May 17, 2021

El r茅gimen sionista “no solo mata a bomba o a bala, tambi茅n mata por hambre, por presi贸n, por enfermedad”

Durante los 煤ltimos 70 a帽os Israel no solo ha garantizado la ocupaci贸n mediante el uso de acciones militares directas sobre el pueblo palestino y su territorio, tambi茅n ha desplegado una muy pensada y fina acci贸n que le permita generar bajas silenciosas de menor costo pol铆tico ante la comunidad internacional a la hora de masacrar al pueblo.

En la entrevista que mantuve con Valeria Cortes* desde la Franja de Gaza, explica c贸mo han transformado a Gaza en un campo de concentraci贸n a cielo abierto donde escasea la comida, agua, el acceso a la electricidad, donde el sistema de salud est谩 destruido por los bombardeos constantes de Israel, el cual agiganta su acci贸n criminal al no permitir ingresar insumos m茅dicos y la de ayuda humanitaria internacional. Para ella no hay dudas, 鈥淟a entidad sionista no solo mata a bomba o a bala, tambi茅n mata por hambre, por presi贸n, por enfermedad鈥.

Valeria describe desde el territorio en resistencia, que Israel tiene rodeado, 鈥減or tierra una valla alrededor de toda Gaza con sensores de movimientos, torretas militares, globos de vigilancia. Por aire tenemos a los drones, a los aviones F16 con sus bombas de una tonelada, los helic贸pteros Apache鈥. Y aclara que por mar hay naves de guerra y los pescadores palestinos las sufren d铆a a d铆a ya que, 鈥渓es roban los barcos, se los llevan presos, los matan a tiros. Las grandes lanchas israel铆es rodean los peque帽os barquitos de los palestinos, que aparte est谩n condenados a no pasar de las 6 millas de distancia de la costa鈥. Y subraya: 鈥淓n esa zona no hay pesca, recordemos que toda la infraestructura de Gaza esta reventada a bombazos y entonces esas primeras aguas de las 6 millas est谩n contaminadas. No hay pesca all铆. Inclusos llegan a dispararles a una o dos millas鈥.

Es bien conocido por la comunidad internacional que la Franja de Gaza es un campo de concentraci贸n de exterminio el cual esta regenteado por Israel. En este punto Valeria deja bien en claro: 鈥淟os israel铆es tienen aqu铆 una poblaci贸n cautiva, por la que deciden que comida y que agua tendr谩n acceso. Israel se ha robado todos los acu铆feros de Gaza, los ha perforados se los ha llevado para Israel el agua dulce, el agua buena y entonces en esos acu铆feros entra el agua de mar. El 95 % de las zonas de Gaza tienen agua salada鈥. Y record贸: 鈥淐uando t煤 llegas reci茅n a Gaza, a m铆 me cost贸 acostumbrarme, y te vas a lavar la cara y te echas el agua sientes que es echarse agua de mar. Peor que el agua de mar, porque es super salinizada y contaminada鈥.

El d铆a a d铆a en la Franja de Gaza es un desaf铆o a la vida y se ponen en pr谩cticas todos los recursos posibles para sobrevivir, en lo que refiere al acceso a la electricidad Valeria nos describe: 鈥淎qu铆 tenemos electricidad solo 6 horas al d铆a. Todas las casas tienen que tener una peque帽a bater铆a para por lo menos tener unas lucecitas led. Todos los tel茅fonos m贸viles en Gaza tienen linterna, porque aqu铆 vivimos el 80% del tiempo en la oscuridad鈥.

La argentina-venezolana que vivi贸 desde el 2013 en la Franja de Gaza, nos recuerda otro hecho particular cotidiano: 鈥淪iempre tenemos un eco de fondo que son los mort铆feros drones que aqu铆 les llaman 鈥渮anana鈥, porque en 谩rabe significa zumbido de mosquito. Y es en verdad un sonido muy torturante que ellos emiten de forma constante y que se nota m谩s cuando vuelan a baja altura. Cuando no hay un dron cerca te das cuenta como uno vive atormentado por ese ruido infernal鈥. Y deja bien en claro: 鈥淕aza est谩 bajo total escrutinio de las fuerzas sionistas, por eso digo especialmente la de asesinar ni帽os. No hay da帽os colaterales, tienen una tecnolog铆a avanzad铆sima. Los matan porque los quieren matar, los matan porque desean matarlos鈥.

Otro punto delicado y sensible es el acceso a la salud y en la Franja de Gaza este derecho b谩sico humanitario no se puede acceder y esta mediado por Israel como bien lo se帽ala Valeria Cortes: 鈥淭odos los insumos m茅dicos son permitidos o negados la entrada por el cancerbero que es la entidad sionista. Entonces ellos juegan a esa muerta lenta. Si ellos no matan por bomba y bala, matan por menguo鈥. Y da un ejemplo de nivel de precarizaci贸n en la atenci贸n m茅dica: 鈥淟os m茅dicos de Gaza tienen que operar con las linternas de los celulares鈥.

A modo de reflexi贸n Valeria deja el siguiente llamado de atenci贸n: 鈥淪i en algo es el colmo de los colmos de la brutalidad del acoso y de la persecuci贸n contra un pueblo eso ocurre aqu铆 en Palestina. Y en Palestina nosotros nos estamos jugando la humanidad. Todo, todo el planeta se est谩 jugando en Palestina la humanidad. Porque la situaci贸n que aqu铆 ocurre es tremenda y se ha prolongado ya de por demasiado tiempo y se est谩 pagando con demasiada sangre inocente鈥.

Ingresa al link para escuchar la entrevista que realice en el 2015 https://go.ivoox.com/rf/8990759

* Valeria Cortes, es una argentina venezolana nacida en Argentina, que a muy temprana edad fue llevada por sus padres a Venezuela escapando de la dictadura militar y vivi贸 durante varios a帽os en la Franja de Gaza.