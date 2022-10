Cómo el neoliberalismo privatizó la agenda de la izquierda

.

Oleg Yasinsky

6 oct 2022

鈥淪i no puedes vencer a tu enemigo, 煤nete a 茅l鈥, dice un refr谩n heredado por el poder, desde tiempos antiguos. Dentro del gran retroceso hist贸rico, que ser谩 recordado por los antrop贸logos del futuro, como el neoliberalismo, hay pocas cosas rescatables. Cuando el sistema mundial capitalista logr贸 la destrucci贸n de su principal enemigo, la Uni贸n Sovi茅tica, y a sus pueblos con toda su belleza humana y una total ingenuidad pol铆tica, se les vendi贸 la falacia de la 鈥渆conom铆a social del mercado鈥 y el brutal laboratorio pinochetista chileno, gracias a los cuentos de hadas medi谩ticos se convirti贸 para los gobiernos en el principal modelo a seguir, el gran proyecto humanista de la izquierda mundial fue pr谩cticamente noqueado.

Pero en el umbral entre nuestros siglos sucedi贸 algo m谩s. Si en las d茅cadas anteriores, dentro de la competencia ideol贸gica de dos sistemas, que no fue otra cosa que una guerra mundial de una cambiante intensidad, h铆brida, como dir铆an ahora, el capitalismo todav铆a era productivo, a煤n generaba una aceptable distribuci贸n de los recursos en los pa铆ses de la metr贸poli, y a pesar de la acostumbrada y brutal explotaci贸n de los recursos de su enorme periferia, manten铆a su atractivo para una buena parte de la poblaci贸n, por los niveles de bienestar material y las libertades individuales, al menos en los pa铆ses m谩s ricos. La gente m铆nimamente, en teor铆a, pod铆a optar entre las ventajas y desventajas de ambos sistemas.

Los pol铆ticos tradicionales, los hombres de Estado, r谩pidamente fueron reemplazados por los gerentes tecn贸cratas al servicio de las grandes corporaciones y cuyo 煤nico requisito es no saber distinguir entre una empresa y un pa铆s, que adem谩s ya son pr谩cticamente lo mismo. Para asegurar su triunfo, al neoliberalismo le quedaban solo las 煤ltimas cuatro tareas: la primera, la destrucci贸n de la educaci贸n p煤blica, donde en el mundo anterior los ciudadanos aprend铆an las cosas b谩sicas acerca de este mundo y que tradicionalmente fueron los focos de la disidencia social y del pensamiento cr铆tico; la segunda, acabar con la comunicaci贸n directa entre los seres humanos, rompiendo el tejido social tradicional, una funci贸n que en las grandes ciudades cumplieron las redes sociales, con esa ilusi贸n de unir, desuniendo y haci茅ndonos adictos; la tercera, muy relacionada con la anterior, que es la destrucci贸n de nuestras culturas locales, generando una nube mundial cosmopolita donde consumiremos solo un tipo de producci贸n cultural creada y controlada por ellos, algo que define los valores, los modelos y los h谩bitos sociales de las generaciones que vienen, permitiendo as铆 manipularnos de una forma simplificada y uniforme. Y la 煤ltima, cuarta tarea, era tal vez la m谩s delicada: 驴Qu茅 hacer con los que dicen ser de la izquierda, y quienes se supone que, con sus luchas, organizaciones, conocimientos y la mirada cr铆tica desde los tiempos inmemorables podr铆an impedir el cumplimiento de estos planes?

El gran computador que a la vez es el coraz贸n y el cerebro tecn贸crata del sistema neoliberal dio una respuesta muy simple: el robo, que es la especialidad y la experticia del sistema, que a estas alturas no puede ofrecer al ser humano absolutamente nada nuevo, ni siquiera una ilusi贸n. Y mientras nuestros dogm谩ticos segu铆an su eterna y cada vez m谩s est茅ril discusi贸n sobre Trotsky, Stalin y Mao, el sistema neoliberal se apropi贸 de la agenda de la izquierda, de una vez, privatizando todo el paquete de absolutamente todas las luchas de generaciones y generaciones.

Como el adversario es muy profesional, no vimos el momento del robo. Solo amanecimos d谩ndonos cuenta que nuestras banderas desde hac铆a tiempo ya estaban en manos enemigas. Nuestra lucha hist贸rica, por los derechos de las mujeres es convertida en feminismo agresivo, amenazando al mundo con la guerra de los sexos, la defensa de la dignidad y de los derechos de las minor铆as sexuales se convirti贸 en un show indigno y autoritario que podr铆a ser la c谩tedra de la hipocres铆a e irrespeto, la lucha vital por defender nuestro planeta de la voracidad del sistema es encabezada y promovida por las corporaciones verdes, dispuestas a invertir millones en salvaci贸n de cualquier cucarachita o renacuajo, menos en la del ser humano.

La imposici贸n de oximorones tipo 鈥渆conom铆a social del mercado鈥, 鈥渄esarrollo capitalista sustentable鈥 o 鈥渓as guerras humanitarias鈥 sigue descomponiendo el cerebro de los estimados televidentes, que ya no tienen ni siquiera los elementos m谩s b谩sicos para armar la realidad hecha trizas dentro del enorme cr谩ter generado por el cometa neoliberal que choc贸 con nuestro planeta. Las verdaderas luchas por los derechos, antes siempre un铆an a la gente. Las luchas actuales, manejadas por el sistema, nos desunen. Declarando la tolerancia, se promueve la hipocres铆a, la desconfianza y el odio.

Ahora da risa recordar nuestra cr铆tica de las sociedades socialistas por sus dobles est谩ndares, que alguna vez nos indignaron tanto. Los est谩ndares de ahora montados sobre la arena movediza del relativismo, la ignorancia y sobre todo la arrogancia, promovidos por el sistema occidental, son m煤ltiples. Est谩n llenos de contradicciones que nadie ve, ya que no sabemos mirar con nuestros propios ojos.

En este gran reinicio nada est谩 escondido, la manipulaci贸n, el manejo y el autoritarismo est谩n totalmente abiertos, solo que nadie quiere ver, por el miedo, por la incomodidad o simplemente porque no sabe distinguir las formas y los colores.

Las masas indignadas dispuestas a salir a las calles en diferentes puntos del planeta, miles de j贸venes con valor y sacrificio dispuestos a luchar por un mundo m谩s justo no saben que el sistema en su c谩lculo maquiav茅lico ya les tiene preparados los nuevos Boric o Zelenski, para que cambi谩ndolo todo no se cambie nada, porque todas las luchas 鈥減or todo lo bueno y contra todo lo malo鈥 promovidas por el sistema y sus voceros, siempre son una trampa para abrir la tapa, sacar algo de vapor y devolver a los pueblos dej谩ndolos dentro de la misma olla.

Debemos recordar que las luchas culturales y 茅ticas no pueden no ser parte de un proyecto de cambio pol铆tico mucho m谩s profundo. Y este proyecto es imposible sin una organizaci贸n ciudadana con su pensamiento propio, cr铆tico, aut贸nomo y respetuoso con el conocimiento humano acumulado. Este conocimiento cr铆tico no puede ser reemplazado por los memes, los 鈥榟ashtags鈥 y las consignas radicales. En el caso contrario, constantemente estaremos devolvi茅ndonos al mismo punto de la resaca social, donde los due帽os del mundo siempre nos tendr谩n sus diferentes gerentes, seg煤n el gusto del cliente, lo mismo conservadores, liberales, socialistas o capitalistas.