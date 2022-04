–

Aparece en las redes sociales, en las conversaciones en los institutos, forma parte del d铆a a d铆a de toda la sociedad y se desborda col谩ndose por todas partes sin que nadie acabe de dar con la f贸rmula definitiva para contrarrestarlo. Es el odio cotidiano, y, conscientes de esta deriva las organizaciones Cazalla Cultural de Lorca (Murcia), Joves贸lides de Valencia, y Al Fanar, asentada en Madrid, han querido aportar su experiencia para desarrollar metodolog铆as y herramientas para hacer frente a la expansi贸n de estos discursos y empujar a la reflexi贸n sobre c贸mo detenerlos.

El Proyecto Coco: contra el odio cotidiano, que es como han llamado a este programa que empez贸 a ejecutarse con fondos europeos (en concreto del programa Derechos Igualdad y Ciudadan铆a), hace ya dos a帽os, traslada estas herramientas de concienciaci贸n a espacios donde est谩 presente la juventud, a trav茅s de la implicaci贸n de un grupo de formadores procedentes de todo el Estado.

El Proyecto se cruz贸 con la pandemia, que atras贸 sus principales hitos, entre ellos un Foro nacional de juventud en el que los j贸venes y profesionales convocados compartieron y dieron forma a actividades para trasladar su labor a sus respectivas poblaciones, y que fue realizado en julio de 2021 en Lorca. Y un segundo encuentro el pasado marzo en la Casa 脕rabe de Madrid, con el objetivo de desarrollar en colaboraci贸n con pol铆ticos y personas que provienen de la academia, un 鈥淒ec谩logo para la incidencia pol铆tica contra el odio cotidiano鈥.

鈥淣uestro trabajo nace de la detecci贸n de odios cotidianos en la propia intervenci贸n que hacen nuestras organizaciones. Las tres entidades, adem谩s, cuenta entre su personal con personas que han vivido en primera persona el racismo, la islamofobia o la gordofobia鈥, explica Lourdes Mir贸n, presidenta de Joves贸lides. El documento final, en el que condensar谩n los aprendizajes de este ciclo, se帽ala Mir贸n, se dar谩 a conocer en las pr贸ximas semanas.

Entre las cuestiones que han abordado destaca el debate sobre c贸mo responder al continuum de odio que vemos en las redes, algo para lo que, defiende Mir贸n, no hay una soluci贸n m谩gica: 鈥淣o existe una f贸rmula magistral, lo que s铆 tenemos claro, y estuvo en la mesa de debate es que a ese tipo de mensajes no hay que darles casito, sobre todo en redes sociales, como dice Marta Franco [responsable de la campa帽a No les des casito, que particip贸 en las jornadas de la Casa 脕rabe]鈥, explica la presidenta de Joves贸lides. 鈥淓ntrar al trapo鈥 en los debates de las redes no debilita estos mensajes ni entra帽a ninguna transformaci贸n para quienes los escriben, se trata de algo que ven ya todos con claridad. Es en el t煤 a t煤, en 谩mbitos concretos, en los que se da una relaci贸n m谩s estrecha, donde existe espacio para la transformaci贸n, reflexiona Mir贸n.

En las jornadas de Lorca participaron 25 formadores. La idea era compartir un bagaje com煤n para luego trasladarlo por todo el estado en actividades con j贸venes de entre 16 y 30 a帽os. Chaymae, estudiante de Murcia, es una de las formadoras que ha participado en la actividad, esta joven de 23 a帽os, viene trabajando en educaci贸n intercultural y est谩 haciendo la tesis de maestr铆a sobre esta tem谩tica.

Para Chaymae estos talleres son necesarios pues, explica, si es cierto que nadie nace racista, tampoco nace dem贸crata o solidario. 鈥淓so es algo que se hace, que se construye en el seno de la familia o de la pandilla de amigos, en el contexto social en el que crecemos鈥, una socializaci贸n que hace interiorizar prejuicios racistas aunque no se sea consciente de ello.

Frente a ciertas voces de alarma respecto a la expansi贸n de los discursos del odio, lo que se encontr贸 Chaymae en sus talleres le devolvi贸 la imagen de chavales y chavalas receptivas y abiertas. Valora que en el contexto de organizaciones juveniles s铆 se realizan charlas y debates, y que adem谩s las redes no solo sirven para difundir discursos de odio sino que no faltan las cuentas de tik tok o instagram que 鈥渃on las historias que sube la gente鈥 contribuyen a concienciar y a profundizar en el an谩lisis del racismo dando a estos j贸venes bastante informaci贸n.

As铆, en los talleres, explica Chaymae, 鈥渟e daban argumentos muy buenos que incluso yo como formadora me quedaba, uy a ver si la que va a aprender aqu铆 soy yo鈥, de todas formas, aunque la experiencia para ella fue muy positiva admite que 鈥渟铆 que hab铆a algunos comentarios a veces que dec铆as, bueno, aqu铆 hay mucho por trabajar鈥.

Pero qu茅 hacer con las personas a las que no se llega a trav茅s de un taller, que reproducen estos discursos de odio porque creen en ellos, y no quieren escuchar. Chaymae piensa que, justamente, las redes sociales pueden ser una forma de llegar a todo el mundo, tambi茅n con un discurso contrario al del odio. Propone aprovechar esta herramienta teniendo en cuenta los usos que les dan las personas j贸venes que 鈥渘o van a ver un v铆deo 16 minutos, una charla de 20 minutos, pero puedes hacer un reel de 30 segundos que deje claro el mensaje que quieres transmitir鈥. Respecto al mensaje, considera a ra铆z de su experiencia que hay que evitar que la gente se sienta atacada porque entonces se va a cerrar. Piensa que es desde la responsabilidad positiva, y la interpelaci贸n a formar parte de un cambio, del futuro, como se consigue escucha e implicaci贸n.

鈥淟o m谩s importante para m铆 en las actividades no era decir no insultes, no digas esto, no digas lo otro. Sino que saliesen con una reflexi贸n鈥, Aitor, de 24 a帽os, es el 煤nico formador de Canarias y comparte mirada con Chaymae. El joven, evoca el encuentro de Lorca, casi una semana compartida con otros formadores para poner en com煤n inquietudes y propuestas. El proyecto, explica, les acompa帽a a lo largo de todo el proceso.

Este formador acometi贸 su misi贸n en el espacio asociativo local, con una asociaci贸n juvenil en la Laguna y otra de danza urbana, aunque explica que entre los formadores que participaron cada cual eleg铆a el 谩mbito en el que quer铆a trabajar, haciendo talleres tambi茅n en institutos y otros espacios. Para proponer actividades en las que los y las participantes identificasen las din谩micas naturalizadas del odio, y transformar miradas y acciones contaban con el manual Coco.

Aitor valora la experiencia muy positivamente, en alguna de las organizaciones le han pedido de hecho repetir las actividades para m谩s j贸venes, considera que es necesario llevar estas discusiones all谩 donde est谩 la gente joven, particularmente desde la infancia, que es cuando cree que hay m谩s receptividad y posibilidad de asentar principios firmes. Pero no todas las formas de afrontar el tema funcionan, opina, hay que evitar crear el fantasma de la t铆pica charla que puede generar resistencias. Propone ir a los lugares de inter茅s de chicas y chicos y que el debate parta de sus preocupaciones y temas de inter茅s concretos, que var铆an seg煤n la edad o el momento vital en el que se encuentren las personas, e insiste en que es importante interpelar a la gente con su mismo lenguaje.

En definitiva, en espera de que se publique ese dec谩logo para responder el odio cotidiano, quienes est谩n implicados en el proyecto Coco adelantan algunas claves: combatir el odio cotidiano desde cerca, en contacto estrecho con la gente, de una forma que les interpele desde sus experiencias, aprovechando el potencial de las redes, y con fe en que las cosas se pueden transformar.

