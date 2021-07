CÓmo empuja la fundaciÓn gates al sistema alimentario en la direcciÓn equivocada

La Fundaci贸n Bill y Melinda Gates ha gastado cerca de 6 mil millones de d贸lares durante los 煤ltimos 17 a帽os tratando de mejorar la agricultura, principalmente en 脕frica. Es una cantidad de dinero muy grande para un sector que est谩 sub financiado y, como tal, ejerce una gran influencia. Para entender mejor c贸mo define la Fundaci贸n Gates la agenda de la agricultura mundial, GRAIN analiz贸 todas las donaciones que la fundaci贸n ha realizado hasta el a帽o 2020. Encontramos que, si bien el foco de las donaciones de la Fundaci贸n son los agricultores de 脕frica, la gran mayor铆a de las donaciones llegan a grupos de Am茅rica del Norte y Europa. Adem谩s, las donaciones tienen un fuerte sesgo en favor de las tecnolog铆as desarrolladas por centros de investigaci贸n y corporaciones del Norte para campesinas y campesinos pobres del Sur, ignorando completamente los saberes, las tecnolog铆as y la biodiversidad que estas campesinas y estos campesinos ya poseen. Y, a pesar del foco de la Fundaci贸n en soluciones tecnol贸gicas, la mayor铆a de sus donaciones son para grupos de cabildeo en favor de la agricultura industrial y en desmedro de alternativas. Esto no es bueno para la gente del campo en 脕frica y no es bueno para el planeta. Ya es hora de contrarrestar la enorme influencia de Gates sobre la agricultura mundial.

En 2014 GRAIN public贸 un detallado desglose de las donaciones hechas por la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates destinadas a promover el desarrollo de la agricultura en 脕frica y otras partes del mundo.1 Nuestra principal conclusi贸n fue que la gran mayor铆a de esas donaciones fueron canalizadas a grupos en EUA y Europa, pero no en 脕frica u otras partes del Sur global. El financiamiento lleg贸, de forma abrumadora, a los institutos de investigaci贸n y no a los campesinos. Y estaban dirigidas principalmente a la elaboraci贸n de pol铆ticas de apoyo a la agricultura industrial, no a los peque帽os propietarios.

Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Para empezar, Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio en mayo de este a帽o, dejando en duda el futuro de su Fundaci贸n y de la entrega de donaciones. Las noticias ocurrieron cuando el mismo Bill Gates fue cuestionado por apoyar las patentes que otorgan a las grandes farmac茅uticas el monopolio sobre las vacunas contra el Covid y por tanto impiden de manera efectiva el acceso de la poblaci贸n a ellas en muchas partes del mundo. Igualmente, ha sido cuestionado por c贸mo trata 鈥攐 maltrata鈥 a las mujeres.2 La agenda de la Fundaci贸n en relaci贸n con la agricultura tambi茅n qued贸 bajo el escrutinio p煤blico. Un informe publicado en 2020 por la Universidad de Tufts concluy贸 que su trabajo en 脕frica fracas贸 completamente en alcanzar los objetivos que se hab铆a fijado a s铆 misma.3 El Centro Africano para la Biodiversidad public贸 una secuencia de informes denunciando a la Fundaci贸n Gates por presionar por los organismos transg茅nicos y otras tecnolog铆as da帽inas en 脕frica.4 Y el colectivo US Right to Know cre贸 un 鈥淩astreador de Alimentos Bill Gates鈥 para monitorear las m煤ltiples iniciativas destinadas a redise帽ar el sistema alimentario mundial en las que Gates est谩 involucrado.5

En GRAIN nos preguntamos si la Fundaci贸n Gates habr铆a escuchado las cr铆ticas a su financiamiento a la producci贸n de alimentos y la agricultura. As铆 que iniciamos una actualizaci贸n de nuestro informe de 2014, descargamos todos los registros de donaciones disponibles p煤blicamente de la Fundaci贸n en el 谩rea de la producci贸n de alimentos y agricultura desde 2003 al 2020 鈥攃asi dos d茅cadas de donaciones.6

Los resultados son evidentes. De 2003 a 2020 la Fundaci贸n reparti贸 un total de mil 130 subvenciones para la producci贸n de alimentos y la agricultura, con un valor cercano a los 6 mil millones de d贸lares, de los que 5 mil millones de d贸lares, se supone que son para ayudar a 脕frica. No hubo cambios en tratar de llegar directamente a grupos en 脕frica, ni cambios en el estrecho enfoque tecnol贸gico y ning煤n intento para abordar una agenda de pol铆ticas m谩s hol铆sticas e incluyentes. Por supuesto, la Fundaci贸n Gates es mucho m谩s que un donante de subvenciones. El Fondo de Fideicomiso de la Fundaci贸n, que administra la dotaci贸n de la Fundaci贸n, tiene grandes inversiones en compa帽铆as de producci贸n de alimentos y en la agricultura, compra tierras agr铆colas y tiene inversiones de capital en muchas compa帽铆as financieras en todo el mundo.7 Estas y otras actividades de Gates en el 谩rea de la producci贸n de alimentos y la agricultura est谩n ilustradas en la infograf铆a que acompa帽a a este informe.8

Infograf铆a por A Growing Culture . Para conocer m谩s a fondo cada categor铆a, visite nuestra p谩gina de Instagram

La Fundaci贸n Gates combate el hambre en el Sur entregando el financiamiento al Norte

El Gr谩fico 1 y la Tabla 1 nos brindan el panorama general. Casi la mitad de las donaciones de la Fundaci贸n para la agricultura fueron para cuatro grandes grupos: la red global de investigaci贸n agr铆cola del CGIAR, la Alianza por la Revoluci贸n Verde en 脕frica (AGRA, por sus siglas en ingl茅s, creada en 2006 por la misma Fundaci贸n Gates en conjunto con la Fundaci贸n Rockefeller), la fundaci贸n African Agricultural Technology Foundation (AATF, otro centro tecnol贸gico que presiona por tecnolog铆as de la Revoluci贸n Verde y transg茅nicos en 脕frica), y numerosas organizaciones internacionales (Banco Mundial, agencias de las Naciones Unidas, etc茅tera). La otra mitad termin贸 en cientos de organizaciones de investigaci贸n, de desarrollo y pol铆ticas en todo el mundo. La Fundaci贸n Gates afirma que 80% de sus donaciones est谩n destinadas a ayudar a los agricultores de 脕frica. Pero del financiamiento a estos cientos de organizaciones, una sorprendente proporci贸n, 82%, fue canalizado a grupos con sede en Am茅rica del Norte y Europa y menos de 10% para grupos con sede en 脕frica.

El an谩lisis detallado de la lista de ONGs que financi贸 la Fundaci贸n Gates es a煤n peor. Casi el 90% de este financiamiento fue para grupos de Am茅rica del Norte y Europa; s贸lo el 5% es canalizado directamente a trav茅s de ONGs africanas. La Fundaci贸n Gates parece confiar muy poco en las organizaciones africanas que apoyan al campesinado africano, aunque no quisi茅ramos que la Fundaci贸n Gates env铆e la mayor铆a de sus donaciones directamente a 脕frica si 茅stas vienen atadas a la misma agenda de las corporaciones de la agricultura industrial. Pero nos ilustra sobre el punto de d贸nde est谩n puestas las prioridades de la Fundaci贸n.

En contraste, Oxfam dispone m谩s de la mitad de todo su financiamiento directamente en 脕frica, y m谩s de un tercio en Asia y Am茅rica Latina, una gran parte a trav茅s de ONGs de estas regiones.9

La Fundaci贸n Gates dona a cient铆ficos, no al campesinado

Como podemos ver en la Gr谩fica 2, el principal receptor individual de las donaciones de la Fundaci贸n Gates, es el CGIAR 鈥攗n consorcio de 15 centros internacionales de investigaci贸n, creado entre los a帽os 60 y 70 para promover la Revoluci贸n Verde, con nuevas semillas, fertilizantes y agroqu铆micos. Desde 2003, la Fundaci贸n Gates ha entregado a los centros del CGIAR mil 400 millones de d贸lares. Otra prioridad de financiamiento de la Fundaci贸n Gates es apoyar la investigaci贸n en universidades y centros nacionales de investigaci贸n. Nuevamente, la gran mayor铆a de las donaciones de Gates son para universidades y centros en Am茅rica del Norte y Europa. En conjunto, todas estas investigaciones reciben casi la mitad (47%) del financiamiento de la Fundaci贸n Gates.

El apoyo de la Fundaci贸n Gates para la investigaci贸n al estilo de la Revoluci贸n Verde, va m谩s all谩 de lo cient铆fico. Uno de los destinatarios m谩s importantes del financiamiento de la Fundaci贸n Gates es, como ya dijimos, una organizaci贸n de promoci贸n pol铆tica de alto perfil, llamada AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa). La Fundaci贸n Gates y la Fundaci贸n Rockefeller crearon AGRA en 2006 como una instituci贸n 鈥渃entrada en los campesinos鈥 y 鈥渄irigida por africanos鈥. La realidad es muy distinta. AGRA se dedica a implementar la agenda vertical de la Revoluci贸n Verde, con el principal inter茅s puesto en obtener nuevas semillas y agroqu铆micos desarrollados por los centros de investigaci贸n y corporaciones financiadas por Gates, para ponerlas a disposici贸n de los campesinos de 脕frica. AGRA establece, crea, coordina y promueve redes de compa帽铆as de pesticidas y semillas y agencia p煤blicas para vender y abastecer insumos agr铆colas a los campesinos en todo 脕frica. Tambi茅n realiza activamente cabildeo ante los gobiernos africanos para implementar pol铆ticas que favorezcan a las compa帽铆as de semillas y pesticidas, como promover patentes de las semillas o regulaciones que autoricen organismos transg茅nicos.

La Fundaci贸n Gates entreg贸 a AGRA la enorme suma de 638 millones de d贸lares desde 2006, cubriendo casi dos tercios de su presupuesto total. Sin embargo, los resultados de AGRA son decepcionantes, por decir lo menos. En los pa铆ses donde AGRA tiene actividades, los rendimientos de los principales cultivos aumentaron solamente 18% durante los 煤ltimos 12 a帽os 鈥攂astante menos que el objetivo de AGRA de duplicar los rendimientos. Mientras tanto, la desnutrici贸n (como la mide FAO) aument贸 30% en esos pa铆ses.10

En vez de reconocer que sus datos muestran un completo fracaso en alcanzar sus objetivos y cambiar su enfoque, Bill y Melinda Gates redoblaron su apuesta. A comienzos de 2020 crearon su propio instituto de investigaci贸n, llamado 鈥淕ates Ag One鈥, para acelerar el proceso de desarrollo de nuevas semillas y agroqu铆micos y lograr que lleguen m谩s r谩pido a los campesinos del 脕frica sub sahariana y de Asia del Sur.11 驴Donde tendr谩 su sede el instituto? No en Etiop铆a o Sri Lanka, sino en Saint Louis, EUA, sede de Monsanto y otros gigantes de los OGM y los pesticidas.

La Fundaci贸n Gates compra influencia pol铆tica

De mucha formas sutiles y no tan sutiles, las donaciones de la Fundaci贸n Gates son usadas para presionar a los legisladores para que establezcan su agenda vertical, la de la agricultura industrial.

Un ejemplo reciente fue la reuni贸n de 2021, 鈥淗igh-Level Dialogue on Feeding Africa鈥 (Di谩logo de Alto Nivel sobre la Alimentaci贸n de Africa), que se realiz贸 el 29-30 de abril de este a帽o.12 Este foro, creado por la Fundaci贸n Gates, y organizado por varios destinatarios de la Fundaci贸n Gates, como el Banco Africano de Desarrollo, CGIAR y AGRA, estaba destinado a definir una agenda de pol铆ticas y financiamiento para presionar a煤n m谩s por la Revoluci贸n Verde en 脕frica. El evento atrajo a no menos de 18 jefes de Estado africanos y a varias otras personalidades de alto perfil. Pero lo m谩s notable es que de las organizaciones internacionales con actividades en 脕frica, en la larga lista de expositores en el foro, virtualmente todos hab铆an recibido fondos de Gates. El foro concluy贸 con un compromiso de duplicar la productividad agr铆cola, algo que AGRA y la Fundaci贸n Gates han estado prometiendo, y fracasaron en lograr, durante la 煤ltima d茅cada y media.

Por supuesto, AGRA tambi茅n presiona, y de forma activa, la agenda pol铆tica de 脕frica. AGRA est谩 entre los principales convocantes del foro anual Africa Green Revolution Forum (AGRF 鈥擣oro Africano sobre la Revoluci贸n Verde) que se denomina a s铆 mismo como el principal foro mundial para la agricultura africana y que ha convocado reuniones anuales durante la 煤ltima d茅cada. Entre los socios se incluye a algunas de las principales corporaciones agroqu铆micas globales, como Bayer, Corteva y Yara y, por supuesto, la propia Fundaci贸n Gates. No es una sorpresa que su agenda est茅 claramente orientada a presionar por pol铆ticas gubernamentales que favorezcan m谩s agroqu铆micos, fertilizantes y semillas h铆bridas. En su sitio de internet, AGRF tiene una secci贸n especial que llama sala de acuerdos en agronegocios, que 鈥渉a facilitado directamente a m谩s de 400 empresas el establecimiento de contactos con inversionistas espec铆ficos y ha alojado los servicios de internet de m谩s de 800 empresas para explorar oportunidades en la red鈥.13 Esto es, claramente, contacto comercial que sirve a los intereses corporativos, no a los campesinos.

Mientras que la mayor铆a de las donaciones de Gates est谩n destinadas a promover soluciones tecnol贸gicas, muchas est谩n tambi茅n orientadas hacia el cambio de pol铆ticas. Un total de 45 donaciones se destinan a pol铆ticas o apoyo a elaboradores de pol铆ticas. Por ejemplo, la universidad estatal de Iowa obtuvo una donaci贸n para apoyar la implementaci贸n de cambios en pol铆ticas con el prop贸sito de aumentar la oferta de nuevas semillas (驴desarrolladas en Iowa?) para los agricultores de 脕frica. El Foro Econ贸mico Mundial recibi贸 una donaci贸n para apoyar una 鈥減lataforma para la innovaci贸n agr铆cola y el desarrollo de la cadena de valor鈥. Y el Africa Centre for Economic Transformation (Centro Africano por la Transformaci贸n Econ贸mica) obtuvo una donaci贸n para promover la transformaci贸n agr铆cola en 脕frica dirigida a reformar pol铆ticas. La Fundaci贸n participa en forma activa en financiar el proyecto 鈥淓nabling the Business of Agriculture鈥 (鈥渇omentar negocios de agricultura鈥), implementado por el Banco Mundial, entre muchas otras iniciativas.14

El entusiasmo de Gates por los organismos transg茅nicos sobresale tambi茅n en la base de datos de donaciones. La universidad estatal de Michigan obtuvo 13 millones de d贸lares para crear un centro en 脕frica que apoye a los elaboradores de pol铆ticas acerca de c贸mo usar y promover la biotecnolog铆a. La asociaci贸n African Seed Trade Association (Asociaci贸n Africana de Comercio de Semillas) obtuvo una donaci贸n para mejorar el conocimiento de los campesinos 鈥渁cerca de los beneficios de reemplazar sus antiguas variedades de cultivos por semillas m谩s nuevas鈥. La fundaci贸n AATF antes mencionada obtuvo 32 millones de d贸lares para mejorar el conocimiento sobre los beneficios de la biotecnolog铆a agr铆cola y otros 27 millones de d贸lares para financiar la aprobaci贸n y comercializaci贸n del ma铆z transg茅nico en al menos cuatro pa铆ses africanos. La fundaci贸n Gates no s贸lo financia la aceptaci贸n p煤blica de los transg茅nicos. Tambi茅n financia en directo la autorizaci贸n y comercializaci贸n de los cultivos transg茅nicos en 脕frica.

Es claro que los destinatarios de las donaciones de Gates, implementan la agenda de Gates e influyen las pol铆ticas agr铆colas globales. En s贸lo un poco m谩s de una d茅cada, AGRA, la creaci贸n de Gates en 脕frica, ha logrado maniobrar para pasar de la nada al centro de las discusiones de las pol铆ticas agr铆colas en el continente. Del mismo modo, aunque la resistencia a los OMGs en 脕frica es fuerte, la AATF est谩 logrando que se adopte legislaci贸n que autorice los transg茅nicos, como recientemente se vio en Ghana. As铆 como es importante ver a qui茅nes financia la Fundaci贸n Gates, tambi茅n es importante ver a qui茅nes no financia: a las campesinas y los campesinos de 脕frica. La Fundaci贸n entrega cero financiamiento para apoyar los sistemas de semillas campesinas, que proporcionan entre el 80 y 90 por ciento de todas las semillas usadas en 脕frica. En cambio, entrega financiamiento a una serie de iniciativas que los destruyen. Otro importante ejemplo es c贸mo la Fundaci贸n Gates impulsa la biofortificaci贸n como una soluci贸n a la desnutrici贸n, alejando el financiamiento y la atenci贸n de los esfuerzos mucho m谩s pr谩cticos y culturalmente apropiados para mejorar la nutrici贸n mediante el fortalecimiento de la biodiversidad a nivel de finca y el acceso de las personas a ella.15 Durante la 煤ltima d茅cada, la Fundaci贸n Gates entreg贸 73 millones de d贸lares a iniciativas de biofortificaci贸n que buscan, esencialmente, introducir nutrientes de forma artificial en uno u otro cultivo comercial.

Y entonces, por supuesto, el propio Bill Gates aparece sentado con los jefes de estado, con los elaboradores de pol铆ticas y l铆deres de empresas, para convencerlos de que su visi贸n del mundo es la que hay que seguir. El mundo se ha acostumbrado a ver fotos de 茅l d谩ndose la mano o sent谩ndose codo a codo con los l铆deres del mundo. Y muchos de estos l铆deres parecen estar muy deseosos de aparecer en estas fotos y escuchar sus consejos. El hecho m谩s reciente fue en la reuni贸n virtual de Joe Biden, 鈥淟eader Summit on Climate鈥 (una cumbre de l铆deres sobre el clima), donde Gates comparti贸 su visi贸n de c贸mo combatir la crisis clim谩tica.16 Su receta para combatir la crisis clim谩tica es muy similar, e igualmente peligrosa, a su idea de c贸mo quiere alimentar al mundo: desarrollar nuevas tecnolog铆as, confiar en el mercado y establecer pol铆ticas de manera que las corporaciones puedan hacer que esto ocurra m谩s r谩pido.17

Claramente, Gates no est谩 escuchando o no est谩 aprendiendo de las personas en terreno. 驴Por qu茅 entonces hay algunos que lo escuchan? En lugar de escucharlo, es necesario resistir a Gates y a su agenda de tecnolog铆a corporativa vertical y detener su avance.

Tabla 1: Donaciones agr铆colas de la Fundaci贸n Gates por tipo de beneficiario, 2003-2021

Agencia millones d贸lares Principales beneficiarios CGIAR 1373 El CGIAR es un consorcio de 15 centros internacionales de investigaci贸n creados para promover la Revoluci贸n Verde en todo el mundo. Actualmente, Gates est谩 entre los principales donantes. Los principales destinatarios incluyen a: IFPRI (223 millones de d贸lares), CIMMYT (346m de d贸lares), IRRI (197mdlls.), ICRISAT (151mdlls.), IITA (166mdlls.), ILRI (74mdlls.), CIP (91mdlls.), y otros. La mayor铆a de las donaciones son como apoyo a proyectos de cada uno de los centros y muchos se enfocan al desarrollo de nuevas variedades de cultivo. AGRA 638 Un total de 20 subvenciones para apoyo b谩sico y a las principales 谩reas tem谩ticas de AGRA: semillas, suelos, mercados y cabildeo a los gobiernos africanos para cambiar pol铆ticas y legislaci贸n. Organizaciones Internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial, etc.) 601 Banco Mundial-IBRD (192mdlls.); Programa Mundial de Alimentos (WFP) (99mdlls.); PNUD (54mdlls.); FAO (88mdlls.) United Nations Foundation (76mdlls.). La mayor parte de las donaciones al Banco Mundial son para promover la inversi贸n del sector p煤blico y privado en la agricultura (70mdlls.), El Programa Mundial de Alimentos recibe apoyo para mejorar las oportunidades de mercado para los peque帽os agricultores, el PNUD, para crear agro-empresas rurales en 脕frica Occidental y el apoyo a FAO es principalmente para trabajo estad铆stico y de pol铆ticas. AATF 170 AATF (African Agricultural Technology Foundation) es una organizaci贸n descaradamente pro transg茅nicos, pro investigaciones corporativas, con sede en Nairobi. El grueso del apoyo que recibe de Gates es para desarrollar ma铆z transg茅nico, resistente a la sequ铆a, un proyecto que ya ha fracasado miserablemente, seg煤n muchos. Pero tambi茅n obtiene apoyo para crear 鈥渃onciencia sobre la biotecnolog铆a agr铆cola para una mejor comprensi贸n y apreciaci贸n鈥, y lograr una legislaci贸n que permita el ingreso de los transg茅nicos a los pa铆ses africanos. Universidades y Centros Nacionales de Investigaci贸n. 1393 M谩s de tres cuartas partes del financiamiento de Gates para las universidades y centros de investigaci贸n llega a instituciones en los EUA y Europa, como las universidades de Cornell, Michigan y Harvard en los EUA y Cambridge y Greenwich en el Reino Unido, entre muchas otras. El trabajo que recibe el apoyo es una mezcla de agronom铆a b谩sica, mejoramiento e investigaci贸n molecular, como tambi茅n investigaci贸n en pol铆ticas. Mucho de esto incluye ingenier铆a gen茅tica. La universidad estatal de Michigan, por ejemplo, recibi贸 13m de dlls. para apoyar a encargados de pol铆ticas en 脕frica 鈥減ara tomar decisiones informadas sobre c贸mo usar la biotecnolog铆a鈥. Aunque la mayor铆a de las donaciones de la fundaci贸n, se supone, son para beneficiar a 脕frica, escasamente el 11% de sus donaciones para universidades y centros de investigaci贸n van directamente a universidades y centros de investigaci贸n de 脕frica (147m de dlls. en total, de los cuales 30m de dlls. son para el Regional University Forum, con sede en Uganda, creado por la Fundaci贸n Rockefeller. ONGs proveedoras de servicios 1446 La Fundaci贸n Gates considera a las ONGs como agentes para implementar su trabajo en terreno. Estas incluyen tanto a grandes ONGs de desarrollo como fundaciones. Las actividades apoyadas tienden a tener una fuerte orientaci贸n hacia el desarrollo de tecnolog铆a o se enfocan en un trabajo en pol铆ticas y educaci贸n, alineados con la filosof铆a de la fundaci贸n. Una gran parte de estas donaciones, 70%, termina en beneficiarios en los EUA y otro 19% en Europa, las ONGs de 脕frica reciben 4% de las donaciones a ONGs (73m de dlls total, de los cuales 36m de dlls. para grupos en Sud谩frica y otros 13m de dlls. para 鈥淔arm Concern International鈥 una ONG con sede en Nairobi con la misi贸n de desarrollar para peque帽os agricultores modelos de negocios basados en el mercado. Corporaciones 244 Una parte relativamente menor del financiamiento de Gates va directamente al sector corporativo. La mayor铆a de las donaciones son para tecnolog铆as espec铆ficas desarrolladas por la corporaci贸n en cuesti贸n. Las donaciones m谩s grandes incluyen la World Cocoa Foundation (31m de dlls.), una organizaci贸n empresarial que representa a los principales procesadores de alimentos y de cacao en el mundo, para mejorar la comercializaci贸n y la eficiencia de producci贸n, y Zoetis (una transnacional veterinaria con sede en B茅lgica, 14m de dlls.) para llevar productos veterinarios a los agricultores. Total 5865

Tabla 2: Beneficiarios de las donaciones agr铆colas de la Fundaci贸n Gates, 10 principales pa铆ses 2003-2021 (se excluye: donaciones a CGIAR, AGRA, AATF y a las organizaciones internacionales)

Pa铆s millones d贸lares Principales beneficiarios EUA 1657 Estados Unidos es, por lejos, el principal pa铆s beneficiario de las donaciones agr铆colas de Gates destinadas a beneficiar a los campesinos en pa铆ses pobres: 1657 millones de d贸lares distribuidos en m谩s de 400 donaciones. Entre los destinatarios se incluyen universidades e instituciones de investigaci贸n de los EUA para producir variedades de cultivos e investigaci贸n biotecnol贸gica para los agricultores en 脕frica (por ejemplo a la Universidad de Cornell, la enorme suma de 212 millones de d贸lares en 26 donaciones), grandes proyectos de ONG orientados principalmente a desarrollar tecnolog铆as y mercados (e.g. Heifer, 51millones de d贸lares, para mejorar la productividad de ganado vacuno y Technoserve Inc., 51m de dlls., para promover nuevas tecnolog铆as), y varios proyectos para el desarrollo de pol铆ticas y de capacidades para impulsar la agenda de la fundaci贸n en 脕frica y en otros lugares. Reino Unido 466 Un total de 81 donaciones centradas en investigaci贸n, como la Universidad de Greenwich, para trabajar sobre pestes y enfermedades de la cassava y otros cultivos (10 donaciones totalizando 73m de dlls.), y para Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines (9 donaciones que totalizan 169m. de dlls.) para producir medicamentos y vacunas para ganado vendidas por el sector privado a los agricultores de 脕frica. Alemania 154 8 donaciones para German Federal Enterprise for International Cooperation (GIZ) para implementar cadenas de abastecimiento para los agricultores africanos del caj煤 y del arroz y otros proyectos (57m de d贸lares), y otras tres donaciones para el German Investment Corporation por trabajar cultivando algod贸n y el caf茅 africanos 47m de dlls.), entre otros. India 98 Un total de 33 donaciones a una diversidad de destinatarios incluyendo tres donaciones a PRADAN (34m de dlls. para capacitaci贸n de mujeres agricultoras), y tres donaciones para BAIF (16m de dlls.) para dar acceso a los agricultores a las 煤ltimas tecnolog铆as de mejoramiento gen茅tico de ganado. Holanda 95 Principalmente en cinco donaciones para la Universidad de Wageningen para investigaci贸n agron贸mica de leguminosas de grano, apoyo a la agricultura digital y otros proyectos (57millones de d贸lares). Canad谩 74 Un total de 20 donaciones principalmente a universidades para asegurar la adopci贸n de nuevas tecnolog铆as, desarrollar cadenas de abastecimiento de semilla comercial de mandioca en Tanzania y para producir vacunas para enfermedades del ganado, entre otros programas. Australia 61 Un total de 24 donaciones, principalmente para universidades y centros de investigaci贸n (incluyendo 30 millones para la Universidad de Queensland) para desarrollar h铆bridos de sorgo y de caup铆 para 脕frica y entregar ganado mejorado gen茅ticamente, entre otros programas. China 48 Principalmente para la Academia de Ciencias Agr铆colas de China (dos donaciones que totalizan 33 millones de d贸lares) para desarrollar nuevas variedades de arroz para los agricultores de todo el mundo. Uganda 46 Principalmente para RUFORUM (dos donaciones que totalizan 30 millones de d贸lares para apoyar la investigaci贸n agr铆cola de las universidades de la regi贸n). RUFORUM fue creado como un programa de la Fundaci贸n Rockefeller en el a帽o 1992 y se convirti贸 en la universidad independiente Regional University Forum en el a帽o 2004. Kenia 43 Donaciones para Farm Concern International para crear cadenas de valor orientadas al mercado en varios cultivos, y para que varias compa帽铆as de agronegocios con actividades en la regi贸n hagan lo mismo. Total 10 principales 2742 2700 millones de d贸lares, o casi la mitad del financiamiento agr铆cola proveniente de Gates lleg贸 a destinatarios en estos 10 pa铆ses: m谩s del 90% para pa铆ses del Norte.

25 Jun 2021

GRAIN desea agradecer a Camila Oda y a Mar铆a Teresa Montecinos por su ayuda en compilar la base de datos. Y a 鈥淎 Growing Culture鈥 por sus observaciones sobre el borrador y su trabajo en la infograf铆a.

