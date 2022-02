–

La arquitectura y la anarqu铆a pueden no parecer el binomio m谩s obvio. Pero desde que el anarquismo surgi贸 como un tipo distintivo de pol铆tica en la segunda mitad del siglo XIX, ha inspirado a innumerables comunidades alternativas.

Christiania en Copenhague, Slab City en el desierto de California, La ZAD en la campi帽a francesa y Grow Heathrow en Londres presentan formas de construcci贸n autoorganizadas. Por un lado, se incluye la rehabilitaci贸n de estructuras existentes, normalmente edificios abandonados. Por otro lado, puede significar la construcci贸n de espacios totalmente nuevos para dar cabida a la libertad individual y a cambios radicales en la organizaci贸n social.

En su esencia, el anarquismo es una pol铆tica de pensamiento y acci贸n. Y refleja el significado original de la antigua palabra griega anarkhi que significa 芦la ausencia de gobierno禄. Todas las formas de anarquismo se basan en la autoorganizaci贸n o el gobierno desde abajo. El anarquismo, que a menudo parte de un escepticismo radical respecto a las autoridades que no rinden cuentas, favorece la organizaci贸n de abajo a arriba en lugar de la jerarqu铆a. No se trata de desorden, sino de un orden diferente, basado en los principios de autonom铆a, asociaci贸n voluntaria, autoorganizaci贸n, ayuda mutua y democracia directa.

Por ejemplo, en Christiania, una comunidad intencional y comunal de unos 850 a 1.000 residentes que se estableci贸 en 1971, los residentes ocuparon los primeros edificios militares abandonados y los convirtieron en casas comunales. Con el tiempo, otros construyeron sus propias casas en una extraordinaria diversidad de estilos y materiales que sobreviven hasta nuestros d铆as. Incluso los proyectos anarquistas temporales, como los campamentos de protesta de la d茅cada de 1980 en Greenham Common (Berkshire) y las ocupaciones m谩s recientes de la Rebeli贸n de la Extinci贸n en Londres, requieren la construcci贸n de refugios improvisados e infraestructuras b谩sicas.

Semillas que pueden crecer

En mi nuevo libro, Arquitectura y anarquismo: construir sin autoridad, analizo c贸mo los proyectos de construcci贸n anarquistas suelen ser objeto de las autoridades por considerarlos ilegales. Y como resultado, se produce un efecto domin贸 que convierte a las personas que se autoconstruyen en algo 芦excepcional禄, impulsadas por deseos que son simplemente ajenos al resto de nosotros.

Pero eso, creo, hace que no se entienda la pol铆tica anarquista que hay detr谩s de esos proyectos. Tampoco reconoce que estos principios se basan en valores que se comparten mucho m谩s ampliamente.

Por ejemplo, el difunto anarquista brit谩nico Colin Ward siempre argument贸 que los valores que sustentan el anarquismo en acci贸n estaban arraigados en cosas que todos hacemos. Le interesaba especialmente c贸mo la gente parec铆a tener un deseo innato de compartir el tiempo y el espacio sin esperar ninguna remuneraci贸n econ贸mica. Como parte de su trabajo, a menudo abarcaba temas cotidianos como las huertas comunitarias, los parques infantiles, las colonias de vacaciones y las cooperativas de viviendas.

Ten铆a una creencia fuerte y optimista en el anarquismo como una fuerza siempre presente pero a menudo latente en la vida social que simplemente necesitaba ser alimentada para crecer. Ward abog贸 por una forma de construcci贸n centrada en el cambio del papel de los ciudadanos, de receptores a participantes, 芦para que ellos tambi茅n tengan un papel activo禄 en la construcci贸n de ciudades y pueblos.

Algunos estudios de arquitectura recientes -por ejemplo, Assemble en el Reino Unido, Recetas Urbanas en Espa帽a y Raumlaborberlin en Alemania- han desarrollado de hecho formas de trabajo centradas casi por completo en ese modelo de participaci贸n. De hecho, en septiembre de 2019, Raumlaborberlin construy贸 una 芦Estaci贸n Utop铆a禄 en Milton Keynes, Reino Unido. Se trataba de una estructura que combinaba andamios de acero, escaleras met谩licas, toldos a rayas y ventanas recuperadas para crear un espacio de tres plantas.

En el interior, se invitaba a los visitantes a hacer sus propias sugerencias para el futuro desarrollo urbano, que luego se convert铆an en maquetas y se expon铆an. Este enfoque l煤dico -y alegre- de la participaci贸n ciudadana contrasta con las formas, a menudo crudas y deprimentes, en que se nos suele pedir que comentemos los edificios que se proyectan.

Espacios comunitarios

El a帽o pasado, el gobierno del Reino Unido public贸 su plan de recuperaci贸n tras el accidente de tr谩fico 19 para 芦reconstruir mejor禄. Con su 茅nfasis en asegurar el crecimiento econ贸mico, el informe no aborda plenamente las catastr贸ficas consecuencias medioambientales de tal enfoque.

Un enfoque diferente implicar铆a una remodelaci贸n radical de los valores que sustentan nuestra pol铆tica. Aqu铆, el anarquismo tiene mucho que aportar. Sus valores fundamentales de ayuda mutua, autoorganizaci贸n y asociaci贸n voluntaria ofrecen una noci贸n mucho m谩s hol铆stica de lo que constituye el progreso.

A nivel personal, he descubierto que los huertos urbanos son lugares donde se pueden sentir los contornos de esa revoluci贸n cotidiana. Se trata de terrenos reservados por las autoridades locales para que los residentes cultiven alimentos a cambio de un alquiler anual nominal.

Aunque nunca he conocido a nadie en mi parcela que se identifique como anarquista, las 芦semillas禄 est谩n a la vista. Las 芦semillas禄 son, en esencia, espacios comunes dentro de las ciudades. Lugares que se mantienen deliberadamente fuera del mercado y se llenan de estructuras m谩s o menos temporales, como cobertizos o invernaderos prefabricados o autoconstruidos.

Aunque no est谩 permitido construir una vivienda en un huerto (al menos en el Reino Unido), no es dif铆cil trasladar los principios subyacentes a otros terrenos de las ciudades. Cuando miro por la ventana de mi habitaci贸n los huertos que hay m谩s all谩 de mi casa, me pregunto a menudo por qu茅 no es posible reservar terrenos para otro tipo de actividades comunitarias. 驴Incluso para el alojamiento?

Es en lugares como los huertos donde se ve la radicalidad de las posibilidades alternativas. Ah铆 est谩 la esperanza de construir un futuro emancipador, inclusivo, ecol贸gico e igualitario. Esto es reconstruir para mejorar.

Fuente: https://theconversation.com/how-anarchist-architecture-could-help-us-build-back-better-after-covid-170328

Por Paul Dobraszczyk

Traducimos 茅ste art铆culo del Portugues extra铆do de: https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2022/02/08/reino-unido-como-a-arquitetura-anarquista-pode-nos-ajudar-a-reconstruir-melhor-apos-o-covid/

Ag锚ncia de Not铆cias Anarquistas

