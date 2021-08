–

De parte de Memoria Libertaria August 16, 2021 53 puntos de vista

El Salto/Eva M谩帽ez

Muchas de nosotras tenemos la necesidad de saber y de conocer qui茅nes fueron los abuelos silenciados. Cada vez somos m谩s las descendientes que andamos rebuscando en los archivos intentando recuperar la memoria.

脕lvaro Minguito

Si tu abuelo (o t铆o, o abuela o bisabuelo) fue un represaliado por el franquismo o muri贸 en la guerra, seguramente t煤 heredaste la desmemoria y el silencio. No te preocupes, es algo habitual. Los supervivientes a las purgas de la posguerra y los nacidos en dictadura generaron din谩micas y estrategias de supervivencia que implicaban el silencio sobre todo lo acontecido antes del 39, y ni la dictadura ni los cuarenta a帽os de democracia han ayudado mucho a restablecer esa memoria.

Como dice Antonio Ans贸n en su muy interesante ensayo Hijos del agobio (Exit, 2019), 鈥渓a cobard铆a y el silencio est谩n en el ADN de la democracia que nos regalaron sin merecerla, y lo hemos transmitido a nuestros hijos por instinto de supervivencia, como animales heridos y acorralados. La cultura de la desconfianza y la delaci贸n no desaparece as铆 como as铆. La tenemos parasitada en las entretelas del alma鈥. Pero la generaci贸n nacida despu茅s de la dictadura tenemos, muchas de nosotras, la necesidad de saber y de conocer qui茅nes fueron estos abuelos silenciados.

Nosotras ni tenemos ni compartimos ese miedo y sabemos que el anteproyecto de Ley de Memoria Hist贸rica garantiza el derecho a la verdad de las v铆ctimas y el acceso a los fondos y archivos p煤blicos y privados鈥 en teor铆a. Cada vez somos m谩s las descendientes que andamos rebuscando en los archivos intentando recuperar la memoria de esas abuelas o bisabuelos republicanos olvidados por la historia.

Esta es una b煤squeda que puede resultar un viaje emocionante y que restituye la memoria y la dignidad de las v铆ctimas

A algunas nos mueve el deseo de entender a nuestras familias, a otras la mera curiosidad, pero la mayor铆a de las veces se trata de una especie de 鈥渕emoria vicaria鈥, por la que la memoria de tu abuelo o abuela pasa a tu conciencia y ya no es solo del antepasado, sino que se convierte en tuya tambi茅n. Sea como fuere, es una b煤squeda que puede resultar un viaje emocionante y que restituye la memoria y la dignidad de las v铆ctimas. Incluso no encontrar nada puede ser algo, es el caso de Sergi Pau, estudiante de periodismo, que ha realizado su trabajo de fin de grado en formato audiovisual contando la b煤squeda infructuosa de su t铆o abuelo.

Una persona ense帽a la fotograf铆a de una v铆ctima del franquismo. 脕lvaro Minguito

La gu铆a pr谩ctica

Pero vayamos al l铆o. Lo ideal es empezar de menos a m谩s. Por ejemplo, el archivo municipal, comarcal o de partido judicial, archivo cementerial si hubiera, el de la parroquia en pueblos peque帽os, el archivo provincial (Diputaci贸n) y seguir por los archivos regionales. Una b煤squeda en Google de ese tipo de archivos, a partir del pueblo o ciudad donde viv铆a nuestro antepasado, nos proporciona las direcciones de correo a donde solicitar v铆a email la informaci贸n que posean sobre nuestro familiar, haciendo constar su nombre y dos apellidos, su mote si lo sabemos y nuestra relaci贸n de parentesco y DNI. Tambi茅n podemos saber qu茅 archivos corresponden a nuestra Comunidad Aut贸noma en la web de Gesti贸n de los Archivos en las Comunidades Aut贸nomas del Ministerio de Cultura. Normalmente siempre contestan, aunque sea para decirnos que no tienen nada. En mi caso, en el Archivo del Reino y en el municipal la respuesta fue al d铆a siguiente.

Tenemos que entender que toda la informaci贸n no est谩 centralizada en un 煤nico lugar. Por una parte est谩 la relacionada con su actividad durante la Rep煤blica (si tuvo alg煤n tipo de cargo pol铆tico o en un sindicato, por ejemplo), luego lo relacionado con el ej茅rcito y su funci贸n durante la guerra, si huy贸, emigr贸 o estuvo en un campo de concentraci贸n y si sufri贸 represalias durante el franquismo.

En este 煤ltimo caso podemos encontrar el sumario del juicio, las fichas carcelarias, las responsabilidades penales (que son las penas impuestas a las familias de los fusilados o encarcelados), la Causa General, las fichas de depuraci贸n de maestros y las de la Brigada Pol铆tico Social, entre otras.

Es un galimat铆as, por eso lo mejor es armarse de paciencia y pensar que si han transcurrido ya m谩s de 80 a帽os igual no podemos saberlo todo en un clic. Pero con perseverancia podemos ir descubriendo cosas.

Los archivos no oficiales

Hay varias p谩ginas no oficiales que han intentado reunir la informaci贸n de los diferentes archivos. Este puede ser un buen primer paso tras los archivos locales y regionales. Una de mis favoritas es Combatientes.es. Tambi茅n est谩n muy bien documentadas las webs Todos los Nombres y la asociaci贸n Innovaci贸n y Derechos Humanos. Existen, adem谩s, numerosos grupos en Facebook de asociaciones memorialistas, donde de manera desinteresada con suerte encontrar茅is a alguien que os eche un cable y comparta sus experiencias de b煤squeda con vosotros.

Luego podr铆amos seguir por el Portal de Archivos Espa帽oles (PARES). Aqu铆 se aglutinan varios archivos: Centro Documental de la Memoria Hist贸rica (el archivo de Salamanca), el Archivo Hist贸rico Nacional, los Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid, la Fiscal铆a del Tribunal Supremo (donde est谩 la Causa General), el Archivo General de la Administraci贸n, el archivo de la Corona de Arag贸n y la Junta Delegada de Defensa de Madrid, entre otros.

脕lvaro Minguito

El motor de b煤squeda es lioso y la web a veces falla, lo mejor es la b煤squeda avanzada del Portal de Archivos Espa帽oles. Si encontr谩is un archivo o m谩s referente a la persona que busc谩is, entonces copiar toda la informaci贸n de la ficha y ponerla en un mail al archivo en cuesti贸n solicitando esa informaci贸n. En mi caso, el archivo de Salamanca tard贸 m谩s de dos meses en contestarme y me pidi贸 diez c茅ntimos por cada p谩gina escaneada. Pagu茅 a trav茅s del banco y envi茅 firmada la hoja que me remit铆an. Ya hace diez d铆as y a煤n no he recibido nada. Paciencia.

Tambi茅n pod茅is buscar en la Gaceta hist贸rica del BOE anotando el nombre de vuestro abuelo en donde pone texto y no t铆tulo, ojo, y seleccionar el periodo hist贸rico II Rep煤blica, Guerra Civil o el franquismo. Est谩 todo digitalizado, la b煤squeda es r谩pida y te proporciona el pdf al instante. Otra cosa es que acierten, es decir, que pongas el nombre de tu abuelo y cuando te leas todo el BOE no aparezca. Eso pasa. Paciencia de nuevo.

Si tu abuelo fue juzgado en las Comunidades Aut贸nomas de Extremadura, La Mancha, Madrid, Valencia o Murcia, puedes encontrar el sumario en el Archivo Hist贸rico de Defensa en Madrid. Hay que buscarlo en unas hojas de c谩lculo largu铆simas. Por suerte, los compa帽eros de la web Combatientes han hecho esa tarea m谩s sencilla. As铆 que lo mejor es buscarlos primero en su p谩gina y cuando tengas el 鈥淎pellidos- Nombre- Fondo- Sumario- A帽o- Legajo鈥 se lo pones al documento y se lo envi谩is por mail al Archivo de Defensa.

Solo siete Comunidades aut贸nomas cuentan con leyes auton贸micas de memoria hist贸rica y/o de b煤squeda de desaparecidos y exhumaciones de fosas

En mi caso, me dijeron que 鈥渆l expediente de su inter茅s es muy voluminoso (en torno a 1.300 p谩ginas) y no puede ser reproducido en el momento actual鈥. Insist铆 en un segundo correo y me enviaron un presupuesto de 0,36 euros por la p谩gina escaneada, dando un total de 458 euros y ocho meses para realizarlo. O me daban la opci贸n de pedir cita para ir yo misma a verlo y tomarle fotograf铆as. Recordemos que la Ley de la Memoria Hist贸rica de 2007 en su art铆culo 22 determina 鈥渆l derecho de los ciudadanos a la consulta de los documentos depositados en los archivos p煤blicos y a la obtenci贸n de copias鈥. El viaje a Madrid me sali贸 a cuenta ya que la lectura de ese sumario ha sido una de las cosas m谩s emocionantes que me ha ocurrido en a帽os, pero eso ya es otra historia. Si fue juzgado en otra Comunidad Aut贸noma, diferente a las citadas arriba, supongo que el Sumario lo tendr谩n en el Cuartel General de ese lugar.

Si muri贸 o desapareci贸 en la guerra o al finalizar esta, lo podemos buscar en la web del Ministerio de Cultura. La exhumaci贸n de las fosas comunes y la posibilidad de conocer el paradero de los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo depende en la actualidad de si una Comunidad Aut贸noma ha asumido o no esta competencia; solo siete Comunidades Aut贸nomas cuentan con leyes auton贸micas de memoria hist贸rica y/o de b煤squeda de desaparecidos y exhumaciones de fosas. El gobierno de Espa帽a tiene un mapa de fosas online y un buscador en la web del Ministerio de Presidencia y la Generalitat de Catalunya lo tiene m谩s sencillo todav铆a.

Si fue brigadista internacional lo puedes intentar en el buscador de la Universitat de Barcelona, si huy贸 en un barco, la web Barcos del Exilio tiene mucha informaci贸n, si en cambi贸 estuvo en un campo de concentraci贸n, de nuevo en PARES o en la interesante web Deportados.es. Y si estuvo militando en alg煤n partido pol铆tico o sindicato pod茅is hablar con los archivos de esas organizaciones.

Como veis, un laberinto de archivos y un esfuerzo enorme que os recomiendo realizar a pesar de las dificultades y las trabas. Hay muchas m谩s fuentes bibliogr谩ficas y archivos pero para empezar todas estas ya va bien. En mi caso est谩 resultando toda una aventura y una fuente de conocimiento. No soy historiadora ni archivera, seguro que este art铆culo tiene numerosas carencias y lagunas. He querido volcar aqu铆 lo que he ido aprendiendo en estos meses de b煤squeda, espero que a alguien le sirva y que podamos ampliarlo con m谩s webs, archivos y herramientas y que cada d铆a estemos m谩s cerca de la verdad, justicia y reparaci贸n de las mujeres y hombres que el franquismo y la transici贸n intentaron enterrar en el olvido.

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/como-buscar-a-tu-abuelo