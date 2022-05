–

De parte de Indymedia Argentina May 12, 2022 185 puntos de vista

Estados Unidos est谩 a pocos d铆as de perder su hist贸rica protecci贸n federal al derecho al aborto legal. Detr谩s de la ret贸rica feminista de sus megaempresas se esconde el dinero que estas compa帽铆as destinan a los pol铆ticos ultraconservadores.

Por Judd Legum y Rebecca Crosby, Popular Information.

Un borrador interno de la Corte Suprema de Estados Unidos, publicado por Politico el lunes 2, indica que el m谩ximo tribunal anular铆a la jurisprudencia sentada por el c茅lebre caso Roe versus Wade, lo que eliminar谩 las protecciones constitucionales para el aborto legal, que han estado vigentes en ese pa铆s durante 48 a帽os. 鈥淟a sentencia de Roe versus Wade estaba terriblemente equivocada desde un comienzo鈥, escribe en el borrador filtrado el juez Samuel Alito. Seg煤n los informes, la posici贸n de Alito cuenta con el apoyo de otros cuatro jueces conservadores del tribunal. El grupo incluye a tres jueces designados recientemente por el expresidente Donald Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Es t茅cnicamente posible que uno o m谩s de estos jueces cambien de opini贸n antes de que se publique oficialmente la decisi贸n. Pero parece muy probable que las protecciones federales para el aborto legal se evaporen en unas semanas. Dieciocho estados estadounidenses ya tienen preparadas leyes que en la pr谩ctica prohibir谩n el aborto en todos los casos tan pronto como Roe sea revocado (aunque algunos de estos estados tienen excepciones por violaci贸n, incesto o la vida de la madre). Otros cuatro estados prohibir谩n el aborto despu茅s de las seis semanas: antes, incluso, de que muchas mujeres sepan que est谩n embarazadas.

Las fuerzas contrarias al aborto legal han estado presionando para lograr este resultado desde el momento mismo en que se zanj贸 el caso Roe versus Wade, en 1973. Pero el esfuerzo ha cobrado un impulso significativo desde 2016, con la elecci贸n de Trump. Requiri贸 de la acumulaci贸n y el ejercicio de poder tanto a escala federal como estatal, con tres objetivos claros.

1. El control republicano del senado

Despu茅s de que el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia muriera en febrero de 2016, el l铆der de la mayor铆a en la C谩mara Alta, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se neg贸 a permitir que el Senado considerara siquiera el candidato a reemplazar a Scalia, elegido por el entonces presidente, Barack Obama, a pesar de que a Obama le quedaba casi un a帽o de mandato. Sin embargo, despu茅s de que Trump fuera elegido en 2016, McConnell modific贸 las reglas obstruccionistas de la c谩mara para aprobar la nominaci贸n de Gorsuch y Kavanaugh, y, aunque la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg muri贸 pocas semanas antes de que Trump perdiera su reelecci贸n, McConnell forz贸 la nominaci贸n de la ultraconservadora Coney Barrett como reemplazo de Bader Ginsburg. Lo cierto es que ninguna de estas nominaciones hubiera sido posible sin el control republicano del Senado, y el grupo m谩s importante involucrado en asesorar y financiar la elecci贸n de candidatos republicanos para ese 贸rgano es el Comit茅 Senatorial Republicano Nacional (NRSC, por sus siglas en ingl茅s).

2. El control republicano de las legislaturas estatales

Animadas por este nombramiento en la Corte Suprema de magistrados que eran abiertamente hostiles a la jurisprudencia sentada por Roe versus Wade, las legislaturas estatales controladas por pol铆ticos contrarios al aborto legal se dedicaron a aprobar prohibiciones a nivel estatal. El grupo m谩s importante involucrado en asesorar y financiar la elecci贸n de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es el Comit茅 de Liderazgo Estatal Republicano (RSLC, por sus siglas en ingl茅s).

3. El control republicano de las gobernaciones

No es suficiente que las legislaturas estatales aprueben la prohibici贸n del aborto. Necesitan un gobernador contrario al aborto legal que convierta esas prohibiciones en ley. El grupo m谩s importante involucrado en asesorar y financiar la elecci贸n de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es la Asociaci贸n de Gobernadores Republicanos (RGA, por sus siglas en ingl茅s).

Acumular tanto poder no es f谩cil y, en Estados Unidos, es tremendamente caro. Pero las fuerzas contrarias al aborto legal tuvieron un aliado fundamental: las grandes empresas. Un an谩lisis de Popular Information sobre donaciones pol铆ticas corporativas encontr贸 que 13 empresas importantes han donado m谩s de 15 millones de d贸lares al NRSC, el RSLC y la RGA desde 2016.

Esta cifra es apenas una peque帽铆sima muestra del papel que las grandes empresas estadounidenses han desempe帽ado para poner fin a las protecciones constitucionales al derecho al aborto. Primero, solo incluye a 13 grandes compa帽铆as e, incluso dentro de ese reducido grupo, no incluye las contribuciones PAC (sigla de Comit茅 de Acci贸n Pol铆tica, en espa帽ol), que se donan directamente a las campa帽as individuales de los pol铆ticos. No incluye tampoco dinero donado al NRSC, el RSLC y la RGA por c谩maras empresariales. Tambi茅n excluye el apoyo empresarial a organizaciones sin fines de lucro contrarias al aborto legal, como la Heritage Foundation y la Federalist Society, porque esas contribuciones no est谩n obligadas por la ley a ser de naturaleza p煤blica.

Pero esta cifra limitada deja en claro el papel central del dinero de las grandes empresas en la reversi贸n inminente de Roe versus Wade, incluido el dinero de muchas corporaciones que dicen ser campeonas de los derechos y la igualdad de las mujeres, como las que aparecen en la siguiente lista.

Amazon: El CEO de Amazon, Andy Jassy, afirma que la compa帽铆a promueve 鈥渓a igualdad de g茅nero y el empoderamiento en el lugar de trabajo, el mercado y las comunidades鈥. El lunes, Amazon anunci贸 que 鈥減agar谩 anualmente [a sus empleados] hasta 4 mil d贸lares en gastos de viaje por tratamientos m茅dicos que no impliquen riesgo de vida, incluidos abortos鈥. La asignaci贸n se aplicar谩 鈥渟i una operaci贸n no est谩 disponible en un radio de 160 quil贸metros de la casa de un empleado鈥. Pero desde 2016, Amazon ha donado 974.718 d贸lares a comit茅s pol铆ticos contrarios al aborto legal, incluidos 75 mil al NRSC, 789.718 a la RGA y 110 mil al RSLC.

AT&T: En el Informe de Diversidad, Igualdad e Inclusi贸n 2020 de AT&T, su CEO, John Stankey, dijo que uno de los 鈥渧alores centrales鈥 de la compa帽铆a es 鈥渓a equidad de g茅nero y el empoderamiento de las mujeres鈥. El 26 de agosto, AT&T celebr贸 el D铆a de la Igualdad de la Mujer, diciendo que era 鈥渦n d铆a para reflexionar sobre los muchos desaf铆os que a煤n enfrentan las mujeres en nuestra sociedad para lograr la equidad鈥. La compa帽铆a dijo p煤blicamente que 鈥渓as mujeres empoderadas son claves para el 茅xito de sus comunidades鈥. Pero, desde 2016, AT&T ha donado 1.472.827 d贸lares a comit茅s pol铆ticos contrarios al aborto legal, incluidos 330 mil al NRSC, 984.827 a la RGA y 158 mil al RSLC. AT&T tambi茅n ha sido uno de los principales donantes PAC de pol铆ticos estatales individuales que impulsan la prohibici贸n del aborto.

Citi: La compa帽铆a financiera dice que 鈥渆st谩 tomando medidas para promover la equidad de g茅nero dentro de sus oficinas y en las comunidades de todo el mundo鈥. En un informe de 2017, Citi dijo que uno de los obst谩culos que frenan a las mujeres en la econom铆a son las 鈥渞estricciones a sus derechos reproductivos鈥. La compa帽铆a dice querer crear un mundo donde 鈥渓os derechos de las mujeres sean reconocidos y las mujeres est茅n empoderadas para ser participantes libres e iguales en una econom铆a global robusta, sostenible e inclusiva鈥. En marzo, Citi anunci贸 que 鈥渃ubrir铆a los costos de viaje de los miembros del personal radicado en Estados Unidos que tienen que viajar fuera de su estado de origen para practicarse un aborto鈥. Pero, desde 2016, Citi ha donado 685 mil d贸lares a comit茅s pol铆ticos contrarios al aborto legal, incluidos 90 mil al NRSC y 595 mil al RSLC.

Coca-Cola: La empresa dice que 鈥渆xiste evidencia abrumadora de que lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres tiene amplios efectos buenos para la sociedad鈥. Pero, desde 2016, Coca-Cola ha donado 2.624.000 d贸lares a comit茅s pol铆ticos contrarios al aborto legal, incluidos 105 mil al NRSC, 2.325.000 a la RGA y 194 mil al RSLC.

Google: 鈥淟uchamos por un futuro donde haya equidad en todo el mundo, igualdad de oportunidades para el 茅xito en todos los campos y donde las mujeres est茅n seguras tanto online como en el mundo f铆sico鈥, ha dicho la compa帽铆a. El 8 de marzo, Google tuite贸 que est谩 鈥渢rabajando para ayudar a las mujeres a priorizar sus necesidades, poniendo 茅nfasis en su seguridad y salud, creando oportunidades equitativas y celebrando sus logros鈥. Pero, desde 2016, Google ha donado 525.702 d贸lares a comit茅s pol铆ticos contrarios al aborto legal, incluidos 195 mil al RSLC, 225.702 a la RGA y 105 mil al NRSC.

Walmart: La cadena de retail dice estar comprometida 鈥渁 celebrar, desarrollar y animar a las mujeres de todo el mundo, tanto dentro de la empresa como en las comunidades a las que esta sirve鈥. En 2019, la compa帽铆a tuite贸 que 鈥渆mpoderar a las mujeres crea valor compartido: es bueno para la sociedad y es bueno para los negocios鈥. Pero, desde 2016, Walmart ha donado 1.140.000 d贸lares a comit茅s pol铆ticos contrarios al aborto legal, incluidos 755 mil a la RGA, 195 mil al NRSC y 190 mil al RSLC.

Otros grandes contribuyentes a comit茅s partidarios contrarios al aborto legal incluyen a General Motors (2.405.900), Comcast (1.869.604), CVS (1.380.000), Verizon (901.150), Walgreens (496.700), Wells Fargo (471.800) y T-Mobile (343.400).

Art铆culo Publicado originalmente en Popular Information https://popular.info/p/these-13-corporations-have-spent?s=r

Traducci贸n de Brecha

Fuente: https://rebelion.org/como-las-empresas-estadounidenses-financian-la-prohibicion-de-aborto/