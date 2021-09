29 de agosto de 2021

https://www.henrymakow.com/2021/08/robin-watson-mass-poisoning-event.html?_ga=2.266682830.1300095243.1630015034-1200194996.1627072719

Por ahora, no se equivoquen, esto es eugenesia en hipervelocidad. Porque escondido aleatoriamente en lotes de vacunas estaba el 贸xido de grafeno, una carga t贸xica que en la mayor铆a de las circunstancias resultar谩 fatal. La exposici贸n a esta sustancia produce todos los s铆ntomas del Covid. Tambi茅n se ha informado su hallazgo en hisopos nasales, mascarillas (tapabocas) y otros art铆culos. Las personas se estaban contagiando de los s铆ntomas del Covid a trav茅s de las mismas mascarillas que usaban para protegerse. Luego se amplificaba con hisopados nasales y finalmente se hac铆a terminal con la vacuna.

Rob Watson es un investigador autodidacta en Australia. Trabaj贸 como fot贸grafo profesional y m谩s tarde como consultor de im谩genes, asesorando a muchos clientes gubernamentales. Su opini贸n resumida sobre la crisis del Covid es que, por desgracia, morir谩n muchas personas. La multitud de muertes se explicar谩 como otras variantes de Covid cuando la verdadera causa es la interacci贸n de las nano part铆culas con el envenenamiento electromagn茅tico.

Por Robin Watson

(henrymakow.com)

Se han utilizado muchos actores para promover la historia del virus Covid. Proced铆an de las filas de los medios de comunicaci贸n, de las altas esferas de la medicina y de los salones sagrados de la pol铆tica. Creyeron que se les hab铆a dado una oportunidad 煤nica de triunfar en los mercados financieros y de las grandes farmac茅uticas si segu铆an el gui贸n que se les hab铆a presentado, el de arreglar (manipular) la gripe estacional.

Sin embargo, esta era s贸lo una parte de la historia, ya que detr谩s de este escenario hab铆a una agenda m谩s oscura. No creo que se hubieran apuntado al proyecto si supieran que ellos mismos y sus familias formar铆an parte de las v铆ctimas de Covid.

Sin saberlo, estaban destinados a ser prescindibles en el gran esquema de la despoblaci贸n. Se les hab铆a pedido que convencieran a sus respectivas poblaciones de que un pat贸geno totalmente nuevo estaba causando una pandemia. Este pat贸geno era, por supuesto, un brote estacional de gripe. No era f谩cil de identificar, ya que el software que separa todos los c贸digos gen茅ticos hab铆a sido corrompido (manipulado) y ahora informaba de un nuevo virus.

Algunos conf铆an y no cuestionan la tecnolog铆a. Ahora se ha demostrado que la parte 鈥渘ovedosa鈥 de la pandemia es falsa. Los investigadores han afirmado que los aislados suministrados por el CDC que supuestamente conten铆an Covid, conten铆an 煤nicamente, gripe A o B.

Esto ha sido comprobado por muchas instalaciones de investigaci贸n de alto nivel. COVID es realmente una historia de interminables mentiras, conjuntos de datos falsos, detalles corruptos en cuanto a la causa real de la muerte de un individuo, mala gesti贸n m茅dica y eugenesia deliberada de los enfermos cr铆ticos. El miedo iba a maximizar la aceptaci贸n de vacunas y as铆 lograr una matanza financiera (lograr un provecho extraordinario).

Creo que este era el plan de juego al que se apuntaron la mayor铆a de los actores, pero ahora est谩n atrapados en un profundo l铆o de asesinatos pol铆ticos de l铆deres mundiales que se negaron a participar en la estafa y la coacci贸n de acad茅micos, m茅dicos, investigadores que temen colectivamente por sus carreras, medios de vida y familias.

Por ahora, no se equivoquen, esto es eugenesia en hipervelocidad. Porque escondido aleatoriamente en lotes de vacunas estaba el 贸xido de grafeno, una carga t贸xica que en la mayor铆a de las circunstancias resultar谩 fatal. La exposici贸n a esta sustancia produce todos los s铆ntomas del Covid. Tambi茅n se ha reportado su hallazgo en hisopos nasales, mascarillas (tapabocas) y otros art铆culos. Las personas se estaban contagiando de los s铆ntomas del Covid a trav茅s de las mismas mascarillas que usaban para protegerse. Esto se amplific贸 con hisopados nasales y finalmente se hizo terminal con la vacuna.

Entonces, su toxicidad en humanos iba a ser m谩s compleja:

Ya que un ingrediente t贸xico estaba esperando para interactuar con el 贸xido de grafeno. El derribo de pacientes con obesidad o diabetes lo refleja. Estos eventos de salud son causados por la bioacumulaci贸n de di贸xido de titanio (TiO2). Se sabe que el di贸xido de titanio se autoensambla in situ con el 贸xido de grafeno.

La nano integraci贸n de estas dos sustancias, forman una matriz que s贸lo puedo describir como Nano Papel de Lija. Imag铆nese un trozo de papel de lija corriendo por sus venas. Excoriando las superficies vasculares y da帽ando las c茅lulas sangu铆neas permitiendo que pierdan part铆culas de ferritina de cada c茅lula afectada.

La p茅rdida de ferritina afecta al potencial zeta de cada gl贸bulo rojo, lo que hace que se aglomere (es decir, que forme co谩gulos), y dependiendo de d贸nde se formen los co谩gulos, se producir谩n diferentes efectos. Contexto; El potencial zeta de los gl贸bulos rojos sanos es la disposici贸n magn茅tica de las part铆culas de ferritina dentro de cada gl贸bulo. Es esencial para el transporte de ox铆geno dentro del cuerpo, y tambi茅n evita que se unan mediante una disposici贸n brillante en la que cada part铆cula de ferritina presenta una carga similar a la superficie de las c茅lulas, lo que convierte a cada gl贸bulo rojo sano en un anillo magn茅tico. Por lo tanto, todos los gl贸bulos rojos se repelen entre s铆. La coagulaci贸n puede producirse cuando muchas c茅lulas sangu铆neas est谩n da帽adas y pierden su potencial Zeta.

Esto es exactamente lo que los investigadores est谩n descubriendo. COVID se utilizar谩 como artima帽a para iniciar la Tercera Guerra Mundial 鈥 si lo permitimos Esto, en bastante poco tiempo se culpar谩 al PCC (Partido Comunista Chino).

Mientras, los verdaderos mercaderes de la muerte residen aguas arriba y en otros lugares. El culpar a China es en parte para asegurar que la pr贸xima fase del proyecto WW3 (Tercera Guerra Mundial). La mayor铆a de los chinos no son el enemigo. Son nuestros socios comerciales, nuestros amigos actuales y futuros.

S贸lo los siervos corruptos y codiciosos de Si贸n son enemigos de la humanidad. Y tengan cuidado, algunos de estos sirvientes est谩n m谩s cerca de lo que puedes imaginar.

Relacionado鈥 Robin Watson 鈥揧 la humanidad fue encerrada y cargada con Ti O 2 para maximizar el efecto del Virus

La microscop铆a electr贸nica revela la presencia de 贸xido de grafeno en las vacunas Covid

La Prueba del Papel de Lija 鈥https://www.academia.edu/s/4f727c3677

https://www.laquintacolumna.net/

Las nanopart铆culas de di贸xido de Titanio exageran la disfunci贸n de la barrera epitelial de las v铆as respiratorias inducida por el virus sincitial respiratorio

Centros de momento magn茅tico en fotocatalizadores de di贸xido de titanio cargados en escamas de 贸xido de grafeno reducido

Toxicidad de las nanopart铆culas de la familia del grafeno

Nanopart铆culas ambientales, SARS-CoV-2