La primera conferencia de prensa de los talibanes, despu茅s del terremoto geopol铆tico 鈥渄el momento Saig贸n鈥 de este fin de semana, realizada por el portavoz Zabihullah Mujahid, fue en s铆 misma un cambio del 鈥渏uego鈥.

En contraste con la confusa la pol铆tica de los talibanes despu茅s del 11 de septiembre y antes del inicio del bombardeo estadounidense, demuestra que se 鈥渆l talib谩n鈥 ahora es un animal pol铆tico completamente nuevo.

Sin embargo, algunas cosas nunca cambian. Las traducciones al ingl茅s siguen siendo atroces. Aqu铆 hay un buen resumen de las declaraciones de los talibanes. Estos son los puntos clave.

鈥 No hay problema para que las mujeres obtengan educaci贸n hasta la universidad y contin煤en trabajando. Solo necesitan usar el hijab (como en Qatar o Ir谩n). No es necesario llevar burka. Los talibanes se comprometen a que 芦todos los derechos de las mujeres estar谩n garantizados dentro de los l铆mites de la ley isl谩mica禄.

鈥 El Emirato Isl谩mico 鈥渘o amenaza a nadie鈥 y no tratar谩 a nadie como enemigo. La venganza, un elemento esencial del c贸digo pashtunwali, ser谩 abandonada, y esto no tiene precedentes. Habr谩 una amnist铆a general, incluidas las personas que trabajaron para el antiguo sistema alineado con la OTAN. Los traductores, por ejemplo, no ser谩n acosados y no necesitan salir del pa铆s.

鈥 La seguridad de las embajadas extranjeras y las organizaciones internacionales 芦es una prioridad禄. Las fuerzas de seguridad de los talibanes proteger谩n tanto a los que abandonan Afganist谩n como a los que se quedan.

鈥 Se formar谩 un gobierno isl谩mico fuertemente inclusivo. 鈥淚nclusivo鈥 es el termino que asegura la participaci贸n de mujeres y de chi铆tas.

鈥 Los medios extranjeros seguir谩n trabajando sin ser molestados. El gobierno talib谩n permitir谩 la cr铆tica y el debate p煤blicos. Pero 芦la libertad de expresi贸n en Afganist谩n debe estar en consonancia con los valores isl谩micos禄.

鈥 El Emirato Isl谩mico de los talibanes quiere el reconocimiento de la 芦comunidad internacional禄, leguaje en c贸digo dirigido la OTAN. La inmensa mayor铆a de Eurasia y el Sur Global los reconocer谩 de todos modos. Es esencial se帽alar, por ejemplo, que habr谩 una integraci贸n m谩s estrecha de la OCS y la Asean (Ir谩n est谩 a punto de convertirse en miembro de pleno derecho, Afganist谩n, por el momento es observador). La mayor铆a absoluta de Asia no evitar谩 a los talibanes.

鈥 Para que conste, aunque destacaron 芦las muy buenas relaciones con Pakist谩n, Rusia y China禄 los talibanes no tienen aliados formales y no forman parte de ning煤n bloque pol铆tico-militar. Y definitivamente los talibanes 芦no permitir谩n que Afganist谩n se convierta en un refugio seguro para los terroristas internacionales禄. Ese un c贸digo dirigido directamente al ISIS / Daesh.

鈥 Sobre el tema clave del opio / hero铆na: los talibanes prohibir谩n su producci贸n. Entonces, para todos los prop贸sitos pr谩cticos, la l铆nea de ratas de hero铆na construida por la CIA est谩 muerta.

Por muy llamativas que puedan ser estas declaraciones, los talibanes no entraron en detalles sobre los acuerdos de desarrollo econ贸mico / infraestructura, ya que necesitar谩n muchas industrias nuevas, nuevos empleos y mejores relaciones comerciales en toda Eurasia. Eso se anunciar谩 m谩s tarde.

El ruso que se las trae

Los observadores estadounidenses est谩n comentando, medio en broma medio en serio, que los talibanes en una sola sesi贸n respondieron m谩s preguntas reales que los medios estadounidenses desde enero.

Lo que revela esta primera conferencia de prensa es los talibanes han aprendido r谩pidamente las lecciones b谩sicas de las relaciones p煤blicas, resaltando la armon铆a 茅tnica para su pa铆s, el papel de la mujer, el papel de la diplomacia y desactivando h谩bilmente toda la histeria que asola la OTAN.

El siguiente paso en las guerras de relaciones p煤blicas ser谩 cortar la conexi贸n letal de pruebas entre los talibanes y el 11 de septiembre; despu茅s, la etiqueta de 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥 desaparecer谩 y los talibanes como movimiento pol铆tico quedar谩n plenamente legitimados.

Mosc煤 y Beijing est谩n gestionando meticulosamente la reinserci贸n de los talibanes en la geopol铆tica regional y global. Esto significa que, en 煤ltima instancia, la OCS est谩 gestionando por etapas todo el proceso, aplicando un consenso alcanzado despu茅s de una serie de reuniones ministeriales, lo que llevar谩 a una cumbre el pr贸ximo mes en Dushanbe.

El actor clave con el que est谩n hablando los talibanes es Zamir Kabulov, un enviado presidencial especial de Rusia para Afganist谩n. Objetando de la narrativa de la 鈥淥TANst谩n鈥, el diplomatico confirm贸: 鈥渘o vemos una amenaza directa para nuestros aliados en Asia Central. No hay hechos que demuestren lo contrario”.

The Beltway (sede en Washington de los servicios de inteligencia estadounidenses) se ha sorprendido al saber lo que Kabulov ha revelado: 鈥渓levamos mucho tiempo en conversaciones con los talibanes sobre las perspectivas de desarrollo despu茅s de su toma del poder y han confirmado repetidamente que no tienen ambici贸n extraterritorial, aprendieron las lecciones de 2000″. Estos contactos se establecieron 芦durante los 煤ltimos 7 a帽os禄.

Seg煤n Kabulov: 鈥渟i comparamos la capacidad de negociaci贸n de los diplom谩ticos occidentales, los talibanes me han parecido durante mucho tiempo m谩s capaces que el gobierno t铆tere que hab铆a en Kabul. Partimos de la premisa de que los acuerdos deben implementarse. Hasta ahora, con respecto a la seguridad de la embajada y la seguridad de nuestros aliados en Asia Central, los talibanes han respetado todos los acuerdos鈥.

Fiel a su adhesi贸n al derecho internacional 鈥 y no al 芦orden internacional basado en reglas禄-, Mosc煤 siempre vuelve a subrayar la responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU: 芦Debemos asegurarnos de que el nuevo gobierno est茅 listo para comportarse de una manera civilizada. Este es cuando nuestro punto de vista se vuelve com煤n para todos, entonces, cuando los hechos lo demuestren comenzar谩 el procedimiento de remover la calificaci贸n de los talibanes como una organizaci贸n terrorista鈥.

Mientras EEUU / UE / OTAN huyen de Kabul en espasmos de p谩nico autoinfligido, Mosc煤 practica, la diplomacia. Zabulov, nos cuenta: 芦El hecho de que hayamos preparado de antemano el terreno para una conversaci贸n con el nuevo gobierno en Afganist谩n es una ventaja propia de la pol铆tica exterior rusa禄.

Dimitri Zhirnov, embajador de Rusia en Afganist谩n, est谩 trabajando horas extras con los talibanes. Ayer se reuni贸 con un alto funcionario de la seguridad talib谩n. El encuentro fue 鈥減ositivo, constructivo鈥 El movimiento talib谩n es ahora m谩s amistoso y comedido鈥 Su encargado de seguridad lleg贸 solo en un veh铆culo, sin guardias”.

Tanto Mosc煤 como Beijing saben que Occidente ya est茅 desplegando t谩cticas de Guerra H铆brida para desacreditar y desestabilizar a un gobierno que ni siquiera se ha formado y no ha comenzado a funcionar. No es de extra帽ar que los medios chinos describan a Washington como un 鈥渕alicioso estrat茅gico禄.

Lo que importa es que Rusia-China est谩n muy por delante de los acontecimientos, cultivando v铆as paralelas de di谩logo diplom谩tico con los talibanes. Siempre es crucial recordar que Rusia alberga a 20 millones de musulmanes y China al menos a 35 millones. Estos ser谩n convocados para apoyar el inmenso proyecto de reconstrucci贸n afgana y su reintegraci贸n a Eurasia.

Los chinos lo vieron venir

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, lo vio venir hace semanas. Esto explica la reuni贸n en Tianjin a finales de julio, cuando recibi贸 a una delegaci贸n talib谩n de alto nivel, encabezada por Mullah Baradar, confiri茅ndole de facto legitimidad pol铆tica. Beijing ya sab铆a que el 鈥渕omento de Saig贸n鈥 era inevitable. Por lo tanto, este explica la declaraci贸n China que espera 芦desempe帽ar un papel en el proceso de reconciliaci贸n pac铆fica y reconstrucci贸n en Afganist谩n禄.

Esto significa en la pr谩ctica que China ser谩 un importante socio de Afganist谩n en las inversiones en infraestructura, incorporando al pa铆s en un Corredor Econ贸mico China-Pakist谩n ampliado (CPEC) destinado a diversificar los canales de conectividad con Asia Central. El corredor de la Nueva Ruta de la Seda desde Xinjiang hasta el puerto de Gwadar en el Mar Ar谩bigo se ramificar谩: la primera ilustraci贸n gr谩fica es la construcci贸n china de la estrat茅gica autopista Peshawar-Kabul.

Los chinos tambi茅n est谩n construyendo una carretera que atraviesa el espectacular y des茅rtico corredor de Wakhan desde el oeste de Xinjiang hasta la provincia de Badakhshan, que, dicho sea de paso, ahora est谩 bajo el control total de los talibanes.

La compensaci贸n es bastante simple: los talibanes no deber铆an permitir refugio para el Movimiento Isl谩mico de Turkest谩n Oriental (ETIM) y no deber铆an interferir en Xinjiang.

El combo comercio / seguridad parece un 鈥済anar-ganar鈥 certificado. Y ni siquiera estamos hablando de acuerdos que en un futuro permitan a China colaborar con la explotaci贸n de la inmensa riqueza mineral de Afganist谩n.

Una vez m谩s, el panorama general se lee como la doble h茅lice Rusia-China 鈥 conectada con todos los 芦stans禄 de Asia Central, as铆 como con Pakist谩n- dibujando una hoja de ruta integral para Afganist谩n. En sus m煤ltiples contactos tanto con rusos como con chinos, los talibanes parecen haber entendido c贸mo sacar provecho de su papel en el 鈥淣uevo Gran Juego鈥.

El nuevo eje extendido del mal

Las t谩cticas de Imperiales de la Guerra H铆brida para contrarrestar este escenario son inevitables. En primer s铆ntoma es la reacci贸n de los medios occidentales y la proclamaci贸n de 鈥渞esistencia鈥 de la Alianza del Norte, en teor铆a dirigida por Ahmad Masoud (hijo del legendario Le贸n del Panjshir asesinado por al-Qaeda dos d铆as antes del 11 de septiembre).

Conoc铆 a Ahmad Masoud y la informaci贸n sobre su hijo no es precisamente halagadora. Sin embargo, ya es el favorito de los europeos, acaba de aparecer, en una glamorosa pose para AFP, concediendo una entrevista el estafador profesional (驴filosofo?) Bernard-Henri Levy. Paralelamente se lanzo una suerte de manifiesto publicado en varios peri贸dicos europeos, con todos los esl贸ganes acostumbrados: 鈥渢iran铆a鈥, 鈥渆sclavitud鈥, 鈥渧enganza鈥, 鈥渘aci贸n martirizada鈥, 鈥済ritos desde Kabul鈥, 鈥渘aci贸n encadenada鈥, etc.

Todo el montaje huele a t谩ctica comunicacional utilizada contra Ir谩n. El hijo de Masou y su mini-milicia est谩 completamente rodeada en las monta帽as de Panjshir y no ofrecen ninguna alternativa para casi dos tercios de la poblaci贸n afgana, cuya principal preocupaci贸n es encontrar trabajos en una econom铆a que tiene un futuro que ganar.

Ahora, despu茅s de 20 a帽os de ocupaci贸n, los analistas de la OTAN insisten que Afganist谩n nunca ha sido estrat茅gico y que incluso perdi贸 su importancia t谩ctica. Es un espect谩culo lamentable que ilustra c贸mo Europa est谩 irremediablemente subordinado a EEUU y empapada en un neocolonialismo caracter铆stico de los 鈥淲hite Men鈥.

Se espera que China sea una de las primeras potencias en reconocer formalmente el Emirato Isl谩mico de Afganist谩n, junto con Turqu铆a y, m谩s tarde, ser谩 Rusia. Y seguro Occidente levantar谩 鈥渓a llegada de un Nuevo Eje del Mal鈥: Pakist谩n-Talib谩n-China. El eje se extender谩 inevitablemente a Rusia-Ir谩n. 驴Y qu茅? Preg煤ntele al Mullah Baradar: no podr铆a importarle menos.

