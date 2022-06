–

De parte de ANRed June 19, 2022 291 puntos de vista

En el d铆a del Padre, compartimos experiencias de paternidades trans. El deseo, la lucha y la construcci贸n pol铆tica en torno a las ganas de ser pap谩. 鈥淢uchas veces pens茅 que no me iban a amar. Que las personas trans no 茅ramos merecedoras de amor. Y mir谩 ahora, construyendo una familia maravillosa鈥, dice Santiago Merlo (46) mientras acuesta a su hija Lola un martes cerca de las doce de la noche. Hoy, es un orgulloso pap谩 trans. Su realidad es tan igual y tan distinta a otras. Hay varones trans paternando en todo el pa铆s, y cada uno logr贸 hacerlo de diferentes formas. Hoy varios de ellos conforman la Red de Paternidades Trans, creada hace apenas un a帽o. Y contando sus historias abren la posibilidad al deseo de otros a ser padres. Por Agencia Presentes.

Paternar en red

Pap谩s gestantes, pap谩s que gestaron antes de transicionar, pap谩s por sistemas de adopci贸n, pap谩s criantes en familias ensambladas, pap谩s por m茅todos ROPA (Recepci贸n de 脫vulos u ovocitos de la Pareja). Todos a煤n tienen dificultades con el respeto a la identidad de g茅nero.

鈥淢uchos compa帽eros que fueron pap谩s en otro momento, siendo le铆do por el sistema como madres o mujeres que parieron, se ven impedidos de rectificar las partidas de nacimiento de sus hijes鈥, cuenta Santiago Merlo, cofundador de la Red, sobre algunas de las formas en que el sistema de salud los rechaza. 鈥淥tro tema es el acceso a tratamientos de fertilizaci贸n cuando no est谩s casado. Es estresante pasar por todo ese proceso. Si no est谩s casado, todos los derechos los tiene la persona que gesta. Eso es muy dif铆cil para nosotros que quedamos al borde de iniciar juicios por adopci贸n de nuestros propios hijos鈥.

Por ahora son alrededor de 20 los padres trans en la Red. Internet y las redes sociales fueron clave para la creaci贸n. Muchos de ellos no se conocen en persona a煤n, porque viven en distintos puntos del pa铆s: C贸rdoba, Neuqu茅n, Buenos Aires, CABA, San Luis, Chubut, Santiago del Estero y Santa Fe.

鈥淪omos generadores de deseo. Cada logro que tenemos las personas trans, como acceder un trabajo, lograr t铆tulo de grado, lograr tener un hije, motiva a que otros empiecen a contagiarse de ese deseo que pensaron que no podr铆an lograr鈥, explica M谩ximo Toledo, desde San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. 脡l es otro de los integrantes de la Red.

Visibilizar existencias de padres trans

Lo primero que se plantearon fue visibilizar sus existencias. Aunque hay ya organizaciones de familias diversas, no hab铆a en el pa铆s un espacio s贸lo para padres trans. El a帽o pasado, para el d铆a del Padre, realizaron la primera jornada federal en un encuentro virtual del que participaron 250 personas. El fin del evento fue doble: por un lado, con un objetivo educativo para quienes no son parte del colectivo. Por otro, para contagiar el deseo e informar sobre los m茅todos a las personas de la comunidad.

鈥淨uienes fuimos fundando la Red estamos empezando a lograr los deseos reproductivos. Reci茅n ahora nos estamos visibilizando. Hay muchas personas que transicionan y antes ten铆an hijes. Cuando son personas adultas no saben c贸mo explicarle a su hije que son sus pap谩s, y adem谩s deben cambiar la partida de nacimiento para poner que ya no son su mam谩鈥, explica M谩ximo.

En 2019 M谩ximo fue pap谩 y empez贸 a visibilizar la posibilidad de tener hijes por el M茅todo ROPA siendo var贸n trans. Conoc铆a a otro var贸n trans de C贸rdoba que hab铆a logrado la gestaci贸n, y despu茅s conoci贸 a Santiago Merlo. Vio un video de Benjam铆n G茅nova que ya era pap谩 y estaba intentando hacer el cambio en la partida de nacimiento de sus hijas. Entonces se empezaron a contactar, a conocer. Fueron hablando por llamadas, por Whatsapp.

鈥淵 ah铆 fue: 鈥楤ueno armemos algo porque estamos todos con distintos problemas鈥. En 2020 empezamos a hacer charlas, y el a帽o pasado se nos ocurri贸 armar algo en forma de red. Dijimos: 鈥楢rmemoslo para el D铆a del Padre鈥欌, cuenta M谩ximo.

El s谩bado 18 de junio, previo al D铆a del Padre en Argentina, la Campa帽a Paternar realiz贸 una serie de actividades frente al Congreso de la Naci贸n para plantear la necesidad de la ampliaci贸n y extensi贸n de los reg铆menes de licencias parentales en Argentina. 芦Desde la Red de Paternidades Trans nos sumamos a la campa帽a visibilizando nuestras historias y realidades. Somos varones trans y no binaries que gestamos, adoptamos y acompa帽amos. Porque queremos #CuidarIgualdad, exigimos licencias con perspectiva de g茅nero y cumplimiento efectivo de la Ley de Cupo Laboral Trans芦.

Santiago Merlo: 鈥淧ara m铆, la paternidad ser谩 elegida o no ser谩鈥

En una pileta, en medio de un ejercicio de rehabilitaci贸n, Lola dijo Pa-p谩. En dos s铆labas. Para ese momento, su vocabulario era de siete palabras. Estaba incorporando una m谩s y con ella nombrando a Santiago como su pa-p谩.

鈥淣ombrarme fue ubicarme en contexto. Ella me puso en el lugar de paternarla, de cuidarla, de acompa帽arla. Ella me mostr贸 todos los caminos, me ense帽贸 a cuidarla. En el momento que me dice pap谩, fue la palabra m谩s hermosa que escuch茅 en mi vida鈥, cuenta Santiago, emocionado al recordar ese momento.

Lola tiene par谩lisis cerebral. A los cinco a帽os lograron la adopci贸n. A Santiago ser su pap谩 le cambi贸 la vida. Rompi贸 con toda idea rom谩ntica de la paternidad. En alg煤n momento se pregunt贸 si iba a poder hacerlo. El amor, dice, pudo m谩s. 鈥淵 gracias a Lola es que hoy est谩 Vicente. Para m铆 realmente la paternidad ser谩 elegida o no ser谩. Ella me puso la vara muy alta y me hizo dar cuenta que realmente pod铆a鈥.

Vicente lleg贸 a su vida por un m茅todo de alta complejidad llamado FIV (Fertilizaci贸n In Vitro). La persona gestante fue su compa帽era, Victoria. El orgullo de ser padre se le siente en la voz. Aunque est茅 en la guardia esperando que atiendan a Lola, y con Vicente en brazos, quiere contar su historia, lo que cost贸 tener a ese beb茅, lo deseado que fue.

鈥淵o soy cordob茅s. Y este beb茅 es el resultado de muchos caminos y recorridos. Es un beb茅 interprovincial. Todo el tratamiento de fertilizaci贸n lo llevamos adelante en Santiago del Estero. El quir贸fano en Tucum谩n, con aporte del Banco de Buenos Aires. Naci贸 ac谩 en C贸rdoba鈥.

Tambi茅n despu茅s de un largo camino, lograron un parto respetado. Vicente naci贸 bailando cuarteto, 鈥渃omo para que se ubicara en qu茅 provincia estaba鈥, se r铆e Santiago. La canci贸n 芦Universo paralelo禄 es de las favoritas de Lola. Y fue lo primero que escuch贸 su hermano al nacer.

Santiago es licenciado en Comunicaci贸n, docente, educador sanitario y educador popular. Dicta talleres de ESI y de Ley Micaela, y es parte de dos consultorios inclusivos en Mina Clavero y en Villa Dolores, provincia de C贸rdoba. Tambi茅n preside la asociaci贸n civil La Casita Trans, que acompa帽a a ni帽eces y adolescencias y a sus familias (unas 40 familias de la provincia). Y es cofundador de la Red de Paternidades Trans, junto con Benjam铆n G茅nova, pap谩 de dos hijas adolescentes.

Siempre, dice, tuvo el deseo de paternar. De chiquito jugaba a ser pap谩. Su referente fue su propio padre: 鈥淓l primer feminista que conoc铆鈥, dice. 脡l estaba a cargo de las tareas de cuidado cuando su mam谩 trabajaba afuera de maestra rural. 鈥淪o帽aba con ser el var贸n que soy, y la paternidad que construyo鈥, cuenta Santiago, emocionado. Esta semana logr贸 registrar a su hijo, y en la partida figura 茅l como su pap谩.

M谩ximo Toledo: 鈥淣o conoc铆a a ning煤n var贸n trans que haya podido tener hijes por el m茅todo ROPA鈥

M谩ximo y Santiago fueron de los primeros en el pa铆s en visibilizar su paternidad trans, y tambi茅n de los primeros en poder lograrlo. Se conocieron por las redes. Cada uno lo logr贸 de distintas formas.

Hace tres a帽os, cuando empez贸 con la b煤squeda, M谩ximo no conoc铆a a ning煤n var贸n trans que hubiera podido tener hijes con el m茅todo ROPA. El m茅todo primero se us贸 en mujeres lesbianas, para que le hije pueda tener material gen茅tico de ambas.

鈥淐uando pensamos usar el m茅todo ROPA yo ya hab铆a empezado mi transici贸n. En el sistema m茅dico siempre me hablaban en t茅rminos de que 茅ramos dos chicas, y yo no era una chica. Cuando vas a aportar 贸vulos te tratan en femenino鈥, cuenta M谩ximo.

Su hije se llama Kai, y ya tiene dos a帽os. M谩ximo vive en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y es trabajador social. Forma parte de un consultorio de salud para personas LGBT en el municipio de Moreno.

鈥淧aul B. Preciado dice que se nos ha condenado hist贸ricamente a no tener descendencia. Una infertilidad pol铆tica. No se nos quiere con las infancias. Eso tiene una base hist贸rica f谩ctica que tuvo que ver con nuestras castraciones. En lo trans lo primero que se hablaba era de las cirug铆as genitales鈥, cuenta M谩ximo, e insiste con un cambio necesario.

鈥淭iene que haber un cambio cultural que pueda acompa帽ar las leyes. No somos la excepci贸n a la regla, somos parte de la vida cotidiana鈥.

Varones que gestan y los medios

鈥淟a premisa del cissexismo tiene que ver con que las personas trans son menos valiosas, menos importantes y menos reales que las personas cis. Siempre est谩 esto de que es un fraude禄.

As铆 lo encaran los medios para jugar con esta idea de que en realidad no es un var贸n鈥, explica a Presentes Andr茅s Mendieta, que escribi贸 la tesis de maestr铆a llamada 鈥淟os muchachos (no) gestan: configuraciones y representaciones de varones trans gestantes en la prensa digital argentina (per铆odo 2008-2019)鈥.

La tesis cerr贸 su maestr铆a en Estudios y Pol铆ticas de G茅nero en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El per铆odo de estudio empieza en 2008, cuando se populariza en los medios el 鈥渃aso del primer hombre embarazado鈥, que es Thomas Beatie. 鈥淓ntre muchas comillas porque no es el primero. Pat Kalifa ya hab铆a escrito sobre las dificultades para poder quedar embarazado鈥, indica Mendieta.

El investigador estudi贸 las representaciones que los medios hicieron entre 2008 y 2019 del var贸n embarazado. Y encontr贸 que existe una 鈥渋mposibilidad de poder leer ese cuerpo masculino con panza como un var贸n embarazado. El cuerpo del var贸n embarazado es un cuerpo ininteligible鈥.

鈥淗ay una confusi贸n que es adrede de representar a un var贸n gestante como madre entre comillas o padre entre comillas. Justamente por la imposibilidad de entender que ese cuerpo est谩 gestando, y que es un var贸n gestante. Un uso de la comilla, el misgendereo aparece mucho, o titulan 鈥渆l incre铆ble caso del var贸n embarazado鈥, siempre espectacularizante. Esos son los ejes m谩s comunes a la hora de abordar una gestaci贸n transmasculina. Siempre haciendo eje en el antes y despu茅s鈥, indica.

Aunque algunas noticias cambiaron, y ahora est谩 la voz de los varones trans en los medios, Mendieta apunta que nunca deja de estar el abordaje espectacularizante.

Thomas Beatie y la obra del amor

Hace a帽os que los varones trans vienen paternando, aunque el sistema de salud no acompa帽e. Thomas Beatie fue el padre gestante m谩s conocido. Su columna llamada 鈥淥bra de amor鈥 se reprodujo en muchos pa铆ses, junto a su foto embarazado.

Ah铆 contaba, desde su casa en Oregon, Estados Unidos: 鈥淪oy transg茅nero, legalmente hombre y legalmente casado con Nancy. A diferencia de aquellos en matrimonios del mismo sexo, parejas de hecho o uniones civiles, Nancy y yo tenemos m谩s de 1.100 derechos federales de matrimonio. La esterilizaci贸n no es un requisito para la reasignaci贸n de sexo, as铆 que decid铆 someterme a una reconstrucci贸n tor谩cica y terapia de testosterona, pero mantuve mis derechos reproductivos. Querer tener un hijo biol贸gico no es un deseo masculino ni femenino, sino un deseo humano鈥.