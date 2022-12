–

De parte de Nodo50 December 11, 2022 266 puntos de vista

En caso de faltas disciplinarias es legalmente posible que la empresa sancione al trabajador en vez de despedirlo. Pero muchos trabajadores, incluso con d茅cadas de experiencia laboral, nunca han conocido una sanci贸n ni propia ni ajena, pero s铆 despidos. Por lo que vamos a explicar en Laboro cu谩l es la realidad pr谩ctica de las sanciones en las empresas de los empresaurios hisp谩nicos.

La realidad deber铆a ser que cuando un trabajador cometiera una falta leve, se le comunicara por escrito. Cuando cometiera una falta grave, se le impusiera una sanci贸n de unos pocos d铆as de empleo y sueldo. Cuando cometiera una falta muy grave, se le impusiera una sanci贸n de muchos d铆as de empleo y sueldo. Y si la falta fuera especialmente muy grave o hubiera reiteraci贸n, se le impusiera la sanci贸n del despido disciplinario. Es decir que el despido disciplinario es tambi茅n una sanci贸n, pero la m谩s grave de todas.

Pero a los empresaurios no les suele gustar poner sanciones de empleo y sueldo, precisamente por eso, porque son de sueldo pero tambi茅n de empleo. Por eso muchos trabajadores no las han visto nunca. Durante una sanci贸n de empleo y sueldo de un mes, el trabajador no cobra ni cotiza ese mes pero tampoco trabaja ese mes. Lo que le gustar铆a al empresaurio ser铆a que existiera la posibilidad legal de sanci贸n de sueldo, pero no de empleo, o sea seguir trabajando sin cobrar. Pero no solo no existe esa posibilidad, sino que est谩 expresamente prohibida por el Estatuto de los Trabajadores. Adem谩s, cualquier trabajador puede presentar demanda por sanci贸n sin obligaci贸n de contratar abogado. Ser铆a una demanda muy sencilla, porque ser铆a la empresa la que tendr铆a toda la carga de la prueba: de la existencia de la falta, de la culpabilidad del trabajador y de la proporci贸n de la sanci贸n con esa culpabilidad. Si el trabajador ganara la demanda, la empresa tendr铆a que devolver el sueldo pero el trabajador no tendr铆a que devolver el trabajo. Por lo que el empresaurio ve este asunto de las sanciones como algo en lo que no tiene nada que ganar (el trabajador no cobra pero tampoco trabaja y sigue en la empresa) y mucho que perder (condena a devolver y cotizar el salario de los d铆as de sanci贸n).

Por todo ello, el procedimiento habitual de los empresaurios es despedir directamente al trabajador que digamos que lo hace mal sin excusa posible, que llega tarde de forma habitual, etc. Pero al 鈥渂uen trabajador鈥, que hace todo lo que le dicen aunque sea ilegal, el empresaurio empieza por echarle broncas cuando lo hace mal. Tras las broncas vienen las sanciones ilegales. No sanciones de empleo y sueldo, porque esas no le gustan a los empresaurios por lo explicado anteriormente, sino “sanciones” de quitar d铆as de vacaciones, poner peor horario, bajar el sueldo o los incentivos鈥 Todo ello ser铆a f谩cilmente impugnable judicialmente por el trabajador, pero no lo har铆a precisamente por ser un trabajador que hace todo lo que le dicen, sea legal o ilegal. Si llegara el momento en que el empresaurio diera el caso por perdido, entonces tambi茅n despedir铆a a ese “buen trabajador”.

A veces, antes del despido abren expediente al trabajador, tanto al malo como al bueno, con oportunidad de alegaciones. Pero no porque quieran darle la oportunidad de defenderse, sino sencillamente porque el convenio obliga a abrir este expediente. La decisi贸n de despido est谩 tomada de antes y el expediente es un simple parip茅. Sin olvidar que el parip茅 incluso podr铆a ser 煤til para la empresa, porque son cientos los trabajadores que presentan “alegaciones” admitiendo los hechos pero excus谩ndolos, con lo que esas alegaciones le servir铆an a la empresa como prueba de que los hechos existieron.

Que nadie saque la conclusi贸n de que los empresaurios nunca ponen sanciones de empleo y sueldo en vez de despedir. Hay casos muy t铆picos en los que s铆 que las ponen, que conocemos de sobra en Laboro gracias a que ya llevamos m谩s de 12 a帽os prestando el servicio de consultas laborales para trabajadores.

El primer caso t铆pico es sancionar a los representantes de los trabajadores. Pero ojo, no a los representantes habituales de chichinabo, sino a los verdaderos representantes de los trabajadores, que denuncian a la empresa ante Inspecci贸n de Trabajo, que le meten demandas de conflicto colectivo ante los juzgados de lo social, que informan al resto de trabajadores de sus derechos鈥 En estos casos, al empresaurio no le importar铆a que el trabajador impugnara judicialmente su sanci贸n y que tuviera que devolverle el dinero, porque el verdadero objetivo de la sanci贸n ser铆a lanzar un mensaje al resto de la plantilla: al que me joda, le jodo, y al que vote a 茅ste, le jodo.

El segundo caso t铆pico es intentar conseguir causa para un despido disciplinario gratuito. Es habitual en los trabajadores que tienen gran antig眉edad y/o cobran mucho, o cuando el empresaurio quiere deshacerse de alg煤n trabajador para vender la empresa m谩s f谩cilmente, o cuando quiere deshacerse de las mujeres u hombres que han tenido hijos y usan sus derechos de conciliaci贸n. En estos casos, el empresaurio no echa al trabajador directamente, porque habr铆a grandes posibilidades de que demandara y que el despido se declarara improcedente o incluso nulo. Lo que hace es irle poniendo sanciones peque帽as o incluso medianas. A veces por temas que la empresa siempre hab铆a tolerado anteriormente o incluso sigue tolerando al resto de trabajadores. Como las sanciones no son muy grandes y a veces incluso son solo amonestaciones por escrito, sin sanci贸n de empleo y sueldo, el trabajador no suele presentar la correspondiente demanda por sanci贸n. Pero de pronto, el empresaurio despide al trabajador, no por una falta muy grave que acabe de cometer, sino por acumulaci贸n de todas esas faltas peque帽as o medianas que le puso anteriormente y el trabajador no impugn贸. Por supuesto, eso era lo que pretend铆a el empresaurio desde antes de ponerle la primera sanci贸n, pero el trabajador no se dio cuenta. Es decir que en realidad no nace la voluntad de despedir a consecuencia de las sanciones, sino que las sanciones nacen a consecuencia de la voluntad de despedir. Un truco m谩s viejo que un paquete de Celtas, pero en estos casos siempre existir铆a la posibilidad de demanda por despido y ser铆a el juez quien determinar铆a si fue correcta y suficiente esa acumulaci贸n de faltas.

El tercer caso, aunque no es muy habitual, es poner una sanci贸n gigantesca al trabajador, incluso por faltas totalmente inventadas. Por ejemplo, un a帽o de empleo y sueldo. Y hacerlo varias veces. Esto se podr铆a hacer para perjudicar al trabajador lo m谩ximo posible: si le despidieran cobrar铆a el paro, pero con una sanci贸n no tiene derecho a cobrar el paro. Obviamente, el trabajador demandar铆a, ganar铆a y cobrar铆a el salario perdido, pero habr铆a estado sin cobrar ni salario ni paro hasta que saliera la sentencia. Incluso podr铆a suceder que la empresa no pagara e hiciera necesario que el trabajador pidiera la ejecuci贸n de la sentencia. En casos as铆 hay que recordar que las demandas tambi茅n pueden ser de tutela de derechos fundamentales, en las que se pide m谩s dinero. Pero sobre todo hay que recordar que adem谩s de la demanda por temas laborales tambi茅n se puede poner denuncia penal ya ambas cosas tambi茅n contra el empresaurio o jefecillo como personas f铆sicas; especialmente cuando sea un funcionariere o pol铆tiquillo que se crea que tira con p贸lvora ajena porque el dinero de las sanciones e indemnizaciones laborales lo ponga la Administraci贸n.