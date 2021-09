La educaci贸n que se recibe en la escuela actualmente no se limita a no favorecer o a no estimular el desarrollo de nuestras capacidades, sino que las ahoga. La civilizaci贸n vive, como dir铆a Martha Nussbaum, una crisis mundial en lo que respecta a la educaci贸n que anula, entre otros aspectos, la capacidad cr铆tica y la empat铆a. Y es que parece que la libertad de pensamiento se considera peligrosa, ya que lo que se pretende, a juicio de la autora mencionada en su libro Sin fines de lucro, es conseguir 鈥渢rabajadores obedientes鈥.

Por Andrea Fano Mu帽iz 鈥 Al Descubierto

鈥Como nosotros no tenemos experiencia del sistema de la libertad, que es el de la cooperaci贸n social, y s铆 煤nicamente del r茅gimen desp贸tico en materia de educaci贸n, no creemos en la capacidad del pueblo para todo aquello que no sea obedecer ciegamente la voluntad y el capricho de sus mandatarios鈥 鈥 Julio Ricardo, C贸mo educa el Estado a tu hijo y otros escritos, 2013

LA EDUCACI脫N ACTUAL: UN SISTEMA EN CONTRA DE LA LIBERTAD

La propia capacidad de juzgar se describe como la mayor manifestaci贸n de la libertad y, por ahora, lo 煤nico que parece que hace la sociedad es someterse a una coordinaci贸n pol铆tica totalitaria en la que se asumen intereses creados, impidiendo el surgimiento de una 鈥渙posici贸n efectiva contra el todo鈥 (Herbet Marcuse, El hombre unidimensional, 2020). Como dir铆a la autora Alexandra David N茅el en su libro Elogio a la vida (2000): 鈥渃uando obedecemos nos aniquilamos, dejamos de vivir nuestra vida convirti茅ndonos en una fuerza mec谩nica, o lo que es lo mismo, en una herramienta al servicio de un amo鈥

La mayor铆a de las veces, las personas oprimidas, en lugar de luchar por la liberaci贸n, se convierten en opresores o subopresores, es decir, la gente es oprimida y oprime al mismo tiempo (v茅ase, por ejemplo, el trato que le damos al resto de animales).

Se han interiorizado estas pautas culturales y, por ende, educativas, a trav茅s del estado y la familia, que han mutilado la capacidad de los seres humanos de ser quienes son. Por lo tanto, tal y como describe el escritor mexicano Paulo Freire, se deber铆a, pues, emprender la lucha por la emancipaci贸n de pensamiento para procurar alcanzar esa libertad (Pedagog铆a del oprimido, 2005).

鈥淟a lucha por ese espacio interior de libertad no es una lucha ut贸pica porque en ella se abre todo principio de realidad y de solidaridad鈥 Emilio Lled贸, Ser quien eres. Ensayos para una educaci贸n democr谩tica, 2009

En palabras de Herbert Read, la sociedad 煤nicamente podr谩 vivir en armon铆a si las personas que la componen han completado su desarrollo ps铆quico y mental. O lo que es lo mismo, han llegado a su plenitud y se encuentran en condiciones de practicar la ayuda mutua. La sociedad actual es un sistema hip贸crita, organizado por neur贸ticos. Sistema donde se introduce el ni帽o y es condenado a la conformidad, recortando su creatividad y su curiosidad natural.

Este autor argumenta en su libro La redenci贸n del robot (1966), con toda probabilidad de acierto, que el mal se encuentra en la relaci贸n entre el ser humano y la sociedad, no siendo ninguna de las formas de organizaci贸n actuales capaces de modificar esta relaci贸n. Las personas se encuentran insertadas en un mundo irreal, ficticio y artificial, que no se corresponde con el modelo de la naturaleza. En esta interesante obra que, a pesar de antigua, expone con acierto los problemas de las din谩micas sociales actuales, se aventura lo siguiente:

鈥淓l pedir libertad en la educaci贸n, autonom铆a en la escuela y autogobierno en la industria no significa perseguir un vago ideal de liberaci贸n. En rigor, significa buscar una disciplina y una moral tan formales y fijas como las predicadas por la Iglesia o el Estado. Pero las leyes que nosotros preconizamos est谩n dadas por la naturaleza, pueden descubrirse con m茅todos cient铆ficos y adem谩s, como apunt贸 Arist贸teles, el ser humano est谩 condicionado por la naturaleza para recibirlas. Y as铆 la libertad, que para tanto es s贸lo una idea intangible, se convierte en un principio perfectamente real y v铆vido, ya que es un h谩bito para el cual estamos precondicionados por los elementos biol贸gicos de nuestra estructura f铆sica y constituci贸n nerviosa鈥.

Read tambi茅n expone que los sistemas educativos crean divisi贸n en lugar de uni贸n, estableciendo una jerarqu铆a acentuando la separaci贸n y la segregaci贸n social. En tanto se siga rompiendo la conciencia del grupo, no se podr谩 evitar que esta suerte de neurosis social siga creciendo. La 煤nica forma de que la educaci贸n promueva la unidad social ser谩 si 茅sta fomenta la integridad personal. Hasta el momento, lo que parece que fomenta el sistema educativo actual es una obediencia ciega hacia la autoridad establecida y una orientaci贸n que tiene como objetivo la inserci贸n de las personas en el sistema productivo, alej谩ndolas del pensamiento cr铆tico, la creatividad o la capacidad del propio juicio.

鈥溌緾u谩l es el resultado? El hombre moderno est谩 enajenado de s铆 mismo, de sus semejantes y de la naturaleza. Se ha transformado en un art铆culo, experimenta sus fuerzas vitales como una inversi贸n que debe producirle el m谩ximo de beneficios posible en las condiciones imperantes en el mercado. Las relaciones humanas son esencialmente las de aut贸matas enajenados, en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del reba帽o y en no diferir en el pensamiento, el sentimiento o la acci贸n鈥. Erich Fromm, El arte de amar, 2003.

Al educar para clasificar (o lo que es lo mismo, para dividir), nuestros esfuerzos van dirigidos a ejercitar la separaci贸n. Como hab铆a se帽alado el psicoanalista Sigmund Freud, es muy raro que padres y madres y el profesorado act煤en desinteresadamente. Olvid谩ndose de los escollos de su infancia, se identifican con quienes los sometieron a la misma coerci贸n. El fil贸sofo y psic贸logo social Erich Fromm argumentaba que la educaci贸n deber铆a consistir, en vez de perpetuar el sometimiento, en dejar que cada persona siga su desarrollo natural.

ACABAR CON EL PRIVILEGIO PARA EDUCAR EN LIBERTAD

驴Y esto c贸mo puede conseguirse? Alexandra David opina que la respuesta est谩 en la ciencia (alejada del poder) o, m谩s bien, el m茅todo cient铆fico, la 煤nica que puede orientarnos para la vida, instruirnos y poner al alcance de todos los individuos el pleno desarrollo de sus facultades, de lo que se deduce que 鈥渓a ciencia, la libre investigaci贸n, crea hombres vivos y capaces; la obediencia crea muertos鈥.

Por otro lado, la autora sosten铆a que cualesquiera que sean la fuerzas sociales a las que se someten los individuos, todos est谩n subordinadas a la aceptaci贸n de un c贸digo moral. Dicho c贸digo moral depende de la cultura y los aprendizajes sociales que rodean a dichos individuos, no siendo necesariamente obligatorio someterse, y esa es la funci贸n de la reflexi贸n y la puesta en pr谩ctica de la 脡tica, por lo que no interesa en esta sociedad deformada el estudio de la misma. Sea como sea, 鈥渘o podemos evadirnos pensando que es imposible cambiar las cosas鈥 (Carlos D铆az y F茅lix Garc铆a, Ensayo de pedagog铆a ut贸pica, 1975).

Herbert Read explic贸 en su libro Educaci贸n por el arte (1955), como ya hab铆a formulado el fil贸sofo griego Plat贸n, que el arte debe ser la base de la educaci贸n. La finalidad de la educaci贸n, dir谩, debe ser la de desarrollar la singularidad y la conciencia social del individuo al mismo tiempo:

鈥淓l individuo ser谩 inevitablemente 煤nico, y esta singularidad, por ser algo que no posee ning煤n otro individuo, ser谩 de valor para la comunidad. [鈥 Pero la singularidad carece de valor pr谩ctico en el aislamiento. [鈥 el individuo ser谩 鈥渂ueno鈥 en la medida en que realice su individualidad dentro de la comunidad. Su toque de color contribuye, por poco que sea, a la belleza del paisaje; su nota es un elemento necesario, aunque no percibido, en la armon铆a universal鈥.

Herbert postula que ser谩 el desarrollo de las cualidades positivas el que elimine, inevitablemente, las cualidades opuestas, por ejemplo, evitando el odio a trav茅s del amor, no siendo necesario recurrir a la represi贸n, pues los impulsos que dicha educaci贸n pondr谩 en libertad excluyen la formaci贸n de los impulsos ego铆stas y antisociales que son causados por la sociedad actual. La propuesta es un enfoque integral que denomina educaci贸n est茅tica. El concepto de arte se ha entendido tradicionalmente como un concepto metaf铆sico, filos贸fico o subjetivo, pero para Read se trata de un fen贸meno org谩nico y medible, objetivo, cuantificable:

鈥淐omo la respiraci贸n, posee elementos r铆tmicos; como el habla, elementos expresivos; pero 鈥渃omo鈥 no expresa en este caso una analog铆a: el arte se halla profundamente incorporado en el proceso real de percepci贸n, pensamiento y acci贸n corporal. No es tanto un principio rector a aplicar a la vida, como un mecanismo regulador que s贸lo podemos desconocer a costa nuestra. Mi afirmaci贸n final ser谩 que sin este mecanismo, la civilizaci贸n pierde su equilibrio y cae en el caos social y espiritual鈥.

El arte, dir谩 Herbert, es como el aire o el suelo estando a nuestro alrededor en todas partes. M谩s all谩 de lo que se puede ver en museos y galer铆as, est谩 presente en todo lo que hacemos para agradar a los sentidos. Constituyendo el arte una expresi贸n de salud, es (o deber铆a ser) la cualidad de todo lo que hacemos o fabricamos.

El fil贸sofo no niega que antes de asumir un papel tan importante en el desarrollo educativo y social, el arte debe ser modificado, ya que se encuentra 鈥減rostituido por prop贸sitos que destruyen su naturaleza est茅tica鈥. El arte requiere libertad para su perfecci贸n, tanto intelectual como personal, tal y como describi贸 en su obra Al infierno con la cultura (2011).

鈥淸鈥 todos nacemos artistas y nos convertimos en ciudadanos insensibles de una sociedad burguesa, porque o se nos deforma 鈥渇铆sicamente鈥 durante el proceso de educaci贸n, de modo que nuestros cuerpos ya no pueden expresarse por medio de movimientos y sonidos naturales, o bien se nos deforma 鈥減s铆quicamente鈥 porque nos vemos obligados a aceptar un concepto social de normalidad que excluye la libre expresi贸n de los impulsos est茅ticos鈥. Herbert Read, Arte y sociedad, 1969.

As铆, para el autor, una sociedad natural no habr铆a seres privilegiados denominados artistas, sino que cada ser humano ser谩 una clase especial de artista. Una de las caracter铆sticas de dicha sociedad es que la producci贸n est谩 destinada al uso y no al lucro, de modo que cada persona realizar铆a el trabajo para el que se sintiera naturalmente cualificada. Esta afirmaci贸n recuerda tambi茅n a la expresada por Karl Marx, el principal te贸rico del comunismo: de cada cual seg煤n su capacidad, a cada cual seg煤n su necesidad, si bien no fue Marx el primero en expresarla, sino los autores franceses 脡tienne Cabet y Louis Blanc, antes de la aparici贸n del propio socialismo.

En este l铆nea, Herbet Read no fue el 煤nico en proponer alternativas a la educaci贸n. Muchas personas del 谩mbito de la filosof铆a, de la educaci贸n, etc. han tratado este tema y, de hecho, es un debate actual y en constante evoluci贸n. Por supuesto, es imposible reunir en un art铆culo todas las propuestas para mejorar los problemas descritos sobre la educaci贸n, pero muchas de estas propuestas parten de una idea principal: la educaci贸n debe impulsar y potenciar la libertad de los individuos, por ello:

鈥淟a escuela no puede ni debe ser m谩s que el gimnasio adecuado al total desarrollo, al completo desenvolvimiento de los individuos. No hay, pues, que dar a la juventud ideas hechas, cualesquiera que sean, porque ello implica castraci贸n y atrofia de aquellas mismas facultades que se pretender excitar. [鈥 Y nosotros, que colocamos por encima de todo la libertad, toda libertad de pensamiento y de acci贸n, que proclamamos la real independencia del individuo, no podemos preconizar, para los j贸venes, m茅todos de imposici贸n, ni aun m茅todos de ense帽anza doctrinaria鈥 .F茅lix Garc铆a Moriy贸n, Bakunin, Kropotkin, Mella, Robin, Faure, Pelloutier. ESCRITOS ANARQUISTAS SOBRE EDUCACI脫N, 1986

LA COEDUCACI脫N: EDUCAR PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACI脫N

Para que dicho desarrollo sea total en todas las personas se debe poner en pr谩ctica la coeducaci贸n. Y, para que se d茅 el completo desarrollo de todos los individuos, no son pocos los autores que opinan que la educaci贸n deber谩 dejar de ser especista, es decir, tener en cuenta los derechos y las sensibilidades del resto de seres vivos del planeta.

Al fin y al cabo, lo que se pretende es que vivir deje de ser una utop铆a. Esta utop铆a de vivir se refiere a la imposibilidad, de uno mismo o una misma, de vivir mientras la persona est谩 viva (Andrea Fano, 驴ALGO, O ALGUIEN? La necesidad de cuestionar la visi贸n del poder); pudiendo darse en animales no humanos (debido a la alimentaci贸n y vestimenta basada en productos de origen animal, la experimentaci贸n con animales, los zoos, caza y pesca, cr铆a y venta de mascotas, etc.), en animales humanos (debido a nuestra obediencia y falta de criterio propio) y, como no, en las mujeres (sometidas a un sistema patriarcal).

Pero, 驴qu茅 es coeducar? La autora Iria Mara帽贸n, en su libro Educar en el feminismo (2018), define la educaci贸n como 鈥渆ducar a las ni帽as y a los ni帽os en igualdad鈥.

Diferentes estudios y datos, como los aportados por la propia Iria Mara帽贸n, concluyen que las mujeres viven sometidas a la violencia, bien sea visible o simb贸lica, ejercida a trav茅s del machismo estructural, lo que se ha definido como 鈥減atriarcado鈥 o 鈥渟istema patriacal鈥. Bajo estos constructos, el feminismo se presenta como la 煤nica manera de acabar con este machismo y conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.

La propia Real Academia Espa帽ola (RAE) define el feminismo como el 鈥減rincipio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre鈥. Iria Mara帽贸n dir谩 que lo que el feminismo exige es eliminar la opresi贸n del patriarcado: estereotipos sexistas, agresiones sexuales, violencia sobre las mujeres, visi贸n androc茅ntrica de la sociedad鈥 y toda una serie de discriminaciones que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

Esto es esencial para que todas las personas puedan realizarse y lo hagan en igualdad de condiciones, y para ello es necesario cuestionar las ra铆ces del sistema que lo envuelve todo: el sistema patriarcal. 鈥淓n la educaci贸n, la subordinaci贸n de las ni帽as y de las mujeres contin煤a no s贸lo en el contexto inmediato de la escolaridad, sino que es una manera de situarlas en una posici贸n de subordinaci贸n y opresi贸n en el marcado laboral y en la familia鈥 ( Barffus贸n, Ren茅; Revilla, Fajardo, Jorge A.; Carrillo Trujillo, Carlos David. APORTES FEMINISTAS A LA EDUCACI脫N , 2010)

En resumen, para conseguir un desarrollo integral en todas las personas, se deber铆a poner en pr谩ctica la coeducaci贸n, y que para que se diera el completo desarrollo de todos los individuos, la educaci贸n deber铆a dejar de ser especista. La cultura nos dice como satisfacer nuestras necesidades biol贸gicas y, en el caso de la alimentaci贸n, lo 鈥渘ormal鈥 es que crezcamos aliment谩ndonos con productos de origen animal, cuando 茅stos no son necesarios para una alimentaci贸n sana y equilibrada, una afirmaci贸n confirmada incluso por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS); pero que, sin embargo, esta pr谩ctica forma parte del holocausto al que sometemos al resto de animales. No solo influye en 茅l la alimentaci贸n, tambi茅n lo hace la vestimenta, la experimentaci贸n, el maltrato en sus diferentes formas y un largo etc茅tera. Un largo etc茅tera que, desde luego, solo se entiende encuadrado en las din谩micas del sistema actual en el que vivimos.

El especismo, o la creencia de superioridad respecto a los animales no humanos, debe ser erradicado, seg煤n esta autora, con la misma fuerza, con la misma energ铆a y con el mismo entusiasmo, que el patriarcado, o que cualquier otro tipo de discriminaci贸n o subordinaci贸n y sometimiento de quien quiera que sea.

Otras autoras, entre las que se encuentra Carol Adams, establecieron un paralelismo entre las mujeres como objetos sexuales y los animales como objetos comestibles (Ang茅lica Velasco Sesma, La 脡tica Animal, 驴una cuesti贸n feminista?, 2018). La sociedad patriarcal establece que la mujer es un 鈥渟er para otro鈥, entendiendo que tienen 鈥渆l deber social鈥 de satisfacer las necesidades de los dem谩s, los hombres, encontr谩ndose el atractivo sexual en la supuesta perfecci贸n femenina a la que debemos aspirar.

Esto lleva a la perpetuaci贸n de la cosificaci贸n de las mujeres presentando, a la vez, una idea distorsionada del empoderamiento femenino. No hay que olvidar que las diferentes formas de dominaci贸n est谩n interconectadas. As铆, el cuerpo de los animales no humanos se presenta tambi茅n como un objeto, como algo que se puede usar y tirar. Es decir, m谩s que establecer una comparaci贸n literal, Carol Adams (y tambi茅n Corine Pelluchon en su famoso Manifiesto animalista) sostiene que la relaci贸n establecida actualmente con el resto de animales es un reflejo de la relaci贸n que tenemos con el resto de los seres humanos, en especial, con los m谩s d茅biles.

LOS OBST脕CULOS PARA CONSEGUIR CAMBIAR EL MODELO ACTUAL

En una sociedad deshumanizada, en la que determinados individuos se convierten en objetos a los que humillar, maltratar y/o vejar, en la que la val铆a se encuentra 铆ntimamente relacionada con las posesiones materiales, ser谩 necesario educar a personas de todas las edad y no centrarse 煤nicamente en la infancia.

鈥溍歯icamente podremos vernos cr铆ticamente a nosotros mismos cuando nos preguntemos con rigor y continuidad c贸mo nos relacionamos con los dem谩s seres vivos, para as铆 poder valorar nuestra tradicional concepci贸n antropol贸gica y las nefastas consecuencias que 茅sta ha tra铆do para la vida real鈥.3 鈥淓st谩 a nuestro alcance dejar como legado un mundo mejor para todos los seres sintientes. Tanto para los que viven ahora como para los que existir谩n en el futuro. Hay mucho que hacer en su favor. Podemos comenzar hoy mismo鈥. 脫scar Horta, Un paso adelante en defensa de los animales, 2017

La conexi贸n entre sexismo y especismo ha sido estudiada fundamentalmente a finales del siglo XX. No se trata 煤nicamente de que los intereses de las mujeres y los animales no humanos como colectivos discriminados no sean tenidos en cuenta, sino que se explotan sus cuerpos consider谩ndolos desechables o mercantilizables.

La autora Donna Haraway ha denominado a este orden de poder 鈥渆l patriarcado capitalista blanco鈥, en el cual la explotaci贸n de los animales se encuentra vinculada a un sistema patriarcal que ejerce el control sobre los diferentes colectivos desplegando un privilegio masculino hegem贸nico y en el cual las diferentes opresiones actuales tienen un nexo com煤n, consider谩ndose el especismo como indisociable del cishetereopatriarcado blanco. Desde el punto de vista de esta conexi贸n, el hecho de comer carne es vinculado a ideales de dominaci贸n y supremac铆a.

Y no hay que irse demasiado lejos para verlo. Hace unas semanas, el ministro de Consumo por Unidas Podemos en Espa帽a, Alberto Garz贸n, propuso la reducci贸n del consumo de carne como un paso adelante no solo para el progreso humano, sino por las evidentes consecuencias nefastas que provoca para el medio ambiente, una reducci贸n de consumo avalada tambi茅n por organismos internacionales.

Sin embargo, la reacci贸n del resto de pol铆ticos, no 煤nicamente de la oposici贸n sino tambi茅n el propio presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, fue bastante negativa, incluso con tono de burla, sarcasmo y cinismo. En general, los planteamientos en favor del antiespecismo son recibidos con absoluto rechazo por la gran mayor铆a, lo que es un reflejo de hasta qu茅 punto est谩 arraigado socialmente. No se justifica de otra manera una reacci贸n que fue de todo menos seria.

Para que se d茅 una revoluci贸n moral, debe favorecerse una reorientaci贸n de la personalidad humana, que 煤nicamente puede lograrse a trav茅s de dos m茅todos: integraci贸n y educaci贸n. Seg煤n la RAE, integrar equivale a 鈥渉acer que alguien o algo pase a formar parte de un todo鈥. En la sociedad actual los animales no humanos y diferentes colectivos de humanos se encuentran excluidos.

A todo lo anterior se suma el auge de ciertos discursos y de ciertas ideolog铆as, ancladas en la extrema derecha, que no solo pugnan por detener cualquier avance en este sentido, sino tambi茅n retrotraer a la civilizaci贸n a 茅pocas pasadas, con un alto coste para los sistemas pol铆ticos, las sociedades y la estabilidad.

La nueva derecha radical, guiada por poderosos organismos, 茅lites econ贸micas y pol铆ticas, como ya sucedi贸 en los a帽os 20 y 30 del siglo pasado, y m谩s tarde en los 70 apoyando golpes de estado en Am茅rica Latina, har谩n lo posible con tal de preservar el statu quo y sus privilegios en un momento en el que se necesita, precisamente, todo lo contrario. Niegan el cambio clim谩tico cuando est谩 justo enfrente, niegan la violencia de g茅nero con asesinadas todas las semanas鈥 por negar, niegan hasta la pandemia.

Est谩 en nuestras manos hacer que esta situaci贸n cambie.

Autora: Andrea Fano Mu帽iz. Graduada en Filosof铆a por la UNED. Autora de 鈥溌緼LGO, O ALGUIEN? La necesidad de cuestionar la visi贸n del poder鈥

Fuente