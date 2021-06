–

La pandemia ha revelado un lado oscuro y autoritario de los “expertos”

por Matthew Crawford (licenciado en f√≠sica y filosof√≠a pol√≠tica. Es investigador principal de la University of Virginia’s Institute for Advanced Studies in Culture)

Cuando era peque√Īo, mi padre hac√≠a experimentos en casa. Cuando soplas por la parte superior de una botella de vino, ¬Ņcu√°ntos modos de vibraci√≥n hay? ¬ŅC√≥mo se consiguen las notas m√°s altas?

En otra ocasi√≥n, la cuesti√≥n investigada podr√≠a ser el “√°ngulo de reposo” de un mont√≥n de arena, como en un reloj de arena. ¬ŅDepende del tama√Īo de las part√≠culas? ¬ŅDe su forma? ¬ŅDeterminan estos factores la velocidad a la que se vac√≠a un reloj de arena?

Mi favorita fue la pregunta de qu√© t√©cnica vaciar√° m√°s r√°pido una jarra de agua. ¬ŅDeber√≠a simplemente ponerla boca abajo y dejar que el aire entre (como debe ser, para reemplazar el agua) de esa manera vacilante, glug-glug-glug, o mantenerla en un √°ngulo m√°s suave para que el vertido sea ininterrumpido? Respuesta: ponga la jarra boca abajo y h√°gala girar en√©rgicamente para crear un efecto de remolino. Esto crea un espacio hueco en el centro del flujo, donde el aire es libre de entrar. La jarra se vaciar√° muy r√°pidamente.

Mi hermana y yo, de dos y cinco años, recibimos el agradecimiento por haber entregado nuestros slinkies a la causa. Mi padre se hizo famoso por estos experimentos de "física de cocina" después de incluir tareas basadas en ellos en un libro de texto que escribió, publicado en 1968 y amado por generaciones de estudiantes de física: Berkeley Physics Course, Vol. 3 Waves.

Persigui√≥ estas investigaciones, no simplemente como un ejercicio pedag√≥gico, sino para satisfacer su propia curiosidad. Y sac√≥ tiempo para ello incluso cuando trabajaba en la frontera de la f√≠sica de part√≠culas, en el laboratorio de Louis √Ālvarez en el Lawrence Berkeley Laboratory. Esto fue bastante temprano en la transici√≥n de la pr√°ctica de la ciencia a la “gran ciencia”.

√Ālvarez gan√≥ el Premio Nobel en 1968 por su invenci√≥n y uso de la c√°mara de burbujas, un instrumento para detectar la desintegraci√≥n de part√≠culas. Era un aparato que cab√≠a c√≥modamente en una mesa. Hoy en d√≠a se puede construir una usted mismo, si lo desea. Pero en las d√©cadas siguientes los aceleradores de part√≠culas se convirtieron en enormes instalaciones (CERN, SLAC) que requer√≠an el tipo de propiedad inmobiliaria que s√≥lo los gobiernos y las grandes instituciones, de hecho los consorcios de instituciones, pueden asegurar. Los art√≠culos cient√≠ficos pasaron a tener, no un pu√Īado de autores, sino cientos. Los cient√≠ficos se convirtieron en cient√≠ficos-bur√≥cratas: actores institucionales expertos en la obtenci√≥n de subvenciones gubernamentales, la gesti√≥n de plantillas extensas y la construcci√≥n de imperios de investigaci√≥n.

Inevitablemente, un entorno así seleccionaba ciertos tipos humanos, los que encontrarían atractiva esa vida. Se requería una buena dosis de arribismo y talento político. Tales cualidades son ortogonales, digamos, a la verdad-motivo subyacente de la ciencia.

Puede imaginarse el atractivo de volver a lo básico para alguien que se sintió atraído por una carrera científica cuando la perspectiva tenía una escala más íntima. La física de cocina consiste en el puro refrescar intelectual de preguntarse sobre algo que se observa en el mundo con las propias facultades sin ayuda, y luego investigarlo. Esta es la imagen básica que tenemos de lo que es la ciencia, inmortalizada en la anécdota de Galileo subiendo a la torre inclinada de Pisa y dejando caer varios objetos para ver a qué velocidad caen.

LA CIENCIA COMO AUTORIDAD

En 1633, Galileo fue llevado ante la Inquisici√≥n por su demostraci√≥n de que la Tierra no es fija, sino que gira alrededor del Sol. Esto supuso un problema, obviamente, porque las autoridades eclesi√°sticas cre√≠an que su legitimidad se basaba en la pretensi√≥n de tener un conocimiento adecuado de la realidad, como as√≠ fue. Galileo no ten√≠a inter√©s en ser un m√°rtir y se retract√≥ para salvar su pellejo. Pero en la tradici√≥n de la Ilustraci√≥n, se dice que murmur√≥ en voz baja: “¬°pero s√≠ se mueve!”.

Esta an√©cdota ocupa un lugar destacado en la historia que contamos sobre lo que significa ser moderno. Por un lado, la ciencia con su devoci√≥n por la verdad. Por otro lado, la autoridad, ya sea eclesi√°stica o pol√≠tica. En esta historia, la “ciencia” representa una libertad de la mente que est√° intr√≠nsecamente en desacuerdo con la idea de autoridad.

La pandemia ha puesto de manifiesto una disonancia entre nuestra imagen idealizada de la ciencia, por un lado, y el trabajo que la “ciencia” est√° llamada a realizar en nuestra sociedad, por otro. Creo que la disonancia puede deberse a este desajuste entre la ciencia como actividad de la mente solitaria y la realidad institucional de la misma. La gran ciencia es fundamentalmente social en su pr√°ctica, y esto conlleva ciertas implicaciones.

En la pr√°ctica, la “ciencia politizada” es la √ļnica que existe (o, mejor dicho, la √ļnica de la que se oye hablar). Pero es precisamente la imagen apol√≠tica de la ciencia, como √°rbitro desinteresado de la realidad, lo que la convierte en un instrumento tan poderoso de la pol√≠tica. Esta contradicci√≥n ha salido a la luz. Las tendencias “anticient√≠ficas” del populismo son en gran medida una respuesta a la brecha que se ha abierto entre la pr√°ctica de la ciencia y el ideal que sustenta su autoridad. Como forma de generar conocimiento, la ciencia tiene el orgullo de ser falsable (a diferencia de la religi√≥n).

Sin embargo, ¬Ņqu√© clase de autoridad ser√≠a la que insiste en que su propia comprensi√≥n de la realidad es meramente provisional? Es de suponer que el objetivo de la autoridad es explicar la realidad y proporcionar certidumbre en un mundo incierto, en aras de la coordinaci√≥n social, incluso al precio de la simplificaci√≥n. Para cumplir con el papel que se le asigna, la ciencia debe convertirse en algo m√°s parecido a la religi√≥n.

El coro de quejas sobre el declive de la “fe en la ciencia” expone el problema casi con demasiada franqueza. Los m√°s reprobados entre nosotros son los esc√©pticos del clima, a no ser que se trate de los negadores de Covid, a los que se acusa de no obedecer a la ciencia. Si todo esto tiene un sonido medieval, deber√≠a hacernos reflexionar.

Vivimos en un r√©gimen mixto, un h√≠brido inestable de formas democr√°ticas y tecnocr√°ticas de autoridad. Hay que hacer que la ciencia y la opini√≥n popular hablen con una sola voz, en la medida de lo posible, o hay conflicto. Seg√ļn el relato oficial, intentamos armonizar el conocimiento cient√≠fico y la opini√≥n a trav√©s de la educaci√≥n. Pero en realidad, la ciencia es dif√≠cil, y hay mucho de eso. Tenemos que aceptarla sobre todo por fe. Eso vale para la mayor√≠a de los periodistas y profesores, as√≠ como para los fontaneros. La labor de conciliaci√≥n entre la ciencia y la opini√≥n p√ļblica se lleva a cabo, no mediante la educaci√≥n, sino a trav√©s de una especie de demagogia distribuida, o cientifismo. Estamos aprendiendo que √©sta no es una soluci√≥n estable al perenne problema de la autoridad que toda sociedad debe resolver.

La frase "follow the science" (hay que seguir a la ciencia) suena falsa. Esto se debe a que la ciencia no se dirige a ninguna parte. Puede iluminar varias líneas de acción, cuantificando los riesgos y especificando las compensaciones. Pero no puede tomar las decisiones necesarias por nosotros. Al pretender lo contrario, los responsables de la toma de decisiones pueden evitar asumir la responsabilidad de las decisiones que toman en nuestro nombre.

Cada vez más, la ciencia se ve obligada a actuar como autoridad. Se invoca para legitimar la transferencia de soberanía de los organismos democráticos a los tecnocráticos, y como dispositivo para aislar tales movimientos del ámbito de la contienda política.

En el √ļltimo a√Īo, un p√ļblico temeroso ha aceptado una extraordinaria ampliaci√≥n de la jurisdicci√≥n de los expertos en todos los √°mbitos de la vida. Se ha puesto de manifiesto un modelo de “gobierno por emergencia”, en el que la resistencia a estas incursiones se califica de “anticiencia”.

Pero la cuesti√≥n de la legitimidad pol√≠tica que se cierne sobre el gobierno de los expertos no es probable que desaparezca. En todo caso, se combatir√° m√°s ferozmente en los pr√≥ximos a√Īos, cuando los dirigentes de los √≥rganos de gobierno invoquen una emergencia clim√°tica que, seg√ļn se dice, exige una transformaci√≥n total de la sociedad.

NECESITAMOS SABER C√ďMO HEMOS LLEGADO HASTA AQU√ć

En The Revolt of the Public, el exanalista de inteligencia Martin Gurri rastrea las raíces de una "política de negación" que ha envuelto a las sociedades occidentales, ligada a un colapso generalizado de la autoridad en todos los ámbitos: política, periodismo, finanzas, religión, ciencia. Él echa la culpa a Internet. La autoridad siempre se ha situado en estructuras jerárquicas de conocimientos, protegidas por la acreditación y el largo aprendizaje, cuyos miembros desarrollan un "odio reflexivo hacia el intruso amateur".

Para que la autoridad sea realmente autorizada, debe reclamar un monopolio epist√©mico de alg√ļn tipo, ya sea del conocimiento sacerdotal o cient√≠fico. En el siglo XX, especialmente tras los espectaculares √©xitos del Proyecto Manhattan y el alunizaje del Apolo, se desarroll√≥ una espiral en la que el p√ļblico lleg√≥ a esperar milagros de la pericia t√©cnica (se cre√≠a que los coches voladores y las colonias lunares eran inminentes). De forma rec√≠proca, el fomento de las expectativas de utilidad social se ha normalizado en los procesos de b√ļsqueda de subvenciones y de competencia institucional que ahora son inseparables de la pr√°ctica cient√≠fica.

El sistema era sostenible, aunque de forma inc√≥moda, siempre que los inevitables fallos pudieran mantenerse fuera de escena. Esto requer√≠a un s√≥lido control, de modo que la evaluaci√≥n del rendimiento institucional fuera un asunto interno de la √©lite [la “blue-ribbon commission” (grupo de personas excepcionales designadas para investigar, estudiar o analizar una cuesti√≥n determinada; la revisi√≥n por pares)], permitiendo el desarrollo de “pactos informales de protecci√≥n mutua”, como dice Gurri. La Internet, y los medios de comunicaci√≥n social que difunden con deleite los casos de fracaso, han hecho imposible ese control. Este es el n√ļcleo del argumento, muy parsimonioso y esclarecedor, con el que Gurri explica la rebeli√≥n del p√ļblico.

una crisis de replicaci√≥n en la ciencia ha hecho desaparecer un n√ļmero preocupante de los hallazgos que antes se consideraban s√≥lidos en muchos campos. Esto ha incluido hallazgos que se encuentran en la base de programas de investigaci√≥n enteros e imperios cient√≠ficos, ahora desmoronados. Las razones de estos fracasos son fascinantes, y permiten vislumbrar el elemento humano de la pr√°ctica cient√≠fica. En los √ļltimos a√Īos,. Las razones de estos fracasos son fascinantes, y permiten vislumbrar el elemento humano de la pr√°ctica cient√≠fica.

Henry H. Bauer, profesor de qu√≠mica y exdecano de artes y ciencias de Virginia Tech, public√≥ en 2004 un art√≠culo en el que se propon√≠a describir c√≥mo se hace realmente la ciencia en el siglo XXI: es, seg√ļn √©l, fundamentalmente corporativa (en el sentido de ser colectiva).

“Queda por apreciar que la ciencia del siglo XXI es una cosa diferente a la “ciencia moderna” de los siglos XVII al XX….”

Ahora, la ciencia se organiza principalmente en torno a “monopolios del conocimiento” que excluyen las opiniones disidentes. No lo hacen como una cuesti√≥n de fracasos puntuales de apertura mental por parte de individuos celosos de su territorio, sino de forma sist√©mica.

El importantísimo proceso de revisión por pares depende del desinterés, así como de la competencia.

“Sin embargo, desde aproximadamente mediados del siglo XX, los costes de la investigaci√≥n y la necesidad de contar con equipos de especialistas que cooperen han hecho que sea cada vez m√°s dif√≠cil encontrar revisores que est√©n directamente informados y tambi√©n desinteresados; las personas verdaderamente informadas son efectivamente colegas o competidores.”

Bauer escribe que:

“Los revisores expertos tienden a sofocar la creatividad y la innovaci√≥n genuina en lugar de fomentarlas. La financiaci√≥n y la toma de decisiones centralizadas hacen que la ciencia sea m√°s burocr√°tica y menos una actividad de buscadores de la verdad independientes y motivados”. En las universidades, “la medida de los logros cient√≠ficos se convierte en la cantidad de “apoyo a la investigaci√≥n” aportada, no en la producci√≥n de conocimiento √ļtil”.

(Las administraciones de las universidades retiran un 50% est√°ndar de la parte superior de cualquier subvenci√≥n para cubrir los “costes indirectos” de apoyo a la investigaci√≥n).

Dados los recursos necesarios para llevar a cabo la gran ciencia, esta tiene que servir a alg√ļn patr√≥n institucional, ya sea comercial o gubernamental. En los √ļltimos 12 meses hemos visto a la industria farmac√©utica y su capacidad subyacente de realizaci√≥n cient√≠fica en su mejor momento. El desarrollo de las vacunas de ARNm representa un avance de verdaderas consecuencias. Esto ha ocurrido en laboratorios comerciales que se vieron temporalmente liberados de la necesidad de impresionar a los mercados financieros o de avivar la demanda de los consumidores mediante grandes infusiones de apoyo gubernamental. Esto deber√≠a hacer reflexionar al reflejo pol√≠tico de demonizar a las empresas farmac√©uticas que prevalece tanto en la izquierda como en la derecha.

Pero no se puede suponer que “el resultado final” ejerza una funci√≥n disciplinaria sobre la investigaci√≥n cient√≠fica que la alinee autom√°ticamente con el motivo de la verdad. Es notorio que las empresas farmac√©uticas han pagado a gran escala a los m√©dicos para que elogien, recomienden y prescriban sus productos, y han reclutado a investigadores para que pongan sus nombres en art√≠culos escritos por las empresas que luego se publican en revistas cient√≠ficas y profesionales. Y lo que es peor, los ensayos cl√≠nicos en cuyos resultados se basan las agencias federales para decidir si aprueban los medicamentos como seguros y eficaces suelen ser realizados o encargados por las propias empresas farmac√©uticas.

La grandeza de la gran ciencia -tanto la forma corporativa de la actividad como su necesidad de grandes recursos generados de otra manera que no sea por la propia ciencia- sit√ļa a la ciencia directamente en el mundo de las preocupaciones extracient√≠ficas. Incluyendo las preocupaciones asumidas por los grupos de presi√≥n pol√≠ticos. Si la preocupaci√≥n tiene un alto perfil, cualquier disidencia del consenso oficial puede ser peligrosa para la carrera de un investigador.

Las encuestas de opini√≥n p√ļblica suelen indicar que lo que “todo el mundo sabe” sobre alg√ļn asunto cient√≠fico, y su relaci√≥n con los intereses p√ļblicos, ser√° id√©ntico a la opini√≥n bien institucionalizada. Esto no es sorprendente, dado el papel que desempe√Īan los medios de comunicaci√≥n en la creaci√≥n de consenso. Los periodistas, que rara vez son competentes para evaluar cr√≠ticamente las declaraciones cient√≠ficas, cooperan en la propagaci√≥n de los pronunciamientos de los “c√°rteles de investigaci√≥n” autoprotegidos como ciencia.

El concepto de Bauer de un c√°rtel de investigaci√≥n, sali√≥ a la luz p√ļblica en un episodio que ocurri√≥ cinco a√Īos despu√©s de la aparici√≥n de su art√≠culo. En 2009, alguien pirate√≥ los correos electr√≥nicos de la Unidad de Investigaci√≥n del Clima de la Universidad de East Anglia, en Gran Breta√Īa, y los hizo p√ļblicos, lo que provoc√≥ el esc√°ndalo del “climategate”, en el que se revel√≥ que los cient√≠ficos que ocupaban la cima de la burocracia clim√°tica pon√≠an trabas a las solicitudes de sus datos por parte de terceros. Esto ocurri√≥ en un momento en el que muchos campos, en respuesta a sus propias crisis de replicaci√≥n, estaban adoptando la compartici√≥n de datos como norma en sus comunidades de investigaci√≥n, as√≠ como otras pr√°cticas como la comunicaci√≥n de resultados nulos y el registro previo de hip√≥tesis en foros compartidos.

El c√°rtel de la investigaci√≥n clim√°tica apost√≥ su autoridad por el proceso de revisi√≥n por pares de las revistas consideradas leg√≠timas, al que no se hab√≠an sometido los desafiantes entrometidos. Pero, como se√Īala Gurri en su tratamiento del climagate:

“Dado que el grupo controlaba en gran medida la revisi√≥n por pares para su campo, y un tema que consum√≠a los correos electr√≥nicos era c√≥mo mantener las voces disidentes fuera de las revistas y los medios de comunicaci√≥n, la afirmaci√≥n se basaba en una l√≥gica circular“.

Uno puede estar plenamente convencido de la realidad y de las nefastas consecuencias del cambio clim√°tico y, al mismo tiempo, permitirse cierta curiosidad por las presiones pol√≠ticas que afectan a la ciencia, espero. Trate de imaginar el escenario m√°s amplio cuando se convoca la IPPC (International Plant Protection Convention). Las poderosas organizaciones est√°n dotadas de personal, con resoluciones preparadas, estrategias de comunicaci√≥n en marcha, “socios globales” corporativos asegurados, grupos de trabajo interinstitucionales a la espera y canales diplom√°ticos abiertos, a la espera de recibir la buena palabra de un grupo de cient√≠ficos convocados que trabajan en comit√©.

Este no es un escenario propicio para las reservas, las salvedades o las segundas intenciones. La función del organismo es elaborar un producto: la legitimidad política.

LA TERCERA PATA: EL MORALISMO

El esc√°ndalo del climagate supuso un golpe para el IPPC y, por tanto, para los centros de poder en red a los que sirve de asentamiento cient√≠fico. Esto quiz√° haya provocado una mayor receptividad en esos centros para la llegada de una figura como Greta Thunberg, que intensifica la urgencia moral de la causa (“¬°C√≥mo os atrev√©is!”), d√°ndole un impresionante rostro humano que puede galvanizar la energ√≠a de las masas. Destaca tanto por sus conocimientos como por ser una ni√Īa, incluso m√°s joven y de aspecto m√°s fr√°gil que su edad, y por tanto una v√≠ctima-sabio ideal.

Parece haber un patr√≥n, no limitado a la ciencia-pol√≠tica del clima, en el que la energ√≠a de masas galvanizada por las celebridades (que siempre hablan con certeza) fortalece la mano de los activistas para organizar campa√Īas en las que se dice que cualquier instituci√≥n de investigaci√≥n que no disciplina a un investigador disidente est√° sirviendo como canal de “desinformaci√≥n”. La instituci√≥n se ve sometida a una especie de administraci√≥n judicial moral, para ser levantada cuando los responsables de la instituci√≥n denuncien al investigador infractor y se distancien de sus conclusiones. A continuaci√≥n, tratan de reparar el da√Īo afirmando los fines de los activistas en t√©rminos que superan las afirmaciones de las instituciones rivales.

Cuando esto se repite en diferentes √°reas del pensamiento del establishment, especialmente las que tocan los tab√ļes ideol√≥gicos, sigue una l√≥gica de escalada que restringe los tipos de indagaci√≥n que son aceptables para la investigaci√≥n apoyada por las instituciones, y los desplaza en la direcci√≥n dictada por los lobbies pol√≠ticos.

No hace falta decir que todo esto tiene lugar lejos del campo de la argumentaci√≥n cient√≠fica, pero el drama se presenta como una cuesti√≥n de restauraci√≥n de la integridad cient√≠fica. En la era de Internet, en la que los flujos de informaci√≥n son relativamente abiertos, un c√°rtel de expertos s√≥lo puede mantenerse si forma parte de un cuerpo m√°s amplio de opiniones e intereses organizados que, juntos, son capaces de dirigir una especie de raqueta de protecci√≥n moral-epist√©mica. Rec√≠procamente, los grupos de presi√≥n pol√≠ticos dependen de los organismos cient√≠ficos que est√°n dispuestos a desempe√Īar su papel.

Esto podr√≠a verse como parte de un cambio m√°s amplio dentro de las instituciones, de una cultura de la persuasi√≥n a otra en la que los decretos morales coercitivos emanan de alg√ļn lugar de arriba, dif√≠cil de localizar con precisi√≥n, pero transmitidos en el estilo √©tico de los HR (Recursos humanos,RRHH). Debilitadas por la difusi√≥n incontrolada de informaci√≥n y la consiguiente fractura de la autoridad, las instituciones que ratifican determinadas im√°genes de lo que ocurre en el mundo no deben limitarse a afirmar el monopolio del conocimiento, sino que deben imponer una moratoria a la formulaci√≥n de preguntas y a la observaci√≥n de patrones.

Los cárteles de la investigación movilizan las energías de denuncia de los activistas políticos para que se produzcan interferencias y, recíprocamente, las prioridades de las organizaciones no gubernamentales (NGO) y fundaciones activistas miden el flujo de financiación y apoyo político a los organismos de investigación, en un círculo de apoyo mutuo.

Uno de los rasgos m√°s sorprendentes de la actualidad, para cualquiera que est√© atento a la pol√≠tica, es que cada vez se gobierna m√°s mediante el dispositivo de p√°nicos que dan toda la impresi√≥n de haber sido concebidos para generar la aquiescencia de un p√ļblico que se ha vuelto esc√©ptico con respecto a las instituciones construidas sobre la base de afirmaciones de experiencia. Y esto ocurre en muchos √°mbitos. Los desaf√≠os pol√≠ticos de los forasteros, presentados con hechos y argumentos, que ofrecen una imagen de lo que ocurre en el mundo que compite con la que prevalece, no reciben la misma respuesta, sino m√°s bien una denuncia. De este modo, las amenazas epist√©micas a la autoridad institucional se convierten en conflictos morales entre gente buena y gente mala.

Es necesario explicar el contenido moral exacerbado de los pronunciamientos que son ostensiblemente técnico-expertos. He sugerido que hay dos fuentes rivales de legitimidad política, la ciencia y la opinión popular, que se reconcilian imperfectamente a través de una especie de demagogia distribuida, que podemos llamar cientificismo. Esta demagogia está distribuida en el sentido de que los centros de poder interconectados se apoyan en ella para sostenerse mutuamente.

Pero a medida que este acuerdo ha empezado a tambalearse, con la opini√≥n popular desligada de la autoridad de los expertos y nuevamente asertiva contra ella, se ha a√Īadido una tercera pata a la estructura en un esfuerzo por estabilizarla: el esplendor moral de la V√≠ctima. Apoyar a la v√≠ctima, como parecen hacer ahora todas las instituciones importantes, es detener la cr√≠tica. Esa es la esperanza, en todo caso.

En el inolvidable verano de 2020, la energ√≠a moral del antirracismo se uni√≥ a la autoridad cient√≠fica de la salud p√ļblica, y viceversa. As√≠, la “supremac√≠a blanca” era una emergencia de salud p√ļblica, lo suficientemente urgente como para dictar la suspensi√≥n de los mandatos de distanciamiento social en aras de las protestas. Entonces, ¬Ņc√≥mo se convirti√≥ la descripci√≥n de Estados Unidos como supremacista blanca en una afirmaci√≥n de apariencia cient√≠fica?

Michael Lind ha argumentado que el covid puso al descubierto una guerra de clases, no entre el trabajo y el capital, sino entre dos grupos que podrían llamarse "élites": por un lado, los propietarios de pequeñas empresas que se oponían a los cierres y, por otro, los profesionales que disfrutaban de una mayor seguridad laboral, podían trabajar desde casa y solían adoptar una posición maximalista en materia de política de higiene. Podemos añadir que, al estar en la "economía del conocimiento", los profesionales muestran naturalmente más deferencia hacia los expertos, ya que la moneda básica de la economía del conocimiento es el prestigio epistémico.

Esta divisi√≥n se ha unido al cisma preexistente que se hab√≠a organizado en torno al presidente Trump, con la poblaci√≥n clasificada en gente buena y gente mala. Para los profesionales, no solo el estatus de su alma, sino su posici√≥n y viabilidad en la econom√≠a institucional, depend√≠a de situarse de forma llamativa en el lado correcto de esa divisi√≥n. Seg√ļn el Manichaean binary (maniqueismo binario) establecido en 2016, el signo de interrogaci√≥n fundamental sobre la propia cabeza es el de la fuerza y la sinceridad de su antirracismo. Para los blancos que trabajaban en organismos t√©cnicos relacionados con la salud p√ļblica, la confluencia de las protestas de George Floyd y la pandemia parec√≠a haber presentado una oportunidad para convertir su precariedad moral sobre la cuesti√≥n de la raza en su opuesto: la autoridad moral.

M√°s de 1.200 expertos en salud, hablando como expertos en salud, firmaron una carta abierta en la que alentaban las protestas masivas como algo necesario para hacer frente a la “fuerza letal omnipresente de la supremac√≠a blanca”. Esta fuerza omnipresente es algo que est√°n especialmente cualificados para detectar por sus conocimientos cient√≠ficos. Los editoriales de revistas como The Lancet, The New England Journal of Medicine, Scientific American e incluso Nature hablan ahora el lenguaje de la Teor√≠a Cr√≠tica de la Raza, invocando el miasma invisible de la “blancura” como dispositivo explicativo, variable de control y justificaci√≥n de cualquier prescripci√≥n pol√≠tica pand√©mica con la que les parezca bien alinearse.

La ciencia es notablemente clara. Pero tambi√©n se ha inclinado hacia fines expansivos. En febrero de 2021, la revista m√©dica The Lancet convoc√≥ una Comisi√≥n sobre Pol√≠ticas P√ļblicas y Salud en la Era Trump para deplorar la politizaci√≥n de la ciencia por parte del presidente, al tiempo que instaba a presentar “propuestas dirigidas por la ciencia” que abordaran la salud p√ļblica mediante la reparaci√≥n de los descendientes de los esclavos y otras v√≠ctimas de la opresi√≥n hist√≥rica, la mejora de la discriminaci√≥n positiva y la adopci√≥n del Nuevo Pacto Verde, entre otras medidas. Ciertamente, se pueden defender estas pol√≠ticas con sinceridad, libertad y la debida consideraci√≥n. Mucha gente lo ha hecho. Pero tal vez tambi√©n se d√© el caso de que la clasificaci√≥n moral y la inseguridad resultante entre los profesionales tecn√≥cratas les hayan llevado a remitirse r√°pidamente a los activistas y a suscribir visiones m√°s grandiosas de una sociedad transformada.

El espectacular √©xito de la “salud p√ļblica” a la hora de generar una temerosa aquiescencia en la poblaci√≥n durante la pandemia ha creado una prisa por tomar todo proyecto tecnocr√°tico-progresista que tendr√≠a escasas posibilidades si se llevara a cabo democr√°ticamente, y presentarlo como una respuesta a alguna amenaza existencial. En la primera semana del gobierno de Biden, el l√≠der de la mayor√≠a del Senado inst√≥ al presidente a declarar una “emergencia clim√°tica” y a asumir poderes que le autorizaran a eludir al Congreso y gobernar por decreto ejecutivo. Ominosamente, se nos est√° preparando para “bloqueos clim√°ticos”.

Creo que tiene que ser m√°s expl√≠cito aqu√≠, en el segundo paso (donde pone “aqu√≠ ocurre un milagro”) LA SABIDUR√ćA DE ORIENTE

Las naciones occidentales han tenido durante mucho tiempo planes de contingencia para hacer frente a las pandemias, en los que las medidas de cuarentena estaban delimitadas por principios liberales: respetar la autonomía individual y evitar la coacción en la medida de lo posible. Así, eran los ya infectados y los especialmente vulnerables los que debían ser aislados, en contraposición a encerrar a las personas sanas en sus casas. China, en cambio, es un régimen autoritario que resuelve los problemas colectivos mediante un control riguroso de su población y una vigilancia omnipresente. En consecuencia, cuando la pandemia de COVID comenzó en serio, China bloqueó todas las actividades en Wuhan y otras zonas afectadas. En Occidente, simplemente se asumió que tal curso de acción no era una opción disponible.

Como dijo el epidemiólogo británico Neil Ferguson al Times el pasado diciembre:

“Es un estado comunista de partido √ļnico, dijimos. Pensamos que no podr√≠amos salirnos con la nuestra [los cierres] en Europa… y entonces lo hizo Italia. Y nos dimos cuenta de que s√≠ pod√≠amos. Hoy en d√≠a, el cierre parece inevitable“.

Así, lo que parecía imposible debido a los principios básicos de la sociedad occidental, ahora se siente no sólo posible, sino inevitable. Y esta inversión completa se produjo en el transcurso de unos pocos meses.

a diferencia de la gripe, esta tasa de mortalidad est√° tan sesgada por la edad y otros factores de riesgo, variando m√°s de mil veces entre los m√°s j√≥venes y los m√°s mayores, que la cifra global del uno por ciento puede ser enga√Īosa. En noviembre de 2020, la edad media de los muertos por Covid en Gran Breta√Īa era de 82,4 a√Īos. La aceptaci√≥n de este trato parece depender totalmente de la gravedad de la amenaza. Seguramente hay un punto de peligro m√°s all√° del cual los principios liberales se convierten en un lujo inasequible. En efecto, el covirus es una enfermedad muy grave, con una tasa de mortalidad por contagio unas diez veces superior a la de la gripe: aproximadamente el 1% de los infectados muere. Sin embargo,

La opini√≥n p√ļblica importa en Occidente mucho m√°s que en China. S√≥lo si la gente tiene suficiente miedo renunciar√° a las libertades b√°sicas en aras de la seguridad: esta es la f√≥rmula b√°sica del Leviat√°n de Hobbes. Atizar el miedo ha sido durante mucho tiempo un elemento esencial del modelo de negocio de los medios de comunicaci√≥n de masas, y esto parece estar en una trayectoria de integraci√≥n con las funciones estatales en Occidente, en una simbiosis cada vez m√°s estrecha. Mientras que el gobierno chino recurre a la coerci√≥n externa, en Occidente la coerci√≥n debe venir de dentro; desde un estado mental en el individuo. El Estado est√° nominalmente en manos de personas elegidas para servir como representantes del pueblo, por lo que no puede ser objeto de miedo. Otra cosa debe ser la fuente del miedo, por lo que el Estado puede desempe√Īar el papel de salvarnos. Pero desempe√Īar este papel requiere que el poder del Estado est√© dirigido por expertos.

Lord Sumption, jurista y miembro jubilado del Tribunal Supremo del Reino Unido, aboga por considerar que los cierres en Occidente son un cruce de una línea que no es probable que no se cruce. En una entrevista con Freddie Sayers en UnHerd, señala que, por ley, el gobierno tiene amplios poderes para actuar en caso de emergencia. A principios de 2020, la opinión pública aceptó la necesidad de una suspensión a corto plazo de las libertades básicas, suponiendo que, una vez pasada la emergencia, nosotros podríamos volver a no ser China. Pero esto es suponer una solidez de la cultura política liberal que puede no estar justificada.

“Hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer, que generalmente se acepta que no deben hacer. Y una de ellas, hasta el pasado mes de marzo, era encerrar a personas sanas en sus casas”.

Hace la observaci√≥n Burkean de que nuestro estatus como sociedad libre se basa, no en las leyes, sino en la convenci√≥n, un “instinto colectivo” sobre lo que debemos hacer, arraigado en h√°bitos de pensamiento y sentimiento que se desarrollan lentamente durante d√©cadas y siglos. Estos son fr√°giles. Es mucho m√°s f√°cil destruir una convenci√≥n que establecerla. Esto sugiere que volver a no ser China puede ser bastante dif√≠cil.

Como dice Lord Sumption:

“Cuando las libertades b√°sicas dependen de la convenci√≥n, en lugar de la ley, una vez que se rompe la convenci√≥n, se rompe el hechizo. Una vez que se llega a una posici√≥n en la que es impensable encerrar a la gente, a nivel nacional, excepto cuando alguien piensa que es una buena idea, entonces francamente ya no hay ninguna barrera en absoluto. Hemos cruzado ese umbral. Y los gobiernos no olvidan estas cosas. Creo que este es un modelo que llegar√° a ser aceptado, si no tenemos mucho cuidado, como una forma de tratar todo tipo de problemas colectivos.”

En EE.UU., al igual que en el Reino Unido, el gobierno tiene inmensos poderes.

“Lo √ļnico que nos protege del uso desp√≥tico de ese poder es un convenio que hemos decidido descartar”.

Est√° claro que ha florecido una admiraci√≥n por la gobernanza al estilo chino en lo que llamamos opini√≥n centrista, en gran parte como respuesta a los disgustos populistas de la era Trump y el Brexit. Tambi√©n est√° claro que la “Ciencia” (en contraposici√≥n a la ciencia real) est√° jugando un papel importante en esto. Al igual que otras formas de demagogia, el cientificismo presenta hechos estilizados y una imagen curada de la realidad. Al hacerlo, puede generar temores lo suficientemente fuertes como para dejar sin efecto los principios democr√°ticos.

La pandemia está ahora en retirada y las vacunas están disponibles para todos los que las quieran en la mayor parte de Estados Unidos. Pero muchas personas se niegan a abandonar sus mascarillas, como si se hubieran unido a alguna nueva orden religiosa. El amplio despliegue del miedo como instrumento de propaganda estatal ha tenido un efecto desorientador, de manera que nuestra percepción del riesgo se ha desvinculado de la realidad.

Aceptamos todo tipo de riesgos en el curso de la vida, sin pensar en ello. Elegir uno de ellos y convertirlo en objeto de intensa atenci√≥n es adoptar una perspectiva distorsionada que tiene costes reales, pagados en alg√ļn lugar m√°s all√° del borde de la propia visi√≥n de t√ļnel. Salir de esta situaci√≥n, situar los riesgos en su contexto adecuado, requiere una afirmaci√≥n de la vida, volver a centrarse en todas las actividades que merecen la pena y que elevan la existencia m√°s all√° de lo meramente vegetativo.

QUEDAR EN EVIDENCIA

Tal vez la pandemia no haya hecho más que acelerar, y dar una garantía oficial, nuestro largo deslizamiento hacia la atomización. Al desnudar nuestros rostros nos encontramos con los demás como individuos, y al hacerlo experimentamos momentos fugaces de gracia y confianza. Ocultar nuestros rostros tras las mascarillas es retirar esta invitación.

Esto tiene que ser políticamente significativo.

Tal vez sea a trav√©s de esos momentos microsc√≥picos que nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos como pueblo, ligados a un destino compartido. Eso es la solidaridad. La solidaridad, a su vez, es el mejor baluarte contra el despotismo, como se√Īal√≥ Hannah Arendt en Sobre los or√≠genes del totalitarismo. Retirarse de ese encuentro tiene ahora el sello de la buena ciudadan√≠a, es decir, de la buena higiene. Pero, ¬Ņde qu√© tipo de r√©gimen vamos a ser ciudadanos?

“Seguir a la ciencia” para minimizar ciertos riesgos mientras se ignoran otros nos absuelve de ejercer nuestro propio juicio, anclado en alg√ļn sentido de lo que hace que la vida valga la pena. Tambi√©n nos libera del reto existencial de lanzarnos a un mundo incierto con esperanza y confianza. Una sociedad incapaz de afirmar la vida y aceptar la muerte estar√° poblada por muertos vivientes, adeptos de un culto a la semivida que claman por m√°s orientaci√≥n de los expertos.

Se ha dicho que un pueblo tiene el gobierno que se merece.