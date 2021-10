–

De parte de Gatos Sindicales October 7, 2021

驴Por qu茅 muchas empresas han mantenido el Teletrabajo? El secreto est谩 en que pagas t煤 el alquiler, los materiales, la limpieza o la electricidad. Esta 煤ltima marcando m谩ximos hist贸ricos cada semana. Aqu铆 te lo contamos.

El pasado mes de marzo de 2020, ante la cr铆tica situaci贸n sanitaria, muchos trabajadores fueron emplazados a trabajar desde casa. Meses despu茅s, vemos c贸mo muchas empresas de sectores como el telemarketing o la banca han mantenido esta modalidad. No sorprende ya que empezamos a ver cu谩les son realmente los objetivos de las empresas con su implantaci贸n: la reducci贸n de costes y el aumento de la productividad.

No se trata precisamente de facilitar la vida de las y los trabajadores, ni mejorar la conciliaci贸n laboral y personal. De hecho, la mayor铆a de trabajadores pasaron a ser quienes asumen parte de los costes de la empresa como los equipos inform谩ticos y su mantenimiento, el material y mobiliario de oficina, internet y por supuesto la luz.

Ante este nuevo paradigma el supuesto gobierno progresista prometi贸 solucionarlo a golpe de ley, y as铆 fue como crearon una ley de teletrabajo (RDL 28/2020 de trabajo a distancia) para regular esta novedosa situaci贸n y que no carguemos con los sobrecostes del Teletrabajo.

Como denunci贸 la asociaci贸n de abogadas y abogados laboralistas, la ley no incluye el incremento de gastos de vivienda, el dise帽o de software que permita la participaci贸n en la vida sindical con las mismas herramientas que se utilizan para el trabajo, la obligaci贸n de las aseguradoras de prevenir los riesgos particulares de la vida laboral en casa incluyendo la violencia de g茅nero, etc. Es decir, esta ley no vino a solucionar nada a los trabajadores.