Otra investigación escrita de forma anónima muestra cómo las empresas ucranianas de relaciones públicas han usado propaganda dirigida a saturar el internet y redes sociales rusas con mensajes que llaman a:

1- aislar económicamente a Moscú

2- y “detener la guerra”.

Detrás de su seudónimo de Korolev, el guerrero de la información ucraniano realizó una publicación en su página de Facebook (ahora privada) alardeando de que los anuncios de Facebook de su empresa lograron 30 millones de visitas en 3 días.

Han surgido varias cuentas falsas para medios de comunicación como Russia 24, enterrando la cuenta auténtica bajo una serie de impostores.

Facebook también ha marcado declaraciones de funcionarios rusos, incluido el Ministerio de Defensa, como “falsas”.

Esas revelaciones no han impedido que Facebook confíe en dicha organización para manejar su censura.

Google-Telegram

“Aquí puede encontrar enlaces

1-a los medios ucranianos que necesitan promoción,

2-cuentas de bots con nombres de usuario y contraseñas desde las cuales se enviaron a los usuarios mensajes contra la guerra y mensajes con bulos sobre el Ministerio de Defensa,

3-tesis e instrucciones específicas sobre qué publicaciones y qué audiencias abordar”, dice la investigación.

Campaña interna

, fundadora de la agencia de relaciones públicas One Philosophy [con sede en Londres], dirige otra campaña en Kiev. El perfil de LinkedIn [borrado pero recuperado Aquí ] de Popovych muestra que trabajó con el Departamento de Estado de EEUU y asesoró al expresidente. También es cofundadora y miembro de la junta del Centro de Medios de Crisis de Ucrania, un brazo de propaganda financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la National Endowment for Democracy NED, la Embajada de los Estados Unidos y la OTAN, entre muchos otros.

Campaña internacional

También enumera varios sitios web en ruso:

-Novaya Gazeta – Vinculada y supuestamente financiada por National Endowment for Democracy

Mikhail Khodorovsky y Suecia -Meduza: financiado por el gobierno de Letonia, la Fundación OAK, el magnate petrolero de la Fundación Open Society

-Holod Media – Rama de Meduza [link censusado]– alagado por PBS CNN como “medios independientes” propuso que Leningrado debería haber sido entregada a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y se ha quejado de que se les llama “quinta columna” por estar financiados por potencias occidentales.

BBC Rusia – Medios del gobierno británico

-200RF.com: un sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania que dice publicar fotos y documentos de soldados rusos capturados y muertos en acción.

Entre los canales de Telegram enumerados se encuentran:

-Radio Svoboda – órgano de propaganda fundado por la Radio Free Europe / Radio Liberty e la CIA

-Espresso TV – en gran parte propiedad de la esposa del ex miembro del parlamento ucraniano Mykola Knyazhytsky

-Censor.net – anteriormente el sitio media más grande de Ucrania, cuyo lema es “Derribar a Rusia” y cuyo propietario opera una “caterva de trolls internacionales”.

9 Operaciones de inteligencia: RLNE

Intercambio de Noticias en Idioma Ruso Mientras que las empresas de Relaciones Públicas distribuyen Contenido, las sucursales de la CIA y las Fundaciones multimillonarias dirigen a los Medios de Comunicación de los que se derivan. En el centro de esta operación se encuentra un proyecto llamado RLNE que fue producto de una red de medios de comunicación de oposición fundada en 2016 y que operan en países postsoviéticos [ la 3SI ], según reveló una investigación de la agencia de medios rusa, RIA FAN [ https://riafan.ru , cesurada, accesible via tor ].

En julio de 2021, un grupo de periodistas voló a Varsovia para recibir capacitación en medios después de que las principales autoridades médicas de Polonia los eximieran de las restricciones relacionadas con el coronavirus y las órdenes de cuarentena.

Andrey Lipsky, subdirector de redacción de Novaya Gazeta [Yuliia Fediv, directora general de Entre los seis periodistas se encontraban, subdirector de redacción de Novaya Gazeta [ hackeado y caído], y, directora general de Hromadske TV , una de las cadenas más vistas de Ucrania.

Ruth y sede en Holanda]. El multimillonario de Silicon Valley, Pierre Omidary, Los informes financieros de Hromadske demuestran que está financiado por numerosos gobiernos y fundaciones, incluida la embajada de EEUU en Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, European Endowment for Democracy NED y Free Press Unlimited [ FPU , cuya directora es Kronenburg y sede en Holanda]. El multimillonario de Silicon Valley, también participó en la creación del medio.

Hromadske recibió recientemente a un comentarista que exigió el genocidio de los rusos étnicos en el Donbass, arguyendo que está poblado por 1,5 personas “superfluas” que “deben ser exterminadas”.

“Bogdan Boutkevitch: You need to kill 1.5 million people in Donbass” 1.8.2014

El curso, realizado a puertas cerradas del 19 al 21 de julio, se tituló “Media Network 2021+” y estuvo estrechamente relacionado con Mediaset, también conocida como Russian Language News Exchange RLNE, una red fundada en 2015. El sitio web de Russian Language News Exchange está descuidado, con poca información disponible sobre sus actividades, aparentemente privadas desde la publicación de la investigación de RIA FAN.

Si bien afirma ser independiente, Russian Language News Exchange RLNE es un proyecto de Free Press Unlimited financiado por el gobierno holandés y la Comisión Europea.

Hoy en día, RLNE incluye 14 medios de comunicación que actúan como “nodos”, publicando los artículos de los demás en varios países.

Maxim Eristavi, ex reportero de Radio Free Europe [sucursal CIA] y fundador de Hromadske. En la actualidad, dirige el El video introductorio del sitio web está presentado por, ex reportero de[sucursal CIA] y fundador de Hromadske. En la actualidad, dirige el Programa de Liderazgo del Milenio en el grupo de expertos respaldado por la OTAN y la industria armamentista, el Atlantic Council [de la OTAN].

Desde sus inicios, Mediaset ha coordinado entre sucursales de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Moldavia, Rusia y Ucrania.

FPU-VIMES). Este programa creó cursos para periodistas y vio artículos del medio sacursal salvadoreño En marzo de 2021, Mediaset se expandió con el Colab Media Proyect [censurado y recuperado Aquí ] , creado a través del programa Free Press Unlimited Viable Media for Empowered Societies (). Este programa creó cursos para periodistas y vio artículos del medio sacursal salvadoreño El Faro publicados en Euroradio.fm (Bielorrusia), Coda (Georgia) y Ziarul de Garda (Moldavia).

El 4 de marzo, varios días después de que Rusia lanzara su ofensiva militar, se creó un nuevo proyecto llamado Media Lifeline Ucrania.

conferencia de emergencia por Ucrania con los cofundadores de Hromadske, Maxim Eristavi y Nataliya Gumenyuk. La reunión llamó a recaudar 2 millones de euros Al día siguiente, Free Press Unlimited realizó unapor Ucrania con los cofundadores de Hromadske, Maxim Eristavi y Nataliya Gumenyuk. La reunión llamó a recaudar 2 millones de euros para el proyecto . “Solo con apoyo externo continuo, las entidades de medios locales podrán continuar haciendo su trabajo”, pide en su página introductoria.