May 7, 2021

Cali, Colombia. Se organizan en los barrios de Cali, portan escudos escudos y tienen su propia Plaza de la Dignidad, se llama Puerto Resistencia. Como las y los jóvenes chilenos que desde octubre de 2019 sostienen la Revuelta contra Piñera, estos jóvenes colombianos pelean contra Iván Duque y su padrino Uribe Vélez.

Son solidarios, están en la primera línea de combate pero también atentos a ayudar a los heridos y golpeados por el Esmad. Quieren justicia para sus caídos pero no se resignan ni retroceden. Saben que si no pelean este horror que representan los gobiernos de turno, pueden durar cien años más. Están dispuestos a que eso no pase y desde Puerto Resistencia, resisten día a día, noche a noche, arropados por hombres y mujeres del pueblo de Cali que los ven como la única posibilidad de que haya futuro.

Tiene en Cali su primera línea y el ejemplo se extiende por otras ciudades.