Mark Hage

El pasado 19 de julio, la empresa de helados Ben & Jerry麓s, con sede en [el estadio norteamericano de] Vermont, en el que resido, desat贸 una tormenta al anunciar que ya no permitir铆a vender sus helados en los asentamienros ilegales de Israel en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusal茅n Oriental, y que no renovar铆a su acuerdo de licencias con su franquicia de Israel m谩s all谩 del pr贸ximo a帽o. La empresa declar贸 que seguir vendiendo helados en territorio palestino ocupado resultar铆a 鈥渋ncoherente鈥 con sus valores.

He pasado la 煤ltima d茅cada haciendo campa帽a con compa帽eros activistas de Vermont para convencer a Ben & Jerry麓s de cerrar su actividad de negocio en los asentamientos israel铆es. El comunicado de la empresa ha sido, por lo tanto, un paso bien recibido en el camino hacia un mundo m谩s justo. Pero esta decisi贸n de principio se encontr贸 con una tormenta de acusaciones de antisemitismo sin fundamento provenientes de l铆deres israel铆es, adem谩s de amenazas de castigar a la empresa recurriendo a leyes contra el BDS [Boicot, desinversi贸n y sanciones], que aplican mano dura contra el derecho, constitucionalmente protegido, de los norteamericanos al boicot.

Israel est谩 exigiendo que nuestros cargos electos pisoteen los derechos de nuestra primera enmienda y coaccionen a una empresa privada norteamericana para que lleve su actividad de negocio de forma exclusiva en t茅rminos que plazcan al gobierno y a los colonos de Israel, sin que importe lo que ese gobierno o sus colonos les hagan a los palestinos. Esto es tan indignante como suena.

驴Qu茅 es lo que instiga esta reacci贸n de los funcionarios israel铆es? B谩sicamente, no es la decisi贸n de Ben & Jerry麓s de cerrar un grifo peque帽o de su comercio. En comunicaci贸n con nuestro grupo, Vermonters for Justice in Palestine (VTJP), el expresidente de la junta directiva independiente de la empresa declar贸 que las ventas en los asentamientos equival铆an a un porcentaje muy peque帽o de los ingresos totales del titular de su licencia.

Este es el meollo: una destacada y respetada empresa norteamericana que contribuy贸 a definir el movimiento de responsabilidad social corporativa ha dicho alto y claro que los valores de justicia social no se pueden conciliar con el comercio en asentamientos segregados que son producto del robo de tierras, de la violencia del Estado y la negaci贸n de derechos civiles y humanos de millones de personas. Los asentamientos de Israel se citan por extenso en un informe de Human Rights Watch, publicado en mayo, que consideraba a Israel culpable de apartheid.

Israel lleva oprimiendo a los palestinos desde hace decenios, pero la oleada de apoyos a la libertad palestina ha alcanzado nuevos niveles. Es s贸lo cuesti贸n de tiempo que otras empresas sigan el ejemplo de Ben & Jerry. Puede que sorprenda que una empresa de helados llegue a dejarte fundido, pero Ben & Jerry鈥檚 ha sentado un notable precedente, del que vale la pena sacar lecciones. Veamos c贸mo se desarroll贸 la campa帽a sobre Ben & Jerry鈥檚.

En 2011, VTJP se dirigi贸 por escrito a Ben & Jerry鈥檚 para recabar informaci贸n sobre la franquicia de la compa帽铆a y sus v铆nculos con los asentamientos. Por medio de investigaciones independientes, entre ellas las de un miembro de VTJP que visit贸 una serie de asentamientos en territorio palestino ocupado, reunimos pruebas irrefutables de que los helados de Ben & Jerry se vend铆an y serv铆an en los asentamientos. Trasladamos nuestros resultados a la empresa.

Nuestro contacto con la empresa en privado se paraliz贸 en 2013, de modo que publicamos un informe y lanzamos una campa帽a p煤blica que apremiaba a Ben & Jerry a acabar con su complicidad con los asentamientos de Israel. Recalcamos lo evidente: los asentamientos constituyen una flagrante violaci贸n del Derecho internacional. Vender sus productos en tierra ilegalmente ocupada, adem谩s, entra en flagrante contradicci贸n con la misi贸n social de la empresa y su orgullosa historia de activismo social. Gente de todo el mundo con conciencia respald贸 nuestros esfuerzos.

Ben & Jerry鈥檚 nos dijo que su franquicia no pod铆a desgajar su actividad de negocio en Israel de la de los asentamientos sin incurrir en potenciales consecuencias ante las leyes israel铆es. Respondimos que, en ese caso, deber铆an abandonar totalmente Israel si sus valores sociales eran verdaderamente algo con fundamente en relaci贸n a su identidad e integridad como negocio.

En 2014, despu茅s de que los ataques de Israel contra Gaza mataran a 2.200 palestinos, entre ellos m谩s de 500 ni帽os, lanzamos el boicot. Lo dem谩s es historia.

El comunicado de Ben & Jerry del 19 de julio afirma que la empresa tiene la intenci贸n de permanecer en Israel m谩s all谩 de 2022. Esta parte del comunicado no la redact贸 la junta independiente de la empresa sino Unilever, empresa matriz de Ben & Jerry. De acuerdo con algunas informaciones, la junta independiente no tiene intenci贸n de seguir su actividad de negocio en Israel.

El comunicado de la empresa constituye un primer paso decisivo. VTJP seguir谩 haciendo campa帽a hasta que la empresa cumpla plenamente sus compromisos, de acuerdo con las decisiones de la junta independiente de Ben & Jerry.

Rogamos a otras empresas que rompan sus lazos con los asentamientos y con su econom铆a en su conjunto. Al fin y al cabo, los asentamientos de Israel no existen aisladamente; Israel los respalda plenamente, y queda perfectamente claro que las violaciones de derechos humanos de Israel se extienden m谩s all谩 de sus asentamientos.

A lo largo de los siglos, la gente del com煤n ha recurrido a los boicots como forma de cantarle las verdades al poder y enfrentarse a la injusticia, contra lo que parecen ser circunstancias insuperables. Es la cl谩sica historia de David y Goliat. Sabemos que al final los boicots funcionan y que la libertad, la justicia y la igualdad prevalecer谩n.

The Guardian, 5 de agosto de 2021

Traducido para sinpermiso por Lucas Ant贸n