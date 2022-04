–

De parte de Sare Antifaxista April 10, 2022 172 puntos de vista

Hoy 10/04/2022

Dia 12 de Huelga de hambre

del refugiado Asier Guridi

驴Que pas贸 con Asier Guridi?



Asierren lagunak * E.H

https://eh.lahaine.org/como-la-propia-mafia-ique

Este escrito pretende aclarar el comportamiento de ciertos colectivos ante la situaci贸n del refugiado pol铆tico vasco ASIER GURIDI ZALO脩A, desde su detenci贸n en 2.013, hasta hoy.

Casualmente estando Asier preso en el Sebin en huelga de hambre y sed por las condiciones internas de prisi贸n, el supuesto encargado de deportados y refugiados en Venezuela se dirigi贸 a su pareja para decirle que si Asier continuaba en huelga de hambre, se le dejar铆a fuera del colectivo.

Asier, nunca, desde 2005, particip贸 en una decisi贸n del Colectivo de refugiados y deportados en Venezuela. Tampoco en la decisi贸n de condenarlo a la muerte civil sin derechos, sin identidad, sin garant铆as sin protecci贸n y sin medio de vida; cuando el Senador Espa帽ol le conmin贸 a quedarse quieto sin seguir reclamando el Asilo Pol铆tico o Estatus de Refugio, porque eso pod铆a perjudicar a algunos deportados…. 驴Ser谩n esos refugiados que reciben visitas contin煤as y peri贸dicas, que tienen un alto nivel de vida, negocios, puestos en el gobierno, chanchullos y vidorra?

Esa decisi贸n de dejar en muerte civil a Asier Guridi, probablemente fue tomada en viaje del Senador Espa帽ol I帽ako Goioaga a Venezuela, botella de ron va y botella de ron viene con alg煤n otro interesado en que Asier no pudiera regularizar su situaci贸n y la de su familia; no se cont贸 en ning煤n momento con Asier Guridi para esa decisi贸n que le fue comunicada por el Senador Espa帽ol (Senador Espa帽ol que se blind贸 con inmunidad parlamentaria para esquivar la c谩rcel que si padecieron Arantxa Zulueta; Jon Enparantza y otros鈥). Por lo tanto, la muerte civil no es cosa de ahora; que esto comenz贸 en 2014 luego de haber estado preso y quedar en libertad sin identidad jur铆dica…

Hay que recordar que se us贸 a una persona de Antzuola para difundir mentiras, bulos y manipulaciones. Dicha persona tiene una casa en Chichiriviche y viaja hasta tres veces al a帽o en periodos estivales a pasarla en grande…. Pero desconoce donde, c贸mo y en qu茅 condiciones viv铆a Asier Guridi en Venezuela. Por oscuros motivos se utiliz贸 a esta persona para difundir falsedades en una reuni贸n en el Arrano de O帽ati en 2014 con el objetivo de desactivar la solidaridad hacia el refugiado pol铆tico vasco. Igualmente, en otros sitios como Elorrio donde trabajaba en esa 茅poca difundi贸 falsedades y trat贸 de desmontar todo tipo de solidaridad. Hoy en d铆a nadie se atreve a sostener esas mentiras que dijeron en el Arrano de O帽ati; pero ya el da帽o est谩 causado; y hay un sometimiento de mucha gente a la estructura de la IAO porque, por algo tuvieron que dejar a Asier fuera del colectivo y mejor callar, mejor no opinar en ese asunto鈥

De todo ello viene la exclusi贸n y la indiferencia que actualmente padecen en el d铆a a d铆a la pareja e hijo de Asier en O帽ati; un cerco sanitario para aislarlos que dura desde que llegaron a O帽ati en 2019. Contados son quienes le preguntan c贸mo est谩 Asier y en qu茅 situaci贸n se encuentran ellos, sin poder trabajar formalmente y sin medios de hacer una vida digna… A su vez Iban padece bullyng por parte de otros ni帽os de la localidad y de su entorno escolar; calificando a su padre de terrorista y dici茅ndole cu谩ntas bombas ha colocado o cosas por el estilo…. Es un cerco sanitario que no se impuso ni a “los arrepentidos” en los a帽os 80-90, que para cuando pasaban seis meses en su localidad natal ya estaban plenamente integrados.

Mientras algunos miran por sus propios ombligos y bienestar, sus privilegios, sus negocios y su nivel de vida supremo, Asier emprend铆a el 3 de diciembre de 2021 una huelga ante el Consulado General de Espa帽a, que dej贸 cuando le fue otorgado el “Estatus de Refugio”; un Estatus de Refugio que reconoce que Asier es perseguido y que hay datos objetivos que justifican la concesi贸n de dicho documento. Este Estatus de Refugio es un gran logro y abre el camino a que otros exiliados pol铆ticos vascos puedan emprender dicho camino.

Entre tanto, Asier prosigue su lucha por salir de la muerte civil en que lo dejaron en 2014 el Senador Espa帽ol I帽ako Goioaga y compa帽铆a. Una notificaci贸n de “quedarse quieto”, sin ning煤n tipo de identidad, sin derechos, sin garant铆as, sin protecci贸n, sin modo de ganarse la vida, sin asignaci贸n econ贸mica alguna, sin poder arreglar los papeles de su hijo; ….todo ello para tranquilidad de privilegiados, due帽os de negocios y gente que tiene calidad de vida suprema!

Esa propia mafia que crea un “cerco sanitario” en el que muchos medios de comunicaci贸n locales y nacionales de Euskal Herria prefieran no mojarse y sumarse de facto a la censura sobre la huelga de hambre. Una huelga de hambre que ha hecho que lo haya llamado un periodista desde Senegal o que el peri贸dico Venezolano de mayor difusi贸n sacara la noticia de modo muy digno… Pero en Euskal Herria no, porque algunos se encargaron de difundir mentiras sobre alguien que est谩 a 7.500 km, sin saber d贸nde, en que casa, y en qu茅 condiciones viv铆a y vive! Y la verdad, no todo es Chichiriviche; hay otras realidades! Sin embargo, la difusi贸n en la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela es mucho mayor, desde las publicaciones comentadas m谩s arriba, hasta la visita que, en el d铆a de hoy domingo, 10 de Abril, ha efectuado a Asier, en el lugar donde se encuentra llevando a cabo la huelga de hambre, el peri贸dico VEA, chavista hasta la m茅dula, fundado por el propio Comandante, con la finalidad de llevar a cabo una entrevista al refugiado pol铆tico vasco. Esta entrevista se publicar谩 pr贸ximamente en ese medio.

Egunak 12 Dias

Venezuela / Caracas Asier Guridi 12 Egun Gose Greban!

sareantifaxista.blogspot.com/2022/03/el-exiliado-politico-vasco-asier-guridi.html

sareantifaxista.blogspot.com/2022/03/asier-guridi-refugiado-vasco-en.html