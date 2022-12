La moraleja del Brexit El descenso de Gran Bretaña al inframundo de la modernidad

En mi último ensayo sobre Gran Bretaña , catalogué las terribles privaciones por las que están pasando los británicos: su descenso a la pobreza neodickensiana. Esto es lo que es convertirse en un estado fallido . Esta vez, sin embargo, quiero discutir la moraleja de la historia: la Gran Bretaña moderna es una advertencia para el mundo . De cuán severa, rápida y sorprendentemente puede fallar una sociedad, cuán rápido y duro puede derrumbarse todo.

Pero, ¿está el mundo aprendiendo esa lección? ¿En particular Europa, que está aproximadamente una década por detrás de Gran Bretaña, en su coqueteo con la extrema derecha fanática? ¿Es el futuro de Europa, y América, Gran Bretaña? Esta es una advertencia seria, porque, bueno, aquí es donde termina el coqueteo con la extrema derecha fanática.

Lo impactante de Gran Bretaña hoy en día no es solo su lista absolutamente catastrófica de problemas hechos a sí mismos. Pero empecemos por ahí, y luego volveré a la parte realmente impactante.

¿Qué tan fuerte y rápido puede fallar una sociedad? Considere la lista de Gran Bretaña de heridas autoinfligidas. Su economía se ha hecho añicos: el único país rico que aún está por debajo de los niveles previos a la pandemia , y eso persistirá durante gran parte de la década, ya que, bueno, ahora está en recesión . El 20 % de los niños de Londres pasan hambre , millones tiritan de frío , no se pueden conseguir antibióticos , la delincuencia está aumentando hasta el punto de que ahora se llama “ Londres sin ley ”. Y eso es solo el comienzo .

Ya no funciona ninguno de los sistemas o instituciones fundamentales de Gran Bretaña. ninguno de ellos ¿Cuidado de la salud? El NHS tiene una lista de espera más larga que países pequeños enteros: siete millones de personas y contando. ¿Quimioterapia? LOL, buena suerte para conseguir una cita con el médico. Pero lo más probable es que no llegues tan lejos, porque cuando llamas a los servicios de emergencia, hay muchas posibilidades de que te digan, lo siento, no hay ambulancias, toma un taxi . ¿ Tomar un taxi ? La abuela está teniendo un ataque al corazón, hola. ¿La Ley y el orden? Gran Bretaña se ha convertido en un lugar peligroso para estar, los apuñalamientos y los delitos violentos se disparan. Tal vez eso se deba a que el propio gobierno está infringiendo el derecho internacional, así que, bueno, ¿por qué no seguir el ejemplo? ¿Dinero? ¿Finanzas? El británico promedio tiene tal vez el valor de los gastos de una semana en sus cuentas bancarias: solo $ 500. ¿Educación? Las escuelas están advirtiendo que están a punto de quedarse sin dinero Sigue siendo uno?, y quién sabe qué pasa entonces. Escuelas _ ¿En un país rico? Es

¿Qué tal la economía? Bueno, volveremos a eso, porque la verdad es que Gran Bretaña está buscando desesperadamente una economía, mientras que la anterior al Brexit se está deshaciendo como un hilo de hilo desgarrado por un toro furioso. Y mientras tanto , la BBC, que alguna vez fue la mejor emisora del mundo, es una institución mediática preeminente, sin excepción, no parece interesada en resaltar o explicar nada de esto a la gente, esta lista increíblemente, catastróficamente larga de problemas sociales. Simplemente finge que nada de esto está sucediendo realmente, y eso porque ahora está invadido por cabezas parlantes al estilo estadounidense, “sustitutos” de lo que se ha convertido en una política lunática.

Nada en Gran Bretaña funciona, desde la atención médica hasta la educación, las finanzas, la economía y el transporte. Por lo tanto, lo que se llama prosaicamente un “invierno de descontento”, donde todos, desde paramédicos hasta enfermeras y conductores de trenes, se declaran en huelga. Están en huelga precisamente porque están trabajando en sistemas rotos, mal pagados hasta la pobreza, con exceso de trabajo hasta los huesos, y luego tienen que tratar de manejar problemas como no tener suficientes antibióticos para dar a los niños o trenes para llegar a tiempo. El estrés es devastador. ¿Quién quiere pasar su vida así?

Verá, esto es lo que significa ser un estado fallido: cuando una sociedad es incapaz de proporcionar bienes básicos a las personas, tanto que más o menos todo el sector público tira la toalla y se declara en huelga, desesperado porque no puede llegar a fin de mes, no puede hacer su trabajo, porque, bueno, nadie puede realmente hacer el trabajo de hacer que los sistemas rotos funcionen.

Pero, como dije, nada de eso es la parte impactante. La parte realmente impactante es que… al gobierno no le importa . Es absolutamente, completamente, completamente, totalmente, escandaloso para alguien como yo, un observador, desde hace mucho tiempo, de la socioeconomía en todo el mundo. No creo haber visto nunca algo así. nunca _

Al gobierno parece… no importarle… nada en la catastrófica, devastadora e interminable lista de problemas de Gran Bretaña. Lo digo literalmente . No tiene nada que decir sobre la mayoría de las cosas anteriores. Pregúntelo, y tal vez obtenga algún tipo de respuesta repetitiva sin sentido, que literalmente no tiene sentido. Sus funcionarios ni siquiera se molestan en discutir los problemas anteriores como problemas. Los niños no pueden recibir antibióticos, dicen los farmacéuticos, los médicos, las enfermeras, los padres, todos. No hay escasez de antibióticos , dice el gobierno, radiante. Oye, no podemos hacer nuestro trabajo, dicen enfermeras, conductores de trenes, médicos, paramédicos. Silencio mínimo. ¿Te das cuenta de que las personas no pueden obtener ambulancias, por lo que literalmente recurren a llevar a sus familiares moribundos al hospital atados atablones ?

Gota de agua… silencio .

Al gobierno, literalmente, no le importa nada de la lista de problemas de Gran Bretaña. Lo digo, de nuevo, literalmente. Los maestros de escuela, desesperados, siguen gritando, a cualquiera que los escuche, que están a punto de quedarse literalmente sin dinero. Silencio de gota. Cada trimestre, las estadísticas comerciales y las cifras económicas no solo son peores, ni siquiera alarmantemente peores, sino devastadoras: la economía se contrae como si tuviera un ataque al corazón, porque lo es, porque el comercio con Europa ha disminuido entre un 15% y un 40% dependiendo en cómo lo cuentes, y ese fue el mayor proveedor y comprador de Gran Bretaña. ¿Respuesta? Silencio de gota.

Los niños se están muriendo de una enfermedad infantil prevenible… una simple maldita infección… faringitis estreptocócica. ¿Qué tiene que decir el gobierno al respecto? Nada. La elección entre “comer y calentar” es tan común que literalmente se ha reducido a eso, a un giro de la frase. ¿Respuesta del gobierno? Silencio de gota .

Piensa en lo loco, lo loco, lo desconcertante, lo impactante que es eso por un momento. Permítanme decirlo de nuevo, porque creo que muchas personas, especialmente los británicos, no entienden completamente esta parte. ¿Como economista? ¿Un comentarista desde hace mucho tiempo sobre socioeconomía en todo el mundo? nunca he visto nada como esto. Nunca he visto nada como esto. En cualquier sitio. nunca _

Período. Punto final.

¿Incluso en los países pobres, que un gobierno simplemente se encoja de hombros y ofrezca un silencio mínimo en tiempos de ruina? Nunca he visto que suceda . No solo yo: lo desafío a encontrar un solo economista u observador que se haya encontrado con una situación así. Incluso en los países pobres, cuando los tiempos son tan malos, los gobiernos hacen algún tipo de esfuerzo. Incluso si es solo de labios para afuera. Incluso si solo ofrece algún tipo de apoyo moral, porque, bueno, los países pobres son pobres. Incluso si solo es decir lo correcto, porque sí, eso también importa.

Pero un gobierno que simplemente… frente a una catástrofe interminable, devastación, ruina, y me refiero a esas palabras en términos muy reales, desde niños muriendo porque no pueden obtener antibióticos, hasta ancianos temblando y muriendo de frío, hasta la abuela atada a una tabla y metiéndola en tu furgoneta porque, bueno, no hay ambulancias…solo dice, hace, ofrece, imagina, propone…

¿ Nada ?

Nunca he visto algo así.

Son muchas cursivas, porque realmente quiero que entiendas lo anormal que es esto. Tomemos algunos ejemplos de desastres y catástrofes que sumieron a la gente en la pobreza y la desesperación. En Pakistán, la mitad del país se inundó recientemente después de un megamonzón. ¿El gobierno… no dijo nada… no hizo nada… no ofreció nada… hubo solo este… silencio ensordecedor? por supuesto que no Incluso muchos paquistaníes se quejarán amargamente de que no hizo lo suficiente, pero estaba el Ministro de Cambio Climático de Pakistán , que literalmente lideró las negociaciones para establecer, por primera vez en la historia, reparaciones por catástrofes climáticas de las naciones ricas a las pobres. Para que en el futuro puedahacer más. Eso está lejos de no hacer nada. Pakistán es una de las naciones más pobres del mundo. Y ante el desastre, incluso se las arregla para hacer algo .

Esa es una pequeña medida de cuán impactante es realmente esta situación. es especial es singular _ Es casi único en la historia moderna, creo. No importa cuánto me estruje el cerebro, simplemente no puedo pensar en otro ejemplo de un verdadero mar de desastres, y lo único que un gobierno tiene para ofrecer es un silencio ensordecedor .

Y, sin embargo, incluso eso apenas comienza a captar la escala y el alcance de este… loco, lunático, descenso al inframundo que tiene Gran Bretaña. Ya ves, no es sólo el gobierno. También es la oposición . Ahora, la oposición no hace eso del silencio ensordecedor. Hablará, a veces, sobre algunos de los problemas anteriores.

Y luego su líder, Keir Starmer, hará algo rotundamente increíble. Dará gas a la nación, tanto como al gobierno. Oh, ¿nuestra economía se ha hundido? Se está reduciendo, y se reducirá durante quién sabe cuánto tiempo, solo entre gran parte del mundo, y tal vez eso dure la mayor parte de la década, a medida que nos adaptamos a una nueva Gran Bretaña posterior al Brexit, mucho más pequeña y mucho más pobre. ¡No importa! No vamos a renegociar con Europa . Lo sentimos, no hay oferta de estilo suizo aquí. ¡Brexit significa Brexit! ¿Qué es eso? Una mayoría de británicos, creciendo cada día , ¿entiende ahora que fue un error colosal, terrible e histórico? ¡No les hagas caso! Brexit es a quien realmente estoy sirviendo.

Esta es la oposición . Y si bien podría, como dije, incluso discutir algunos de esa increíble lista de problemas de vez en cuando, sus “soluciones” son todo lo que se encuentra más allá de lo ridículo. ¿Que es eso? ¿Repugnantemente estúpido? ¿Dolorosamente obtuso? ¿Estómago-agarrando hacia atrás? Entonces, por ejemplo, si el Brexit destruyó la economía, ¿cómo puede solucionarse algo si se persigue? Hola, Sir Kier, el planeta Tierra está llamando. ¿Cómo se puede solucionar el problema duplicando la apuesta ?

Para la atención médica, las escuelas, el transporte, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los conductores, ¿recuerda la lista de todos los que están en huelga? ¿Qué ofrece el Partido Laborista de Starmer, este es su partido, recuerden, el primer partido en el mundo moderno para los trabajadores, que ofrece? nada _

Quizás, si tienes suerte, y te gustan las tonterías, puedes ahondar en los planes de las oposiciones. Sea mi invitado y pierda su tiempo, porque escuchará palabras como “devolución” y “descentralización”, las cuales carecen por completo de sentido. ¿Porqué es eso?

El problema dentro del problema de que Gran Bretaña se convierta en un estado fallido es letalmente simple. dinero _ ¿Recuerdas a los maestros de escuela? Se les está acabando. Devuélvales todo el poder que quiera, diablos, déjelos escribir todo el plan de estudios por sí mismos, pero ¿importa si no tienen una escuela ? ¿No puede pagar la calefacción? ¿Plumas? Cuadernos? Sirviendo… ¿almuerzo? por supuesto que no ¿Recuerdas a las enfermeras? Continúe y déles el poder que tienen los médicos para recetar medicamentos, mientras que a los médicos se les dice que receten calefacción. ¿Qué diferencia hay si no hay suficientes antibióticos? ¿Exámenes? Máscaras? ¿Recuerdas a los paramédicos? Adelante, dales el poder de, no sé, tomar las llamadas de emergencia ellos mismos y eliminar al intermediario. ¿Qué van a conducir, rickshaws? ¿Triciclos? Porque el problema es que no hay suficientes ambulancias y conductores .

Tal vez veas mi punto. El problema dentro del problema de que Gran Bretaña se convierta en un estado fallido es este. Brexit lo ha arruinado, para siempre . Su economía se está contrayendo ahora, rápidamente, y seguirá contrayéndose, hasta que por fin se alcance un nuevo “equilibrio” posterior al Brexit. Equilibrio: qué tipos de bienes están disponibles ya qué precios, lo que significa también qué tipos de trabajos están disponibles ya qué salarios. ¿Economía más pequeña? Menos de todo eso .

Hay otra palabra de seis letras para Brexit, solo que es mucho más precisa. POBREZA.

¿Qué sucede como efecto colateral de una economía que se contrae hacia un nuevo equilibrio posterior al Brexit? Así es, hay menos en el erario público. Eso significa un conjunto mucho, mucho más pequeño de bienes y servicios públicos. Dígale adiós al NHS y salude a la “atención médica” al estilo estadounidense, que nadie debería desearle a su peor enemigo. ¿Esa escasez de ambulancias? No son temporales, son permanentes, porque, bueno, esto es lo que hizo Brexit. La vida no va a volver a ser la misma. Gran Bretaña es ahora más pobre. Individualmente, los hogares están, por fin, contando, ya $ 10K peorque sus primos europeos. Los negocios se han arruinado y las calles principales de Gran Bretaña, que alguna vez fueron famosas, están cerrando sus puertas. Pero fiscalmente es lo más importante: una economía más pequeña, un país más pobre, tampoco puede pagar los mismos niveles de bienes públicos, como ambulancias, antibióticos, citas médicas, enfermeras, escuelas, trenes.

Estremecimiento. ¿Ves lo increíblemente malo que es esto?

Y supongo que eso también explica el silencio ensordecedor. Porque, bueno, ¿ qué dirías? Imagina que fueras el gobierno británico. Y realmente creíste fanáticamente en todas las tonterías del Brexiteering, hasta el día de hoy. Un día, dentro de poco, el mundo entero tocaría a su puerta en busca de acuerdos comerciales, y con eso, tendría los saldos fiscales para proporcionar a las personas niveles funcionales de calefacción, ambulancias, medicinas, escuelas, transporte nuevamente, solo, oh, espera, eres un importador neto, no un exportador, así que, ¿por qué se supone que el mundo se precipita ansiosamente hacia ti ?

No importa. Imagina que todavía lo crees de verdad . Las Grandes Mentiras, los cuentos de hadas, las tonterías. ¿Qué haría usted si su país descendiera a la pobreza dickensiana? Bueno, supongo que tal vez no dirías nada porque, oye, la salvación está en camino. Tiene que ser, ¿verdad? ¡El plan tiene que funcionar! No importa… la realidad. La amarga y sombría realidad que todos predijeron en su sano juicio, desde la implosión económica hasta sus consecuencias, el agotamiento fiscal, la ruina de los servicios públicos, la carnicería de las finanzas familiares, la implosión total de los niveles de vida, la rápida pérdida de un futuro, materializándose ante sus propios ojos. ¿ojos?

Me imagino que tendrías que fingir que nada de eso estaba pasando. Por lo tanto… silencio mínimo .

Del gobierno y de la oposición, simplemente una locura: la idea de que de alguna manera perseguir el Brexit hasta la médula del hueso podrido va a evocar mágicamente ambulancias de la nada.

Déjame ahora decirte la moraleja de la historia.

No se puede hacer . Verás, Brexit fue una estafa. De cierto tipo. Un truco de magia, se decía, se iba a convertir en realidad. El odio, la xenofobia, la ira y el despecho: iban a hacer grande a Gran Bretaña. Iban a conjurar cosas como ambulancias y medicinas y hospitales y escuelas, doctores y enfermeras y conductores, paramédicos y maestros. A partir de la cabeza torpe e ignorante de la xenofobia y el cadáver podrido y chillón de los zombis del rencor y el odio, se conjurarían mágicamente las cosas brillantes y nobles de una sociedad que funciona, de alguna manera, en abundancia, para todos.

Tal vez veas cuán fantástica y fatalmente estúpida fue realmente la estafa. ¿O creer en ello, al menos? ¿Cómo puedes… conjurar… ambulancias… por odio ? ¿Cómo puedes mágicamente, puf, crear riquezas a partir de… la ignorancia? ¿Puedes realmente fruncir el ceño, esforzarte mucho y xenofobia para llegar a mejores escuelas y hospitales? ¿Alguien en la historia ha visto alguna vez un insulto, un insulto, a manos de un matón estúpido y vicioso… crear mágicamente una economía de la nada? ¿Alguien ha visto que el odio y el rencor funcionan como hechicería ?

¿Qué es esto, un cuento de hadas? ¿Para idiotas? Siempre, mi amigo. siempre lo fue Y esa es la advertencia. Y la gente necesita prestarle atención.

Verá, ahora mismo, Europa está una década por detrás de Gran Bretaña. Está coqueteando con la extrema derecha , como si estuviera teniendo una nueva y emocionante aventura con una joven bonita, engañando a su aburrida, respetable y predecible socia, la socialdemocracia. Lo entiendo. Todos lo hacemos. El encanto seductor del fascismo en tiempos como estos. Tiempos difíciles, tiempos difíciles. Culpa a esa gente. Ellos son los que corrompieron y corroyeron nuestra sociedad desde adentro. Consíguelos. Límpielos. Y luego las cosas, mágicamente, ahí, ahí niña, esto es magia, verás, mejorarán.

Gran Bretaña nos dice que no funciona . Toda la idea es una farsa y una mentira. No se pueden conjurar cosas como medicina, calefacción, energía, hospitales, ambulancias, escuelas, dinero y democracia —las mismas cosas que Gran Bretaña ahora necesita desesperadamente, pero no tiene— a partir del odio, el despecho, la ira y la xenofobia. ¿Qué puedes conjurar del odio y el despecho? Nada, es la respuesta a esa pregunta, excepto más de lo mismo. El truco de magia, como todos los trucos de magia, está condenado al fracaso, porque en este mundo mundano, bueno, no existe tal cosa como la hechicería. No hay magia negra, ni magia blanca, y ciertamente magia del tipo aún más fantástico: ese odio va a, puf, mágicamente hacer que aparezca una ambulancia cuando tu abuelo más lo necesita.

Equivocado. ¿Qué hacen el odio y el rencor? Ellos destruyen . ¿Dónde terminará el coqueteo de Europa con la extrema derecha, si el asunto continúa? Con la traición de la socialdemocracia.Los nacientes partidos de extrema derecha de Europa harán exactamente lo que hizo Gran Bretaña: confabularse para socavar a la UE, demolerla, fanfarronear sobre eso como un logro histórico, mientras que sus propias sociedades simplemente caen en la misma lista de problemas devastadores. Gran Bretaña ahora tiene, porque, bueno, la extrema derecha no puede manejar algo tan simple como un mitin sin violencia, por lo general, así que buena suerte encomendándole un país .

El mundo debería prestar atención a la lección de Gran Bretaña, la advertencia en su colapso impactante, latente y hecho a sí mismo. Pero, sobre todo, Europa debe aprenderlo. Eso es irónico, porque en este momento, los europeos se ríen de Gran Bretaña y piensan, “pero no somos tan estúpidos”. Ay, mis amigos. Y, sin embargo, ahí están, coqueteando con esa jovencita bonita, el fascismo, cada día un poco más abiertamente, con orgullo, sin vergüenza.

Gran Bretaña nos dice dónde termina. Todo ello. La espiral descendente que sucede cuando un país cede, por fin, al odio, al despecho ya la xenofobia.

¿Qué son esas cosas? Son formas de ignorancia. Y quizás el tipo más básico de ignorancia es no comprender, saber, obtener, que no existe tal cosa como la magia. No, no puedes hacer aparecer una ambulancia mágicamente a través del puro poder concentrado del odio. No puedes crear una maldita cosa con eso, ni una sola. Sin embargo, puedes destruir mucho, como uno de los países más ricos y poderosos del mundo, hasta no hace mucho tiempo. Pregúntale a Gran Bretaña. No su gobierno, sin embargo, porque todo lo que obtendrás de esos idiotas es un silencio ensordecedor y diminuto. Pregúntale a su gente, que está descubriendo por las malas , que la magia no existe.

Umaír

Diciembre 2022

Fuente original: https://eand.co/how-britains-collapse-is-a-warning-to-the-world-85960c3eb59f