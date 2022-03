–

March 31, 2022

Resumen de la historia

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. y los estados individuales están revisando sus estadísticas de muertes por COVID, demostrando que los que dijimos que las muertes estaban sobreestimadas teníamos razón todo el tiempo.

El 14 de marzo de 2022, los CDC eliminaron 72.277 muertes por COVID, el 24% de las cuales se atribuyeron a menores de 18 años. Alegan que un “error lógico de codificación”, un algoritmo defectuoso, había contabilizado “accidentalmente” muertes que no estaban relacionadas con el COVID, como las muertes por ahogamiento y las sobredosis de drogas.

En noviembre de 2021, los CDC utilizaron las falsas estadísticas de mortalidad infantil para impulsar las inyecciones COVID para niños de 5 a 7 años.

A partir del 2 de febrero de 2022, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. ya no recoge datos sobre las hospitalizaciones y muertes por COVID-19.

Primero se exageraron las muertes con fines políticos -tanto nacionales como geopolíticos- y ahora se les resta importancia por la misma razón. Ganar las elecciones de medio mandato, a la vuelta de la esquina, sin declarar la victoria sobre el COVID-19, se pone difícil.

En los últimos dos años, se han detallado cómo se han sobrestimado las muertes por COVID-19 para crear la ilusión de que la pandemia es mucho peor de lo que realmente es.

Ahora los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y los distintos estados están revisando sus estadísticas de mortalidad, demostrando que siempre tuvimos razón. Al principio se exageraron las muertes con fines políticos, y ahora se minimizan por la misma razón.

Los CDC eliminan más de 72.000 muertes relacionadas con el COVID

Como informó The Defender (1) , el 14 de marzo de 2022, los CDC suprimieron 72.277 “muertes por COVID”, el 24% de las cuales se atribuyeron a niños menores de 18 años.(2,3). Alegando que un “error lógico de codificación”, un algoritmo defectuoso, contabilizó “accidentalmente” muertes que no estaban relacionadas con el COVID. Como informa Udumbara (4):

“Algunas de las muertes pediátricas atribuidas a COVID-19, según una búsqueda en el sistema Wonder de los CDC, incluyen muertes en las que el ahogamiento o el consumo de drogas figuraban como causa principal de la muerte”.

Mientras tanto, los CDC utilizaron las falsas estadísticas de muertes infantiles para presionar a favor de las vacunas COVID para niños de 5 a 7 años. En noviembre de 2021, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, citó estos datos para justificar la aprobación de emergencia de la inyección de Pfizer para este grupo de edad.(5)

De alguna manera se supone que debemos creer que los CDC tardaron dos años en darse cuenta de este error. Esto es sencillamente inverosímil, y The Epoch Times ha presentado una solicitud de la Ley de Libertad de Información para conocer las comunicaciones internas relacionadas con el cambio de datos.(6)

Irónicamente, el ajuste se produce después de que los artículos de comprobación de hechos “desacreditaran” las afirmaciones de que las muertes por COVID estaban sobreestimadas. Por ejemplo, a principios de marzo, Health Feedback afirmaba que “no hay pruebas de que se hayan sobrestimado las muertes relacionadas con el COVID” y que “las pruebas sugieren lo contrario”.(7) Las muertes fueron claramente sobreestimadas, no subestimadas. Este verificación de hecho fact-check no ha envejecido bien.

Los CDC se ha convertido en una agencia de propaganda

Según la Dra. Meryl Nass, miembro del Comité de Asesoramiento Científico de Children’s Health Defense, los CDC seleccionan datos para justificar sus políticas de salud pública y, cuando son descubiertos, se limitan a culpar a sus “anticuados sistemas informáticos”. En un artículo publicado el 19 de marzo de 2022, escribe (8):

“El CDC no es una agencia de salud pública. Es una agencia de propaganda pública que recopila cantidades ingentes de datos. Los CDC movilizan su enorme biblioteca de datos para crear presentaciones que apoyen las políticas de salud pública de la actual administración….

Un informe de supervisión del Senado de 2007 sobre los CDC señalaba que la agencia había gastado 106 millones de dólares en Thomas R. Harkin Global Communications (and Visitor) Thomas R. Harkin, y resumía así su informe de 115 páginas:

Un examen de cómo una agencia encargada de combatir y prevenir las enfermedades ha gastado cientos de millones de dólares de los contribuyentes en esfuerzos de prevenciones fallidas, viajes internacionales e instalaciones lujosas, pero no puede demostrar que controla las enfermedades”.

Las autoridades sanitarias dejan de informar sobre las muertes por COVID-19

Curiosamente, tres meses antes de que los CDC empezaran a cambiar sus estadísticas de mortalidad, el Departamento de Salud de los Estados Unidos dejó de recopilar datos sobre las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. El 6 de enero de 2022, el HHS anunció (9) cambios en los requisitos de notificación para los hospitales y los centros de cuidados intensivos. Las nuevas directrices, que entraron en vigor el 2 de febrero, señalan “la supresión de los campos que ya no es necesario notificar”, entre los que se encuentran “las muertes por COVID-19 del día anterior”.

¿Qué intentan ocultar? ¿Interrumpen el flujo de datos para impedir su revisión y análisis? Según algunos, los datos hospitalarios del HHS son de los mejores que tenemos en los Estados Unidos, por lo que dejar de recopilar estos datos no tiene sentido. En enero de 2021, Alex C. Madrigal, cofundador del proyecto COVID Tracking, escribió (10):

“En una serie de análisis que hemos realizado en los últimos meses, hemos llegado a una conclusión casi opuesta a la de otros medios de comunicación. Los datos de hospitalización del HHS son ahora los mejores y más granulares datos públicos disponibles sobre la pandemia”.

Un responsable federal de salud no identificado habló con un reportero de WSWS (11) y describió la decisión de dejar de informar sobre las muertes hospitalarias relacionadas con el COVID-19 como “incomprensible”. El funcionario añadió:

“Se trata del único conjunto de datos coherentes, fiables y procesables a nivel federal. El 99% de los hospitales comunican el 100% de los datos cada día. No conozco a ningún científico que quiera tener menos datos”.

Las definiciones cambiantes justifican la narrativa del COVID

Desde el comienzo de la pandemia, los cambios en las definiciones han permitido a las autoridades manipular los datos a su antojo. En la actualidad, los estados están empezando a cambiar su definición de “muerte por COVID”, lo que se traduce en una reducción de las tasas de mortalidad. En Massachusetts, por ejemplo, las muertes por COVID disminuyeron en 3.700 después de que el estado cambiara su definición para alinearse a la delCouncil of State and Territorial Epidemiologists (12).

Como informa CBS Boston (13):

“El Estado ha declarado que, en la actualidad, la definición de muerte del COVID incluye a cualquier persona cuya enfermedad figure como causa de muerte en su certificado de defunción. También incluye a cualquier persona que haya sido diagnosticada en un plazo de 60 días pero cuya enfermedad no figura como causa en el certificado de defunción. Con la nueva definición, el plazo se cambia a 30 días para las personas cuyo certificado de defunción no incluya un diagnóstico de COVID”.

Para que conste, contar a alguien que murió por cualquier causa como una muerte por COVID simplemente porque dio positivo en los 30 días anteriores a la muerte sigue siendo una forma muy inexacta de determinar el verdadero número de muertes por COVID, ya que sabemos que las pruebas de PCR tienen una tasa de falsos positivos de alrededor del 97% cuando se realizan a 35 ciclos o más (14) , como ha sido la norma desde el principio.

Los resultados de las pruebas en casa no se comunican

También se está reduciendo el número de casos. A mediados de enero de 2022, el gobierno de Biden comenzó a distribuir 500 millones de pruebas caseras de COVID entre el público estadounidense,(15) y los resultados de estas pruebas no se informan en ninguna parte.(16) Por lo tanto, el número de casos estará sesgado a la baja. Según 13NewsNow (17)

“…la falibilidad de los recuentos de casos es la razón por la que los funcionarios de salud hacen un seguimiento de muchas medidas de COVID-19, como las hospitalizaciones, las muertes y, ahora, incluso las muestras virales en las aguas residuales (18), medidas que no dependen necesariamente de que las personas acudan a hacerse pruebas o informen de los resultados que obtienen en casa.”

Y, sin embargo, el HHS ya no exige a los hospitales que informen de las muertes por COVID, que es uno de los parámetros en los que se supone que se centran los funcionarios sanitarios en lugar de hacer un seguimiento de los casos. Seamos claro, la prueba PCR fue una estafa desde el principio y no debemos prestar mucha atención a estos datos, el seguimiento de los datos de COVID ha sido fatalmente defectuoso desde el principio.

Lo que realmente intentan hacer es pasar a una vigilancia pasiva, empezando por el muestreo de aguas residuales.(19) En última instancia, el objetivo es supervisar los procesos biológicos de cada persona en tiempo real, lo que forma parte de la Cuarta Revolución Industrial transhumanista y del Gran Reinicio.

Los CDC ocultan datos

Para complicar aún más las cosas, los CDC también ocultan los datos sobre las hospitalizaciones relacionadas con el COVID y la inyección COVID. La razón aducida para no hacer públicos algunos datos es que la gente los “malinterpreta”. En otras palabras, los datos muestran que las inyecciones COVID no funcionan, y los CDC no quieren que eso se sepa.

“Los CDC han recopilado datos sobre la eficacia de los refuerzos de COVID-19, pero por alguna razón no incluyeron datos de las personas de 18 a 49 años en ninguna de sus publicaciones. Casualmente, este es también el grupo con menos probabilidades de beneficiarse de los refuerzos. Como informó en el New York Times 20, los CDC han ocultado al público los datos sobre el COVID-19 por edad, raza y estado de inyección, a pesar de que los han estado recopilando durante más de un año.”

También ha recopilado datos sobre la eficacia de las inyecciones de refuerzo de COVID-19, pero por alguna razón no incluyó datos de las personas de 18 a 49 años en ninguna de sus publicaciones. “Casualmente, este es el “grupo con menos probabilidades de beneficiarse de inyecciones adicionales”, señala el Times, y añade (21):

“Gran parte de la información no divulgada podría ayudar a los funcionarios de salud estatales y locales a orientar mejor sus esfuerzos para controlar el virus. Unos datos detallados y actualizados sobre las hospitalizaciones por edad y raza ayudarían a los funcionarios sanitarios a identificar y ayudar a las poblaciones de mayor riesgo. La información sobre las hospitalizaciones y las muertes por edad y estado de vacunación habría permitido saber si los adultos sanos necesitaban refuerzos.”

COVID ha servido a una agenda puramente política

En los últimos dos años, la pandemia ha servido para introducir una serie de cambios radicales que nunca habrían sido aceptados sin el pánico generalizado. Se ha utilizado para aplicar normas de votación ilegítimas, que parecen haber tenido un impacto en las elecciones de 2020.

Se ha utilizado para anunciar la necesidad urgente de un “Gran Reinicio” y una cuarta revolución industrial. Se ha utilizado para despojar a las personas de sus derechos humanos básicos, y para justificar políticas medioambientales radicales que darán lugar a niveles de vida más bajos.

También se ha utilizado para que la industria de las vacunas pase bruscamente de la muy cuestionable fabricación tradicional de vacunas a partir de huevos al uso de la arriesgada tecnología de transferencia de genes. Lo único para lo que no se ha utilizado la pandemia es para hacer recomendaciones que realmente mejoren la salud pública. Y en todo momento, los datos han sido manipulados para justificar lo injustificable.

Ahora parece que los datos están siendo manipulados de nuevo – esta vez para acabar artificialmente con la crisis de COVID para que la administración Biden pueda atribuirse el mérito en las próximas elecciones. Tal y como afirma una carta de Impact Research del 24 de febrero de 2022, titulada “Taking the Win Over COVID-19” (22, 23):

“Es hora de que los demócratas se atribuyan el mérito de haber puesto fin a la fase de crisis de la guerra de COVID, que señalen victorias importantes como la distribución de vacunas y la estabilidad económica a los estadounidenses, y que entren de lleno en la fase de reconstrucción que sigue a cualquier guerra. A continuación ofrecemos algunas ideas estratégicas para que los demócratas se posicionen sobre el COVID-19…”

“El posicionamiento estratégico consiste en declarar superada la fase de crisis, haciendo presión para “sentirse y actuar con más normalidad” y ponerse del lado de la gente que está agotada por el COVID y no quiere oír hablar más de él. No establecer una norma de cero COVID como “condición de victoria”, y “dejar de hablar de restricciones y del futuro desconocido que se avecina”.

“Si los demócratas siguen dando prioridad a las precauciones contra el COVID en lugar de aprender a vivir en un mundo en el que el COVID existe pero no domina, pueden pagarlo caro en noviembre”, dice la carta (24).

Es posible que el Dr. Anthony Fauci no haya recibido este memorándum, ya que señala que podemos esperar una vuelta a las restricciones de COVID en cualquier momento. En una entrevista con la CNN a mediados de marzo, dijo que “tenemos que ser flexibles” y que “si vemos un resurgimiento, tenemos que ser capaces de pivotar y volver a un grado de mitigación que esté a la altura de la situación”. No podemos decir simplemente ‘hemos terminado, seguimos adelante’”.

Basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, sorprendería que este “pivote” de vuelta al modo de crisis de COVID se produzca justo antes de las elecciones de mitad de mandato pero mientras esto – que es aplicable internacionalmente con mayor o menor similitud – sucede, el daño de la vacunación ya está hecho y, más allá de sus efectos a corto plazo (67.475 muertes y 5.083.736 efectos adversos reportados por las inyecciones covid hasta el 22 de marzo entre Europa y EE.UU.), se están empezando a ver los efectos a medio plazo tras dos años de vacunaciones masivas.

Si bien los ciudadanos aún no han tenido acceso completo a la solicitud de licencia completa de Pfizer «Comirnaty», sí tenemos acceso a la revisión del oficial médico de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA.

Este documento de revisión de 107 páginas de la FDA supuestamente contenía todo lo que la FDA creía que era importante divulgar al público de la solicitud original de Pfizer de 329.000 páginas. La revisión de la FDA señala conspicuamente «reacciones adversas graves clínicamente importantes [incluidas] anafilaxia y miocarditis/pericarditis», es decir, reacciones alérgicas graves e inflamación del corazón o del saco que contiene el corazón, respectivamente.

Del mismo modo, la vacuna «Spikevax» de Moderna recibió su Autorización de uso de emergencia a fines de 2020 y fue aprobada por completo por la FDA el 31 de enero de 2022. Después de aproximadamente un mes de tiempo para redactar su revisión de «secretos comerciales», la FDA publicó una revisión aún más ligera de 30 páginas . Al igual que la vacuna de Pfizer, hubo indicaciones claras de miocarditis y pericarditis en el estudio inicial, lo que demuestra el potencial de riesgo en el futuro.

Específicamente, la revisión establece: “La vigilancia de seguridad posterior a la autorización ha identificado riesgos graves de miocarditis y pericarditis, particularmente dentro de los 7 días posteriores a la segunda dosis de la vacuna Moderna COVID-19. El riesgo observado es mayor en hombres menores de 40 años que en mujeres y hombres mayores. El riesgo observado es más alto en hombres de 18 a 24 años de edad… Se ha identificado un mayor riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS, por sus siglas en inglés) después de la administración de vacunas contra el COVID-19 vectorizadas con adenovirus”.

En pocas palabras: la FDA, los Centros para el Control de Enfermedades, Pfizer y Moderna sabían sobre los riesgos de miocarditis y pericarditis de las vacunas de ARNm desde el primer día, pero no hicieron advertencias formales a los ciudadanos en forma de recomendar cambios en las etiquetas o cualquier otra advertencia, como informes para advertir a los médicos, farmacéuticos o al público.

Seguridad de los medicamentos 101

La educación básica sobre la seguridad de los medicamentos estipula que cuando aparece algún riesgo en estudios iniciales pequeños, preliminares, altamente controlados y patrocinados por el fabricante con sujetos especialmente seleccionados por el patrocinador , existe un potencial significativo que se traduciría en que muchas personas corren ese riesgo cuando ese mismo medicamento se administra a, digamos, gran parte del planeta. En otras palabras, según los propios protocolos de revisión de medicamentos, es importante prestar especial atención a los eventos adversos que se manifiestan durante las primeras etapas de las pruebas de fármacos experimentales, como con la nueva tecnología de ARNm.

En condiciones normales, la responsabilidad de notificar a los consumidores y prescriptores sobre las actualizaciones en seguridad y eficacia recaería sobre los fabricantes. Pero dado que la Casa Blanca y otros gobiernos ordenaron las inyecciones contra el covid-19 para todos los trabajadores hasta que la Corte Suprema tomó medidas (todavía son obligatorias para los profesionales de la salud ), y el hecho de que Pfizer y Moderna todavía tienen un escudo de responsabilidad otorgado por el gobierno federal, el deber de la vigilancia de la seguridad debe estar legalmente bajo los auspicios de la FDA.

En la actualidad, se han producido en todo el mundo eventos adversos cardiovasculares, trombóticos y neurológicos incuestionablemente graves relacionados con las inyecciónes. El propio sistema de seguimiento de eventos adversos de la vacuna de la FDA (el Sistema de Informe de Eventos Adversos de la Vacuna, o VAERS) muestra riesgos sustanciales y graves de la vacuna, a pesar de que la FDA solo recopila aproximadamente el 10 por ciento de todos los eventos adversos.

Aún así, las instituciones y los fabricantes no están advirtiendo oficialmente sobre estos riesgos, a pesar de haber tenido acceso a esta información durante casi un año . ¿Por qué? Una explicación razonable es porque contrarrestaría la narrativa de que un sinfín de inyecciones y refuerzos es el deber “solidario”.

Está bastante claro hoy en día que existen, oficialmente, problemas tanto de seguridad como de eficacia con las vacunas y los refuerzos. ¿Dónde está la información actualizada de Covid-19 que refleja los últimos hallazgos de seguridad y eficacia en VAERS?

¿Dónde están las cartas informes «Estimado médico» de la FDA que brindan orientación de seguridad actualizada?

¿Dónde están las cartas informes de «Estimado farmacéutico» a los farmacéuticos que todavía administran miles de refuerzos a niños y otras personas jóvenes sanas a diario?

¿Por qué la FDA no recomienda el seguimiento de los síntomas para evitar más tragedias neurológicas, trombóticas o cardiovasculares inflamatorias en lugar de su propuesta de extender el intervalo de dosificación y cruzar los dedos para mitigar el riesgo (ya que no hay evidencia clínica concreta de que eso suceda)?

¿Por qué la FDA ignora a los epidemiólogos internos de seguridad de medicamentos que han declarado durante las presentaciones oficiales de la FDA que solo se necesita un único evento adverso bien documentado para justificar una investigación de señales de seguridad y una advertencia pública sobre el riesgo?

¿Por qué la FDA no exige estudios que aborden la genotoxicidad , la teratogenicidad , la oncogenicidad, el potencial de reducción de la fertilidad en hombres y mujeres, los efectos clínicos de las proteínas de pico en la sangre donada y la bioacumulación de la vacuna en los ovarios de las mujeres ? ¿Por qué la agencia no está convocando y dedicando una Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos para vigilar todos estos efectos posteriores a la comercialización y otros? ¿Por qué no se informa del contenido de las vacunas, habiendo incluso reconocido algunos países que contienen nanometales pesados, óxido de grafeno y habiendo serias evidencias de que en algunos lotes han aparecido nano-organismos sintéticos y objetos extraños?

Se les llena la boca con la ley pero cuando les interesa son los primeros en incumplirla, lo que demuestra que la ley es sólo un obstáculo para maniatar a la gente, impidiéndola hacer cosas por sí misma, porque lo realmente importante es quién tiene la fuerza, y ese es el estado y las grandes corporaciones y la están usando contra la población a nivel mundial.

La gran pregunta es ¿qué estamos haciendo al respecto?

Fuentes

Joseph Mercola, osteópata, divulgador y defensor de la Medicina Alternativa.

David Gortler, farmacólogo, farmacéutico y miembro de la FDA y de políticas de salud en el Centro de Ética y Políticas Públicas, profesor de farmacología y biotecnología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale

