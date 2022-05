–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 2, 2022 168 puntos de vista

Juan Carlos Rois



Tortuga.

Vamos a explicar una de las (muchas) modalidades de cooperaci贸n de otras administraciones y de entidades privadas con el gasto militar espa帽ol.

En este caso se trata del programa de 芦Cooperaci贸n en Investigaci贸n Cient铆fica y Desarrollo en Tecnolog铆as Estrat茅gicas禄 (COINCIDENTE en sus siglas, que tambi茅n tiene su cosa) por medio del cual el Ministerio de Defensa cofinancia programas de I+D de valor militar.

Pongan ojo al dato: cofinancia.

驴Qu茅 quiere decir esta rimbombante publicidad del papel 芦benefactor禄 del Ministerio de Defensa al subvencionar programas de I+D? Pues, sencillamente, que hay otro que pone la otra parte de la pasta.

Si tenemos en cuenta que los programas I+D que 芦cofinancia禄 defensa son programas de inter茅s para Defensa, podr铆amos decir que la coincidencia consiste en que a Defensa en realidad la 芦cofinancian禄 por la la puerta de atr谩s otras instituciones.

Se ve que para cuantificar el gasto militar opaco y disperso del ministerio de defensa no es suficiente con revisar los presupuestos anuales, ni siquiera los de los otros ministerios y organismos, porque en el desglose de gastos que 茅stos informan no nos detalla qu茅 parte de sus ayudas, subvenciones y otros apoyos tienen como destino final alimentar el gasto militar.

Tendremos tambi茅n que mirar con lupa el c煤mulo de este tipo de ayudas que otros organismos p煤blicos, fundaciones, universidades, administraciones no estatales y el sursum corda destinan a apoyar por debajo de la mesa el militarismo patrio.



Pero vayamos por pasos.

驴Qu茅 es el programa COINCIDENTE?

La Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Armamentos y Material del Ministerio de Defensa 320/38155/2022, de 11 de abril, publicada en el Bolet铆n Oficial del Ministerio de Defensa n煤mero 82, de 28 de abril de 2022, en las p谩ginas 11485 y siguientes, convoca el 芦proceso de selecci贸n de proyectos de I+D de inter茅s para Defensa susceptibles de ser incluidos en el 谩mbito del Programa de Cooperaci贸n en Investigaci贸n Cient铆fica y Desarrollo en Tecnolog铆as Estrat茅gicas (Programa Coincidente)禄.

El programa Coincidente, dice la disposici贸n en su exposici贸n de motivos 芦tiene como objetivo aprovechar las tecnolog铆as desarrolladas en el 谩mbito civil que puedan ser de aplicaci贸n en proyectos de inter茅s para el Ministerio de Defensa禄.



Su art铆culo primero explica el objeto de la subvenci贸n que Defensa destina a estos programas:

芦Se convoca proceso de selecci贸n de proyectos de I+D de inter茅s para Defensa, susceptibles de ser incluidos en el 谩mbito del Programa Coincidente, en las tem谩ticas de inter茅s para el Ministerio de Defensa (MINISDEF) que se indican en el apartado tercero. Los proyectos de I+D deben ser tendentes al desarrollo de un demostrador con funcionalidad militar y deben suponer una novedad tecnol贸gica significativa, que satisfaga una necesidad real o potencial del Ministerio de 芦Defensa禄.

De modo que ya tenemos una respuesta. Defensa se ayuda a financiar en sus intereses de idear armas por medio de la aportaci贸n mediante 芦cofinanciaci贸n禄 que obtiene de otros organismos p煤blicos y privados que a su vez obtienen financiaci贸n propia o de otras entidades para sus fines.

驴Qu茅 tipo de arma quiere promover Defensa en 2022?

Hay que acudir a un anexo V del texto, porque otra caracter铆stica de la literatura jur铆dica militar, am茅n de lo aburrido de su tem谩tica y lo plano y burocr谩tico de su prosa, es la de ser un galimat铆as de remisiones de un lado a otro del documento para aclararse o acabar de perderse en los laberintos dispositivos del texto.

Pues bien, pacientemente nos vamos al citado anexo y vemos que este a帽o es interesan tres tipos de armas:

Tecnolog铆as de sistemas de energ铆a dirigida de RF para aplicaciones de defensa, en ingl茅s, que mola m谩s al lenguaje militar (驴se han fijado que en general hacemos la guerra en ingl茅s?), Directed Energy Weapon y en siglas DEW-RF.

驴Para qu茅 narices vale esto tan rimbombante?

Pues seg煤n explican, para desarrollar armas de energ铆a dirigida de radiofrecuencia (DEW-RF) no explosivas, de forma que en el futuro sea posible desarrollar sistemas para el ataque electr贸nico, con aplicaciones tan ben茅ficas como destruir la electr贸nica del mecanismo de activaci贸n de dispositivos de electr贸nica inteligente (IED) del enemigo, provocar la detonaci贸n a distancia de dicha IED enemiga, cargarse a distancia veh铆culos suicidas del enemigo, proteger aeronaves carg谩ndose el sistema de guiado de los misiles que lancen contra ellos, neutralizar veh铆culos no tripulados, etc.

Tecnolog铆as de navegaci贸n y posicionamiento para plataformas a茅reas no tripuladas en ausencia de sistemas globales de navegaci贸n por sat茅lite (GNSS en sus siglas).

Este segundo tipo de armas servir谩n para otro de los grandes avances del humanismo: proporcionar a las plataformas a茅reas no tripuladas capacidades de navegaci贸n y posicionamiento, robustas y seguras, en entornos de ausencia de se帽al GNSS, (quiere decirse en lugares interiores, subterr谩neos o bajo el agua, donde no llega la se帽al normal y los 芦expedicionarios禄 militares no contar铆an por tanto con posicionamiento para llevar a cabo sus haza帽as.

Principalmente les interesan estos sistemas de armas para atacar espacios como:

– Entornos operativos degradados, en los que la se帽al GNSS puede no estar – Entornos urbanos, en los que se requiere una navegaci贸n exterior en presencia de elementos f铆sicos que afectan a la navegaci贸n (p. ej. edificios, elementos urbanos . . .) – Entornos confinados, como interior de edificios, t煤neles, galer铆as, etc. – Pilas de combustible para veh铆culos militares terrestres.

Bueno, en realidad esta no necesita mayor explicaci贸n. Buscan un combustible que dote de mucha autonom铆a a los tanques, blindados y dem谩s veh铆culos de hacer la guerra con los que vamos a las operaciones en el exterior.

驴C贸mo funciona el mecanismo de subvenci贸n

Debemos acudir al art铆culo 3 para saber los requisitos para tener derecho a la subvenci贸n.

a) Los proyectos pueden tener financiaci贸n previa o cualquier otro tipo de ayuda financiera por parte de organismos p煤blicos o privados.

b) Los proyectos ser谩n cofinanciados entre las entidades participantes y el Ministerio de Defensa. A este respecto Defensa financiar谩 con hasta 950.000 euros de m谩ximo por proyecto aprobado de los del grupo primero descrito antes (los Directed Energy Weapon y en siglas DEW-RF), con hasta 450.000 euros los segundos (los sistemas de navegaci贸n GNSS) y hasta 750.000 euros por los sistemas de combustible.

c) Ahora bien, Defensa puede dar otra financiaci贸n diferente si quiere, con lo cual el punto b queda un poco en entredicho.

d) En cuanto a la aportaci贸n de Defensa, podr谩 ser de hasta el 80% de lo presupuestado por cada proyecto, cuando el que lo presente sea una universidad, centro de investigaci贸n o personas f铆sicas o jur铆dicas que no tengan car谩cter empresarial, y hasta el 70% en el caso de PYMES y del 30% en el caso de grandes empresas.



驴Qu茅 quiere decir esto? Pues dos cosas.



La primera, que entre los colaboradores de este tipo de proyectos tenemos a universidades, centros de investigaci贸n p煤blicos (las principales v铆as de financiaci贸n a proyectos tecnol贸gicos de este calado son el CSIC; el CDTI con su programa 芦dual禄, la AEI con sus dos programas de apoyo a la industria militar) o privados, fundaciones, comunidades aut贸nomas, empresas y consorcios empresariales, etc.



Y la segunda, que, si Defensa pone por proyecto 950.000, 450.000 y 750.000 y esto puede suponer el 80%, el 70% o el 30%, la financiaci贸n al gasto militar por estos otros cofinanciaci贸n ser谩 de entre 237.500, 112.500 y 187.000 euros por proyecto en el caso de cofinanciaci贸n 80% – 20% , y 356.250, 168.750 y 281.250 euros por proyecto en el caso de cofinanciaci贸n 70-30%.



O, dicho de otro modo, que a Defensa le financian sus intereses de investigaci贸n en nuevos armamentos por importes de entre el 70% y el 30% seg煤n el tipo de colaboradores que elijan.

e) Las propuestas presentadas no podr谩n incluir la adquisici贸n de material por una cuant铆a superior al 40% del total del proyecto y tampoco costes superiores al 10% en concepto de gastos de gesti贸n.

f) Las propuestas presentadas podr谩n desarrollarse en un periodo m谩ximo de hasta treinta meses de duraci贸n, abarcando un m谩ximo de cuatro anualidades.

g) En los aspectos concernientes a la propiedad intelectual e industrial, el Ministerio de Defensa ostentar谩 el derecho de uso del objeto del contrato para sus propios fines.

Otros a帽os COINCIDENTE

Para entender lo que significa este apoyo al militarismo desde otros organismos de investigaci贸n podemos ver qu茅 ha pasado otros a帽os.

En 2021 se subvencionaron programas en los siguientes tipos de tecnolog铆as militares

Sistemas de almacenamiento de energ铆a el茅ctrica para altos pulsos de potencia

Nuevas soluciones tecnol贸gicas de descontaminaci贸n NRBQ

Sistemas de detecci贸n de artefactos explosivos improvisados

Rob贸tica terrestre de apoyo al combatiente a pie

En dicho a帽o se seleccionaron 12 proyectos, 9 de ellos con financiaci贸n segura y tres en reserva por si sobraban fondos.

Entre otros, los colaboradores seleccionados fueron el Instituto Tecnol贸gico de Galicia, la Universidad de Alcal谩 de Henares, la Universidad Aut贸noma de Madrid y de alguna de las industrias de defensa, como la UTE constituida por la Fundaci贸n Centro de Tecnolog铆as Aeron谩uticas (agrupa consorcio de industria militar con sede el Alava) y las empresas Supeasys SL y Edair Technologies .

As铆 aparece en la Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Armamento y Material n煤mero 320/38442/2021, de 15 de diciembre, publicada en el BOE 308, de 24 de diciembre de 2021, p谩gs., 161950 y ss.





En las convocatorias anteriores (las hay hasta 2011 a menos) hemos escogido a las de los a帽os 2020 a 2018. Defensa en este per铆odo cofinanci贸 otros tipos de armas:





Y entre las empresas y entidades agraciadas para estos inventos tan necesarios para el progreso de la humanidad tenemos, por ejemplo, grandes empresas del sector como AERTEC, AIRBUS, ASEMAT, Escribano, EVERIS; EXPAL, INDRA, Instalaza, IBATECH, Navantia, SENER, Thales, Technobit, . . .

O centros universitarios y universidades, como las Universidades de Cantabria, Granada, Polit茅cnica de C贸rdoba, Ja茅n, Polit茅cnica de Madrid, Polit茅cnica de Valencia, Salamanca, . . .

O centros de investigaci贸n como la Asociaci贸n de investigaci贸n y cooperaci贸n industrial de Andaluc铆a (vinculada a la Universidad de Sevilla), el Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya, o el Centro Tecnol贸gico de Telecomunicaciones de Galicia (fundaci贸n vinculada a las universidades gallegas), la Fundaci贸n Instituto de Hidr谩ulica ambiental de Cantabria.

As铆 como otro tipo de empresas menos conocidas vinculadas a la defensa.

驴Colaboracionismo con la preparaci贸n de la guerra?

No he podido cuantificar las cantidades con las que estos amigos de las armas han colaborado con los fines armament铆sticos de Defensa.

Por m谩s que he intentado ver qu茅 cantidades ha gastado Defensa en cada caso, no he encontrado esta informaci贸n por ning煤n sitio. Seguramente no he sabido buscar donde debo.

Podemos hacernos una idea mas bien aproximada si tenemos en cuenta que las cantidades por proyecto oscilan entre algo m谩s de un mill贸n de euros y los m谩s de 500.000 seg煤n la categor铆a del proyecto (del que estas entidades cofinancian entre el 20% y el 70% en funci贸n de su tama帽o) y anualmente salen al menos adelante 6 u 8 proyectos.

Hay constancia de financiaci贸n por este medio de gasto militar por la puerta de atr谩s para los intereses del ministerio de Defensa desde hace m谩s de 10 a帽os, lo que nos hace imagina el dinero movilizado a favor del gasto militar por este tipo de organismos no militares.

Ello nos sit煤a en otro tipo de reflexiones m谩s all谩 del papel de estas entidades en el soporte del gasto militar espa帽ol y su cuantificaci贸n.

Porque las guerras que padece la humanidad no s贸lo se mantienen porque hay armas a troche y moche y tecnolog铆as de aplicaci贸n para su fabricaci贸n y comercializaci贸n, y un buen d铆a a alguien se le ocurre hacer una guerra; sino, sobre todo, porque todo un entramado de intereses y de estrategias en las que est谩n embarcados los estados y los grandes intereses internacionales las preparan a conciencia.

La guerra se prepara y comienza tambi茅n aqu铆.

Y la preparaci贸n de la guerra tiene lugar, entre otras cosas, con la preparaci贸n constante de este tipo de investigaci贸n de inter茅s para la defensa en la que est谩n implicados estos organismos y empresas aparentemente as茅pticas y neutras, pero en realidad un componente m谩s, y no despreciable, del militarismo espa帽ol



.Bien lo saben los se帽ores de la guerra que se aprovechan y concurren a estos programas de cofinanciaci贸n de los desarrollos armament铆sticos de Defensa.



Y, referidos a las universidades y otros centros que aparentemente no participan (o no deben) de la mentalidad militarista, 驴Se paran a considerar en alg煤n momento las universidades, fundaciones, institutos tecnol贸gicos y otros actores implicados en estos programas de armamentos en la 茅tica que se esconce detr谩s de todo esto? 驴Ser谩 que les parece que es lo mismo investigar y recibir fondos para producir armas que para producir soluciones para necesidades sociales vinculadas al desarrollo humano? 驴 Se preguntan por casualidad sobre el papel que tiene nuestro propio Estado y sus aparatos militares en la preparaci贸n de la guerra global, con sus m煤ltiples guerras no medi谩ticas, pero no menos perversas y el mantenimiento de un orden global de dominaci贸n-violencia? 驴Se han puesto a analizar alguna vez lo que significa la participaci贸n espec铆fica, con sus propios sistemas de armas, del ej茅rcito espa帽ol en las m谩s de 100 operaciones de injerencia militar en las que llevamos implicados desde el a帽o 1984 hasta la fecha o las 18 que actualmente mantenemos en activo y en el uso que van a tener esos inventos que ayudan a financiar? 驴Se han preocupado por la coincidencia de su 芦cofinanciaci贸n禄 de programas de investigaci贸n militar como el 芦coincidente禄 como contribuci贸n al gasto militar y a la militarizaci贸n? 驴O se preocupan porque sus inventos tan bienintencionados van a ser, una vez contrastados y probados, producidos y comercializados por los se帽ores de la guerra? 驴No les supone ning煤n tipo de pregunta el saberse colaboracionistas con la preparaci贸n de la guerra?

Desde luego si ellos no piensan en este tipo de cosas inc贸modas, tal vez sea necesario apelar a la conciencia de quienes pueden elegir investigar en otros campos y llamarles al desacato de este tipo de investigaciones.

Y tal vez haga falta se帽alar con el dedo este colaboracionismo si queremos tener una sociedad desmilitarizada o avanzar para desmilitarizar la que tenemos.