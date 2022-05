–

Aqu铆 una reflexi贸n de un compa que se encuentra en la c谩rcel de Brians II (Barcelona), en relaci贸n a como interesa que lxs presxs consuman cuanta m谩s medicaci贸n mejor a fin de anular sus mentes y volverlxs dependientes. Como 茅l dice, la medicaci贸n se ha convertido en una de las armas m谩s efectivas de la Instituci贸n Penitenciaria.

Saludos a todxs!

Poco se habla de lo que pasa aqu铆 dentro, aunque muchos ya sab茅is lo que pasa. El sistema jur铆dico y penitenciario es tan opaco como el culo de un mono. Pues bien, entre las herramientas y armas que tiene la administraci贸n penitenciaria (porras, cascos y gas pimienta a parte) tiene una en concreto que es realmente efectiva 鈥渓a medicaci贸n鈥.

脷ltimamente se habla mucho de la salud mental de la gente en general. Del incremento en el n煤mero de personas que acaban tomando medicaci贸n antidepresiva y tal. Os mando aqu铆 un ejemplo, en estos listados adjuntos. Cada par谩metro es una persona, y como pod茅is observar, el uso de benzodiazepinas, antipsic贸ticos, antidepresivos y dem谩s est谩 a la orden del d铆a. 驴C贸mo levantar nuestras voces si 戮 partes de la c谩rcel est谩 narcotizada? La medicaci贸n como arma para adormecer las mentes. Es genial para ellos! Convertir el guerrero en un despojo es su objetivo y lo logran casi siempre.

Me gustar铆a una reflexi贸n sobre esto. Que si aqu铆 dentro apenas hay quejas y protestas no es porque estemos de lujo, es porque el sistema no tiene escr煤pulos en matarnos a base de pastillas con tal de tenernos calladitxs. Quiz谩 esto algo tiene que ver con el poco compromiso y la falta de organizaci贸n. Porqu茅 siendo tantas personas presas鈥 驴Qu茅 nos ocurre? 驴En la c谩rcel y con miedo? 驴O acaso el problema es la mediaci贸n que nos anula? 驴O el puto s铆ndrome de Estocolmo? 驴O los arrogantes muros frenan nuestro 铆mpetu? 驴Cobard铆a? 驴Pereza?

Yo quisiera ver por televisi贸n, a final de a帽o, el n煤mero de compas muertxs en prisi贸n igual que informan del n煤mero de muertos por accidentes de tr谩fico o por violencia de g茅nero, por ejemplo. No pretendo crear un 鈥渞eality鈥 rollo gran hermano. Pero joder, EXISTIMOS, y del mismo modo que otrxs lucharon para poder tener televisi贸n o vis a vis, opino firmemente que tenemos que hablar. Sin quejas no hay cambios, y es obvio que hay cosas que deben cambiar, no nos podemos acomodar. Y replantearnos la mierda que nos incitan a meternos en el cuerpo quiz谩 deber铆a ser un primer paso.