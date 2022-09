–

Puede suceder que la mutua no te quiera dar la baja, a煤n cuando se trate de contingencias profesionales (enfermedad profesional o accidente de trabajo). Estamos hablando del caso en que el m茅dico de la mutua te dice que 鈥渢e derivamos a la SS鈥, como si la mutua fuera qui茅n para decidir qui茅n tiene que dar la baja. En ese caso, si te diera la baja tu 鈥渕茅dico de cabecera鈥 en vez de la mutua, ser铆a una baja por contingencias comunes y no por contingencias profesionales. Muchos dicen que es peor. 驴Ah, s铆? 驴Seguro? 驴Siempre? 驴Para qui茅n es peor? Pues resulta que en Laboro os vamos a explicar a los trabajadores que hay casos de este tipo en los que la baja por contingencias comunes podr铆a tener sus ventajas, luego le podr铆ais pasar la factura a la mutua, y quien r铆e el 煤ltimo r铆e mejor.

Hay que tener en cuenta que la sanidad p煤blica es quien te da todo el tratamiento m茅dico y quien te da el alta en las bajas por contingencias comunes, no la mutua; mientras que es la mutua quien te da el tratamiento y quien te da el alta en las bajas por contingencias profesionales. Hay trabajadores que cuentan que la mutua no solo no quiere darles de baja si no que adem谩s, cuando la consiguen, les dan de alta sin estar curados. Solo hay que ver las sentencias al respecto. Por lo que, en estos casos, al trabajador podr铆a beneficiarle m茅dicamente que le dieran la baja por contingencias comunes, aunque legalmente fuera por contingencias profesionales. Sin olvidar que en la sanidad p煤blica hay medios t茅cnicos mucho mejores que en las mutuas, adem谩s de que los mejores m茅dicos tienen el nivel acad茅mico suficiente para aprobar la oposici贸n en la sanidad p煤blica y no tener la necesidad de conformarse con cobrar mucho menos en una mutua.

Pero por otro lado, en estos casos, al trabajador le podr铆a perjudicar econ贸micamente que le dieran la baja por contingencias comunes en vez de por profesionales, porque cobrar铆a menos. Aunque solo cobrar铆a menos los primeros 20 d铆as de baja y no ser铆a mucho menos. Concretamente, por comunes no cobrar铆a los 3 primeros d铆as y cobrar铆a el 60% el resto de d铆as hasta el 20潞, mientras que por profesionales cobrar铆a un 75% todos los 20 primeros d铆as, incluyendo los 3 primeros. A partir del d铆a 21潞, cobrar铆a lo mismo por profesionales que por comunes. Hay convenios que establecen complementos por baja m茅dica; en cuyo caso las diferencias podr铆an ser mayores, pero tambi茅n menores o incluso podr铆a no haber diferencias, dependiendo del caso particular.

Por todo ello, muchos trabajadores podr铆an decidir que no les importara nada el asunto: 鈥溌縌ue la mutua me tendr铆a que dar la baja pero no quiere? Me da igual, me la da mi m茅dico aunque sea cobrando un poquito menos鈥. Pero Laboro es un sitio para chicos listos y es propio de chicos listos el aprovechar todas las posibilidades que os da la legislaci贸n como trabajadores, que es exactamente lo mismo que hacen las empresas pero a su favor.

Entre estas posibilidades est谩 solicitar la determinaci贸n de contingencias, que es uno de los procedimientos habituales que explicamos en nuestro libro 鈥Demandas por baja m茅dica鈥. Recordad que para este tipo de procedimientos no es obligatorio que contrat茅is abogado. En este procedimiento se solicita al INSS que os cambie la baja, pasando de ser una baja por contingencias comunes a una baja por contingencias profesionales. Decide el INSS y, llegado el caso, el juez; pero nunca la mutua. El 鈥渢ruco鈥 es que el plazo es de 5 a帽os a contar desde la fecha de la baja. Por lo que es legalmente posible estar de baja por contingencias comunes, disfrutando de todas las ventajas del sistema p煤blico de salud, y solicitar la determinaci贸n de contingencias profesionales despu茅s del alta m茅dica, o de que os den la incapacidad permanente. Con eso habr铆ais conseguido evitar que la mutua os hubiera podido dar de alta, que solo os habr铆a podido dar vuestro 鈥渕茅dico de cabecera鈥 bajo criterios m茅dicos y no de otro tipo.

Si os concedieran el cambio de contingencias, la SS le cobrar铆a a la mutua todos los gastos que hubiera supuesto vuestra baja, tanto los de tratamiento m茅dico como los de la prestaci贸n por baja quwe habr铆ais cobrado. Esa ser铆a la factura, por listos. Adem谩s, el cambio de contingencias podr铆a suponer que nacieran otros derechos para vosotros, que depender铆an del caso particular:

Reclamarle a la empresa, retroactivamente, el complemento por baja por contingencias profesionales si existiera en vuestro convenio. Hay muchos convenios que tienen complemento para contingencias profesionales, pero no para comunes.

Reclamarle el recargo de prestaciones a la empresa, si la baja hubiera sido por deficiencias en la prevenci贸n de riesgos laborales. Es decir, reclamarle cobrar m谩s, no solo durante la baja, sino tambi茅n durante una incapacidad permanente.

Reclamar el pago de la indemnizaci贸n por seguro de convenio, si fuera obligatorio en vuestro caso.

La mutua tambi茅n os tendr铆a que pagar las diferencias de los 20 primeros d铆as de baja, explicadas anteriormente. Pero solo si hubierais solicitado la determinaci贸n de contingencias antes de que pasaran 3 meses desde la fecha de la baja.

Si la Ley permite hacerlo, 驴por qu茅 no hacerlo? La ley tambi茅n permite que las empresas te despidan sin ninguna raz贸n demostrable pagando la indemnizaci贸n de despido improcedente. Pues eso. Sin olvidar que la determinaci贸n de contingencias no es una especie de truco ileg铆timo y menos a煤n ilegal, sino una posibilidad no solo legal sino tambi茅n m谩s que leg铆tima. Porque en todo momento estamos hablando de casos en los que la mutua habr铆a denegado injustificadamente la baja al trabajador. Casos en los que la mutua habr铆a actuado ilegalmente por su propio inter茅s econ贸mico, pas谩ndole el gasto a la SS. No olvidemos que el fondo del asunto es que las bajas por contingencias profesionales las pagan las mutuas, pero las bajas por contingencias comunes las paga la SS.

