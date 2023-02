–

No es una cuesti贸n de voluntad o suerte, el olvido est谩 vinculado al orden de lo burocr谩tico. No se olvida lo intenso, ni el amor, ni el asco. Nos olvidamos de los tr谩mites: el impuesto municipal, las cosas que aprendimos en la escuela, algunos cumplea帽os. Nos olvidamos del caso de una piba que hace banda que no vemos, nos olvidamos de los pibes cuando esto se vuelve trabajo. Los recuerdos son siempre selectivos. Para planificar es necesario el olvido, para poder hablar de los pibes tambi茅n. 驴C贸mo te sent谩s en una mesa de Flacso a hablar de nuevas realidades si te acord谩s de los pibes? 驴C贸mo sos el loro de moda si Marquitos sigue ah铆? 驴C贸mo escrib铆s si la risas de poxiram te persiguen? Este mundo lleno de derechos, posteos, ternura y reconocimientos necesita de capas de olvido. Cuerpos de pibas formando capas de olvido. Marchas, publicaciones, becas, palabras que se ponen de moda y despu茅s no dicen nada. Pibes muertos, perdidos, aburridos. Un mont贸n de pibitos hechos estad铆stica. Los juzgados, los ministerios, las universidades, las c谩rceles necesitan limpiarse de memoria. Olvidar, opinar, cobrar, sobreactuar. Las especialistas, las educadoras, los funcionarios olvidan. Los vigilantes tambi茅n. Cuando andas todo es memoria: fragmentada, diluida, intensa, inventada. Los trenes, las risas, los miedos, las preguntas. Los recuerdos son pura vivencia, inmediatez, manija. Despu茅s el recuerdo nos atormenta. Denuncia, desv铆a el foco, nos averg眉enza. Todo es una cuesti贸n burocr谩tica, incluso dejar de andar, dejar de recordar, dejar todo atr谩s. El olvido es la virtud de los profesionales, incluso de los que viven de la memoria.

