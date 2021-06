–

Por: Medea Benjamin Nicolas J. S. Davies

Los medios de comunicaci贸n empresariales norteamericanos informan haitualmente de los ataques militares israel铆es en la Palestina ocupada como si los Estados Unidos fueran parte neutral inocente en el conflicto. De hecho, hay una gran mayor铆a de norteamerianos que han declarado en las encuestas que desear铆an que los EE.UU. fueran neutrales en el conflicto israel铆-palestino.

Pero los medios y los politicos norteamericanos delatan su falta de neutralidad culpando a los palestinos de casi toda la violencia y encuadrando los ataques israel铆es flagrantemente desproporcionados, indiscriminados y por tanto ilegales, como una respuesta justificable a las acciones palestinas. La formulaci贸n cl谩sica de funcionarios y comentaristas norteamericanos es que 鈥淚srael tiene derecho a defenderse鈥, nunca que 鈥淟os palestinos tienen derecho a defenderse鈥, aun cuando los israel铆es masacren a centenarse de civiles palestinos, destruyan miles de viviendas palestinas y se apoderen cada vez m谩s de tierras palestinas.

La disparidad en bajas en los ataques a Gaza habla por s铆 misma.

鈥 En el momento de escribir esto, el actual ataque contra Gaza ha matado al menos a 200 personas, entre ellas 59 ni帽os y 35 mujeres, mientras que los cohetes disparados desde Gaza han matado a a 10 personas en Israel, entre ellas 2 ni帽os.

鈥 En el ataque de 2008-9 a Gaza, Israel mat贸 a 1,417 palestinos, mientras que los exiguous esfuerzos palestinos por defenderse mataron a 9 israel铆es.

鈥 En 2014, resultaron muertos 2.251 palestinos y 72 israel铆es (en su mayor parte soldados que invad铆an Gaza), cuando los F-16s de fabricaci贸n norteamericana lanzaron al menos 5.000 bombas y misiles en Gaza, y los tanques y la artiller铆a israel铆 dispararon 49.500 proyectiles, en su mayor parte proyectiles de 6 pulgadas desde obuses M-109 de fabricaci贸n norteamericana.

鈥 En respuesta a las protestas, en su gran mayor铆a pac铆ficas, de la 鈥 Marcha del Retorno 鈥 en la frontera de Israel-Gaza en 2018, francotiradores israel铆es mataron a 183 palestinos e hirieron a m谩s de 6.100, entre ellos a 122 que requirieron amputaciones, 21 paralizados por lesiones en la m茅dula espinal y 9 que quedaron ciegos de forma permanente.

Como sucede con la guerra que libran los saud铆es contra Yemen y otros graves problemas de pol铆tica exterior, la cobertura informativa de los medios empresariales norteamericanos, segada y distorsionada, deja a muchos norteamericanos sin saber qu茅 pensar. Muchos dejan sencillamente de tratar de poner en claro los aciertos y los desaciertos de lo que est谩 ocurriendo y culpan en cambio a ambos lados, centrando su atenci贸n en cosas m谩s cercanas a casa, donde los problemas de la sociedad repercuten en ellos m谩s directamente y son m谩s f谩ciles de comprender y de abordar para hacer algo.

De modo que 驴c贸mo tendr铆an que responder a las horrendas im谩genes de ni帽os ensangrentados y agonizantes, y a las viviendas reducidas a escombros en Gaza? La tr谩gica pertinencia de esta crisis para los norteamericanos se cifra en que, tras la niebla de la guerra, la propaganda y la cobertura medi谩tica comercializada y sesgada, los EE.UU. tienen una abrumadora parte de responsabilidad en la carnicer铆a que tiene lugar en Palestina.

La pol铆tica norteamericana ha perpetuado la crisis y las atrocidades de la ocupaci贸n israel铆 al apoyar incondicionalmente a Israel de tres maneras diferenciadas: militar, diplom谩tica y pol铆ticamente.

En el plano militar, desde la creaci贸n del Estado de Israel, los EE.UU. han proporcionado 146.000 millones de d贸lares en ayuda exterior, casi toda ella de car谩cter militar. Actualmente proporcionan 3.800 millones de d贸lares al a帽o en ayuda militar a Israel.

Por a帽adidura, los Estados Unidos son los mayores vendedores de armas a Israel, cuyo arsenal militar incluye hoy 362 aviones de combate F-16 de fabricaci贸n norteamericana y otras 100 aeronaves militares, incluyendo una flota cada vez mayor de los nuevos F-35, al menos 45 helic贸pteros de ataque Apache, 600 obuses M-109 y 64 lanzacohetes M270. En este mismo momento, Israel est谩 haciendo uso de muchas de estas armas suministradas por los EE.UU. en su demoledor bombardeo de Gaza.

La alianza militar norteamericana con Israel tambi茅n entra帽a maniobras militares conjuntas, as铆 como la producci贸n conjunta de misiles Arrow y de otros sistemas de armas. Los EE.UU. y los militares israel铆es han colaborado en tecnolog铆as para drones probadas por los israel铆es en Gaza. En 2004, los EE.UU. recurrieron a fuerzas israel铆es con experiencia en los Territorios Ocupados para que instruyeran en entrenamiento t谩ctico a las Fuerzas de Operaciones Especiales norteamericanas, al tener que enfrentarse a la resistencia popular a la ocupaci贸n militar hostil de Irak por los EE.UU.

El ej茅rcito norteamericano mantiene tambi茅n un arsenal de armas por valor de 1.800 millones de d贸lares en seis emplazamientos de Israel, ya dispuestas para su uso en futuras guerras norteamericanas en Oriente Medio. Durante el ataque israel铆 a Gaza en 2014, aun cuando el Congreso norteamericano suspendi贸 algunas entregas de armas a Israel, aprob贸 transferir suministros de proyectiles de mortero de 120 mm. y munici贸n de lanzagranadas de 40 mm. del arsenal norteamericano a Israel para su uso contra los palestinos de Gaza.

Diplom谩ticamente, los EE.UU. han ejercido su veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 82 veces, y 44 de esos vetos han estado destinados a proteger a Israel de la rendici贸n de cuentas por cr铆menes de guerra o violaciones de derechos humanos. En cada uno de esos casos, los EE.UU. han supuesto el 煤nico voto contrario a la resoluci贸n, aunque algunos otros pa铆ses se han abstenido ocasionalmente.

Solamente la privilegiada posici贸n de los EE.UU. como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto, y su voluntad de abusar de ese privilegio para proteger a su aliado, Israel, es la que les otorga este poder 煤nico para sofocar los esfuerzos internacionales destinados a lograr que Israel rinda cuentas por sus acciones de acuerdo con el Derecho internacional.

El resultado de esta protecci贸n diplom谩tica norteamericana incondicional de Israel ha supuesto alentar un tratamiento cada vez m谩s b谩rbaro de los palestinos por parte israel铆. Gracias a que los EE.UU. bloquean cualquier rendici贸n de cuentas en el Consejo de Seguridad, Israel se ha apoderado cada vez m谩s de tierras palestinas en Cisjordania y Jerusal茅n, ha desarraigado cada vez m谩s a m谩s palestinos de sus hogares y ha respondido a la resistencia de gente en gran medida desarmada con violencia, detenciones y restricciones cada vez mayores en la vida cotidiana.

En tercer lugar, en el frente politico, pese a que la mayor铆a de los norteamericanos apoya la neutralidad en el conflicto, el AIPAC [American-Israeli Public Affairs Committee] y otros grupos de presi贸n proisrael铆es han desempe帽ado un papel extraordinario a la hora de sobornar e intimidar a politicos norteamericanos para que proporcionen un apoyo incondicional a Israel.

El papel de contribuyentes a las campa帽as y el de cabilderos de grupos de presi贸n en el corrupto sistema pol铆tico norteamericano vuelven excepcionalmente vulnerables a los EE.UU. a este tipo de tr谩fico de influencias e intimidaci贸n, ya sea que provenga de grandes empresas monopolistas y grupos indistriales como el Complejo Militar-Industrial y las grandes farmac茅uticas [Big Pharma], o de grupos bien financiados como la NRA [Asociaci贸n Nacional del Rifle], el AIPAC, y, en los 煤ltimos a帽os, los cabilderos de Arabia Saud铆 y los Emiratos 脕rabes Unidos.

El 22 de abril, s贸lo unas semanas antes de este 煤ltimo ataque a Gaza, una abrumadora mayor铆a de los congresistas, 330 de 435, firm贸 una carta dirigida a la presidencia y los l铆deres de los grupos del Comit茅 de Asignaciones de la C谩mara (House Appropriations Committee) oponi茅ndose a cualquier reducci贸n o condicionamiento de los fondos norteamericanos para Israel. La carta representaba una demostraci贸n de fuerza del AIPAC y un repudio de los llamamientos de algunos progresistas en el Partido Dem贸crata a condicionar o restringir, si no, la ayuda a Israel.

El presidente Joe Biden, que tiene un largo historial de apoyo a los cr铆menes israel铆es, respondi贸 a la 煤ltima matanza insistiendo en el 鈥渄erecho a defenderse鈥 de Israel y con la inane esperanza de que 鈥渆sto concluir谩 m谩s temprano que tarde鈥. Su embajador en las Naciones Unidas tambi茅n bloque贸 vergonzosamente un llamamiento al alto el fuego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El silencio, y cosas peores, del presidente Biden y de la mayor铆a de nuestros representantes en el Congreso en la matanza de civiles y la destrucci贸n masiva de Gaza, es incuestionable. Las voces independientes que hablan en茅rgicamente en favor de los palestinos, entre ellas la del senador Sanders y los representantes Tlaib, Omar y Ocasio-Cortez, muestran a qu茅 se asemeja de verdad la democracia, como lo muestran las protestas masivas que han llenado las calles norteamericanas por todo el pa铆s.

Hay que darle la vuelta a la pol铆tica norteamericana para que refleje el Derecho internacional y la cambiante opini贸n norteamericana en favor de los derechos palestinos. Hay que presionar a todos los miembros del Congreso para que firmen el proyecto de ley presentado por la representante Betty McCollum, que insiste en que los fondos norteamericanos destinados a Israel no se utilicen 鈥減ara apoyar la detenci贸n militar de ni帽os palestinos, la incautaci贸n, apropiaci贸n y destrucci贸n de propiedades palestinas, as铆 como el traslado forzoso de civiles en Cisjordania o una mayor anexi贸n de tierras palestinas, que violan el Derecho internacional鈥.

Hay que presionar tambi茅n al Congreso para que haga entrar en vigor la Ley de Control de Exportaci贸n de Armas (Arms Export Control Act) y las Leyes Leahy para dejar de suministrar armas a Israel hasta que deje de utilizarlas para atacar y matar civiles.

Los EE.UU. han desempe帽ado un papel vital e instrumental en la cat谩strofe, de decenas de a帽os ya, que abruma al pueblo de Palestina. Los dirigentes y pol铆ticos norteamericanos deben hoy afrontar su pa铆s y, en muchos casos, su propia complicidad personal en esta cat谩strofe, y actuar de modo urgente y decidido para darle la vuelta a la pol铆tica norteamericana a fin de apoyar unos derechos humanos plenos para todos los palestinos.

Medea Benjamin cofundadora de CODEPINK for Peace, es autora de varios libros, entre ellos “Kingdom of the Unjust: Behind the US-Saudi Connection” sobre las relaciones entre los EE.UU. y Arabia Saud铆.

Nicolas J. S. Davies redactor de Consortium News e investigador de CODEPINK, es autor de “Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq”.

Fuente: Counterpunch, 13 de mayo de 2021, Traducci贸n: Lucas Ant贸n

Fuente: www.sinpermiso.info