaelene. Il suo obiettivo: dare loro una struttura militare e istruirli nella difficile arte del sabotaggio, della distruzione indiscriminata e delle urla coordinate e in sequenza.

Li ha radunati e con voce marziale ha detto loro: 鈥淎vete sentito il SubMoy che ha spiegato che dovete essere organizzati. Quindi dovete capire che anche per fare marachelle bisogna organizzarsi. D鈥檕ra in poi siete una unit脿 militare e chi non obbedisce agli ordini subir脿 la punizione del taglio della testa con il machete, senza filo affinch茅 ci metta tempo, e arrugginito affinch茅 si infetti e si debba fare l鈥檌niezione鈥.

Inutile dire che la minaccia non sort矛 l鈥檈ffetto sperato. La Cintia ha fulminato il Sup dall鈥檃lto in basso con lo sguardo voltandogli le spalle. Il Chuy ha chiesto se dovesse andare a cercare un machete. Il Chinto sembrava valutare i rischi. L鈥檃mato Amado si 猫 alzato il colletto della camicia e la Veronica ha deciso che era un buon momento per urlare a squarciagola. In cho鈥檕l, di nuovo.

Il nostro eroe (attenzione: io sono 芦il nostro eroe禄) non si 猫 lasciato scoraggiare da questo contrattempo e, sfoggiando le sue vaste conoscenze in psicologia, 猫 arrivato con un secchio da 20 litri pieno di popcorn. La banda si 猫 raccolta intorno al SupGaleano pressionandolo con il classico 芦devi condividere禄. Ma il Sup ha risposto: 芦Non posso, 猫 solo per i commandos禄. Immediatamente tutt@ si sono iscritti. Questa 猫 stata la nascita ufficiale del Commando Popcorn in quanto tale.

Il Sup, lungimirante, aveva alcuni orsacchiotti e qualche potente pistola ad acqua. Ha fatto scegliere a loro. Amado e Chinto hanno scelto pistole ad acqua; Cintia ha preso l鈥檕rsacchiotto, che era anche della sua altezza; il Chuy 鈥 come sua abitudine 鈥 ha scelto un cavallino di plastica che, per inciso, non era contemplato nella distribuzione.

Mentre tutti si aspettavano che Veronica scegliesse l鈥檃ltro orsacchiotto, lei lo ha rifiutato, ha preso una delle pistole ad acqua, si 猫 pigliata il cavalluccio del Chuy dopo averlo bagnato (non 猫 riuscita a prendere l鈥檕rsacchiotto di Cintia perch茅 l鈥檃veva gi脿 nascosto 芦in modo che non si bagnasse禄) ed ha attaccato Amado e Chinto. Immersa nel fragore della battaglia, Veronica 猫 andata da sua mamma perch茅 la cambiasse ma non si 猫 riposata e si 猫 lanciata contro i fottuti uomini 鈥 che avevano finito le munizioni, cio猫 l鈥檃cqua 鈥 e li ha sconfitti con un鈥檃zione fulminante applaudita da Defensa e da Esperanza in quella che hanno definito una 芦vittoria di genere禄. Il nostro eroe, vedendo il potenziale bellico di Veronica, le ha regalato un fucile lanciapalloni ad acqua (di ultima generazione).

Come dice il proverbio 鈥 inventato all鈥檈poca dal nostro eroe -: 芦non si vive di solo popcorn, ma ci sono anche ghiaccioli e caramelle gommose禄; il Commando 猫 stato dotato di ogni genere di elementi per il suo ferreo addestramento. 脠 cos矛 che sono arrivate delle caramelle gommose che avevano in omaggio degli adesivi simili a tatuaggi. Veronica 猫 stata l鈥檜nica ad appiccicarseli senza esitazione. E, naturalmente, anche l鈥檜nica che, leccando la calcomania che aveva un po鈥 di zucchero, si 猫 tatuata la lingua. 脠 cos矛 che Ver贸nica, a soli tre anni, si 猫 ritrovata, oltre al cho鈥檕l e castigliano, con la lingua cinese-giapponese-coreana.

Il temibile Commando Popcorn 猫 attualmente composto dall鈥檃mato Amado (10 anni e responsabile del commando), Chinto (10 anni e coordinatore operativo), Cintia (3 anni e dottoressa del gruppo), Chuy (3 anni, demolizioni controllate) e Ver贸nica (3 anni, demolizioni senza alcun controllo).

-*-

La prima operazione del CP 猫 stata quella di salutare lo Squadrone 421. Mentre le basi di supporto gridavano evviva allo Squadrone e il consiglio degli anziani benediceva i futuri marinai con il fumo di copale, il CP gridava slogan assurdi, incitati da un individuo di dubbia reputazione, come 芦Vogliamo popcorn!禄, 芦Lottiamo per i popcorn!禄, 芦Per tutti, tutto. Popcorn per noi!禄.

Naturalmente ci sono state lamentele e persino un鈥檃ccusa formale, ma Veronica ha iniziato a piangere in ch鈥檕l e il SubMois茅s disperato ha detto 芦fate zittire quella bimba禄. Il SupGaleano, vantando suoi diplomi e dottorati in pedagogia infantile, ha presentato due opzioni: o cucire le labbra all鈥檜rlatrice o darle dei popcorn 鈥 perch茅 con la bocca piena di popcorn non avrebbe potuto urlare -. Poich茅 non sono riusciti a trovare ago e filo, le hanno dato un sacchetto di popcorn. Il pianto 猫 cessato immediatamente. Ma, oh sorpresa, accortisi del risultato, anche il resto della banda ha iniziato a piangere. Conclusione: la sottotenente Angelina ha dovuto fare i popcorn da dare a tutti.

La storia della motosega 猫 simile. Quando i bambini hanno visto gli insorti tagliare il legno per scolpire i cayucos, hanno cominciato a giocare alla motosega con delle assi. Cio猫, la tavola di legno era la motosega. Il loro ottimismo era encomiabile: con la tavola-motosega hanno cercato di abbattere i pali metallici dei tabelloni da basket. Ma, quando hanno iniziato a 芦giocare禄 a chi segava l鈥檃ltro, il SupGaleano si 猫 reso conto, con profonda soddisfazione, che la banda avrebbe potuto affrontare con successo un鈥檃pocalisse zombie.

Quando l鈥檃mato Amado si 猫 ferito al piede con un chiodo, Veronica ha pensato che fosse una buona idea 芦curare禄 il suo piede ed ha chiesto aiuto al Chuy. Con le rispettive tavole hanno cercato di segare i piedi dell鈥橝mado. L矛 Cintia ha informato il SupGaleano che l鈥橝mado 芦si era inchiodato un chiodo禄. Il Sup le ha dunque consigliato, per vedere se era vero, di dirgli che gli avrebbe fatto un鈥檌niezione. Se Amado fosse fuggito, significava che stava fingendo e non era gravemente ferito. Cintia dopo poco 猫 tornata ed ha riferito: l鈥橝mado era ancora postrato (attenzione Centennials 鈥 o come si dice -, ha detto 鈥減ostrato鈥). Il Sup ha fatto la sua migliore faccia da Doctor House e ha detto: 芦脠 serio, dobbiamo operare禄. Ed ha consigliato a Cintia di tagliargli i piedi鈥 e la testa perch茅 芦forse gli fa male la testa禄. La Cintia ha concordato. La storia sarebbe culminata in un trionfo della scienza medica, con un importante intervento chirurgico eseguito a 4 mani e due tavole in modalit脿 motosega, se non fossero arrivati i promotori di salute che hanno portato Amado in clinica in barella, gli hanno messo delle bende e non so che unguenti.

Ma, di fronte alla frustrazione, Cintia non si 猫 lasciata scoraggiare ed ha deciso di essere la dottoressa del Commando. Siccome il Sup non ha trovato una scatola gioco del piccolo medico ma solo una del piccolo veterinario, con questa Cintia si 猫 presentata come la dottoressa della truppa.

Vedendo la lodevole vocazione per la demolizione di Ver贸nica e del Chuy, hanno ottenuto due motoseghe di plastica e una valigetta da meccanico, con trapano, pinza, seghetto, taglierino, cacciavite, martello e chiave inglese (tutto in plastica), con il vantaggio di poter essere utilizzate sia per operazioni medico-chirurgiche, sia per riparare motoseghe che, ovviamente, si sono 鈥渞otte鈥 fin dal primo giorno.

Poi sono arrivate le biciclette. Tutti sanno che un commando senza biciclette non pu貌 spostarsi in modo rapido ed efficiente. Il problema 猫 che non sapevano andare in bicicletta. Il Sup non glielo ha insegnato sostenendo che 鈥淔orse qualcuno ti insegna a vivere? No, impari cadendo鈥. Infatti: il Commando si 猫 riempito di graffi, contusioni e tagli, ma, pochi giorni dopo, gi脿 pedalava senza difficolt脿 sul campo da basket.

-*-

Quando La Extempor谩nea 猫 stata informata che finalmente, c鈥檈rano i voli e, soprattutto, un posto dove atterrare in Europa, il nostro acclamato eroe (io) ha convocato il Commando Popcorn e ha detto loro: 芦Tra pochi giorni partirete. 脠 vietato ammalarsi e ferirsi. Dovete badare a voi stessi, perch茅 chi si far脿 dei graffi non avr脿 i popcorn. 脠 chiaro?禄.

Per dimostrare che tutto era chiaro, Chuy ha accusato Cintia di essere caduta dalla bicicletta. La Cintia ha detto che era una bugia di Chuy, che Veronica l鈥檃veva spinta. L鈥檃mato Amado ha spiegato che litigano per qualsiasi cosa, che 猫 sufficiente che una abbia un giocattolo, che litigano. Il nostro ammirato paladino ha confutato: 芦ma se dessimo ad ognuna lo stesso giocattolo, cos矛 che non litighino禄. Il Chinto ha fatto l鈥檈spressione di 芦il Sup non capisce un bel niente禄 e l鈥檃mato Amado ha sentenziato: 芦Non gliene importa nulla, vogliono il giocattolo che ha l鈥檃ltra禄.

L鈥檌ncomparabile e idolatrato eroe (di nuovo io, ma pi霉 modesto se possibile) li ha avvertiti: 鈥淏ene, vi ho gi脿 avvertito, se vi fate male o ammalate allora non partirete e le vostre mamme piangeranno perch茅 neanche loro potranno partire, a causa vostra. Capito?禄. Tutt@ hanno risposto affermativamente.

Non appena il gagliardo Sup ha girato le spalle, il Chuy ha iniziato a piangere. Veronica gli ha dato uno schiaffo per essere stato pettegolo. A Veronica 猫 stato chiesto se fosse vero e lei ha confessato che lo era, senza il minimo segno di pentimento.

Sconsolato, il Sup 猫 andato nella sua capanna. Lungi dal darsi sconfitto, ha controllato la sua vasta libreria di trattati di psicologia, geografia, scienze occulte e la sua collezione di fumetti i Mem铆n Ping眉铆n, ed 猫 tornato. Ha chiamato il CP e su una mappa ha mostrato loro dove sono il caracol ed il semillero. Poi ha mostrato loro dov鈥櫭 Madrid e dov鈥櫭 Vienna. In seguito ha tracciato una linea elegante per descrivere il volo imminente.

Dopo una lunga spiegazione, il Sup si 猫 ritirato soddisfatto: era riuscito a convincere il Commando Popcorn. Le ultime parole del nostro eroe riecheggiavano nell鈥檃ria: 芦Perch茅 accontentarsi di fare marachelle e guai in un caracol, se puoi distruggere un intero continente?禄.

-*-

L鈥檌nquadratura della telecamera si allontana. Il Commando Popcorn guarda la mappa del mondo mentre succhia avidamente ghiaccioli alla frutta. Tzotz, il Greedy e la Pelusa, tre cagnolini che di solito accompagnano il CP nelle sue incursioni, arrivano e distruggono la cartina. Una folata di vento solleva e fa volare via un frammento su cui si legge 芦Viaggio per la Vita禄.

Un finale epico鈥 e, beh, s矛, un poco paradossale.

Warning: il Commando Popcorn per due mesi non ha dimostrato la ragione della sua esistenza. Un Commando Popcorn senza popcorn 猫 come un vampiro che si consola con la salsa di pomodoro, quindi c鈥櫭 da sperare che una volta giunto in Europa鈥 beh, ecco鈥 il SupGaleano con due vecchi walkie-talkie prova e riprova 鈥淗allo? Vienna e Berlino bruciano?鈥 con Amado che 猫 a soli 10 metri di distanza e gli risponde che non sente niente. Certo, forse se mettessero le batterie nei dispositivi鈥

In fede.

Il SupGaleano.

Capo Supremo, Leader Maximo, Dirigente Eccezionale, Grande Guida, Storico, Saggio Infallibile, Luce Perenne alla Fine del Tunnel, Alfa e Omega 鈥 e Delta e Lambda -, Faro delle Generazioni Presenti e Future, Paladino della Modestia e Istruttore del Commando Popcorn.

(e, beh, anche 芦Nostro eroe禄 in questo racconto epico, degno di essere ampliato dalle penne di Mart铆n Luis Guzm谩n e Le贸n Tolstoi)





M煤sica: Amanda Ventura-芦The Way禄 (Harmonica Blues Solo), Led Zeppelin-芦Immigrante Song禄, Creedence Clearwater Revival-芦Fortunate Son禄

Traduzione 鈥淢aribel鈥 鈥 Bergamo

No hay comentarios todav铆a.