De parte de Nodo50 April 25, 2023 102 puntos de vista

Casi todos los trabajadores creen saber aquello de que 鈥渘o te pueden despedir por denunciar鈥, 鈥渙 no te pueden despedir estando embarazada鈥, o 鈥渘o te pueden despedir estando en reducci贸n voluntaria de jornada鈥 o incluso el nuevo 鈥no te pueden despedir por estar de baja m茅dica鈥. Pero casi todos los empresaurios contraatacan con uno de sus trucos favoritos: 鈥渆s que yo no te voy a despedir por eso鈥. Por ejemplo, dicen que en la carta de despido pueden poner que llegas tarde, aunque sea mentira, y entonces te pueden echar pagando la indemnizaci贸n de despido improcedente por muy embarazada que est茅s.

Recordemos que no es lo mismo un despido nulo que un despido improcedente. El despido nulo supone la readmisi贸n obligatoria del trabajador, pag谩ndole y cotizando todo su sueldo entre despido y readmisi贸n (salarios de tramitaci贸n); pero el despido improcedente supone que la empresa puede optar por esta readmisi贸n o bien por pagar la indemnizaci贸n. Por eso el PP baj贸 la indemnizaci贸n de 45d/a帽o a 33d/a帽o en su reforma laboral de 2012, para que las empresas tuvieran m谩s f谩cil optar por la indemnizaci贸n en vez de por la readmisi贸n. O sea, para facilitar el despido y de esta forma ir bajando los salarios, que era el 煤nico objetivo de su reforma.

La mayor铆a de trabajadores prefieren la indemnizaci贸n y no volver a la empresa. Pero hay trabajadores que quieren ser readmitidos en la empresa, no solo porque los salarios de tramitaci贸n pueden ser m谩s dinero que la indemnizaci贸n, dependiendo del caso, sino sobre todo por no perder su empleo. Ya se ir谩n ellos despu茅s cuando quieran, no antes porque los echen. Sin embargo, las empresas prefieren la indemnizaci贸n en casi todos los casos, por no decir en todos; porque no solo es m谩s barata que la readmisi贸n la mayor铆a de las veces y m谩s a煤n despu茅s de la reforma del PP, sino porque adem谩s consigue el objetivo principal de echar al trabajador. Si lo quisieran readmtir porque demandara, no lo habr铆an echado antes. Por tanto, la 煤nica forma de que el trabajador obligue a la readmisi贸n es presentar demanda por despido y que sea declarado despido nulo. Con el improcedente no vale, porque entonces la empresa tiene la opci贸n entre indemnizaci贸n y readmisi贸n.

El truco empresarial de 鈥渢e despido por otra cosa鈥 solo es un intento de evitar la readmisi贸n obligatoria en caso de que el trabajador vaya a por ella en su demanda. Las empresas y sus asesor铆as pretenden que son muy listas cuando en la carta no ponen que el despido es por la causa A (embarazo, denuncia previa鈥), sino que ponen que es por la causa B (bajo rendimiento, indisciplina鈥). Creen, o pretenden que creas, que entonces eres t煤 quien tiene que probar que el despido es por A para que sea nulo. Como se supone que no vas a poder probarlo, el despido va a ser improcedente y la empresa va a optar por la indemnizaci贸n, con lo que te quedas en la calle igual aunque sea cobrando un dinerillo. Pero, como siempre decimos, es suficiente con el sentido com煤n para desmontar este cuento, sin que haga falta acudir a la legislaci贸n. Vamos con ello:

Toda carta de despido no es m谩s que una comunicaci贸n en la que la empresa te notifica dos elementos principales: los hechos y su consecuencia. Por ejemplo, una carta de despido dice que has bajado voluntariamente tu rendimiento. Ese es el primer elemento: los hechos. El segundo elemento y principal es que la empresa tambi茅n te notifica que te despide a consecuencia de esos hechos, porque el convenio y/o el ET los califican como falta muy grave. Lo que no saben u 鈥渙lvidan鈥 los ignorantes y los listillos es lo siguiente:

Si el trabajador despedido estuviera en situaci贸n de protecci贸n contra el despido (embarazo, reducci贸n voluntaria, denuncia previa a la empresa鈥) podr铆a presentar esa situaci贸n como indicio de que le despidieron precisamente por eso: por estar embarazada, por estar en reducci贸n, por haber denunciado antes鈥 O sea, indicio de violaci贸n de sus derechos fundamentales: no discriminaci贸n, indemnidad, libertad sindical鈥

Si el juez estimara el indicio, se invertir铆a la carga de la prueba. La empresa tendr铆a que aportar 鈥渦na justificaci贸n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad 鈥 (art.181 LJS).

(art.181 LJS). Si la empresa no lo probara, se declarar铆a la 鈥渘ulidad radical鈥 del despido (art.182 LJS), con condena a la readmisi贸n pagando y cotizando los salarios de tramitaci贸n y adem谩s una indemnizaci贸n adicional para el trabajador por la violaci贸n de sus derechos fundamentales.

del despido (art.182 LJS), con condena a la readmisi贸n pagando y cotizando los salarios de tramitaci贸n y adem谩s una por la violaci贸n de sus derechos fundamentales. El trabajador nada tendr铆a que temer de un posible acoso tras la readmisi贸n, porque en el peor de los casos nadie le podr铆a impedir dimitir el mismo d铆a de la readmisi贸n y a煤n as铆 tendr铆a derecho a los salarios de tramitaci贸n y a la indemnizaci贸n de derechos fundamentales. El paro acumulado lo cobrar铆a en cuanto terminara el siguiente empleo por despido o fin de contrato, o incluso por no pasar el periodo de prueba si tambi茅n hubieran pasado al menos tres meses desde la dimisi贸n.

Dicho de otra forma, el despido no debe ser declarado improcedente cuando el juez admite el indicio. O se declara nulo o se declara procedente. M谩s f谩cil todav铆a: si es improcedente se transforma en nulo. El despido tambi茅n podr铆a declararse nulo aunque la demanda no fuera de derechos fundamentales, si la situaci贸n de protecci贸n estuviera relacionada con la conciliaci贸n familiar (embarazo, reducci贸n voluntaria鈥). En esos casos el despido se presumir铆a nulo autom谩tico sin necesidad de presentar indicios de violaci贸n de derechos fundamentales. Pero demandando de esa forma solo habr铆a readmisi贸n con salarios de tramitaci贸n, sin indemnizaci贸n adicional para el trabajador.

En nuestro ejemplo hablamos de un despido por un bajo rendimiento voluntario totalmente inventado, en el que el empresario solo pretend铆a que se declarara improcedente en caso de que llegara a juicio y entonces optar por la indemnizaci贸n. Pero, curiosamente, el trabajador despedido est谩 en reducci贸n voluntaria de jornada. Como la empresa no podr铆a probar la existencia ni menos a煤n la proporcionalidad de la causa del despido, porque era falsa, el despido deber铆a declararse nulo. En conclusi贸n, el 鈥渄espido por otra cosa鈥 lo podr铆a declarar nulo el juez en sentencia si se dieran tres condiciones:

Que el trabajador estuviera en situaci贸n de protecci贸n contra el despido. Que el trabajador presentara demanda por despido, por vulneraci贸n de derechos fundamentales si no fuera una de los casos de nulo autom谩tico. Que el trabajador llegara a juicio resistiendo todas las presiones para que aceptara el despido improcedente cobrando la indemnizaci贸n, incluso rebajada, antes de juicio. Que puede que no fueran pocas presiones y/o que tambi茅n le llegaran de donde menos se lo esperara.

Aqu铆 es donde hay que tener mucho cuidado con los 鈥渟indicatos鈥, los 鈥渟indicalistos鈥 y los abogados 鈥渓aboralistos鈥. Que no sindicatos ni sindicalistas ni laboralistas. To帽i, no merece la pena ni que demandes porque la carta no dice que te hayan echado por tu embarazo. Porfirio, que t煤 tienes que probar que te han echado por haber pedido la reducci贸n de jornada. To帽i, coge el dinero, no seas tonta. Porfirio, que se est谩n perdiendo todos los casos. To帽i, que como vuelvas a la empresa te van a putear. Porfirio, coge el dinero porque soy yo quien sabe lo que te conviene a ti y lo que quieres t煤; no es porque sea lo que me conviene a m铆, quiero yo y buscaba yo desde el primer d铆a que te vi.