CÓMO LAS ELITES ROBAN A LOS POBRES

C脫MO LAS ELITES ROBAN A LOS POBRES

Corrupci贸n, manipulaci贸n de los tipos de inter茅s, especulaci贸n del mercado alimentario mundial son s贸lo algunos de los escenarios donde los que mandan manejan los hilos del dinero a su antojo en beneficio suyo, por supuesto, y en perjuicio de todos los dem谩s. La econom铆a mundial en manos de unos pocos pero perjudicando a la mayor铆a de los muchos.

El Estado es una herramienta de las elites a quienes interesa que la gente apoye mediante el nacionalismo. Porque lo convierten en una forma de recaudar dinero no solo para sus propios fines sino que tambi茅n para los de las elites. Las elites y la clase pol铆tica tienen diferentes formas de extraer dinero de las clases populares. Marx dec铆a que, el Estado, mediante el d茅ficit, era el verdadero objetivo de sus especulaciones y fuente de riqueza de las elites. Hay una doctrina capitalista que no se respeta- mercado perfecto, soberan铆a del consumidor, etc.- y colapsa actualmente y, un tipo de socialismo cuya estrategia se basa en empobrecer a la clase media (鈥渁cumulaci贸n por desposesi贸n鈥). La clase alta se hace rica no creando riqueza sino quitando la riqueza de los dem谩s. En el Capitalismo los capitalistas se hacen ricos aumentando la riqueza general, se supone. Pero en la 鈥渁cumulaci贸n por desposesi贸n鈥 no se crea riqueza general, hay una 鈥渟uma cero鈥, y los ricos aumentan su fortuna privando de su riqueza a los dem谩s (rob谩ndoles). A lo largo de la historia ha habido una guerra ideol贸gica con este tema y dijo el pol铆tico dem贸crata norteamericano William J. Brian: 鈥淣adie puede ganar honestamente un mill贸n de d贸lares鈥. La clase obrera sabe que trabajando honradamente nadie se hace rico. Hay que contar con muchos factores. En la Distribuci贸n de Pareto se dice la ley de que en muchos procesos sociales hay alguien que se hace con el 80% de todo. El 20% de la poblaci贸n m谩s rico tiene tanto dinero como el 20% m谩s pobre. Toda sociedad tiene unas reglas, y en el Capitalismo lo dif铆cil es subir y cuesta m谩s al principio y, luego, la riqueza crece exponencialmente.

La primera es la corrupci贸n y m谩s vinculada con el poder pol铆tico. En el mundo hay una gran disparidad de riqueza. El 95% de personas m谩s ricas controlan el 35% de la riqueza del mundo. M谩s de tres mil millones de personas del mundo, la mitad de la poblaci贸n planetaria, viven con menos de dos d贸lares diarios. EEUU posee un cuarto de la riqueza mundial y, todo el continente africano un 1% de la riqueza monetaria (aunque es rica en recursos naturales). Bill Gates tiene un patrimonio neto de m谩s de 50.000 millones de d贸lares, un patrimonio mayor que el de 140 pa铆ses. Hay personas sumamente acaudaladas que tienen m谩s dinero que los propios estados. Con lo que para ellos es f谩cil ir a robar a pa铆ses con contratos ama帽ados pues entran en todas partes. Dan migajas a pol铆ticos y se quedan con el grueso de los recursos de los estados. La corrupci贸n es la forma f谩cil de apropiarse del dinero de los que tienen el poder. Es mundial y el m谩s obvio sistema de apropiaci贸n de capital de los ciudadanos. La corrupci贸n impide que muchos servicios p煤blicos funcionen 贸ptimamente. La corrupci贸n es castigada con multas que suponen un 0,5% de lo robado. Lo que fomenta y es connivente con nuevos casos de corrupci贸n. Las penas de c谩rcel son todas peque帽as y no aleccionan a otros de no delinquir. En la evasi贸n de capitales se extrae en todos los pa铆ses de izquierdas y derechas cantidades de dinero como denunciaron los Pandora y Panam谩 Papers y ocurre igual, siendo el escarnio p煤blico algo m谩s disuasorio.

Otra forma, m谩s de actualidad, es la inflaci贸n. La inflaci贸n es un impuesto para las clases medias y bajas. Hay dos tipos de ahorradores. Los grandes capitales ahorran invirtiendo en empresas, acciones, deuda del Estado, etc. y salen beneficiados. Pero la gran mayor铆a de los peque帽os ahorradores no entran en el mercado. Y atesoran su dinero en el banco o en casa. Con la inflaci贸n el dinero que no se mueve pierde valor exponencialmente. Y esto es una forma en que toda la clase media y ahorradores pierden poder adquisitivo. Incluso las subidas a los funcionarios o trabajadores son inferiores al 脥ndice de Precios al Consumo. Con lo que desde hace muchos a帽os la clase trabajadora est谩 perdiendo poder adquisitivo a pesar de que sus salario crezca al ritmo del IPC. Algunos tipos de estratos sociales son m谩s afectados que otros. La clase media, funcionarios, trabajadores, etc. Pero con la inflaci贸n pierden todas las clases subalternas. El Capitalismo funciona para que los inversores logren beneficios con lo que la econom铆a tiene que crecer. Pero los trabajadores no crecen con la econom铆a y, con la inflaci贸n, los precios suben y baja el poder adquisitivo con lo que, por desposesi贸n, el beneficio se lo queda el accionista de la empresa. Bajar salarios es impopular, pero la inflaci贸n roba igual y la gente no puede culpar a nadie, ni pol铆ticos ni empresarios. Siempre gana el mismo, el banco.

La manipulaci贸n de 铆ndices es la t铆pica cosa de la que no se entera el trabajador medio. Los 铆ndices son el precio del dinero, el valor por el que se prestan dinero entre los bancos, o el inter茅s del dinero en diversos mercados. Con ingenier铆a financiera se consigue subir el precio del dinero. Suelen ser aumentos de c茅ntimos. Pero al afectar a todos los pr茅stamos de todos los bancos de un pa铆s extraen un plus de dinero que pagaba el 煤ltimo pagador (el suscriptor de una hipoteca, pr茅stamo, etc.). Los bancos pueden prestar 50 veces el dinero que no tienen con una reserva del 2%. Esto es una estafa piramidal en que se invierte el dinero y la gente de la calle no puede hacer nada.

La especulaci贸n la hay inmobiliaria, alimentaria, etc鈥 La bolsa se ha ido diversificando mediante ingenier铆as financieras. En principio, el pr茅stamo del inversor se usa para producir y, una parte del beneficio revierte en el prestador. Pero el sistema financiero se ha ido desvinculando de la econom铆a real productiva y creativamente se crean cosas extra帽as. Por ejemplo, venden antes de comprar (con empresas que van a quebrar). Se venden acciones con 10 de valor en bolsa, pero la empresa quiebra y baja el valor de la acci贸n a 2, entonces lo recompra y se gana ocho. Son herramientas en que el Capital se liquidiza, fluye por el sistema, y da vida o la recorta por los grandes fondos de inversi贸n controlando el mundo. Te puedes hacer rico gracias a la tragedia ajena. Y as铆 el rico sigue siendo rico, las elites, y, el pobre, pobre.

La manipulaci贸n de mercados es cuando los magnates gastan ingentes cantidades de dinero para ganar mucho m谩s. El trading de alta frecuencia actual es cuando la bolsa pasa a hacerse desde casa y no en su sede, y al consistir todo en algoritmos de venta y compra se programa para que lo hicieran los ordenadores las 24 horas del d铆a y no cometan errores, hasta que se crearon sistemas tan complejos y costosos que solo los financian los fondos de inversi贸n y, sus ordenadores, entraban y sal铆an del mercado tan r谩pido que ganan c茅ntimos por hacer instant谩neamente millones de operaciones. Esto evita que los peque帽os inversores puedan hacer sus operaciones, expulsando las m谩quinas a los operadores humanos. Las m谩quinas han llegado a casi la perfecci贸n en extraer dinero de los mercados financieros. Los mercados siguen l贸gicas maquinales y son imposibles para el ser humano. Todos los mercados est谩n manipulados y los grandes inversores se quedan con los ahorros de los peque帽os. Una gran jugada capitalista fue dar acciones a los obreros. El dinero lo ganan lo mismo pero, los obreros aceptan las actividades financieras no como su robo, sino como su benefactor.

Las privatizaciones del Estado cuando hay abuso de autoridad o se hace la trampa. Los pol铆ticos dejan que parte del sector p煤blico se degrade para hacer subvenciones a otros. El sistema p煤blico degradado por falta de inversi贸n funciona mal y entonces se privatiza, se vende y se gana dinero. Primero ahorra dinero y luego malvende. Gana el pol铆tico antes y despu茅s.

El endeudamiento estatal y los rescates como en Argentina son problemas sin soluci贸n que enriquecen a la elite esquilmando a los pueblos. El Neoliberalismo dice que el mercado se autoregula y solo quedan en pie las empresas m谩s eficaces, pero los bancos sist茅micos son rescatados cuando caen socializ谩ndolas p茅rdidas econ贸micas y privatizando los beneficios. Es todo un gran chantaje entre estados. No se puede dejar caer a un pa铆s. Hay pa铆ses quebrados por sus dirigentes, primero en Latinoam茅rica y luego en Europa, y pa铆ses endeudados que tienen que pagar las generaciones futuras. La deuda mundial ha crecido tanto que es impagable. Todo el sistema econ贸mico financiero del mundo es un sistema interelacionado y cuando hay un impago puede destruir todo el esquema. Al rescatarse un pa铆s por hacerle imposible el impago sus pol铆ticas implementan pol铆ticas antipopulares de austeridad.

